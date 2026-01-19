Moruţan va încasa la Rapid cel mai mare salariu din Superligă! Cu cât va fi plătit noul jucător din Giuleşti
Primasport.ro, 19 ianuarie 2026 12:20
Moruţan va încasa la Rapid cel mai mare salariu din Superligă! Cu cât va fi plătit noul jucător din Giuleşti
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
12:40
FOTO | Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare # Primasport.ro
FOTO | Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare
Acum 30 minute
12:20
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League # Primasport.ro
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League
12:20
Moruţan va încasa la Rapid cel mai mare salariu din Superligă! Cu cât va fi plătit noul jucător din Giuleşti # Primasport.ro
Moruţan va încasa la Rapid cel mai mare salariu din Superligă! Cu cât va fi plătit noul jucător din Giuleşti
Acum o oră
12:10
Dinamo plăteşte o sumă infimă şi aduce un jucător de la AC Milan!
Acum 2 ore
11:30
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat pe locul 35 - cea mai bună clasare din carieră. Pe ce locuri se află Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse # Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat pe locul 35 - cea mai bună clasare din carieră. Pe ce locuri se află Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse
11:10
Răsturnare de situaţie în Superligă! Antrenorul ca şi demis va continua la echipă
11:00
Surpriză de proporţii! Dinamo, acord pentru transferul lui Devis Epassy: salariu de 35.000 de euro pe lună pentru portarul camerunez | EXCLUSIV # Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Dinamo, acord pentru transferul lui Devis Epassy: salariu de 35.000 de euro pe lună pentru portarul camerunez | EXCLUSIV
Acum 4 ore
10:40
Probleme pentru Craiova înaintea meciului cu Petrolul! Doi jucători sunt OUT
10:40
Dublă lovitură pregătită de Marius Şumudică! Doi internaţionali români, aşteptaţi să semneze în Arabia Saudită: „Ca şi rezolvat!” # Primasport.ro
Dublă lovitură pregătită de Marius Şumudică! Doi internaţionali români, aşteptaţi să semneze în Arabia Saudită: „Ca şi rezolvat!”
10:00
Transferul de Champions League de la FCSB a aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul! Primele declaraţii ale jucătorului # Primasport.ro
Transferul de Champions League de la FCSB a aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul! Primele declaraţii ale jucătorului
09:40
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei, la Prima Sport! Dueluri tari între echipele stranierilor români # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei, la Prima Sport! Dueluri tari între echipele stranierilor români
09:30
Fostul jucător al Rapidului a ajuns în Liga 3!
09:20
Tensiunile de la finala CAN au continuat şi după meci. Conferinţa de presă a selecţionerului senegalez, anulată din motive de securitate # Primasport.ro
Tensiunile de la finala CAN au continuat şi după meci. Conferinţa de presă a selecţionerului senegalez, anulată din motive de securitate
09:10
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trebuie să rămână aproape de liderul Rapid # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trebuie să rămână aproape de liderul Rapid
Acum 12 ore
00:30
VIDEO | Real Sociedad - Barcelona 2-1. Catalanii au avut două goluri anulate la VAR
00:20
Scene ireale în finala Cupei Africii! Cei din Senegal câştigă trofeul, deşi au mers la vestiare din cauza unui penalty controversat în minutul 90+7 # Primasport.ro
Scene ireale în finala Cupei Africii! Cei din Senegal câştigă trofeul, deşi au mers la vestiare din cauza unui penalty controversat în minutul 90+7
00:10
Mike Cestor revine în Superliga şi semnează cu o formaţie din coada clasamentului
00:10
VIDEO | AC Milan - Lecce 1-0. Gazdele se apropie de liderul Inter
Acum 24 ore
23:40
VIDEO | Zeljko Kopic este încântat de jocul elevilor săi, dar cere în continuare transferuri: „Ştiu că toată lumea vorbeşte de cât de bine jucăm, dar tot cred că ne mai trebuie trei jucători” # Primasport.ro
VIDEO | Zeljko Kopic este încântat de jocul elevilor săi, dar cere în continuare transferuri: „Ştiu că toată lumea vorbeşte de cât de bine jucăm, dar tot cred că ne mai trebuie trei jucători”
23:30
VIDEO | ”Am încredere în acest grup şi vreau să continui”. Reacţia lui Bergodi după primul eşec în deplasare pe banca lui ”U” Cluj # Primasport.ro
VIDEO | ”Am încredere în acest grup şi vreau să continui”. Reacţia lui Bergodi după primul eşec în deplasare pe banca lui ”U” Cluj
23:10
Karamoko, lăudat la scenă deschisă după golul care a adus victoria lui Dinamo cu U Cluj: „E poezie” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Karamoko, lăudat la scenă deschisă după golul care a adus victoria lui Dinamo cu U Cluj: „E poezie” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
România a suferit un eşec drastic cu Danemarca la europeanul de handbal
23:10
VIDEO | Alexandru Chipciu a analizat ce nu a mers bine cu Dinamo. ”Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem” # Primasport.ro
VIDEO | Alexandru Chipciu a analizat ce nu a mers bine cu Dinamo. ”Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem”
23:00
Karamoko, omul meciului Dinamo - ”U” Cluj. ”Suntem buni cu mingea”
22:30
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj 1-0. ”Câinii” arată bine şi în noul an
22:30
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuţ Radu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu # Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuţ Radu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu
22:20
Succes categoric pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK ocupă primul loc
22:00
Mihai Popa revine în Superliga! ”Va veni mâine”
22:00
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” lovesc de două ori bara # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” lovesc de două ori bara
21:50
Matteo Duţu s-a decis! În scurt timp va semna cu un club important din Superliga
21:50
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Andrei Raţiu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu # Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Andrei Raţiu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu
21:30
S-au înţeles! Rapid a ajuns la un acord pentru transferul lui Olimpiu Moruţan. Mijlocaşul va veni luni în România # Primasport.ro
S-au înţeles! Rapid a ajuns la un acord pentru transferul lui Olimpiu Moruţan. Mijlocaşul va veni luni în România
21:20
Alanyaspor a pierdut la limită cu Fenerbahce. Ianis Hagi nu a jucat din cauza unei răceli # Primasport.ro
Alanyaspor a pierdut la limită cu Fenerbahce. Ianis Hagi nu a jucat din cauza unei răceli
21:20
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko deschide scorul
21:00
Mihai Stoica a comentat faultul ce s-a lăsat cu sânge în CFR – Oţelul: „De manual” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Mihai Stoica a comentat faultul ce s-a lăsat cu sânge în CFR – Oţelul: „De manual” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Soro # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Soro
20:50
”Vă promit că vorbesc de play-off după”. Daniel Pancu anunţă un meci crucial cu FCSB # Primasport.ro
”Vă promit că vorbesc de play-off după”. Daniel Pancu anunţă un meci crucial cu FCSB
20:50
EXCLUSIV | ”Suntem înţeleşi”. FCSB a mai rezolvat un transfer! Jucătorul semnează luni # Primasport.ro
EXCLUSIV | ”Suntem înţeleşi”. FCSB a mai rezolvat un transfer! Jucătorul semnează luni
20:40
VIDEO | Laszlo Balint cere explicaţii de urgenţă! ”Comisia să ne lămurească!”
20:40
VIDEO | Lubin - Corona 31-39. Demonstraţie de forţă a braşovencelor în European League # Primasport.ro
VIDEO | Lubin - Corona 31-39. Demonstraţie de forţă a braşovencelor în European League
20:30
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
20:10
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Urmează să fie prezentat oficial
20:00
Eintracht Frankfurt l-a demis pe antrenorul Dino Toppmoller
19:50
David Popovici şi-a împlinit un vis. A avut loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au avut şansa să întâlnească mari campioni # Primasport.ro
David Popovici şi-a împlinit un vis. A avut loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au avut şansa să întâlnească mari campioni
19:50
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi 1-0. Se vede play-off-ul în Gruia
19:40
S-a aflat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost înlocuit la pauza meciului cu Metaloglobus # Primasport.ro
S-a aflat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost înlocuit la pauza meciului cu Metaloglobus
19:10
Fiorentina bate la Bologna şi iese de pe locurile retrogradabile
19:10
Horaţiu Feşnic arbitrează Petrolul - Universitatea Craiova
19:10
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii încearcă egalarea cu un jucător eliminat # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii încearcă egalarea cu un jucător eliminat
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.