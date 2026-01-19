Zeljko Kopic, mesaj după Dinamo – U Cluj 1-0: „Atunci primești inimioara. Dacă nu, nu”
Gândul, 19 ianuarie 2026 09:20
Dinamo a învins U Cluj, 1-0, în etapa 22 a Superligii, golul fiind marcat de Mamoudou Karamoko. După reușită, jucătorul și antrenorul roș-albilor Zeljko Kopic au „schimbat inimioare”, iar croatul a explicat gesturile. Dinamo a urcat pe locul doi, 41 de puncte, în Superliga, și U Cluj e pe locul opt, 33 de puncte. Zeljko […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:40
Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze # Gândul
Au apărut noi imagini surpriză pe camerele de supraveghere cu momentul jafului spectaculos de la Luvru, publicate de televiziunile franceze. Camerele au surprins exact întreaga operațiune a celor doi hoți care puseseră mâna pe bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Noi imagini din momentul jafului de la Luvru Pe 19 octombrie 2025, în […]
Acum 10 minute
09:30
Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat Danemarca că nu a reușit să contracareze „amenințarea rusă” din Groenlanda și a afirmat că administrația sa este pregătită să intervină pentru a „rezolva problema”, reiterând că Washingtonul urmărește obținerea controlului asupra teritoriului arctic. „De 20 de ani, NATO spune Danemarcei că «trebuie să îndepărtați amenințarea rusă din […]
Acum 30 minute
09:20
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3 # Gândul
Pilonul 3 de pensii facultative a atins un randament record de 19,6%, în 2025, informează Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Suma administrată a ajuns la 7,4 miliarde de lei, mai informează aceeaşi sursă. Cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investițional din […]
09:20
Continuă „bombele” detonate în culisele PRO TV, după anunțul care a surprins întreaga industrie media: „La Măruță” se oprește definitiv, după aproape 18 ani de emisie. Un brand solid și o figură centrală a postului din Pache Protopopescu ies din grilă, iar în locul lor pare să se pregătească o mutare de proporții. De ceva […]
09:20
Dinamo a învins U Cluj, 1-0, în etapa 22 a Superligii, golul fiind marcat de Mamoudou Karamoko. După reușită, jucătorul și antrenorul roș-albilor Zeljko Kopic au „schimbat inimioare”, iar croatul a explicat gesturile. Dinamo a urcat pe locul doi, 41 de puncte, în Superliga, și U Cluj e pe locul opt, 33 de puncte. Zeljko […]
09:10
Calcule „la cald” care dau fiori reci. Riscă statele arabe din Golf să fie prinse în focul încrucișat al unui conflict Iran vs. SUA? „Momentul lor de pericol maxim” # Gândul
În ciuda relațiilor îmbunătățite cu Iranul, mai ales în ultimii ani, statele arabe din Golf rămân îngrijorate că o operațiune militară americană împotriva Teheranului ar putea provoca un răspuns împotriva bazelor și trupelor americane situate pe propriile teritorii. Ministrul iranian al apărării – generalul de brigadă Aziz Nasirzadeh – a avertizat că țările care oferă […]
09:10
TikTok întărește controlul vârstei în Europa. Mii de conturi vor fi blocate. Ce se schimbă pentru utilizatorii din Europa # Gândul
Platforma de socializare TikTok a anunțat implementarea unor măsuri suplimentare de verificare a vârstei utilizatorilor în Europa, menite să blocheze accesul copiilor care nu au împlinit vârsta minimă de 13 ani. În următoarele săptămâni, TikTok își va îmbunătăți sistemele de verificare a vârstei în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Elveția, prin introducerea unei tehnologii de […]
09:10
Cine este românul Cristian Cenușe, deținut politic în Venezuela și eliberat după mai bine de un an de detenție # Gândul
Duminica aceasta, organizaţia neguvernamentală Foro Penal, dedicată apărării deţinuţilor politici din Venezuela, a anunţat că un cetăţean român a fost eliberat din închisoarea Rodeo I din statul Miranda, în nord, lângă capitala Caracas, relatează EFE, preluată de Agerpres. Organizația a transmis, prin intermediul platformei X, că bărbatul se numește Cristian Cenuşe și a fost reţinut […]
Acum o oră
09:00
Eleganţă, stil şi rafinament în comunicare, la Cotroceni. Întrebat de ce nu merge la DAVOS, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu umblu teleleu prin lume” # Gândul
Consilierul prezidenţial pentru securitate a transmis un mesaj, în numele lui Nicuşor Dan, pentru românii care încă se întreabă de ce preşedintele nu merge la DAVOS(Forumul Economic Mondial). Răspunsul acestuia poate fi catalogat un model de eleganţă şi diplomaţie, obţinute la cele mai înalte şcoli europene. După ce românii au avut un preşedinte precum Klaus […]
08:50
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather # Gândul
Primăvara lui 2026 începe cu surprize neașteptate din partea vremii. Datele culese de meteorologii Accuweather confirmă un scenariu de care ne temeam – iarna refuză să părăsească definitiv România. Sau cel puțin sudul țării. Potrivit prognozelor publicate de Accuweather, ninsorile nu vor ocoli nici Bucureștiul. Martie cu lapoviță și temperaturi negative în Capitală Vom avea […]
Acum 2 ore
08:40
Blue Monday 2026. De ce 19 ianuarie este considerată cea mai deprimantă zi a anului. Cum poate fi depășit acest sindrom # Gândul
Luna ianuarie aduce, și în 2026, ceea ce consilierii în lifestyle din Marea Britanie numesc cea mai deprimantă zi a anului. Supranumită „Blue Monday”, aceasta cade luni, 19 ianuarie, și este asociată cu un cumul de factori psihologici, sociali și economici specifici începutului de an. „Blue Monday” care s-ar putea traduce și în expresia „Lunea […]
08:30
Mario Iorgulescu, prins de carabinieri în Italia după scandalul generat pe TikTok: „Eram fugit din clinică și fără tratament” # Gândul
Mario Iorgulescu, care sub influența substanțelor stupefiante și alcoolului a provocat un accident mortal și a fugit de la locul accidentului, a revenit în atenția publică după ce a anunțat că a fost prins de carabinieri în Italia și readus în clinica din care fugise. După controversele iscate în mediul online, Mario Iorgulescu a publicat […]
08:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 19 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 19 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
08:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran. S-au redeschis școlile, iar populația are acces la Internet # Gândul
În Iran s-a redeschis parțial accesul la Internet, a informat organizația neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securității informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din rețelele sociale. „Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor care vorbesc despre […]
Acum 4 ore
07:40
Imagini spectaculoase. După o finală ireală și bătălii continue, Senegalul câștigă Cupa Cupei Africii pe Națiuni din 2025 împotriva Marocului # Gândul
Selecționata de fotbal a Senegalului a câștigat Cupa Africii pe Națiuni 2026, găzduită de Maroc, după ce a învins în finală, duminică seara, la Rabat, echipa țării gazdă, cu 1-0. Unicul gol a meciului a fost marcat în prelungiri de Pape Gueye, mijlocașul echipei Villarreal. Finală plină de momente tensionate Finala de la Cupa Africii […]
07:20
19 Ianuarie, calendarul zilei: Actrița Tippi Hedren împlinește 96 de ani, Dolly Parton face 80. Horia Tecău împlinește 41 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 19 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tippi Hedren este o actriță și activistă americană, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din filmele lui Alfred Hitchcock. Născută pe 19 ianuarie 1930, în New Ulm, Minnesota, ea și-a început cariera […]
07:10
Cutremur în Silicon Valley: taxa pe miliardari a Californiei ar putea schimba definitiv harta bogăției în America # Gândul
California se află în fața uneia dintre cele mai sensibile dezbateri din ultimii ani: dacă cei mai bogați locuitori ai statului ar trebui să plătească o taxă specială doar pentru că sunt extrem de bogați. Propunerea este simplă pe hârtie, dar explozivă în realitate. O taxă unică de 5% pe averile de peste un miliard […]
06:10
Războiul resurselor în 2026: în lupta mondială pentru minerale critice, Donald Trump bagă 7,5 miliarde de dolari. În ce investește Pentagonul ca să-și asigure aprovizionarea strategică # Gândul
Pentagonul a preluat o participație de 150 de milioane de dolari într-o companie de galiu cu sediul în Louisiana, în încercarea de a consolida aprovizionarea cu materiale esențiale producătorilor de apărare și de a contracara dominația chineză asupra lanțurilor de aprovizionare, arată Financial Times. Compania Atlantic Alumina a anunțat în această săptămână că investiția Pentagonului […]
06:10
Infrastructura României, cursă contracronometru în 2026: Avem miliarde din PNRR, dar n-are cine să toare asfaltul. Drumurile, între presiunea timpului și criza de personal # Gândul
Pentru 2026, analizele internaționale și rapoartele marilor bănci și ale asociațiilor de profil arată că România traversează o perioadă record de expansiune a rețelei de transport, alimentată masiv de termenele-limită ale PNRR. Pe șantierele din România, asfaltul se toarnă în ritm record, dar rămâne presiunea timpului și criza forței de muncă care ar putea să […]
06:10
„Efectul Trump” în America Latină: stabilitatea ar putea transforma Venezuela într-o destinație turistică, nu doar exportator de petrol # Gândul
Viitorul economic al Venezuelei este legat aproape exclusiv de petrol, însă specialiștii atrag atenția că țara are un potențial turistic uriaș, care rămâne aproape nefolosit din cauza instabilității politice și economice, potrivit Financial Times. Venezuela are plaje cu recife de corali, munți andini și cea mai înaltă cascadă din lume, dar turismul contribuie în prezent […]
Acum 6 ore
05:40
Un studiu bazat pe gemeni finlandezi arată că istoricul reproductiv are o legătură detectabilă cu durata de viață a femeilor și îmbătrânirea biologică la nivel populațional, arată iltalehti.fi. Numărul de copii și momentul sarcinilor se reflectă în sănătatea și speranța de viață a unei femei la vârsta adultă, arată un studiu finlandez recent. Conform unui […]
05:20
Alarmă în laboratoarele din SUA: ce boală a învățat să „păcălească” tratamentele cu un singur medicament # Gândul
Oamenii de știință de la compania americană Gilead Sciences, care deține singurul medicament eficient împotriva HIV, au testat dacă virusul se poate adapta la lenacapavir. Rezultatele sugerează că se poate, dar arată și că s-ar putea să nu fie de fapt prea periculoasă, arată presa din Cehia. Dezvoltarea unui medicament cu ingredientul activ lenacapavir a […]
05:10
Oamenii de știință suedezi au descoperit că primii oameni vânau cu otravă acum 60.000 de ani # Gândul
Homo sapiens din sudul Africii folosea săgeți otrăvite încă de acum 60.000 de ani, potrivit oamenilor de știință suedezi care au descoperit astfel de arme în ceea ce este acum Africa de Sud. Aceștia raportează cea mai veche descoperire de acest fel într-un articol publicat în revista Science Advances. Invenția arcului le-a oferit oamenilor capacitatea […]
05:10
„Miracolul” argentinian 2026 se numește „El Loco”. Cum a învins Javier Milei criza și a restituit SUA 2,5 miliarde de dolari # Gândul
Argentina a rambursat banii împrumutați în cadrul swap-ului valutar de 20 de miliarde de dolari cu Trezoreria SUA. Acest moment marchează ieșirea regimului, condus de Javier Milei, dintr-o criză economică care a amenințat să destabilizeze guvernul său anul trecut, notează Financial Times. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat pe platforma X că Argentina a […]
Acum 12 ore
22:40
Ce reguli trebuie să respecți când semaforul este verde intermitent la dreapta. Situații în care poți rămâne fără permis # Gândul
Mulți șoferi nu știu ce au de făcut atunci când întâlnesc o intersecție cu semaforul verde intermitent la dreapta pornit. Codul Rutier din 2026 stabilește exact rolul acestui tip de semafor, însă de multe ori se ajunge să fie greșit interpretat și chiar să provoace accidente, relatează ProMotor. Ce prevede Codul Rutier pentru semaforul verde […]
22:30
Tragedie feroviară în Spania: mai mulți morți și răniți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit în Adamuz # Gândul
Un grav accident feroviar a avut loc duminică seara în localitatea Adamuz, provincial Córdoba, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Incidentul s-a produs în urma unei probleme la un macaz în zona Adamuz. Un tren operat de compania Iryo, care circula pe ruta Málaga-Madrid, a deraiat și s-a ciocnit cu un tren Renfe care se […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 19 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur # Gândul
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară la Antena 3, că există un proiect de hotărâre cu privire la controversatul acord Mercosur, prin care ar putea fi sesizată Curtea Europeană de Justiţie. Manda a precizat că social-democraţii vor vota acest proiect. Manda a subliniat că liderul partidului Sorin Grindeanu nu a dat […]
21:40
Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit” # Gândul
Ministrul Muncii a oferit asigurări pensionarilor cu privire la mica recalculare. „Se face mica recalculare. Sunt și nemulțumiri, unii oameni și-au făcut iluzii foarte mari. Mica recalculare are la baza ceea ce ține de venituri nepermanente. Mica recalculare s-a făcut pentru cea mai mare parte dintre cei acre au depus documente. Mai sunt documente de […]
21:30
Cine merge la Forumul Economic Mondial de la Davos în lipsa lui Nicușor Dan. MAE anunță cine reprezintă România # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că nu va participa la ediția de anul acesta a Forumul Economic Mondial de la Davos. În lipsa acestuia, Ministerul Afacerilor Externe anunță că România va fi reprezentată de Oana Țoiu, de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, de ministrul energiei, Bogdan Ivan, și de consilierul prezidențial, Radu […]
21:20
Insula St Kilda care în prezent nu este locuită a pregătit pentru turiștii săi priveliști spectaculoase de pe falezele ei impresionante. Vizitatorii au și posibilitatea să se campeze peste noapte. Arhipelagul scoțian, situat la 160 de kilometri de continent, prezintă cele mai înalte stânci maritime din Marea Britanie, însă a fost inclus pe lista celor […]
21:20
Ministrul Muncii anunță că „greul” abia urmează: Salariile, pensiile, alocațiile, înghețate anul acesta. „Așa a decis Bolojan” # Gândul
Ministrul Muncii a declarat la Digi24 că salariile, pensiile și alocațiile nu vor crește anul acesta. Aceasta este o măsură din pachetul 1 de măsuri al lui Ilie Bolojan. „Din primul pachet Bolojan a decis înghețarea punctului de pensii. În compensare vom putea veni, dacă ne permit resursele, cu un sprijin pentru pensionarii cu venituri […]
21:10
Claudiu Manda neagă că ar fi fost propus la șefia SRI sau SIE: „Cine va fi propus e clar că va fi din partea președintelui” # Gândul
Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de control SRI în legislatura 2017-2019, a vorbit la Antena 3 despre numirea șefiei la SRI și SIE. Cu privire la șefia Serviciului Român de Informații, Cladiu Manda a fost întrebat dacă PSD a cerut șefia SRI-ului. „Nu a fost nicio negociere în coaliție. Abordarea corectă e cea […]
21:10
Ministrul Muncii anunță un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici: „Inflația se simte în primul rând la ei” # Gândul
Ministrul Muncii anunță un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici. „Salariul minim va crește abia la jumătatea acestui an. Am fost singurii care am militat pentru creșterea salariului minim O să propun coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut în anul anterior, 800 de lei, în două […]
Acum 24 ore
20:40
Claudiu Manda preconizează prăbușirea guvernării Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai respectă playlistul” # Gândul
Europarlamentarul Claudiu Manda (PSD) a vorbit despre măsurile impuse de Ilie Bolojan și a sugerat că premierul nu respectă întotdeauna ceea ce s-a convenit în coaliție. Manda a adăugat că este posibil ca, în acest context, Bolojan să fie demis din vârful Executivului. „Eu nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară […]
20:40
Anunțul lui George Simion după zvonul că AUR vrea să ia casele românilor din diaspora. Se pregătește programul pilot „Înapoi Acasă” # Gândul
George Simion a venit cu un anunț pentru românii din diaspora care se temeau că vor rămâne fără case. După ce în 2025 au tot circulat zvonuri că Alianța Pentru Unirea Românilor vrea să ia casele celor care locuiesc în afară și să le dea celor care nu își permit o locuință, președintele AUR a […]
20:20
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă # Gândul
Incendiile masive de vegetație au cauzat un adevărat dezastru în Chile, unde 16 persoane au murit din cauza flăcărilor. Președintele Gabriel Boric a declarat stare de catastrofă în zonele afectate, unde incendiile au mistuit totul în cale. Cel puțin 15 persoane au fost confirmate decedate în regiunile Ñuble și Biobío, la aproximativ 500 km sud de […]
20:20
Kianna Underwood, cunoscută publicului pentru aparițiile în „All That” și „Little Bill” de pe Nickelodeon, a murit la doar 33 de ani după ce a fost lovită de o mașină. Șoferul autoturismului a fugit în urma impactului, lăsând-o cu leziuni grave. Kianna Underwood traversa intersecția dintre Pitkin Avenue și Mother Gaston Blvd. când a fost […]
19:50
Țara mică din Europa, pe care o parcurgi în 45 de minute. Are „cel mai frumos port din lume” # Gândul
Având în vedere ploaia, zăpada și vântul aparent nesfârșite cu care se confruntă Marea Britanie în lunile de iarnă, mulți britanici caută un loc mai cald de vizitat. La aproximativ trei ore de zbor distanță, Malta este adesea supranumită „bijuteria Mediteranei” datorită vremii sale minunate și peisajelor frumoase, potrivit DailyMail. Țara mică din Europa, pe […]
19:40
Oamenii de știință vor filma pentru prima dată o gaură neagră în acțiune: „Un experiment revoluționar” # Gândul
Oamenii de știință vor surprinde, pentru prima dată, o filmare a unei găuri negre supermasive în acțiune, ceea ce ar putea contribui la descoperirea unor detalii importante despre modul de funcționare al acestor obiecte spațiale. Oamenii de știință care lucrează la proiectul Event Horizon Telescope intenționează să filmeze pentru prima oară mișcarea unei găuri negre, […]
19:30
Moscova se confruntă cu un val de înghețuri anormale, temperatura va scădea până la -36 °C. Frigul extrem va sosi începând de joi. Regiunile Komi și Perm vor fi primele afectate, apoi înghețurile vor ajunge în Volga și în Rusia Centrală, inclusiv la Moscova. Alertă de ger extrem la Moscova Meteorologii avertizează că temperatura în […]
19:30
Cutremur în NATO: Spionaj american în Groenlanda? Danemarca, șocată de operațiunile secrete ale aliatului său strategic # Gândul
Documente necunoscute anterior din partea Ministerului Apărării și conducerea militară daneză de top erau îngrijorate de faptul că Statele Unite – informal și fără implicarea Copenhaga – încercau să-i convingă pe colegii danezi din Groenlanda să transmită informații despre instalațiile militare, porturile și bazele aeriene din Groenlanda, anunță publicația daneză Berlingske. Armata Statelor Unite a […]
19:30
Cristian Tudor Popescu avansează public un scenariu extrem: „Nicușor Dan, folosit de Trump pentru ruperea Europei?” # Gândul
Jurnalistul Cristian Popescu prezintă un nou scenariu, după ce liderii europeni s-au luat la trântă cu președintele SUA pe tema Groenlandei – în timp ce Donald Trump trimite invitații oficiale șefilor de stat pentru alăturarea în Consiliul pentru Pace. O astfel de invitație a primit și România. CTP: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei? Întrucât […]
19:10
Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro # Gândul
Clujul rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro. La mică distanță se află Bucureștiul, în ciuda scumpirilor la locuințe cu aproape 20%, precedat de Craiova și Timișoara. La polul opus este Iași și Sibiu, în cele două orașe prețul metrului pătrat este de aproximativ 1.900 de euro, […]
19:10
Ger năprasnic peste Argeş. Serviciul Salvamont atenţionează turiştii: „Nu abordați traseele la peste 1.500 m altitudine” # Gândul
În perioada 18 – 22 ianuarie, județul Argeș se află sub incidența mai multor atenționări meteorologice Cod Galben, emise de Administrația Națională de Meteorologie. Vor fi temperaturi deosebit de scăzute și episoade de ger, îndeosebi în zona montană și submontană , dar și în restul zonelor. În tot acest interval, se vor înregistra valori termice […]
19:10
Dosarul american al lui Delcy Rodriguez care ar putea-o duce într-o celulă lângă Nicolás Maduro # Gândul
Presiunea SUA asupra președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a intensificat vizibil, în contextul unor informații secrete, intrate în posesia presei americane transmite Associated Press. Aceasta a fost o „țintă prioritară” a Administrației Antidrog (DEA) din SUA, timp de mulți ani, dezvăluie sursa citată. Rapoartele, ce confirmă că Rodriguez a fost vizată de autoritățile SUA, […]
19:00
„Este declarație de război”! Anunțul incendiar al președintelui iranian care pune întreaga lume pe jar # Gândul
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a lansat public o amenințare la adresa statelor care se gândesc să atace Iranul sau să îl asasineze pe liderul suprem, Ali Khamenei. Orice agresiune împotriva lui Khamenei este egală cu o declarație de război total împotriva națiunii iraniene”, spune președintele Iranului. În Iran, Liderul Suprem nu este doar un șef […]
18:30
Micul dejun reprezintă cea mai importantă masă a zilei, pentru o bună funcționare a organismului. Alimentele pe care le consumăm dimineața ne pot influența întreaga zi, iar ingredientele alese atent ajută la sațietate. Un medic renumit mizează și pe un preparat anume. Alexandra Gleave, medic rezident în Medicină Fizică și Recuperare, a cucerit internetul cu […]
18:10
După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov # Gândul
Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu vor primi vizita comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România, generalul Alexus G. Grynkewich. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa […]
18:10
Opt țări NATO îl înfruntă pe Donald Trump și emit o declarație în sprijinul Groenlandei. Ce îi transmit președintelui SUA # Gândul
Opt state membre NATO au emis o declarație comună în urma exercițiilor Arctic Endurance din Groenlanda. În această declarație, cele opt țări au subliniat că exercițiul militar a fost necesar pentru a asigura securitatea în zona Arctica. Exercițiile nu au reprezentat o amenințare pentru nimeni, relatează Reuters, citând o declarație a țărilor europene. „În calitate […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.