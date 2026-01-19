Mult-întârziata centrală nouă de 430 MW de la Iernut: Fostul constructor spaniol Duro Felguera a pierdut procesul cu un subcontractor român neplătit pentru munca prestată
Sucursala din România a companiei spaniole de construcții Duro Felguera, fostul antreprenor general al proiectului mult-întârziatei centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale de 430 MW de la Iernut a Romgaz, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020 și pentru care actualul deadline de finalizare este sfârșitul anului în curs, a pierdut în primă instanță un proces cu un subcontractor român care a acuzat că este neplătit pentru munca prestată.
FOTO Noul secretar de stat pus de Bolojan la Ministerul Energiei este acționar minoritar și fost vicepreședinte al unui furnizor de energie falimentar, cu datorii la entități de stat # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei pe Marius-Viorel Poșa.
DOCUMENT Cel mai mare distribuitor de energie din România se gândește să-și facă centre de date subterane, eventual în mine de sare # Profit.ro
Cel mai mare operator de rețele de distribuție a energiei electrice din România vrea să-și construiască noi centre de date și ia în calcul inclusiv amplasamente subterane, printre alte variante.
VIDEO Afacere gândită global. Teodor Mincu, fondator MessengerOS: Obiectivul este să avem creștere pe piața internațională, avem planuri și pentru finanțare, dar este un fel de Red Ocean. Investitorii vor creștere 10X în 1-2 ani - Profit.ro Live TV # Profit.ro
MessengerOS este o platformă de comunicare digitală care simplifică și eficientizează procesul de e-mail marketing, generând venituri din abonamente lunare, stabilite în funcție de volumul mesajelor transmise de clienți.
GRAFIC Surse inedite diesel în Constanța: Bahrain (prima dată în istorie) și Oman. Diversificare a importurilor de motorină prin port, în creștere cu 42%. # Profit.ro
Embargoul impus de UE importului de produse petroliere rusești a condus la o restructurare a importurilor de motorină efectuate prin portul Constanța, unde activează compania deținută majoritar de stat Oil Terminal, Orientul Mijlociu devenind în ultimele luni principala sursă de diesel, fiind efectuate importuri inclusiv din Oman și, pentru prima dată în istorie, din Bahrain, conform datelor analizate de Profit.ro.
Gigant american IT se extinde în România. Global a declanșat concedieri și amenință angajații rămași că urmează la rând dacă nu se recalifică pentru AI # Profit.ro
Compania americană IT Accenture, cu sediul la Dublin (Irlanda), a înființat în România o companie pentru "Alte activități de servicii informaționale".
Investiție în România - Spanioli controlați de un conglomerat japonez încep să construiască un parc eolian în Vaslui, cu subvenție de stat CfD # Profit.ro
O subsidiară locală a companiei spaniole Elawan Energy, parte a conglomeratului japonez Orix Group, este pe cale să obțină o autorizație-cheie pentru demararea lucrărilor de construire a unui parc eolian în județul Vaslui, relevă date analizate de Profit.ro.
Peste 200.000 de gospodării sunt private de energie în teritoriul ocupat de către Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene, anunță duminică ocupația rusă, relatează AFP.
ULTIMA ORĂ România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova # Profit.ro
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova.
Dezvăluiri ale șefului Renault: Duster din India va fi foarte diferit față de cel din Europa, dar noile componente ar putea fi introduse în producție la Mioveni. „Vom exporta piese din India în România!” - Corespondență din Seul # Profit.ro
Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault și vicepreședinte executive al grupului Renault, anunță că noul Duster care va fi lansat în India va avea diferențe importante față de modelul care este produs în prezent în fabrica din România. Aceste diferențe ar urma să fie regăsite și în Europa, odată cu facelift-ul Dacia Duster, programat pentru 2027.
Producătorul de conducte de apă Amiblu, controlat de una dintre cele mai influente familii din Austria, își modernizează fabrica din România prin înlocuirea unui echipament uzat tehnologic și achiziționarea unui echipament nou de producție, o investiție estimată la 2,1 milioane euro, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV Dacia anunță în premieră că se uită să intre pe noi piețe. „După ce acoperim Europa, de ce nu?” # Profit.ro
Fabrice Cambolive, vicepreședinte Renault Group și Chief Growth Officer pentru ambele mărci, Renault și Dacia, spune pentru Profit.ro că Dacia își poate extinde „amprenta geografică”, după ce-și va rezolva principalele ținte actuale.
Impozitarea progresivă revine în discuție. Ministrul Muncii readuce pe masă impozitarea progresivă, în contextul creșterilor mari de taxe și impozite # Profit.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, fostul ministru al Finanțelor, susține că s-ar fi putut evita majorarea TVA la 21 la sută, dacă Guvernul ar fi luat o altă măsură cu un impact bugetar similar, el dând ca exemplu impozitarea progresivă.
Investiție în România - Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren pentru cel mai mare proiect de până acum al Cordia România # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat pentru cel mai mare proiect de până acum al companiei în România.
Investiție majoră în România - Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren pentru cel mai mare proiect de până acum al Cordia România # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat pentru cel mai mare proiect de până acum al companiei în România.
Grav accident feroviar în Spania.
VIDEO&FOTO Muncitor indian erou la Craiova - a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat. Va deveni cetățean de onoare al orașului # Profit.ro
Un muncitor indian aflat în România a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani.
Trump a cumpărat obligațiuni Netflix și Warner Bros de până la 2 milioane de dolari la scurt timp după ce au anunțat planuri de fuziune # Profit.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni municipale și corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari între jumătatea lunii noiembrie și sfârșitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declarații financiare publicate la Washington, care ridică semne de întrebare legate de conflicte de interese, transmite Reuters.
Liderii europenii, prinși în baletul răspunsurilor la amenințarea lui Trump cu taxe vamale, până la vânzarea Groenlandei # Profit.ro
Liderii europeni au reacționat duminică față de amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale, din cauza opoziției lor față de planurile sale cu privire la Groenlanda, iar premierul italian Giorgia meloni i-a cerut să nu comită o ”greșeală”, relatează AFP.
Autoritatea Vamală Română va cumpăra, prin licitație restrânsă, scanere cu raze X, destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de consolidare a capacității de control integrat. Valoarea totală estimată a contractului se ridică la 6,7 milioane lei, fără TVA.
Vârsta fondatorilor din sectorul tehnologiei scade semnificativ în era inteligenței artificiale, iar noile startupuri evaluate la peste un miliard de dolari sunt conduse tot mai des de antreprenori abia trecuți de 20 de ani, relatează CNBC.
Creșteri ușoare la producția industrială și la cea a energiei electrice și termice, în prognoza de toamnă pe 2025-2029 a CNSP # Profit.ro
Producția și furnizarea de energie electrică și termică va crește anul acesta cu 0,8% față de 2025, și se vor majora ușor și în următorii trei ani, arată Prognoza 2025-2029, varianta de toamnă, publicată de Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.
Exporturile agricole ale României în Mercosur, doar 1 milion de euro anual. Comisia Europeană: eliminarea taxelor vamale de 27-55% ar putea ajuta fermierii să vândă mai mult în regiune # Profit.ro
Actualele taxe vamale, de până la 55%, la produsele agroalimentare UE, vor fi eliminate în urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, ajutând fermierii români să-și majoreze exporturile în blocul comercial sud-american, susține un document publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene (DG TRADE), care indică și situația schimburilor comerciale din alte domenii.
Băsescu: Cea mai mare problemă în 2026 e dobânda la împrumuturi. Vom ajunge să folosim toți banii de la UE doar pentru a plăti dobânzi # Profit.ro
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că cea mai mare problemă pe care România trebuie să o rezolve în acest an este legată de dobânda la împrumuturi. El a explicat că dobânda la împrumuturi crește cu o viteză impresionantă și că în 2025 România a plătit 11 miliarde de euro dobânzi, iar perspectiva este de creștere.
Cehia se pregătește să închidă, la finalul lunii ianuarie, ultimul său puț de exploatare a cărbunelui superior, punând capăt unei industrii care a alimentat timp de două secole dezvoltarea economică a Europei Centrale, relatează Reuters.
Încă două rame electrice produse de polonezii de la PESA vor ajunge duminică seară în România, în Gara Obor # Profit.ro
Două rame electrice regionale produse de polonezii de la PESA vor ajunge duminică seara în stația București Obor, acestea fiind parte a celui mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 de ani, derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu finanțare europeană, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției.
Constructorul polonez Dekpol Budownictwo face primul pas în afara Poloniei. Compania a semnat un contract pentru lucrări de proiectare a unui parc logistic mare în București, lansându-și astfel operațiunile pe piața românească.
GRAFICE Prețuri și volume record de gaze tranzacționate pe BRM. Cererea furnizorilor din România, Republica Moldova și Ucraina - în creștere. Importuri prin toate punctele de interconectare disponibile # Profit.ro
Gerul instalat în ultima perioadă a majorat cererea furnizorilor, atât cei autohtoni, cât și din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce a pus presiune pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri, unde s-au înregistrat recorduri ale acestei ierni, deși este weekend, cu consum teoretic mai scăzut decât cel din timpul săptămânii, când funcționează și consumatorii non-casnici.
Autoritățile vor începe realizarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu.
Explozie într-un bloc din Buzău. Un rănit, 35 de apartamente afectate, locatari evacuați și gazele oprite în zonă, în condiții de ger # Profit.ro
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin într-un bloc din municipiul Buzău unde s-a produs duminică dimineață o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagrației.
Meteorologii au prelungit până joi dimineață atenționările de ger. Conform pronozei făcute publice duminică, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată țara.
Israelul se opune alegerii de către Casa Albă a unor lideri mondiali care urmează să facă parte din așa-numitul „consiliu al păcii” pentru Gaza, menit să supravegheze temporar guvernarea și reconstrucția fâșiei.
Importurile de gaze au crescut cu 70% în primele 11 luni din 2025, iar producția a scăzut cu 1% # Profit.ro
România a avut o producție de gaze naturale utilizabile de 6,843 milioane tone echivalent petrol, în primele 11 luni din 2025, cu 68.600 tep sub cea din perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere de 1%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Președintele Nicușor Dan confirmă că a primit scrisoarea prin care Donald Trump invită România să devină membru al „Consiliului pentru Pace” # Profit.ro
Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii trimise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, se arată într-o informare de presă a instituției.
Înapoi la centralele pe gaze: Germania și UE au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice # Profit.ro
Germania a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană privind strategia națională de construire a unor noi centrale electrice, un pas esențial pentru securitatea energetică a celei mai mari economii europene în contextul eliminării treptate a producției pe bază de cărbune, relatează Reuters.
AEI: Consumatorii români plătesc facturi mari la curent de frica schimbării furnizorului. Intervențiile statului au distrus încrederea românilor în piață # Profit.ro
Consumatorii români plătesc facturi mai mari la curent nu pentru că există o criză a energiei, pentru că piața a fost “reliberalizată” sau pentru că nu există alternative, ci pentru că nu au încredere să le folosească, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
Donald Trump a inaugurat un bulevard care-i poartă numele, în Florida, care leagă Aeroportul Internațional din Palm Beach și Mar-a-Lago, reședința și clubul său de golf private.
Apple va începe să-și producă propriile cipuri de inteligență artificială anul acesta, continuând o strategie pe care a aplicat-o și în cazul altor componente necesare propriilor produse.
În procesul intentat OpenAI și Microsoft, Elon Musk pretinde că schimbarea statusului firmei și trecerea la profit l-a fraudat, cerând daune între 79 și 134 de miliarde de dolari.
Pe timp de ger, locuința pierde mai repede căldura, iar centrala de apartament pornește mai des și consumă mai multă energie ca să mențină aceeași temperatură și nivel de confort. Există totuși câteva lucruri simple, în controlul tău, care te ajută să ai o factură mai predictibilă, este mesajul transmis acum de E.ON clienților din România.
Unul dintre cele mai eficiente moduri de a reduce phishing-ul și hărțuirea este să limitezi cât de ușor poate fi găsit contul tău după număr sau e-mail.
Liderii europeni denunță noile taxe anunțate de Trump pentru țările care opun ca SUA să preia Groenlanda # Profit.ro
Ambasadorii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene se reunesc pentru o ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale crescute țările care se opun ca Statele Unite să preia Groenlanda.
Vinul zilei: un cupaj alb din Valea Ronului, un vin care impresionează prin puritatea notelor fructate. Armonios și elegant, ideal alături de salate, pește în crustă, foie gras, homar, pui la cuptor sau deserturi cu mere # Profit.ro
Vinul de duminică, Les Hauts de Barville Châteauneuf-du-Pape Blanc 2022, este un vin alb de excepție, produs de crama Brotte, din soiurile Grenache Blanc, Clairette, Roussanne și Bourboulenc.
FOTO Brand celebru românesc revine în forță pe piață, după 8 ani de insolvență. Reeditări din catalogul istoric Electrecord # Profit.ro
Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", aflată pe piață din 1932 și care a ieșit acum din insolvență după 8 ani, își va revitaliza brandul atât cu producții muzicale noi, cât și cu reeditări din catalogul istoric, transmite pentru Profit.ro arhitectul Vasile George Cristescu, care a preluat controlul companiei.
Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia, își pregătește intrarea în România, anunțată în urmă cu doi ani de Profit.ro.
”La 16 ianuarie 2026, președintele american Donald Trump, în calitatea sa de președinte fondator al Consiliului Păcii, i-a trimis o scrisoare prin care-l invită pe președintele Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului Păcii”, anunță pe X directorul de comunicații al republicii turce Burhanettin Duran
Grecia crește traficul de pasageri prin aeroporturile regionale. Cel mai mare avans, de peste 10%, la Salonic # Profit.ro
Prin cele 14 aeroporturi regionale din Grecia au trecut peste 37 de milioane de pasageri anul trecut, în creștere cu 3% față de 2024, arată operatorul aeroportuar german Fraport, care gestionează datele de trafic.
EXCLUSIV Fondatorul Altex, Dan Ostahie, cumpără 8 magazine închiriate de Brico Depot, unul de la doi milionari din Buzău # Profit.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat 8 din cele 20 de magazine închiriate de Brico Depot, pentru a-și proteja investițiile, alte 10 fiind deja în proprietatea rețelei de bricolaj.
