Petrol România – Importuri mai mari de ţiţei, producţie mai mică, în 2025
Economica.net, 19 ianuarie 2026 10:20
România a produs, în primele 11 luni din 2025, o cantitate de ţiţei de peste aproape 2,271 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 185.000 tep mai mică (-7,5%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
