Pentru UE, cooperarea în energie poate fi o nouă formă de putere

22:50

Majoritatea oamenilor cred că reziliența înseamnă să suporți durerea fără să te plângi. Dar versiunea mai adevărată este mai subtilă și mai greu de simulat. Este ceea ce se întâmplă după ce daunele s-au produs. Cât de repede își recapătă cineva echilibrul. Reziliența are mai puțin legătură cu cât de mult poate tolera o persoană, și mai mult cu cât de eficient își recuperează sentimentul de acțiune.