Liturghie arhierească la Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu
Ziarul Lumina, 19 ianuarie 2026 10:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 29‑a după Rusalii în Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu. Ierarhul a acordat la finalul slujbei religioase distincţii pentru binefăcători ai lăcaşului de cult.
