O pisică a fost recuperată după zece luni și cinci accidente. Stăpânii își pierduseră orice speranță: „Nu credeam că se va întâmpla acest lucru”
Click.ro, 19 ianuarie 2026 01:10
Se spune că pisicile au mai multe vieți, iar o mică felină din Marea Britanie pare să țină cu tot dinadinsul să arate cât este de norocoasă. Dispărută de acasă în urmă cu aproape un an, aceasta s-a întors la stăpânii ei, după ce a fost lovită de cinci vehicule. Află mai multe
• • •
Preparatul sănătos, fără grăsimi, care a cucerit gospodinele pe internet. Se prepară simplu și este perfect pentru o masă echilibrată. VIDEO # Click.ro
Dacă ești sătul de rețete complicate și lungi, această tocăniță de linte este soluția ideală: rapidă, gustoasă și plină de arome. Preparată într-o singură tigaie, rețeta combină legume proaspete și condimente care îi conferă un gust bogat și savuros.
Mircea Solcanu, revedere cu colegii de la PRO TV după 12 ani de când s-a retras de pe micul ecran. Ce l-a dezamăgit profund la aniversarea organizată de Andreea Esca # Click.ro
Pe 1 februarie, se împlinesc 12 ani de când Mircea Solcanu a părăsit trustul Pro TV, marcând astfel o etapă importantă din cariera sa. Fostul prezentator, cunoscut pentru aparițiile sale alături de Cabral la Acasă TV, locuiește acum la Constanța și trăiește dintr-o pensie de handicap, înconjurat de
Tragedie cumplită! O vedetă și-a pierdut viața la 33 de ani într-un accident rutier: „Nu există arestări” # Click.ro
Kianna Underwood, fosta vedetă Nickelodeon cunoscută pentru aparițiile sale în serialele „All That” și „Little Bill”, a decedat într-un accident rutier mortal petrecut vineri dimineață în Brooklyn. Actrița avea doar 33 de ani și a fost victima unui incident violent de tip hit-and-run, care a șocat c
Gerul va cuprinde întreaga țară în noaptea de luni, 19 ianuarie. ANM avertizează: „România n-a mai trecut prin așa ceva din 2017” # Click.ro
România traversează un episod de frig intens care nu dă semne de retragere în perioada imediat următoare. Conform celor mai recente date furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, începând de luni noapte, întreg teritoriul țării va fi afectat de un cod galben de ger. Temperaturile vor cob
Paula Seling și-a cerut scuze după gafa de la Eurovision Moldova: „Da, am greșit”. Ce explicație a oferit artista după ce a felicitat publicul în limba rusă # Click.ro
Paula Seling (47 de ani) și-a cerut scuze în mod public după momentul controversat din finala națională Eurovision Moldova 2026, când a felicitat publicul în limba rusă. Iată ce a explicat artista!
Primele imagini cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Cum s-a fotografiat vedeta: „Cea mai frumoasă priveliște din lume” # Click.ro
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu burtica de gravidă, spre încântarea fanilor. Vedeta traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale și a vrut să împartă aceste momente speciale cu cei care o urmăresc pe rețelele sociale.
Horoscop luni, 19 ianuarie. Vărsătorii au o perioadă agitată, iar Racii primesc o veste bună # Click.ro
Horoscop luni, 19 ianuarie. Vărsătorii au o perioadă agitată, iar Racii primesc o veste bună.
Tânăra care a schimbat legea în Italia după ce a fost răpită și agresată. Motivul pentru care a devenit un simbol al schimbării # Click.ro
La 17 ani, o tânără din sudul Italiei a avut curajul să înfrunte nu doar un agresor, ci un întreg sistem construit pe tăcere și rușine. Franca Viola a devenit, fără să își propună, un simbol al schimbării, într-o perioadă în care onoarea familiei era considerată mai importantă decât drepturile femei
Vacanță cu surprize pentru Theo Rose. Cine a dormit în patul vedetei: „Fix la vila noastră” # Click.ro
Theo Rose (25 de ani) a avut parte de o surpriză în călătoria de la începutul anului. Vedeta a aflat că artista ei preferată, Jessie J, s-a cazat în același resort unde ea se află acum.
Ce păr superb aveau în tinerețe Irina Loghin, Maria Ciobanu și Elena Merișoreanu: „M-am tuns, mi-au zis că arăt ca o țărancă!” Sfaturile de aur ale stiliștilor # Click.ro
Ce păr lung aveau în tinerețe Irina Loghin, Maria Ciobanu și Elena Merișoreanu: „M-am tuns, mi-au zis că arăt ca o țărancă!”
Obiceiul care l-a scos din minți pe proprietarul unui supermarket din Germania. Sătul de pierderi financiare, a luat o măsură radicală: „Absolut corect” # Click.ro
După ce a înregistrat pierderi de mii de euro, proprietarul unui supermarket din Germania a adoptat o măsură radicală. Acesta a decis să interzică accesul unei anumite categorii de persoane în incinta unităților sale.
Greșeala aparent banală care îți poate distruge mușcatele pe timp de iarnă. Ce trebuie să faci pentru a evita pericolul # Click.ro
În plină iarnă, un gest aparent inofensiv poate compromite grav sănătatea mușcatelor, ducând chiar la pierderea a până la 80% dintre plantele păstrate pentru primăvară. Specialiștii avertizează că pericolul nu este neapărat gerul, ci variațiile bruște de temperatură, care pot fi fatale pentru plante
IQ-ul tău este peste 140 dacă poți rezolva acest puzzle matematic. Ai 5 secunde la dispoziție să găsești răspunsul corect # Click.ro
Un puzzle de tip brain teaser este o formă populară de test IQ care presupune rezolvarea unei probleme, descifrarea unui cod, identificarea unui obiect ascuns sau depistarea unei greșeli într-o imagine.
O femeie îmbrăcată în călugăriță a lăsat mai mulți sibieni în beznă și fără internet. Motivul pentru care nu va plăti niciun leu, deși a provocat pagube importante # Click.ro
O femeie îmbrăcată în călugăriță a lăsat mai multe străzi din municipiul Sibiu în beznă, după ce a tăiat cablurile stâlpilor de iluminat public. Faptele au avut loc în urmă cu trei ani, însă cazul a ajuns abia acum în fața instanței.
Un nepalez a salvat o fetița de 5 ani care a căzut într-un lac înghețat din Craiova. Gestul lui a impresionat o țară întreagă # Click.ro
O după-amiază de iarnă aparent liniștită s-a transformat într-un moment de panică extremă în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Incidentul a avut loc ieri, 17 ianuarie, în jurul orei 15.30, când o fetiță de aproximativ 5 ani, venită la plimbare alături de tatăl său, a ajuns în apa unui lac parția
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace”. Scrisoarea primită de Nicușor Dan # Click.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a transmis președintelui României, Nicușor Dan, o scrisoare oficială prin care invită România să se alăture „Consiliului pentru Pace”, a confirmat Administrația Prezidențială. Inițiativa face parte din strategia administrației americane de a extinde manda
Actorul cu suflet mare, care o ajută pe Anca Pandrea, grav bolnavă: „Îi fac rost de oxigen, de viață...” De Revelion, ea a refuzat toate invitațiile: „Am petrecut cu Iura” # Click.ro
Actorul cu suflet mare, care o ajută pe Anca Pandrea, grav bolnavă: „Îi fac rost de oxigen, de viață...” De ce de Revelion, ea a refuzat toate invitațiile: „Am petrecut cu Iura”
Zodiile care vor fi în culmea fericirii săptămâna viitoare. Ce le va aduce echilibrul mult așteptat # Click.ro
În săptămâna 19-25 ianuarie, patru zodii vor fi mai fericite ca niciodată. Sub influența planetei Saturn, acești nativi reușesc să lase în urmă incertitudinile și să privească viitorul cu mai mult optimism.
Explozie puternică într-un bloc din Buzău. Locatarii au simțit miros de gaze în această dimineață # Click.ro
O deflagrație violentă a zguduit duminică dimineață un bloc situat pe Aleea Industriei din municipiul Buzău, provocând panică în rândul locatarilor. La fața locului intervin în aceste momente pompierii și echipaje medicale, care evaluează pagubele și acordă asistență persoanei rănite. Din primele in
Alegerea care i-a schimbat viața Danei Săvuică. Un sfat a ajutat-o enorm să se simtă bine în pielea ei: „Aceste cuvinte au fost ca un declic în mintea mea” # Click.ro
Dana Săvuică va împlini pe 23 ianuarie vârsta de 56 de ani, iar cu această ocazie, a oferit detalii despre o decizie importantă care i-a schimbat în urmă cu ceva vreme viața.
Ilona Brezoianu a taxat-o pe Andreea Bălan, după declarațiile artistei în emisiunea „La Măruță”: „Aș vrea totuși să-i amintesc…” Inclusiv Mihai Petre a reacționat # Click.ro
Ilona Brezoianu a reacționat în scandalul momentului. După ce a fost acuzată de Andreea Bălan că „și-a asumat” la „Te cunosc de undeva!”, „un rol mai mare decât poate duce”, actrița i-a oferit o replică fermă.
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau? # Click.ro
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile lui Nicolae Ceaușescu, de ziua lui: „În ultimul an nu s-a mai serbat, „mirosise că...” Care erau mâncărurile lui preferate?
Cel mai important înotător român al actualității a fost figura centrală a competiției „Sprint with the Stars”, organizată la Complexul de Natație din Otopeni. Evenimentul a reunit peste 650 de sportivi și aproximativ 1.500 de spectatori, transformând reuniunea într-un adevărat festival al natației.
Prăjitura cu ciocolată care oferă sațietate pe tot parcursul zilei. Medicul mizează pe această rețetă: „Combinația perfectă” # Click.ro
Micul dejun este esențial pentru buna funcționare a organismului. Alegerea alimentelor potrivite dimineața poate influența întreaga zi, iar anumite ingrediente ajută la menținerea sațietății. Iată pe ce preparat mizează un medic!
Horoscop săptămâna 19-25 ianuarie. Berbecii și Taurii au parte de schimbări majore în plan profesional # Click.ro
Săptămâna aceasta începe cu o Lună Nouă în Capricorn pe 19 ianuarie, oferindu-ți energia potrivită pentru a iniția proiecte noi sau pentru a aduce claritate în direcția vieții tale. Această energie astrală stimulează fie începuturile, fie renunțările care te ajută să mergi mai departe. În același ti
Cabral, extrem de mândru de fiul lui. La doar 4 ani, Tiago l-a impresionat în vacanță: „Cu zâmbetul ăla al lui care te topește instant” # Click.ro
Cabral (48 de ani) are de ce să fie mândru. Vedeta se află în vacanță alături de fiul lui, Tiago, care i-a oferit un motiv intemeiat de bucurie.
Delia a dat verdictul. Care sunt cele două destinații celebre pe care artista nu le recomandă # Click.ro
Delia (43 de ani), pasionată de vacanțe exotice și drumeții montane, a numit două destinații care nu sunt pe placul ei. După ce a vizitat zeci de țări și orașe, ea nu recomandă sub nicio formă aceste locații.
Zăpada a acoperit clădiri până la nivelul etajului patru într-o regiune din Rusia. Două persoane au murit. FOTO # Click.ro
Regiunea rusă Kamceatka traversează una dintre cele mai dificile perioade din această iarnă, după ce o furtună de zăpadă de lungă durată a generat acumulări impresionante, care în anumite zone au depășit trei metri. În unele orașe, troienele au ajuns până la nivelul etajului patru al clădirilor, blo
Un vlogger pasionat de călătorii a dezvăluit locul în care și-ar dori să se mute: „M-am gândit serios”. Dan a vizitat peste 65 de țări de pe cinci continente # Click.ro
Un vlogger din Australia, pasionat de călătorii, a bifat până acum nu mai puțin de 65 de țări pe 5 continente. Dintre toate aceste destinații, trei locuri l-au impresionat cel mai mult, însă unul singur l-a cucerit atât de tare încât a mărturisit că și-ar dori să se mute acolo. Despre ce țară este v
Cât mai durează gerul extrem în România și unde a fost cel mai frig duminică, 18 ianuarie. Când se va încălzi vremea # Click.ro
România se confruntă cu un episod sever de iarnă, mare parte din teritoriu aflându-se sub atenționare cod galben. Temperaturile au coborât mult sub valorile obișnuite perioadei, cu minime de până la -21°C la Miercurea Ciuc și -19°C la Dej. Vremea rămâne deosebit de rece inclusiv în Capitală, urmând
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni” # Click.ro
Îți dorești să vizitezi un oraș unde curățenia este literă de lege? Nu este nevoie să călătorești până în Singapore, destinație cunoscută pentru rigoarea sa. Un oraș din Europa, aflat la doar 1 oră și jumătate distanță cu avionul de București, ocupă locul întâi la acest capitol.
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi # Click.ro
Săptămâna 19-25 ianuarie vine cu vești excelente pentru cinci semne zodiacale. Astrele se aliniază în favoarea lor și le aduc oportunități neașteptate atât în plan financiar, cât și pe cel personal. Verifică dacă zodia ta se află printre cele norocoase!
Ana Bodea și-a stabilit prioritățile pentru 2026. Tânăra actriță este hotărâtă: „Mai puțin…” # Click.ro
Ana Bodea, în vârstă de 25 de ani, a spus ce își dorește să facă anul acesta. Actrița și-a pus pe lista cu rezoluții lucruri foarte importante pentru sufletul tău. Iată ce obiective are!
Trucul instalatorilor pe care nu ți-l vor dezvălui niciodată. Ce trebuie să torni în scurgere pentru a scăpa definitiv de mirosurile neplăcute # Click.ro
Mirosurile neplăcute din scurgerea chiuvetei sau a căzii sunt o problemă frecventă în multe gospodării, iar soluțiile comerciale nu rezolvă întotdeauna situația pe termen lung. Experții recomandă un truc simplu, folosit de instalatori, care poate curăța eficient scurgerea și poate elimina complet mi
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de orice primejdie. Ce se întâmplă dacă o rostești timp de 30 de zile # Click.ro
De-a lungul vieții, fiecare credincios trece prin încercări și clipe de îndoială, momente în care simte nevoia unui sprijin mai presus de puterile omenești. În astfel de situații, dorința ca rugăciunile să fie auzite devine tot mai puternică. Puțini știu însă că există o rugăciune considerată de mul
Ceaiul care te ajută să renunți la fumat. Planta ascunsă care îți poate schimba viața fără medicamente # Click.ro
Pe măsură ce interesul pentru remedii naturale crește, o serie de plante mai puțin cunoscute în medicina convențională revin în atenția publicului. Printre acestea se numără pedicuța (Lycopodium clavatum), o specie folosită de secole în tradițiile populare pentru diverse disconforturi de sănătate. D
Țara din Europa unde un bărbat trăiește ca un rege cu 5.000 de lei pe lună. Cum și-a schimbat complet viața pentru un trai de lux la preț redus # Click.ro
Țara din Europa unde un bărbat trăiește ca un rege cu 5.000 de lei pe lună. Cum și-a schimbat complet viața pentru un trai de lux la preț redus.
Moment istoric: Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord de liber schimb după un sfert de secol de negocieri. Ce presupune și cum va influența economia globală # Click.ro
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au încheiat sâmbătă un acord comercial de amploare, după mai bine de 25 de ani de negocieri. Documentul urmărește crearea celei mai extinse zone de liber schimb la nivel global, potrivi
Cele 5 zodii care se redescoperă pe 18 ianuarie 2026. Ce schimbări importante au loc în viața lor # Click.ro
Pe 18 ianuarie 2026, Venus părăsește Capricornul și intră în Vărsător, aducând o schimbare energetică importantă pentru cinci zodii. Venus se află în conjuncție cu Pluto în Vărsător, oferind oportunitatea de a depăși restricțiile și de a adopta o nouă perspectivă asupra vieții.
Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească: „Am pierdut destul de multe kilograme”. Vedeta a dobândit noua siluetă fără să se înfometeze # Click.ro
Gabriela Cristea (51 de ani) a vorbit despre transformarea sa fizică din ultima perioadă. Vedeta a slăbit considerabil, iar secretul ei constă într-o metodă foarte simplă. Iată cum a reușit să scape de kilogramele în plus!
Ce a găsit Bianca Brad în apartamentul mamei sale, la scurt timp după ce aceasta a murit. Actrița trece prin momente extrem de grele: „Ține-mă, Doamne!” # Click.ro
Bianca Brad (57 de ani) se ocupă întru totul de înmormântarea mamei sale. În timp ce se afla în apartamentul acesteia pentru a pregăti cele necesare, actrița a găsit câteva obiecte de o valoare sentimentală aparte.
Ce înseamnă atunci când visezi o persoană decedată. Mesajul ascuns pe care îl poate transmite # Click.ro
Visele în care apar oameni care nu mai sunt în viață au, de cele mai multe ori, un impact emoțional intens. Ele pot aduce calm și mângâiere sau, dimpotrivă, pot crea neliniște, în funcție de contextul visului și de legătura avută cu persoana respectivă. În esență, aceste experiențe onirice sunt strâ
Unde au plecat în vacanță Cornelia și Lupu Rednic la început de an. Cei doi se află într-o călătorie de suflet: „Nu am cuvinte” # Click.ro
Cornelia și Lupu Rednic au început anul într-un mod cu totul special. Cei doi au ales să lase în urmă agitația cotidiană pentru o călătorie de suflet, într-un loc încărcat de spiritualitate și liniște.
Rețeta care te-ar putea ajuta să slăbești până la 6 kilograme într-o lună. O vedetă din România a folosit-o cu succes # Click.ro
Dacă ți-ai propus să scapi de excesul de greutate, acest regim alimentar te-ar putea ajuta să îți atingi obiectivul. O vedetă din România l-a urmat și spune că a reușit să dea jos 6 kilograme într-o lună.
Roxana Nemeș a spus cum a slăbit după naștere: „N-am mai ținut regim de la 20 de ani”. Metoda ei este foarte simplă # Click.ro
Roxana Nemeș (36 de ani) a spus cum a reușit să slăbească după ce a devenit mamă. Cântăreața a explicat că metoda ei a implicat un obicei simplu care a ajutat-o mereu să fie în formă.
Afacerea cu care o fostă politiciană a dat lovitura. Firma ei a generat profituri de milioane de euro # Click.ro
O fostă politiciană a decis să renunțe la cariera sa de succes pentru a se dedica unei afaceri de elită. Ea se ocupă cu vânzarea câinilor special antrenați să protejeze, să trăiască și să călătorească alături de familii înstărite.
