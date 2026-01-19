Decathlon crește focusul pe B2B. Estimează că, în patru ani, 10% din vânzări vor fi generate de corporații

21:50

Ultimele date ale Băncii Naționale a României (BNR) arată că am avut un 2025 bun din perspectivă externă, un an care putea fi și mai bun din acest punct de vedere, dacă sumele încasate de muncitorii străini și cele retrase din țară sub formă de profituri din dividende sau dobânzi nu ar fi crescut substanțial. Câți euro au intrat și câți au ieșit din țară, unde avem cele mai mari probleme, cât a ajuns datoria externă și cât mai investesc multinaționalele.