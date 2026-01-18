VIDEO Grav accident feroviar în Spania, cu cel puțin doi morți. Două trenuri s-au ciocnit în urma deraierii uneia dintre garnituri
18 ianuarie 2026
Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar un număr necunoscut de oameni este încă blocat în două garnituri de tren de mare viteză care au deraiat în sudul Spaniei. Accidentul a avut loc la…
Summit extraordinar al liderilor UE, pentru discuții după amenințările lui Trump privind Groenlanda # HotNews.ro
Liderii țărilor Uniunii Europene se vor reuni „în zilele următoare” pentru a-și coordona răspunsul cu privire la Groenlanda după amenințările președintelui american Donald Trump, a anunțat duminică seară președintele Consiliului European, Antonio Costa. Potrivit unui…
Guvernul sirian şi Forţele Democratice Siriene (SDF) susţinute de SUA au convenit duminică asupra unui armistiţiu imediat şi cuprinzător pe toate fronturile, după zile de lupte, în timp ce armata avansa în teritoriile controlate de…
România merge cu cea mai mare delegație guvernamentală de până acum la Forumul de la Davos # HotNews.ro
România va participa la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, anunţă duminică într-un comunicat Ministerul de Externe. România va fi reprezentată…
Variantele de răspuns ale UE la taxele vamale cu care amenință Donald Trump. Măsurile vor afecta companiile americane # HotNews.ro
Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene discută la această oră măsurile de răspuns la anunțul președintelui american privind impunerea de taxe vamale suplimentare pentru o serie de state europene. Potrivit publicației Financial Times, citată de…
„Sfârșitul ordinii internaționale”. De ce strategia agresivă a lui Trump pentru Groenlanda naște temeri privind moartea NATO # HotNews.ro
Dacă America ar absorbi Groenlanda, fie prin forță, fie altcumva, criza rezultată ar putea distruge încrederea europeană în articolul 5, clauza de apărare reciprocă a Alianței Nord-Atlantice, într-un moment în care aliații ar trebui să…
Trump încearcă de fapt să evite un conflict fierbinte, susține un ministru american / Ordinea mondială și NATO sunt în joc, transmit europenii # HotNews.ro
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, apără planul președintelui SUA de a impune suprataxe vamale țărilor care se opun cedării Groelandei, susținând că Donald Trump ia o decizie geopolitică „strategică” de a folosi „puterea economică” a…
Primele declarații ale indianului care a salvat copilul din Craiova. „Și fetița a avut mult curaj” # HotNews.ro
Vipan Kimar, indianul care a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, ca să salveze o fetiță de 5 ani, a spus că și copilul a avut mult curaj până…
VIDEO Doi cerbi, filmaţi în apropierea unui traseu turistic din munţii Rodnei. „Avantajul să ai «biroul» în inima naturii” # HotNews.ro
Imagini cu doi cerbi în zăpadă, între brazi, au fost filmate de către jandarmii montani în Munţii Rodnei şi publicate duminică, relatează News.ro. Oficialii Jandarmeriei subliniază că acesta e avantajul când ai „biroul” în natură.…
Incendiu la Universitatea din Oradea. Un atelier și un laborator au fost distruse complet # HotNews.ro
Un incendiu izbucnit, duminică dimineața, la o clădire a Universității din Oradea a distrus complet un laborator și un atelier, însă pompierii de la ISU Bihor au reușit să împiedice extinderea incendiului în întreaga clădire.…
„Europa nu se va lăsa şantajată”. Cum răspund statele europene care susțin Groenlanda în fața amenințărilor tarifare ale lui Trump # HotNews.ro
Cele opt ţări europene ameninţate de președintele american Donald Trump cu taxe vamale suplimentare din cauza faptului că se opun achiziţionării Groenlandei de către SUA au emis duminică o declarație comună în care își exprimă…
Șeful suprem al trupelor NATO din Europa vine în România. Vizită la una dintre cele mai importante baze militare # HotNews.ro
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi comandantul Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, va efectua, marţi, o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită…
Trupele SUA se retrag din Irak după mai bine de zece ani. Care este singura regiune în care mai rămân militari americani # HotNews.ro
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonomie Kurdistan din nord, transmite AFP, preluată de Agerpres. Toate obiectivele militare respective trec…
e-Factura 2026: ANAF actualizează formularul de înregistrare, după modificările aduse de OUG 89/2025 – „trenuleț” # HotNews.ro
OUG nr. 89/2025 – „trenuleț” a adus mai multe modificări fiscale, inclusiv privind e-Factura. În acest context, ANAF a pus acum în transparență un proiect de ordin pentru actualizarea formularului 082, cel care se folosește…
Compromisul fără precedent făcut de Netflix pentru noul film „The Rip”, cu doi veterani ai Hollywood în rolurile principale # HotNews.ro
Netflix și-a dorit atât de mult să obțină drepturile de difuzare a noului film polițist de acțiune „The Rip” (Tentația Corupției) încât a făcut un compromis de la regulile sale de remunerație care putea fi…
Explozie într-un bloc din Buzău. Zeci de apartamente afectate / Imagini din momentul deflagrației – VIDEO # HotNews.ro
Pompierii au intervenit duminică dimineață într-un bloc din Buzău unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită și zeci de apartamente fiind afectate de suflul deflagraţiei. Un număr de 35 de apartamente dintr-un total…
FOTO Stare de catastrofă în Chile, în urma incendiilor devastatoare. Zeci de mii de oameni au fost evacuați # HotNews.ro
Președintele din Chile, Gabriel Boric, a decretat stare de catastrofă în două regiuni din sudul țării în urma incendiilor de vegetație care s-au soldat cu 16 morți și evacuarea a 20.000 de persoane, informează Reuters.…
Un bărbat a lovit un salvamontist, supărat că nu a fost ajutat să găsească telefonul soţiei căzut în zăpadă. Jandarmii au intervenit # HotNews.ro
Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o…
GRAFICE Prețuri și volume record de gaze tranzacționate pe BRM. Cererea furnizorilor din România, Republica Moldova și Ucraina – în creștere. Importuri prin toate punctele de interconectare # HotNews.ro
Gerul instalat în ultima perioadă a majorat cererea furnizorilor, atât cei autohtoni, cât și din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce a pus presiune pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa…
Cum au reușit sute de mii de români să strângă 2,3 milioane de dolari în opt zile pentru a o ajuta pe Andreea. Povestea unei mobilizări fără precedent, spusă de polițistul și preotul din spatele ei # HotNews.ro
Nu au fost mari sponsori. Nu au fost donații spectaculoase de zeci de mii de euro, spune Dani Cek, într-un dialog cu HotNews. Alături de preotul Alexandru Lungu, el a anunțat sâmbătă că s-au strâns…
Președintele Nicușor Dan a comentat, într-o postare pe X, în limba engleză, creșterea tensiunilor din Washington și aliații europeni din NATO, după ce președintele Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale suplimentare pentru…
Reacţii prudente din partea liderilor lumii faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. Doar Viktor Orban a acceptat fără echivoc # HotNews.ro
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează agenția Reuters, citată de Agerpres. Doar Ungaria, unde premierul…
CFR Cluj anunță transferul unui fotbalist de la Rapid, în ziua meciului cu Oțelul Galați # HotNews.ro
CFR Cluj a anunțat că l-a transferat pe fundașul dreapta german Christopher Braun (34 de ani) de la Rapid București. Christopher Braun a semnat cu CFR Cluj „Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Rapid au…
Fostul preşedinte Traian Băsescu a dezvăluit, într-o emisiune difuzată duminică la Digi 24, ce pensie are. Traian Băsescu a fost întrebat, la Digi 24, ce pensie are, fostul șef al statului răspunzând că are o…
INTERVIU. Trimis de mamă la 14 ani din Iran în România, Omid Ghannadi, una dintre vedetele emisiunii „Visuri la cheie” de la PRO TV, privește cu frică spre ceea ce se întâmplă acasă. „Dacă și acești oameni mor degeaba?” # HotNews.ro
Arhitectul Omid Ghannadi, cunoscut publicului român din emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, s-a născut în Iran, unde a locuit până la vârsta de 14 ani. A fost crescut de o mamă singură,…
Minoră de 14 ani, arestată preventiv, la Oradea. Este acuzată de pornografie infantilă, viol şi şantaj # HotNews.ro
O minoră de 14 ani a fost arestată preventiv, pentru 15 zile, fiind cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, viol asupra unui minor şi şantaj, scrie Agerpres. „Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate…
Mașini vandalizate în urma unei provocări pe TikTok. MAI avertizează asupra consecințelor # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări, printre acestea numărându-se aruncarea de obiecte voluminoase pe fereastră…
VIDEO Salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat e indian, nu nepalez. El va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei / Noi imagini cu intervenția sa # HotNews.ro
Salvatorul fetiței de cinci care era să se înece după ce a căzut în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, este cetățean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este muncitor…
Numirea șefilor SRI și SIE, analizată de Traian Băsescu: „Pentru Nicușor Dan va fi foarte greu/ Eu mi-am permis” # HotNews.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit că el a dat şefia SRI unui reprezentant…
Statistică sumbră: Aproape 4.000 de accidente rutiere soldate cu morți şi răniţi grav, anul trecut # HotNews.ro
Aproape 4.000 de accidente rutiere soldate cu persoane decedate şi cu răniţi grav au avut loc în 2025, la nivel naţional, în uşoară scădere faţă de anul precedent, informează duminică un comunicat al Inspectoratului General…
Statele Unite ale Americii au anunţat sâmbătă că au ucis „un comandant afiliat Al-Qaida” într-o lovitură în nord-vestul Siriei, ca răspuns la un atac ce a ucis în decembrie trei americani, informează duminică AFP, preluată…
Bilanțul protestelor din Iran a ajuns la 5.000 de morți. Semnal din sistemul judiciar că urmează un val de execuții # HotNews.ro
Cel puțin 5.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, a declarat duminică un oficial iranian, afirmând că este vorba de cifre verificate și…
VIDEO Femeie în fustă și palton, coborâtă pe pârtie de un jandarm montan, în Masivul Postăvaru. „Pârtia de schi nu este podium de modă” # HotNews.ro
Jandarmeria Română a publicat duminică o înregistrare video surprinsă pe Masivul Postăvaru, cu intervenția unui jandarm montan în cazul a doi turiști care nu mai puteau coborî pe pârtie, fiind îmbrăcați necorespunzător condițiilor de pe…
Un vechi fenomen renaște în Gara de Nord: coada de studenți la mecanicul de locomotivă, care aduce mâncare de acasă # HotNews.ro
“Coada de studenți la mecanicul de locomotivă”, acea ființă extraordinară care aduce mâncare de acasă, a fost realmente o instituție decenii la rând. Cumva, se estompase în timp, mai ales în anii buni economic, dar…
VIDEO Scene șocante într-o scară de bloc din București: femeie în vârstă, atacată și jefuită de un bărbat # HotNews.ro
Un bărbat a fost reținut pentru tâlhărie, după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din Sectorul 5 din Bucureşti. Individul a împins-o pe…
„Este o perioadă înfricoșătoare”. UE pregătește un răspuns pentru Trump în privința Groenlandei, iar unii iau în calcul o opțiune de neimaginat. Primul pas a fost deja făcut # HotNews.ro
Ratificarea acordului comercial UE-SUA va fi sistată în Parlamentul European, după ce Trump a anunțat noi taxe vamale împotriva unor state europene. Blocul comunitar discută următoarele măsuri, iar unele voci vorbesc despre utilizarea instrumentului anti-coerciție,…
În timp ce alți lideri încearcă să vorbească cu Trump, Meloni anunță că au discutat. „I-am spus ce gândesc” # HotNews.ro
După ce Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune suprataxe vamale mai multor țări de pe Bătrânul Continent dacă Statele Unite nu reușesc să cumpere Groenlanda, liderii europeni au reacționat cu declarații dure, iar…
Traian Băsescu spune care e cea mai mare problemă a României: „E greu de imaginat cum o să ne descurcăm” # HotNews.ro
Fostul președinte al României atrage atenția asupra poverii dobânzilor la datoria publică, despre care spune că cresc cu o viteză impresionantă. Declarațiile lui Traian Băsescu au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Digi24. Întrebat…
Bucăți de dronă au fost găsite într-o curte din Vrancea. MApN le-a ridicat și face verificări # HotNews.ro
Fragmente dintr-o dronă au fost găsite sâmbătă, 17 ianuarie, de un localnic în gospodăria sa din localitatea Tănăsoaia, județul Vrancea. MApN a confirmat că au fost descoperite „resturi metalice care indică un vehicul aerian”, iar…
Reuniune de urgență în UE, duminică, după amenințările lui Trump / Ultimele declarații ale liderilor europeni # HotNews.ro
Ambasadorii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se întâlnesc duminică de urgență după ce președintele american Donald Trump a anunțat că îi va lovi cu taxe vamale tot mai mari aliații europeni până când…
Vremea va continua să fie extrem de rece, geroasă mai ales noaptea, cu temperaturi minime ce vor coborî sub -20 de grade, următoarele zile. Temperaturi mai blânde, chiar pozitive, sunt așteptate însă de la mijlocul…
Invitația lui Trump în „Consiliul de Pace” vine pentru România și cu o notă de plată. Cu ce sumă trebuie să contribuie dacă acceptă și vrea să rămână acolo # HotNews.ro
Administrația Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, scrie Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui…
VIDEO Un nepalez a sărit în lacul înghețat și a salvat o fetiță de 5 ani căzută în apă, la Craiova. „Cer să fie recompensat” # HotNews.ro
Un muncitor nepalez fost primul care a reușit să ajungă la o fetiţă de 5 ani căzută în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova. Acțiunea de salvare a fost una dramatică: tatăl fetei…
BREAKING România a fost invitată de către Donald Trump să facă parte din „Consiliul pentru Pace” # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump a invitat România să facă parte din „Consiliul pentru Pace” constituit pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump,…
VIDEO Paula Seling, aspru criticată în Moldova, după un mesaj transmis în direct la Eurovision / Explicațiile artistei: „Unde dai și unde crapă” # HotNews.ro
Paula Seling, membră a juriului internațional la finala națională Eurovision Moldova 2026, a avut un mesaj care a atras critici în mediul online, inclusiv din partea unui reprezentant din guvern, după ce a felicitat publicul…
VIDEO Nou val de drone rusești la granița cu România, MApN pregătise de decolare două F-16 dar s-a răzgândit # HotNews.ro
Rusia a atacat din nou cu drone sudul regiunii Odesa, aflat la granița cu România, potrivit autorităților ucrainene. În România, apariția dronelor aproapte de frontieră aproape că a dus la ridicarea a două F-16 de…
Urmează zile cu temperaturi de -20 de grade. Toată țara, sub cod galben de ger / Anunț de ultimă oră făcut de ANM # HotNews.ro
Valul de frig extrem se extinde în toată țara, anunță meteorologii, care au actualizat duminică dimineață prognoza și au emis noi alerte cod galben de ger, valabile până pe 20 ianuarie. Prima alertă cod galben…
„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ”. Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult # HotNews.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat într-un interviu publicat duminică dimineață că o invazie americană a Groenlandei „l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ”, transmite Reuters. Sanchez a afirmat că orice…
Puștoaica minune a tenisului feminin a scos din valiză jacheta cu mesajul „furat” de la Snoop Dog: Am așteptat zece luni să o port # HotNews.ro
Jacheta special concepută pentru Mirra Andreeva, pe care era inscripționat sloganul ei, „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi”, a stat 10 luni în fundul valizei sale, înainte ca adolescenta rusă să o poarte în sfârșit, după…
VIDEO Un conac simbol din Argeș a ars ca o torță după un incendiu. Ce spune ISU despre cauza focului # HotNews.ro
Un incendiu puternic a izbuncit sâmbătă seară la vila amiralului Dan Zaharia, o clădire-simbol a patrimoniului istoric și arhitectural al comunei Stoenești, din județul Argeș, transmite site-ul local Epitești. Incendiul s-a manifestat violent în interiorul…
