Cât va costa uleiul de măsline. Piața reacționează la producțiile mai slabe estimate pentru anul acesta. Decembrie a fost o lună a recordurilor

Producția de ulei de măsline din Uniunea Europeană (UE) din acest an agricol ( 2025/2026) ar putea fi cu 4% sub pragul de anul trecut, cu efect asupra prețurilor care reîncep să crească mai ales în Spania, cel mai mare jucător european de pe această piață. În decembrie, fabricile au vândut și cu 30% mai ieftin decât în perioada similară a lui 2024.

