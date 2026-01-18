Care este, de fapt, motivul pentru care Călin Donca o atacă mereu pe Larisa Uță, la Survivor 2026! Cu cine ar fi flirtat afaceristul
SpyNews, 18 ianuarie 2026 22:30
Noi secrete încep să iasă la suprafață, la Survivor 2026! Naba Salem a spus lucrurilor pe nume și a explicat de ce Călin Donca o atacă mereu pe Larisa Uță. Concurentul ar fi flirtat cu alte concurente!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
22:30
Care este, de fapt, motivul pentru care Călin Donca o atacă mereu pe Larisa Uță, la Survivor 2026! Cu cine ar fi flirtat afaceristul # SpyNews
Noi secrete încep să iasă la suprafață, la Survivor 2026! Naba Salem a spus lucrurilor pe nume și a explicat de ce Călin Donca o atacă mereu pe Larisa Uță. Concurentul ar fi flirtat cu alte concurente!
Acum o oră
22:10
Când se mută Gabriela Cristea și Tavi Clonda din România. Şi-a mai cumpărat un conac în Italia, pe lângă casa deja achiziţionată! Interviu exclusiv # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au planuri mari în Italia! Cei doi și-au cumpărat un conac pe care vor să-l transforme într-un hotel, iar acum își construiesc acolo și o casă. Vor să se mute definitiv din România sau nu? Avem un interviu exclusiv cu Gabriela Cristea pentru Spynews.ro.
22:10
Faimoșii au descoperit că au în echipă un hoț! Au rămas fără mâncare: "Cine a furat banana lui Ceanu" # SpyNews
O nouă ediție Survivor 2026 a început cu noi întâmplari neașteptate! Faimoșii au făcut o descoperire la care nici nu s-ar fi gândit: o persoană le-a tăiat din rație! Iată ce spun concurenții despre hoțul care i-a lăsat fără mâncare!
22:10
Larisa Uță, pusă la zid, după ce s-a apropiat de Naba Salem. Călin Donca, deranjat la maximum de gestul ei: "Eu îmi pup doar copiii" # SpyNews
Tensiunile încep să atingă cote maxime la Survivor 2026, după accidentarea Nabei Salem. Larisa Uță s-a apropiat de bruneta din echipa Faimoșilor, iar Călin Donca a pus-o rapid la zid, după ce a sărutat-o pe Naba Salem pe frunte!
22:10
Dosarul lui Alex Ashraf a ajuns, recent, la Tribunalul București, instanță care va da un verdict în cazul litigiului dintre bărbat și Poliția Rutieră.
22:10
Eugen Cristea, legătura dincolo de moarte cu Cristina Deleanu! Soția îl ghidează prin vis: „Îmi apare de 7-8 ori pe săptămână” # SpyNews
Eugen Cristea, primele sărbători fără cea care i-a fost alături peste 41 de ani. Actorul mărturisește că are o legătură specială cu cea care i-a fost soție. Cristina Deleanu îl ghidează din lumea de dincolo. Mărturisiri emoționante!
Acum 2 ore
21:10
Mario Iorgulescu a fost săltat de carabinieri și internat din nou! E sub tratament! Primele declarații ale fiului lui Gino Iorgulescu # SpyNews
"Călătoria" lui Mario Iorgulescu s-a încheiat! Cel care i-a ucis soțul lui Melek într-un accident tragic a fost prins de carabinieri, în Italia. Prima reacție a acestuia a apărut imediat! Iată ce a avut de spus Mario Iorgulescu!
Acum 4 ore
20:20
Paula Seling, prima reacție după ce a fost criticată pentru replica în limba rusă la Eurovision: "Habar nu aveam..." # SpyNews
Un val de critici s-a năpustit asupra Paulei Seling, în urma unei întâmplări neprevăzute care a avut loc la Eurovision, în Republica Moldova. Artista a rostit un cuvânt, fără să știe că era în limba rusă, iar reacțiile nu s-au lăsat deloc așteptate. Iată cum a răspuns Paula Seling!
19:50
Flick, supranumit "Domnul Rimă", a rămas blocat în lift. Acesta nu a fost singur, ci împreună cu soția și fiica lor, Eva. Micuța a făcut un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat, în timp ce aștepta ca ascensorul să se deblocheze.
19:20
Alina și Valentin s-au cunoscut în casa Mireasa, iar de acolo au plecat împreună. Cei doi au împreună un fiu, însă, au decis să pună capăt căsniciei în urmă cu ceva timp. Fosta concurentă și-a sărbătorit băiatul, iar Valentin se pare că a lipsit de la eveniment.
Acum 6 ore
18:30
Irina Columbeanu și-a sărbătorit ziua de naștere peste Ocean, iar Monica Gabor a marcat evenimentul important printr-o urare emoționantă. Fiica vedetei a împlinit 19 ani!
18:00
Ce pensie are Traian Băsescu. Unii nici nu visează la această sumă: "Nu mi se pare că am o pensie prea mare" # SpyNews
Traian Băsescu primește lunar o pensie amețitoare, însă, cu toate acestea, fostul președinte al României nu consideră că suma este una mare. Unii muncesc o viață și nu reușesc să primească atâția bani. Iată cât câștigă fostul lider al României!
17:20
Primul compliment pe care Bogdan de la Ploiești i l-a făcut Vanessei! Amorezii nu se mai ascund deloc # SpyNews
Relația dintre Bogdan de la Ploiești și Vanessa devine din ce în ce mai serioasă. Chiar dacă cei doi nu se afișează împreună des în mediul online, cântărețul nu s-a mai putut abține și i-a făcut un compliment iubitei sale, sub ochii tuturor. Iată cum i-a răspuns șatena!
17:00
Cum s-au cunoscut Emilia Ghinescu și iubitul tinerel. Cântăreața a vorbit și despre relația pe care Viorel o are cu copiii ei # SpyNews
Emilia Ghinescu a făcut declarații impresionante! Artista și-a asumat relația cu iubitul mai tânăr cu aproximativ 20 de ani, dar a și mărturisit cum s-au cunoscut. Aceasta a dorit să elimine zvonurile, conform cărora ea și Viorel au început relația în mediul online.
Acum 8 ore
16:50
Dana Roba duce o luptă continuă cu kilogramele în plus. După ce a dat jos 14 kilograme, make-up artista a anunțat faptul că a luat iarăși proporții. Iată cât s-a îngrășat după sărbători!
16:30
Cea mai norocoasă zi pentru zodia ta! Vei obține exact ceea ce îți dorești până la sfârșitul anului 2026 # SpyNews
Cea mai norocoasă zi pentru zodia ta se apropie, iar astrele vin cu vești excelente. Până la finalul anului 2026, fiecare zodie va avea un moment-cheie în care dorințele cele mai importante pot deveni realitate. Fie că este vorba despre dragoste, carieră sau bani, această zi specială îți poate aduce exact schimbarea pe care o aștepți de mult timp.
16:10
Răzvan Fodor este neschimbat! Bărbatul arată la fel ca în urmă cu 25 de ani, iar acest lucru nu poate fi contestat. Deși anii au trecut, actorul nu a fost afectat, iar cine nu îi știe vârsta ar putea spune, fără probleme, că nu are mai mult de 35 de ani.
15:10
Gabriela Cristea, mărturisiri emoționante despre cea mai dificilă perioada din viața ei: „A fost anul în care am plâns cel mai mult” # SpyNews
Gabriela Cristea a făcut mărturisiri impresionante despre cea mai grea perioadă din viața ei. Prezentatoarea TV a povestit cum a fost viața ei în urmă cu zece ani, la un an de la căsătoria cu Tavi Clonda. Iată mai multe detalii!
15:00
Meteorologii anunță ger extrem în România, cu temperaturi de până la - 20 grade! Până când va coninua să fie atât de frig # SpyNews
Meteorologii avertizează asupra unui val de ger extrem în România, cu temperaturi care pot coborî până la -20 de grade Celsius. Frigul intens va continua în următoarele zile, iar ANM anunță nopți și dimineți deosebit de reci în toate regiunile țării. Până când va coninua să fie atât de frig.
Acum 12 ore
14:20
Mario Iorgulescu a fost bătut de un grup de persoane! Declarațiile fără perdea făcute de fiul lui Gino Iorgulescu # SpyNews
Mario Iorgulescu a făcut declarații surprinzătoare! Fiul lui Gino Iorgulescu a povestit fără perdea faptul că și-a luat bătaie de la un grup de persoane. Ceea ce este și mai șocant este ce a urmat după ce s-a încheiat scandalul. Iată despre ce este vorba!
13:40
Ce i s-a întâmplat lui Dorian Popa după operația la nas. Vloggerul a sesizat schimbări: „Nu știu ce mi-a pus doctorul” # SpyNews
Dorian Popa a făcut dezvăluiri incredibile! Vloggerul a sesizat o schimbare majoră, după ce s-a operat la nas și nu știe cum s-a produs. Influencerul a împărtășit cu fanii săi prin ce trece, la câteva zile de când a fost supus intervenției chirurgicale.
13:20
A murit copilul de 2 ani și jumătate care fusese operat la spitalul din Constanța. Familia acuză medicii de neglijență # SpyNews
Copilul în vârstă de 2 ani și jumătate, care fusese supus unei operații la spitalul din Constanța și intrase în moarte cerebrală, a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Familia acuză medicii de neglijență.
13:10
Ce face Bella Santiago în timp ce Nicu Grigore se află la Survivor. Cântăreața nu se ascunde # SpyNews
Bella Santiago nu se ferește! În timp ce soțul ei, Nicu Grigore, se află la Survivor și luptă cu frigul și foamea, artista și-a găsit o ocupație. Aceasta a postat pe Internet unde merge, chiar dacă partenerul ei trece prin momente grele în Republica Dominicană.
12:50
O explozie puternică a zguduit un bloc din Buzău, distrugând mai multe apartamente. O persoană a fost rănită și primele echipe de intervenție se află la fața locului pentru a evalua pagubele și a acorda ajutor.
12:40
Tatăl fostei vedete copil de la Nickelodeon, Kianna Underwood, a transmis pe rețelele sociale un mesaj emoționant după moartea tragică a fiicei sale, care s-a stins din viață după ce a fost lovită de două mașini în timp ce traversa strada. El s-a întrebat dacă tânăra a beneficiat de compasiune, amintind cu durere că a fost lovită pe șosea „ca un animal mort”.
12:20
Bogdan de la Ploiești, mesaj cu subînțeles pentru cei care îi critică relația cu Vanessa: „Trăiți în realitate. Nu ca alții...” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare! Artistul a ținut să le dea o replică tuturor celor care îi critică relația cu Vanessa, dar și celor care încă speră la o împăcare cu Cristina Pucean. Iată ce le-a spus manelistul!
12:00
Atac cu drone rusești lângă granița României! Ministerul Apărării a ridicat avioane F-16. A fost emis RO-Alert # SpyNews
Un atac cu drone rusești a avut loc recent lângă granița României, iar autoritățile au reacționat rapid. Ministerul Apărării a ridicat în aer avioane F-16, iar populația a fost informată prin RO-Alert pentru a rămâne în siguranță.
11:50
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu, după ce și-a pus silicoane. Cum a reacționat influencerița când s-a văzut după intervenție # SpyNews
Marilu Dobrescu și-a pus silicoane! Influencerița s-a operat în Australia, acolo unde locuiește de ceva timp. Roșcata a decis că vrea să aibă un nou bust și a acționat în consecință. Iată, totuși, cum a reacționat, când a văzut noua formă a sânilor săi!
11:20
Theo Rose și Jessie J, cazate în aceeași vilă, în Maldive. Cine și-a dat seama de acest lucru # SpyNews
Theo Rose are parte de experiența vieții ei! Artista a făcut mărturisiri impresionante despre locul în care se află în vacanță, alături de familie. Aceasta a împărtășit cu fanii săi cea mai nouă informație pe care a aflat-o. Aceasta este cazată la aceeași vilă în care și-a petrecut concediul celebra Jessie J.
11:07
Un incident grav a avut loc în Paris, unde un etaj al unui imobil s-a prăbușit. În momentul prăbușirii, în clădire se aflau aproximativ 50 de persoane. Autoritățile și serviciile de urgență s-au mobilizat rapid pentru a evalua pagubele și pentru a asigura siguranța locatarilor.
10:40
Incredibil! Cantitățile de zăpadă au ajuns să fie enorme, iar imaginile vorbesc de la sine! În anumite zone, ninsoarea s-a așternut atât de rapid, încât neaua a ajuns inclsuiv la etajul șase al unui bloc.
10:30
Ce spune Melek, văduva lui Dani Vicol, dupa ce Mario Iorgulescu a intrat pe live: "Mă amenință" # SpyNews
Melek, văduva lui Dani Vicol, a reacționat dur după ce Mario Iorgulescu a intrat pe live în mediul online. Ea susține că a fost amenințată de fiul lui Gino Iorgulescu.
10:10
Mario Iorgulescu detonează o nouă bombă: „La jumătate de oră de la accident, familia lui Melek i-a cerut 3 milioane de euro lui tata” # SpyNews
Mario Iorgulescu nu se mai oprește! Fiul cunoscutului Gino Iorguelscu face noi declarații cutremurătoare, după ce, în urmă cu câteva zile, a acordat un interviu, care a scandalizat întreaga țară. Iată alte informații pe care șoferul responsabil de moartea lui Dani Vicol le-a lansat!
10:00
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență! În doar câteva ore, un concurent din tribul Războinicilor va părăsi competiția # SpyNews
Au înțeles cum arată viața în Republica Dominicană, au aflat ce înseamnă atât soarele puternic, cât și furtunile care le dau viața peste cap și le aduc un frig usturător. Au reușit să-și procure hrană, dar au conștientizat și cum se resimte lipsa mâncării.
Acum 24 ore
09:50
Mario Iorgulescu se laudă cu ceasul extrem de rar și scump! Valorează 800 de mii de euro. Există 50 de exemplare în toată lumea # SpyNews
Mario Iorgulescu atrage din nou atenția printr-o apariție care nu a trecut neobservată. Fiul președintelui LPF s-a lăudat că deține un ceas extrem de rar, considerat o adevărată bijuterie de lux care are o valoare de aproximativ 800.000 de euro. Există numai 50 de astfel de exemplare în toată lumea.
09:30
Mario Iorgulescu, noi declarații: „Justiția din România nu are ce să facă cu mine”. Ce a zis în urmă cu câteva ore # SpyNews
Mario Iorgulescu a făcut declarații incredibile! După interviul care a aruncat în aer România, șoferul responsabil de moartea lui Dani Vicol detonează noi bombe. Iată ce a spus fiul lui Gino Iorgulescu pe rețelele de socializare!
17 ianuarie 2026
23:50
Ce concurent din echipa Războinicilor a câștigat imunitatea individuală! A primit colanul și dreptul de a-și trimite un coleg la duel # SpyNews
Unul dintre concurenții echipei Războinicilor a reușit să câștige imunitatea individuală și a obținut astfel colanul care îi oferă dreptul de a-și trimite un coleg la duel. Despre cine este vorba.
Ieri
22:40
Revenire spectaculoasă în jocul pentru imunitate! Cine a câștigat, în cele din urmă, lupta # SpyNews
Concurenții din Survivor România au oferit un adevărat spectacol în ediția din această seară, 17 ianuarie, în lupta pentru imunitate. Finalul a fost de neuitat. După o bătălie strânsă, echipa câștigătoare a reușit să înfrunte toate obstacolele și să își asigure imunitatea, lăsându-i pe ceilalți concurenți fără cuvinte.
22:20
Ce ținute au purtat vedetele la Revelionul artiștilor. Rică Răducanu a fost senzația serii! Imagini exclusive # SpyNews
Revelionul artiștilor a avut loc, iar ținute care mai de care au eclipsat locația! Vedete de renume, din România, și-au etalat outfit-urile la cel mai așteptat eveniment din an. Dintre toate însă, Rică Răducanu a fost cireașa de pe tort. Iată cum s-au îmbrăcat celebritățile!
22:20
Elena Ionescu, declarații exclusive după ce și-a prezentat iubitul cu 13 ani mai tânăr! Fiul artistei deja l-a cunoscut și au plecat în vacanță # SpyNews
Elena Ionescu trăiește o frumoasă poveste de iubire, iar relația dintre ea și Alex Enache este una foarte serioasă. Cântăreața i l-a prezentat deja fiului său pe bărbatul din viața ei, iar acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face declarații după ce și-a asumat acest nou început. Chiar dacă iubitul este cu 13 ani mai tânăr decât ea, pentru Elena Ionescu acest lucru nu reprezintă nicio problemă, ba chiar susține că Alex a apărut în viața sa exact la momentul potrivit.
22:20
Cătălin Botezatu nu are leac! A mers în vacanţă să se relaxeze, dar s-a întors mai obosit decât era la plecare # SpyNews
Cătălin Botezatu a oferit detalii exclusive despre vacanța de lux în care tocmai s-a întors. Deși a petrecut mai bine de două săptămâni în călătorie, designerul nu a reușit să se odihnească deloc. Iată cum și-a petrecut timpul și ce experiențe a trăit Cătălin Botezatu în această escapadă recentă.
22:20
Exclus din Biserica Ortodoxă Română după ce a fost acuzat de corupere de minori, cântărețul Cristian Pomohaci este vizat de un nou dosar penal, fiindcă se dă drept preot.
22:20
Război în echipa Faimoșilor după accidentarea Nabei. Ce acuzații face concurenta după ce a căzut de la aproape 2 m înălțime # SpyNews
Tensiunile au explodat în echipa Faimoșilor după accidentarea Nabei, care a căzut de la aproape 2 metri înălțime. Concurenta a făcut acuzații dure la adresa colegilor ei, pe care îi consideră responsabili pentru incident.
22:00
Momente dificile pentru Iulia State de la Survivor! Concurenta de la Războinici se gândește să plece acasă: "A fost îngrozitor" # SpyNews
Iulia State a trecut printr-o noapte extrem de dificilă, care pare să își fi pus serios amprenta asupra stării ei fizice și emoționale. Vizibil epuizată, aceasta a recunoscut că oboseala acumulată și faptul că nu s-a putut adapta prea bine au făcut-o să se gândească la plecare.
21:30
Emmanuel Macron, apariție surprizătoare! Cum s-a prezentat președintele Franței la şedinţa de la Palatul Elysee # SpyNews
Emmanuel Macron a atras toate privirile cu o apariție surprinzătoare la ședința de la Palatul Élysée. Președintele Franței s-a prezentat într-un mod neașteptat, iar stilul său a stârnit comentarii atât în rândul colegilor, cât și în presa internațională.
20:30
Copil de 10 ani din Brăila, înjunghiat de 24 de ori pentru o jucărie! Care e starea micuțului # SpyNews
Un caz șocant a avut loc în Brăila, unde un băiat în vârstă de 10 ani a fost înjunghiat de 24 de ori de un coleg de aceeași vârstă. Incidentul s-a produs după ce copilul ar fi refuzat să împrumute kendama cu care se juca.
20:00
Zodiile care atrag succesul și energie pozitivă în săptămâna 19–25 ianuarie. Nativii vor avea o săptămână plină de surprize și reușite # SpyNews
În săptămâna 19–25 ianuarie, anumite zodii se bucură de energie pozitivă și succes în toate planurile. Nativii vor avea parte de o perioadă plină de surprize plăcute, oportunități neașteptate și reușite importante, atât în viața personală, cât și în carieră. Este momentul ideal să profite de inspirație și să ia decizii care le pot aduce rezultate remarcabile.
19:40
Scene șocante au avut loc într-un spital din România, unde o pacientă a fost agresată de personalul medical. Potrivit informațiilor, un asistent medical a fost reținut în urma incidentului.
19:10
În vara anului 2025, Virgil Ianțu le povestea urmăritorilor săi de pe rețelele sociale că a decis să înceapă reamenajarea vilei în care locuiește alături de soția și fiica sa. După luni de muncă și planuri atent puse la punct, începutul anului 2026 l-a găsit în „casă nouă”.
18:00
O recunoști? Când era la Insula Iubirii a fost aspru criticată pentru formele sale voluptoase. Acum arată bombă # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula Iubirii a trecut printr-o transformare care i-a luat prin surprindere pe mulți. În perioada în care apărea în emisiune, a fost intens comentată și criticată pentru formele sale voluptoase, însă acum aparițiile ei atrag numai aprecieri. O recunoști?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.