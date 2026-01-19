Blue Monday - Astăzi este cea mai deprimantă zi din an
Profit.ro, 19 ianuarie 2026 10:50
În 2026, cea mai deprimantă zi a anului - supranumită ”Blue Monday” de consilierii în lifestyle din Marea Britanie - este 19 ianuarie.
• • •
Acum 5 minute
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Spaima antreprenorilor: activul net contabil. Indicatorul reprezintă un risc atât de amenzi, cât și de controale ANAF # Profit.ro
Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu cel de-al doilea pachet fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, lucru care va afecta companiile și antreprenorii în același timp, mai ales dacă ne referim la distribuirile de dividende, dar și la restituirile de creditări.
Acum 15 minute
11:00
Contractorul bulgar de proiecte fotovoltaice Solarpro, parte a grupului Renalfa, cu proiecte și în România, a cumpărat proiectul fotovoltaic Horia 2 de la CCE, dezvoltator austriaco-german de parcuri fotovoltaice susținut de fondul de pensii al landului german Turingia și de fondul de investiții francez Omnes Capital (fostul Crédit Agricole Private Equity).
11:00
GRAFICE Număr record de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative 3. Cel mai bun an din istorie # Profit.ro
2025 a adus noi maxime istorice pentru Pilonul 3, care a ajuns sa administreze 7,4 miliarde lei după un randament-record de 19,6%.
11:00
Agricover Credit IFN semnează un acord de finanțare cu Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre # Profit.ro
Noua finanțare va extinde accesul fermierilor la capital.
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
Economiștii se așteaptă ca Banca Națională a României să păstreze neschimbate dobânzile la început de an, pe fondul inflației încă ridicate. Deși dinamica creșterilor de prețuri este așteptată să vină în jos din vară, pe parcurs mai există încă necunoscute, legate de plafonările prețurilor gazelor naturale și ale adaosurilor comerciale la alimentele de bază.
10:30
Cristiano Ronaldo a acumulat venituri de 260 de milioane de dolari în 2025, potrivit site-ului specializat „Sportico”.
10:20
La SensoDays, planul casei tale devine punctul de plecare pentru spații coerente, în care stilul, confortul și funcționalitatea sunt în echilibru perfect # Profit.ro
Amenajarea unei locuințe nu înseamnă doar alegerea unor piese estetice, ci construirea unui spațiu coerent, funcțional și expresiv, adaptat stilului tău de viață.
10:20
După belșugul de pe masa de sărbători, urmat de perioada cu ger năprasnic, românii caută metode prin care să-și protejeze sănătatea și să-și recapete starea de bine.
Acum 2 ore
10:10
Cea mai nouă rețea socială Meta, creată tocmai pentru a concura cu X, a depășit rețeaua deținută de Elon Musk, cel puțin conform cifrelor firmei de analiză Similarweb pentru aplicațiile mobile.
09:40
În timp, contul tău de Facebook se leagă de multe servicii: aplicații de editare foto, jocuri, site-uri unde te-ai logat cu “Continue with Facebook”, instrumente de programare a postărilor sau chiar aplicații pe care nici nu le mai folosești
09:20
TikTok anunță implementarea unor măsuri noi de verificare a vârstei în Europa, menite să blocheze accesul copiilor care nu au împlinit 13 ani.
Acum 4 ore
09:10
PIB-ul Chinei a crescut cu 5% anul trecut, în ciuda războiului tarifar al președintelui american Donald Trump, deoarece exporturile în plină expansiune au compensat creșterea mai slabă a economiei interne, potrivit datelor oficiale.
09:10
Vinul zilei: un Merlot prietenos, sincer și ușor de băut, cu tușe de fructe roșii coapte, condimente și tente de mentă uscată. Savuros alături de brânzeturi fine sau preparate din carne roșie # Profit.ro
Moulin de Gassac Merlot 2024 este un vin roșu organic, obținut din struguri Merlot cultivați în regiunea Villeveyrac, în sudul Franței.
09:00
Accident de tren în Spania. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți VIDEO # Profit.ro
08:50
Uniunea Europeană ar putea impune tarife de 93 miliarde de dolari companiilor americane. Este pregătită și restricționarea pe piața europeană # Profit.ro
Ca răspuns la amenințările lui Donald Trump la adresa aliaților NATO care se opun campaniei sale de preluare a Groenlandei, UE ar putea lovi SUA cu taxe în valoare de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricționa accesul companiilor americane.
08:40
Windows 11, considerat oricum un sistem problematic, începe anul cu noi probleme cauzate de un update lansat de Microsoft, care împiedică unele sisteme să se mai închidă.
08:20
Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, rata natalității atingând un nivel scăzut record, potrivit datelor oficiale publicate luni. Experții avertizează că declinul va continua, relatează Reuters.
07:50
Mult-întârziata centrală nouă de 430 MW de la Iernut: Fostul constructor spaniol Duro Felguera a pierdut procesul cu un subcontractor român neplătit pentru munca prestată # Profit.ro
Sucursala din România a companiei spaniole de construcții Duro Felguera, fostul antreprenor general al proiectului mult-întârziatei centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale de 430 MW de la Iernut a Romgaz, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020 și pentru care actualul deadline de finalizare este sfârșitul anului în curs, a pierdut în primă instanță un proces cu un subcontractor român care a acuzat că este neplătit pentru munca prestată.
07:40
FOTO Noul secretar de stat pus de Bolojan la Ministerul Energiei este acționar minoritar și fost vicepreședinte al unui furnizor de energie falimentar, cu datorii la entități de stat # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei pe Marius-Viorel Poșa.
07:30
DOCUMENT Cel mai mare distribuitor de energie din România se gândește să-și facă centre de date subterane, eventual în mine de sare # Profit.ro
Cel mai mare operator de rețele de distribuție a energiei electrice din România vrea să-și construiască noi centre de date și ia în calcul inclusiv amplasamente subterane, printre alte variante.
07:30
VIDEO Afacere gândită global. Teodor Mincu, fondator MessengerOS: Obiectivul este să avem creștere pe piața internațională, avem planuri și pentru finanțare, dar este un fel de Red Ocean. Investitorii vor creștere 10X în 1-2 ani - Profit.ro Live TV # Profit.ro
MessengerOS este o platformă de comunicare digitală care simplifică și eficientizează procesul de e-mail marketing, generând venituri din abonamente lunare, stabilite în funcție de volumul mesajelor transmise de clienți.
07:20
GRAFIC Surse inedite diesel în Constanța: Bahrain (prima dată în istorie) și Oman. Diversificare a importurilor de motorină prin port, în creștere cu 42%. # Profit.ro
Embargoul impus de UE importului de produse petroliere rusești a condus la o restructurare a importurilor de motorină efectuate prin portul Constanța, unde activează compania deținută majoritar de stat Oil Terminal, Orientul Mijlociu devenind în ultimele luni principala sursă de diesel, fiind efectuate importuri inclusiv din Oman și, pentru prima dată în istorie, din Bahrain, conform datelor analizate de Profit.ro.
Acum 6 ore
07:10
Gigant american IT se extinde în România. Global a declanșat concedieri și amenință angajații rămași că urmează la rând dacă nu se recalifică pentru AI # Profit.ro
Compania americană IT Accenture, cu sediul la Dublin (Irlanda), a înființat în România o companie pentru "Alte activități de servicii informaționale".
07:10
Investiție în România - Spanioli controlați de un conglomerat japonez încep să construiască un parc eolian în Vaslui, cu subvenție de stat CfD # Profit.ro
O subsidiară locală a companiei spaniole Elawan Energy, parte a conglomeratului japonez Orix Group, este pe cale să obțină o autorizație-cheie pentru demararea lucrărilor de construire a unui parc eolian în județul Vaslui, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 12 ore
02:20
Peste 200.000 de gospodării sunt private de energie în teritoriul ocupat de către Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene, anunță duminică ocupația rusă, relatează AFP.
00:30
ULTIMA ORĂ România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova # Profit.ro
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova.
00:20
Dezvăluiri ale șefului Renault: Duster din India va fi foarte diferit față de cel din Europa, dar noile componente ar putea fi introduse în producție la Mioveni. „Vom exporta piese din India în România!” - Corespondență din Seul # Profit.ro
Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault și vicepreședinte executive al grupului Renault, anunță că noul Duster care va fi lansat în India va avea diferențe importante față de modelul care este produs în prezent în fabrica din România. Aceste diferențe ar urma să fie regăsite și în Europa, odată cu facelift-ul Dacia Duster, programat pentru 2027.
00:20
Producătorul de conducte de apă Amiblu, controlat de una dintre cele mai influente familii din Austria, își modernizează fabrica din România prin înlocuirea unui echipament uzat tehnologic și achiziționarea unui echipament nou de producție, o investiție estimată la 2,1 milioane euro, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV Dacia anunță în premieră că se uită să intre pe noi piețe. „După ce acoperim Europa, de ce nu?” # Profit.ro
Fabrice Cambolive, vicepreședinte Renault Group și Chief Growth Officer pentru ambele mărci, Renault și Dacia, spune pentru Profit.ro că Dacia își poate extinde „amprenta geografică”, după ce-și va rezolva principalele ținte actuale.
18 ianuarie 2026
23:50
Impozitarea progresivă revine în discuție. Ministrul Muncii readuce pe masă impozitarea progresivă, în contextul creșterilor mari de taxe și impozite # Profit.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, fostul ministru al Finanțelor, susține că s-ar fi putut evita majorarea TVA la 21 la sută, dacă Guvernul ar fi luat o altă măsură cu un impact bugetar similar, el dând ca exemplu impozitarea progresivă.
23:30
22:50
Investiție majoră în România - Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren pentru cel mai mare proiect de până acum al Cordia România # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat pentru cel mai mare proiect de până acum al companiei în România.
22:40
Grav accident feroviar în Spania.
Acum 24 ore
21:20
VIDEO&FOTO Muncitor indian erou la Craiova - a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat. Va deveni cetățean de onoare al orașului # Profit.ro
Un muncitor indian aflat în România a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani.
21:10
Trump a cumpărat obligațiuni Netflix și Warner Bros de până la 2 milioane de dolari la scurt timp după ce au anunțat planuri de fuziune # Profit.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni municipale și corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari între jumătatea lunii noiembrie și sfârșitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declarații financiare publicate la Washington, care ridică semne de întrebare legate de conflicte de interese, transmite Reuters.
20:10
Peste 200.000 de gospodării sunt private de energie în teritoriul ocupat de către Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene, anunță duminică ocupația rusă, relatează AFP.
19:00
Liderii europenii, prinși în baletul răspunsurilor la amenințarea lui Trump cu taxe vamale, până la vânzarea Groenlandei # Profit.ro
Liderii europeni au reacționat duminică față de amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale, din cauza opoziției lor față de planurile sale cu privire la Groenlanda, iar premierul italian Giorgia meloni i-a cerut să nu comită o ”greșeală”, relatează AFP.
18:50
Autoritatea Vamală Română va cumpăra, prin licitație restrânsă, scanere cu raze X, destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de consolidare a capacității de control integrat. Valoarea totală estimată a contractului se ridică la 6,7 milioane lei, fără TVA.
18:10
Vârsta fondatorilor din sectorul tehnologiei scade semnificativ în era inteligenței artificiale, iar noile startupuri evaluate la peste un miliard de dolari sunt conduse tot mai des de antreprenori abia trecuți de 20 de ani, relatează CNBC.
17:30
Creșteri ușoare la producția industrială și la cea a energiei electrice și termice, în prognoza de toamnă pe 2025-2029 a CNSP # Profit.ro
Producția și furnizarea de energie electrică și termică va crește anul acesta cu 0,8% față de 2025, și se vor majora ușor și în următorii trei ani, arată Prognoza 2025-2029, varianta de toamnă, publicată de Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.
17:10
Exporturile agricole ale României în Mercosur, doar 1 milion de euro anual. Comisia Europeană: eliminarea taxelor vamale de 27-55% ar putea ajuta fermierii să vândă mai mult în regiune # Profit.ro
Actualele taxe vamale, de până la 55%, la produsele agroalimentare UE, vor fi eliminate în urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, ajutând fermierii români să-și majoreze exporturile în blocul comercial sud-american, susține un document publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene (DG TRADE), care indică și situația schimburilor comerciale din alte domenii.
16:30
Băsescu: Cea mai mare problemă în 2026 e dobânda la împrumuturi. Vom ajunge să folosim toți banii de la UE doar pentru a plăti dobânzi # Profit.ro
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că cea mai mare problemă pe care România trebuie să o rezolve în acest an este legată de dobânda la împrumuturi. El a explicat că dobânda la împrumuturi crește cu o viteză impresionantă și că în 2025 România a plătit 11 miliarde de euro dobânzi, iar perspectiva este de creștere.
16:00
Cehia se pregătește să închidă, la finalul lunii ianuarie, ultimul său puț de exploatare a cărbunelui superior, punând capăt unei industrii care a alimentat timp de două secole dezvoltarea economică a Europei Centrale, relatează Reuters.
15:40
Încă două rame electrice produse de polonezii de la PESA vor ajunge duminică seară în România, în Gara Obor # Profit.ro
Două rame electrice regionale produse de polonezii de la PESA vor ajunge duminică seara în stația București Obor, acestea fiind parte a celui mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 de ani, derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu finanțare europeană, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției.
15:20
Constructorul polonez Dekpol Budownictwo face primul pas în afara Poloniei. Compania a semnat un contract pentru lucrări de proiectare a unui parc logistic mare în București, lansându-și astfel operațiunile pe piața românească.
15:00
GRAFICE Prețuri și volume record de gaze tranzacționate pe BRM. Cererea furnizorilor din România, Republica Moldova și Ucraina - în creștere. Importuri prin toate punctele de interconectare disponibile # Profit.ro
Gerul instalat în ultima perioadă a majorat cererea furnizorilor, atât cei autohtoni, cât și din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce a pus presiune pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri, unde s-au înregistrat recorduri ale acestei ierni, deși este weekend, cu consum teoretic mai scăzut decât cel din timpul săptămânii, când funcționează și consumatorii non-casnici.
14:40
Autoritățile vor începe realizarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu.
