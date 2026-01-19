Slujbe de mulțumire la celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române
Ziarul Lumina, 19 ianuarie 2026 14:50
La împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), un eveniment crucial din istoria poporului român și o încununare a unui ideal național realizat la București prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Țării Românești, Patriarhia Română anunță următorul program în cadrul căruia va fi celebrat acest act istoric deosebit.
• • •
Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie, când este amintită minunea vindecării celor 10 leproși de către Mântuitorul Iisus Hristos, a fost prăznuită și la Paraclisul Catedralei Naționale, prin oficierea Sf
Duminică, 18 ianuarie 2026, după Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea Caraiman din localitatea prahoveană Bușteni s‑a desfășurat un moment festiv. Membrii Serviciului Salvamont Bușteni au fost
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit duminică, 18 ianuarie 2026, în mijlocul obștii și pelerinilor care au trecut pragul Mănăstirii Radu Vodă din
Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost prezent duminică în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Roșiori de Vede, județul
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Domnești de Sus din Protoieria Curtea de Argeș, județul
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în paraclisul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Bolintin Vale, județul
De sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, 17 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și
Duminică, 18 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și R
În Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cocoș, cea mai veche așezare monahală tulceană, unde s‑a întâlnit
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” din orașul, împreună cu un sobor de
Credincioșii Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Buzău au primit duminică, 18 ianuarie, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta
Sărbătoarea închinată Cinstirii lanţului Sfântului Apostol Petru a fost şi în acest an prilej de rugăciune, de filantropie şi de bucurie pentru persoanele private temporar de libertate din cadrul
luni, 19 ianuarie 2026Am aflat cu multă întristare de tragicul accident feroviar petrecut în apropiere de localitatea Adamuz, provincia Cordoba, în sudul Spaniei, tragedie soldată cu cel puțin 39 de persoane de
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 29‑a după Rusalii în Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu. Ierarhul a acordat la finalul slujbei religioase distincţii pentru binefăcători ai lăcaşului de cult.
În Duminica a 29‑a după Rusalii (a Vindecării celor 10 leproși), 18 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
Manifestare de tradiție demarată în 1971, Forumul Economic Mondial invită anual la Davos șefi de stat, lideri politici, directori de instituții internaționale şi reprezentanţi de top ai mediului de afaceri,
O misiune NATO de recunoaştere condusă de Danemarca a fost desfășurată în Groenlanda săptămâna trecută ca răspuns la declarațiile preşedintelui american Donald Trump că vrea să preia controlul insulei,
Planul de pace în 20 de puncte vizând Gaza trece la faza a doua, al cărei obiectiv este dezarmarea Hamas și refacerea enclavei, a anunțat emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, transmite AFP.
Majoritatea europenilor (55%) se tem de un mare război, 57% sunt îngrijorați cu privire la armele nucleare, iar 40% de o invazie rusă în ţara lor, conform unui sondaj publicat de centrul de reflecţie Consiliul
Statele Unite au anunţat îngheţarea tuturor procedurilor de vize de imigraţie pentru 75 de ţări. Potrivit Departamentului de Stat, măsura se aplică din 21 ianuarie şi priveşte cererile de imigrare ale
Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, Mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Macarie cel Mare a trăit în secolul al 4-lea în Egipt. După ce i-au murit soţia şi părinţii, şi-a împărţit averea săracilor şi a devenit ucenic al unui monah bătrân. Şi-a făcut chilie î
„În vremea aceea, pe când ieșea Iisus din Ierihon, împreună cu ucenicii Săi și cu mulțime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, ședea jos, pe marginea drumului și cerea milostenie. Și, auzind că este Iisus
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, A doua convorbire cu părintele Isaac, Cap. X, 2-5, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, p. 483„Fiecare (...) amintindu-și
Fraților, ce folos dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt găsiți goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele, și cineva
Un parlamentar român a înaintat un proiect de lege pentru legalizarea prostituției, motivând că „...aceste activităţi există, însă astăzi se desfăşoară în «zona neagră»: fără control sanitar,
La urma urmei - se întreabă mulți elevi și nu puțini dintre părinții lor - la ce-mi folosește să știu unde e Guatemala? Ce, guatemalezii știu unde suntem noi?Și de ce trebuie musai să știu Legile lui
Istoria nu minte. Când deschizi o carte scrisă de autorii antici, realizezi, în dese rânduri, cât de puțin ne putem schimba. Comportamentul nostru pare atât de previzibil, soluțiile prezentate ca veșnic noi
Cuvântul foc are o arie semantică generoasă, desemnează atât strălucirea, lumina, căldura, puterea, cât și pericolul, durerea, suferința. Când te superi, „te faci foc și pară”; când te doare sufletul,
Singura cultură a lumii în care alimentația nu este bazată pe plante este cultura modernă. În rest, cu excepția populațiilor indigene din regiunile arctice - Alaska, nordul Canadei, Groenlanda, Siberia -, în toa
Ministerul Culturii (MC) a lansat, recent, apelul de proiecte „Brâncuşi 150”, dedicat celebrării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor. Apelul reprezintă un prim pas de stimulare a creativităţii şi de
Academia Română va organiza, în 22 ianuarie 2026, conferința intitulată „Mănăstirea «Sfântul Pavel» de la Muntele Athos și Țările Române. Privire sintetică, la sfârșit de drum”, susținută de
În cadrul galei organizate în 15 ianuarie la Teatrul din Botoșani, poetul Nichita Danilov a fost desemnat câştigător al ediţiei din 2026 a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia.
Unirea Principatelor a fost un act deopotrivă intern și internațional, ea realizându-se prin voința românilor, aprobată și recunoscută treptat de marile puteri. Ea nu vine de nicăieri ca să meargă spre
Sfânta Xenia din Petersburg este pentru foarte mulţi creştini ortodocşi din Rusia, dar şi din alte ţări, una dintre cele mai iubite sfinte. Încă din timpul vieţii a fost cunoscută ca o rugătoare
Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) Luca 19, 1-10În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu p
Monahismul este socotit în tradiţia bisericească ca mucenicia albă, adică nesângeroasă. Viaţa de nevoinţă, de ascultare şi de rugăciune este, uneori, mai greu de purtat decât un război văzut, cu un
În Biserica Ortodoxă Română, anul 2026 este dedicat pastoraţiei familiei creştine. Este foarte important în acest an să subliniem importanţa familiei pentru societatea noastră. Noi, creştinii, nu putem
În istoria dezvoltării dogmei creștine, Sfântul Grigorie Teologul († 390) ocupă un loc central, fiind unul dintre principalii dascăli ai teologiei trinitare în epoca patristică, după cum îl numește
În Duminica a 29-a după Rusalii, când Biserica noastră face pomenirea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta
Sâmbătă, 17 ianuarie, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, parohia gălăţeană din cartierul Micro 21, ce îl are ca ocrotitor spiritual pe acest mare sfânt cuvios părinte, s‑a aflat în
„Să ne străduim să ne întărim credința, căci doar prin ea primim darurile lui Dumnezeu” # Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica a 29-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și
În Duminica a 29‑a după Rusalii, a Vindecării celor zece leproşi, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii
Sâmbătă, 17 ianuarie, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, parohia gălăţeană din cartierul Micro 21, ce îl are ca ocrotitor spiritual pe acest mare sfânt cuvios părinte, s‑a aflat în
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Timișoarei s‑a întrunit în ședință ordinară de lucru, la sediul Centrului eparhial, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte
Am aflat cu durere vestea trecerii din această viață a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar și apologet al artei creștine în lumea modernă.Răzvan Ionescu a fost un a
Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei, a fost un stâlp al Ortodoxiei şi cel mai mare apărător al învăţăturii de credinţă formulate la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325. El s‑a
În viața Bisericii, sărbătorirea unui sfânt de seamă sau trăirea liturgică a unui moment esențial din istoria mântuirii nu începe în ziua propriu-zisă a sărbătorii, ci în seara din ajun, odată cu slujba
Am aflat cu durere vestea trecerii din această viață a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar și apologet al artei creștine în lumea modernă.Răzvan Ionescu a fost un a
