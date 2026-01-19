Tensiunile de la finala CAN au continuat şi după meci. Conferinţa de presă a selecţionerului senegalez, anulată din motive de securitate
Primasport.ro, 19 ianuarie 2026 09:20
Tensiunile de la finala CAN au continuat şi după meci. Conferinţa de presă a selecţionerului senegalez, anulată din motive de securitate
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
09:40
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei, la Prima Sport! Dueluri tari între echipele stranierilor români # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei, la Prima Sport! Dueluri tari între echipele stranierilor români
Acum 10 minute
09:30
Fostul jucător al Rapidului a ajuns în Liga 3!
Acum 30 minute
09:20
Tensiunile de la finala CAN au continuat şi după meci. Conferinţa de presă a selecţionerului senegalez, anulată din motive de securitate # Primasport.ro
Tensiunile de la finala CAN au continuat şi după meci. Conferinţa de presă a selecţionerului senegalez, anulată din motive de securitate
09:10
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trebuie să rămână aproape de liderul Rapid # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trebuie să rămână aproape de liderul Rapid
Acum 12 ore
00:30
VIDEO | Real Sociedad - Barcelona 2-1. Catalanii au avut două goluri anulate la VAR
00:20
Scene ireale în finala Cupei Africii! Cei din Senegal câştigă trofeul, deşi au mers la vestiare din cauza unui penalty controversat în minutul 90+7 # Primasport.ro
Scene ireale în finala Cupei Africii! Cei din Senegal câştigă trofeul, deşi au mers la vestiare din cauza unui penalty controversat în minutul 90+7
00:10
Mike Cestor revine în Superliga şi semnează cu o formaţie din coada clasamentului
00:10
VIDEO | AC Milan - Lecce 1-0. Gazdele se apropie de liderul Inter
18 ianuarie 2026
23:40
VIDEO | Zeljko Kopic este încântat de jocul elevilor săi, dar cere în continuare transferuri: „Ştiu că toată lumea vorbeşte de cât de bine jucăm, dar tot cred că ne mai trebuie trei jucători” # Primasport.ro
VIDEO | Zeljko Kopic este încântat de jocul elevilor săi, dar cere în continuare transferuri: „Ştiu că toată lumea vorbeşte de cât de bine jucăm, dar tot cred că ne mai trebuie trei jucători”
23:30
VIDEO | ”Am încredere în acest grup şi vreau să continui”. Reacţia lui Bergodi după primul eşec în deplasare pe banca lui ”U” Cluj # Primasport.ro
VIDEO | ”Am încredere în acest grup şi vreau să continui”. Reacţia lui Bergodi după primul eşec în deplasare pe banca lui ”U” Cluj
23:10
Karamoko, lăudat la scenă deschisă după golul care a adus victoria lui Dinamo cu U Cluj: „E poezie” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Karamoko, lăudat la scenă deschisă după golul care a adus victoria lui Dinamo cu U Cluj: „E poezie” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
România a suferit un eşec drastic cu Danemarca la europeanul de handbal
23:10
VIDEO | Alexandru Chipciu a analizat ce nu a mers bine cu Dinamo. ”Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem” # Primasport.ro
VIDEO | Alexandru Chipciu a analizat ce nu a mers bine cu Dinamo. ”Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem”
23:00
Karamoko, omul meciului Dinamo - ”U” Cluj. ”Suntem buni cu mingea”
22:30
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj 1-0. ”Câinii” arată bine şi în noul an
22:30
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuţ Radu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu # Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuţ Radu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu
22:20
Succes categoric pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK ocupă primul loc
22:00
Mihai Popa revine în Superliga! ”Va veni mâine”
22:00
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” lovesc de două ori bara # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” lovesc de două ori bara
21:50
Matteo Duţu s-a decis! În scurt timp va semna cu un club important din Superliga
21:50
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Andrei Raţiu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu # Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Andrei Raţiu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu
21:30
S-au înţeles! Rapid a ajuns la un acord pentru transferul lui Olimpiu Moruţan. Mijlocaşul va veni luni în România # Primasport.ro
S-au înţeles! Rapid a ajuns la un acord pentru transferul lui Olimpiu Moruţan. Mijlocaşul va veni luni în România
21:20
Alanyaspor a pierdut la limită cu Fenerbahce. Ianis Hagi nu a jucat din cauza unei răceli # Primasport.ro
Alanyaspor a pierdut la limită cu Fenerbahce. Ianis Hagi nu a jucat din cauza unei răceli
21:20
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko deschide scorul
21:00
Mihai Stoica a comentat faultul ce s-a lăsat cu sânge în CFR – Oţelul: „De manual” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Mihai Stoica a comentat faultul ce s-a lăsat cu sânge în CFR – Oţelul: „De manual” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Soro # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Soro
20:50
”Vă promit că vorbesc de play-off după”. Daniel Pancu anunţă un meci crucial cu FCSB # Primasport.ro
”Vă promit că vorbesc de play-off după”. Daniel Pancu anunţă un meci crucial cu FCSB
20:50
EXCLUSIV | ”Suntem înţeleşi”. FCSB a mai rezolvat un transfer! Jucătorul semnează luni # Primasport.ro
EXCLUSIV | ”Suntem înţeleşi”. FCSB a mai rezolvat un transfer! Jucătorul semnează luni
Acum 24 ore
20:40
VIDEO | Laszlo Balint cere explicaţii de urgenţă! ”Comisia să ne lămurească!”
20:40
VIDEO | Lubin - Corona 31-39. Demonstraţie de forţă a braşovencelor în European League # Primasport.ro
VIDEO | Lubin - Corona 31-39. Demonstraţie de forţă a braşovencelor în European League
20:30
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
20:10
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Urmează să fie prezentat oficial
20:00
Eintracht Frankfurt l-a demis pe antrenorul Dino Toppmoller
19:50
David Popovici şi-a împlinit un vis. A avut loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au avut şansa să întâlnească mari campioni # Primasport.ro
David Popovici şi-a împlinit un vis. A avut loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au avut şansa să întâlnească mari campioni
19:50
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi 1-0. Se vede play-off-ul în Gruia
19:40
S-a aflat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost înlocuit la pauza meciului cu Metaloglobus # Primasport.ro
S-a aflat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost înlocuit la pauza meciului cu Metaloglobus
19:10
Fiorentina bate la Bologna şi iese de pe locurile retrogradabile
19:10
Horaţiu Feşnic arbitrează Petrolul - Universitatea Craiova
19:10
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii încearcă egalarea cu un jucător eliminat # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii încearcă egalarea cu un jucător eliminat
18:40
VIDEO | Esbjerg - Gloria Bistriţa 32-28. Nu s-a putut produce surpriza în Danemarca
18:30
Mircea Lucescu a început pregătirea barajului! Selecţionerul va merge în Turcia pentru a le urmări pe Galatasaray şi Fenerbahce # Primasport.ro
Mircea Lucescu a început pregătirea barajului! Selecţionerul va merge în Turcia pentru a le urmări pe Galatasaray şi Fenerbahce
18:30
”Sunt foarte fericit”. Robert Ilyes începe anul cu puncte extrem de preţioase
18:30
Leo Grozavu, foarte supărat după eşecul cu Csikszereda. ”A fost o luptă oarbă”
18:20
Ajuns la 36 de ani, Liviu Antal a semnat cu o nouă echipă şi a plecat din România
18:00
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
17:50
Un club de mare tradiţie din România ar putea dispărea în câteva zile.
17:40
Ceasuri şi bijuterii, furate din camera de hotel în care este cazat Niclas Fullkrug. Paguba este estimată la 500.000 de euro # Primasport.ro
Ceasuri şi bijuterii, furate din camera de hotel în care este cazat Niclas Fullkrug. Paguba este estimată la 500.000 de euro
17:40
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:30
Curg ofertele pentru Ştefan Târnovanu! Portarul FCSB-ului este dorit de o echipă din top 5 campionate: „3 milioane de euro!” # Primasport.ro
Curg ofertele pentru Ştefan Târnovanu! Portarul FCSB-ului este dorit de o echipă din top 5 campionate: „3 milioane de euro!”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.