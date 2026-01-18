Cât va costa uleiul de măsline. Piața reacționează la producțiile mai slabe estimate pentru anul acesta. Decembrie a fost o lună a recordurilor
Economica.net, 18 ianuarie 2026 20:50
Producția de ulei de măsline din Uniunea Europeană (UE) din acest an agricol ( 2025/2026) ar putea fi cu 4% sub pragul de anul trecut, cu efect asupra prețurilor care reîncep să crească mai ales în Spania, cel mai mare jucător european de pe această piață. În decembrie, fabricile au vândut și cu 30% mai ieftin decât în perioada similară a lui 2024.
• • •
Acum 30 minute
20:50
Acum 2 ore
20:00
Șantierele de autostrăzi unde au revenit muncitorii, în ciuda frigului: A1 Lugoj – Deva, A1 Sibiu – Pitești și A0 # Economica.net
Șantierele de autostrăzi încep să se dezmorțească, în ciuda temperaturilor negative din România. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au spus pentru ECONOMICA.NET care sunt acele șantiere.
19:30
Primark, retailer de îmbrăcăminte cu preţuri accesibile, face angajări pentru cele patru magazine pe care le va deschide în 2026, în Craiova, Iași, Sibiu, Bacău, potrivit anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.
Acum 4 ore
18:50
Nicușor Dan, primele declarații despre tensiunile privind Groenlanda. Discurs mai rezervat decât al celorlalți lideri UE # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan se arată ''profund îngrijorat'' de ''escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici'' cu privire la evoluţiile recente şi face apel la dialog.
18:40
18:20
Prețul spot al gazelor din România crește masiv, pe fondul temperaturilor scăzute. România importă gaze prin toate țevile posibile # Economica.net
Prețul spot al gazelor naturale tranzacționate azi cu livrare mâine, 19 ianuarie, a ajuns la 232 ds lei/MWh, nivel care nu a mai fost întâlnit din valul de ger al iernii trecute, din februarie 2025.
18:00
Record la Bursa din București. Plus de aproape 25 de miliarde de lei la capitalizare, în ultima săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 24,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,44%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 328,7 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
17:30
Modificări fiscale 2026. Ce trebuie să știi despre firma ta și cum poți aplica o strategie corectă care să te ferească de faliment # Economica.net
Noile modificări fiscale aplicabile din 2026 ridică provocări juridice semnificative pentru societățile comerciale din România, în special în ceea ce privește impozitarea clădirilor, terenurilor, autovehiculelor și dividendelor, spune Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Care ar putea fi stategia juridică ”ajutătoare”.
Acum 6 ore
16:10
Autostrada Unirii A8: Contractul pentru primii kilometri din Republica Moldova trebuie semnat până la finalul lunii mai # Economica.net
Contractul pentru ultimul lot din Autostrada Unirii A8 Tg Mureș - Iași - Ungheni, care include și cinci kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie semnat până la finalul lunii mai, pentru a putea beneficia de finanțare prin programul militar SAFE, potrivit directorului general al CNIR, Gabriel Budescu.
15:40
Drumul Expres Focșani – Brăila: Muncitorii lui Umbrărescu ar putea intra în șantier din iunie # Economica.net
Asocierea UMB - Arcada ar putea demara activitatea în teren pe Drumul Expres Focșani - Brăila începând cu luna iunie, estimează Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).
15:20
Autostrada Ploiești – Brașov: CNIR a început să-i calculeze penalități proiectantului Consitrans # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a început să-i calculeze penalități proiectantului Autostrăzii A3 Ploiești - Brașov, singurul contract pe care noua companie de autostrăzi nu a reușit să-l deblocheze, potrivit lui Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.
Acum 8 ore
15:00
România, magnet pentru polonezi: încă un constructor intră pe piața locală. A semnat deja contractul pentru primul proiect # Economica.net
Dekpol Budownictwo, antreprenorul general cu venituri de peste 300 de milioane de euro anual, îți face intrarea pe piața din România. Compania a semnat luna trecută primul contract pentru proiectarea unui parc logistic în București.
14:00
„Autostrada” București – Giurgiu: Mâine începe proiectarea drumului de mare viteză spre Bulgaria # Economica.net
Luni, 19 ianuarie 2026, începe realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză București - Giurgiu, a declarat duminică Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).
14:00
Poți reduce cu 35% costurile cu energia electrică. Ce trebuie să faci pentru a beneficia de ieftinire- Chisăliță, Asociaţia Energia Inteligentă # Economica.net
Consumatorii casnici care plătesc facturi mai mari la energie electrică ar putea diminua costurile cu până la 35% prin schimbarea furnizorului, în condiţiile în care pe piaţă există oferte sub 1 leu/kWh, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
13:50
Un brand românesc de legendă renaște. Planuri mari pentru noul proprietar Electrecord, casă cu o istorie de un secol # Economica.net
Electrecord, legendara casă de discuri înființată în urmă cu un secol, are un nou acționar majoritar, după ce a ieșit din insolvență pe finalul anului trecut. Cu noua conducere, Electrecord urmează să facă mai multe mișcări de relansare.
Acum 12 ore
12:50
Petrobrazi, rafinăria deținută de OMV Petrom la Ploiești, una dintre cele trei din România, a raportat rezultate operaționale de excepție în ultimul trimestru al anului trecut.
11:50
Important pentru România. Donald Trump i-a scris lui Nicușor Dan. România, invitată să facă pace în Ucraina # Economica.net
România a fost invitată să facă parte din Consiliul pentru Pace pentru Ucraina. Inițiativa a aparținut chiar Statelor Unite și a fost transmisă președintelui Nicușor Dan printr-o scrisoare semnată de Donald Trump.
11:50
Ultima oră. Dronă rusească găsită în Vrancea. Armata nu știe când a picat. SRI a intrat pe fir # Economica.net
Dronă rusească găsită pe câmp în Vrancea. Armata încă nu știe când și cum a picat, SRI face cercetări.
11:40
11:20
Comisia Europeană: Acordul comercial UE-Mercosur deschide noi oportunităţi pentru fermierii români # Economica.net
În urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, actuale taxele vamale, de până la 55%, la produsele agroalimentare UE, vor fi eliminate, ajutând fermierii români să-şi majoreze exporturile în blocul comercial sud-american, se arată într-un document publicat pe site-ul Direcţiei Generale Comerţ a Comisiei Europene (DG TRADE).
11:07
Prima săptămână a acestui an a adus ușoare ieftiniri la toate produsele alimentare de bază - lapte, ouă, unt, pui și porc, arată o analiză a Economica ppe baza datelor comunicate de Comisia Europeană. Dacă ne raportăm însă la perioada similară a lui 2025, avem fluctuații importante la unt. Ouăle s-au scumpit cel mai mult.
10:50
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat, duminică, în jurul orei 1:15, un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.
10:40
Ultima oră. Europa a decis să sfideze amenințările lui Trump. Întâlnire de urgență astăzi # Economica.net
Europa stă neclintită în fața amenințărilor lui Donald Trump. Liderii UE reacționează după ce președintele SUA a anunțat că va impune tarife celor care se opun anexării Groenlandei și au hotărât să nu dea un pas înapoi.
10:00
Ger peste România. Cât mai durează frigul extrem și unde se ating recordurile. Vești proaste # Economica.net
Un val de ger extrem a cuprins aproape toată România. Majoritatea județelor sunt sub cod galben, în timp ce temperaturile au scăzut și sub 20 de grade. Partea proastă este că nu scăpăm prea curând de frig. Există, totuși, și vești bune.
Acum 24 ore
02:20
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România: MR. DIY a început angajările # Economica.net
Retailerul de articole pentru casă MR. DIY, originar din Malaysia, despre care Economica.net a relatat în urmă cu doi ani că își pregătește intrarea pe piața din România, a început angajările pentru deschiderea unui magazin.
17 ianuarie 2026
22:00
Anunț de la Revolut pentru toți clienții! Bani înapoi, abonamente gratuite, limite mai mari. Care sunt condițiile # Economica.net
Revolut, cea mai mare bancă locală din perspectiva numărului de clienți cu conturi curente, anunță că oferă un serviciu premium care poate fi folosit gratuit în anumite condiții. Serviciul vine cu beneficii multiple, conform sursei citate, de la abonamente gratuite până la sume de bani returnate.
Ieri
21:10
Un nou clasament al companiei franceze de consultanță nPerf arată cum se poziționează Orange, Digi și Vodafone în ceea ce privește experiența de internet mobil din România. Pe baza a zeci de mii de teste efectuate de utilizatori, raportul compară viteza de download și upload, latența și calitatea reală a navigării pe telefoane și alte dispozitive mobile.
19:00
Moment istoric. S-a semnat acordul Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România. Anunțul preșddintelui CE, Ursula von der Leyen # Economica.net
"Un comerţ echitabil, mai degrabă decât tarife vamale", a declarat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce se pregătea să semneze acordul comercial între Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), relatează AFP.
18:50
Mesajul ferm al lui Ilie Bolojan: Avem timp doar până în august. Premierul avertizează că putem pierde 10 miliarde de euro din PNRR # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a arătat că cel mai important obiectiv pe terme scurt al României este să abosarbă cele 10 miliarde de euro disponibile în programul PNRR, iar pentru aceasta, țara are la dispoziție doar câteva luni, până în august 2026.
18:30
Avocatul Valeriu Stoica, fost președinte PNL și ministru al justiției, apreciază că sistemul de pensii este supus riscului de colaps, dacă problema pensiilor speciale nu va fi rezolvată.
18:10
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care permite polițiștilor locali să facă filmări fără acordul persoanelor vizate.
17:50
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță plecarea din Polonia spre România a încă două rame electrice regionale PESA seria 655-5 (RE-R ), care vor ajunge în stația București Obor, duminică seara.
17:20
Salariile oferite de olandezii de la Action „care au mereu 1.500 de produse sub 5 lei” încep de la 4.000 de lei net pentru manageri adjuncţi de magazine. Salariile pentru acelaşi post diferă în funcţie de oraş # Economica.net
Retailerul olandez Action vrea să deschidă magazine în Aiud şi Ploieşti, unde face deja angajări.
17:10
ANM: Anul 2025, al patrulea cel mai călduros în istoria măsurătorilor din România, fiind marcat și de o succesiune de fenomene meteo extreme # Economica.net
Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă şi episoade de precipitaţii intense) care confirmă o tendinţă de încălzire accelerată şi o variabilitate tot mai accentuată a vremii, arată datele oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), relatează Agerpres.
17:10
Nazare: Aderarea la OCDE este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an și este un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul român # Economica.net
Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcţiona statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană, a transmis, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.
16:50
Toni Popescu (Sanitas): Medicii nu mai vor să facă gărzi pentru că sunt foarte multe probleme. O gardă este foarte prost plătită. Garda de 12 ore este în toată Europa civilizată # Economica.net
Medicii nu mai vor să facă gărzi pentru că sunt foarte multe probleme, atrage atenţia preşedintele Diviziei de Medici din cadrul Federaţiei Sanitas, doctorul Toni Popescu, el afirmând că în toată Europa civilizată garda este de 12 ore, nu de 30 cum se întâmplă în sistemul medical românesc.
16:40
Trump l-a invitat pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump l-a "invitat" pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP, transmite Agerpres.
16:30
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii anul acesta este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR, să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant # Economica.net
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.
16:10
Kazahstanul a început să formeze operatori de drone după atacurile asupra instalațiilor sale petroliere # Economica.net
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră şi asupra petrolierelor închiriate de acest stat care şi-a menţinut până acum neutralitatea în conflictul dintre Rusia şi Ucraina.
15:40
Dumitru Chisăliţă (AEI): România trebuie să importe gaze naturale din Ungaria în perioadele de ger maxim, pentru a acoperi vârfurile de consum și menține echilibrul sistemului # Economica.net
România se confruntă, în perioadele de ger sever, cu limitări ale capacităţii de livrare din producţia internă şi din depozite, situaţie în care importurile de gaze, în special din Ungaria, devin necesare pentru acoperirea vârfurilor de consum şi menţinerea echilibrului sistemului, avertizează Asociaţia Energia Inteligentă.
15:10
Slovenia va trimite doi militari în Groenlanda, ca parte a operațiunii „Rezilienţă Arctică” a NATO # Economica.net
Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii "Rezilienţă Arctică" a NATO, a anunţat sâmbătă Guvernul de la Ljubljana, transmite EFE, relatează Agerpres.
15:10
FCC Spania, cel mai performant constructor de cale ferată în 2025, a reluat lucrările la linia Lugoj – Timișoara (FOTO) # Economica.net
Lucrările de modernizare de pe Lotul 2 Lugoj - Timișoara Est au fost reluate conform graficului de execuție, informează vineri CFR Infrastructură Timișoara. Pe acest tronson de cale ferată de aproape 54 de kilometri lucrează spaniolii de la FCC, care au înregistrat anul trecut cel mai mare progres de pe căile ferate române.
15:00
Argentinianul Luciano Benavides a câștigat Raliul Dakar 2026 la clasa moto. Românul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 26 # Economica.net
Pilotul argentinian Luciano Benavides (KTM) a câştigat sâmbătă Raliul Dakar 2026, la secţiunea moto, la capătul etapei a 13-a, ultima, care a avut loc la Yanbu, într-o buclă de 108 km de probă specială, etapă câştigată însă de coechipierul său, francezul Edgar Canet, şi în care românul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul al 26-lea, transmite AFP, relatează Agerpres.
14:30
Un Mercedes în valoare de 150.000 de lei căutat de autoritățile italiene a fost găsit la Corabia de polițiștii de frontieră # Economica.net
Un autoturism în valoare de 150.000 de lei, căutat de autorităţile din Italia, a fost descoperit de către poliţiştii de frontieră din Corabia, în urma unui control în trafic, transmite Agerpres.
14:20
Rusia a doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 99 de drone ucrainene deasupra Mării Negre și a Mării Azov # Economica.net
Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă în cinci regiuni şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE, transmite Agerpres.
14:10
Serviciul local de mesaje SMS a devenit din nou activ în Iran, după ce a fost blocat în urmă cu nouă zile # Economica.net
Iranul a reluat sâmbătă funcţionarea serviciului intern de mesaje SMS, după ce aceasta fusese blocat timp de nouă zile de către autorităţi, care au impus o tăiere a comunicaţiilor, întrerupând internetul global şi apelurile internaţionale pe fondul protestelor care au zguduit ţara, informează EFE, transmite Agerpres.
13:40
Ediția din 2026 a raliului Dakar s-a încheiat astăzi, pilotul echipei Dacia Sandriders, Nasser Al Attiyah, reușind să încheie pe prima poziție.
13:40
Washingtonul și Bratislava au semnat un acord în domeniul nuclear, care ar permite Slovaciei să-și reducă dependența energetică față de Rusia. Planul include contruirea unui nou reactor # Economica.net
Statele Unite ale Americii şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă DP, transmite Agerpres.
13:10
Anunț despre studenții din toată țara. Cursuri gratuite cu profesioniști în piețele financiare. Ce este Laboratorul Academic-Lista universităților # Economica.net
Institutul de Studii Financiare (ISF) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au încheiat a cincea ediție a programului SmartFin@ISF Laboratorul Academic, care a adus în fața studenților din 25 de universități din toată țara specialiști din domeniul financiar cu experiență în mediul academic, supraveghere și piețe. Programul continuă și anul acesta.
12:50
China a devenit prima țară care consumă într-un an peste 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh) # Economica.net
Consumul total de energie electrică al Chinei a depăşit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh), mai mult decât dublu faţă de cel al Statelor Unite, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administraţia Naţională a Energiei (NEA) şi preluate de televiziunea de stat CCTV, transmite EFE, citată de Agerpres.
