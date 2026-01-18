Ministrul Muncii: 2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici

15:10

Primăria Sectorului 1 a anunțat că se vor prelungi automat contractele pentru locurile de parcare de reședință, iar locuitorii nu vor mai fi nevoiți să le semneze anual.Contractele de parcare de reședință se vor prelungi automat, prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, conform Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare din parcajele de utilitate publică cu plată, parcajele publice de reședință, parcajele automatizate şi parcajele destinate autovehiculelor pe două roți, din administrarea Sectorului 1, adoptat prin HCL nr.139/2025, a anunțat Primăria Sectorului 1.