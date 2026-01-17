Momente dificile pentru Iulia State de la Survivor! Concurenta de la Războinici se gândește să plece acasă: "A fost îngrozitor"

22:20

Elena Ionescu trăiește o frumoasă poveste de iubire, iar relația dintre ea și Alex Enache este una foarte serioasă. Cântăreața i l-a prezentat deja fiului său pe bărbatul din viața ei, iar acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face declarații după ce și-a asumat acest nou început. Chiar dacă iubitul este cu 13 ani mai tânăr decât ea, pentru Elena Ionescu acest lucru nu reprezintă nicio problemă, ba chiar susține că Alex a apărut în viața sa exact la momentul potrivit.