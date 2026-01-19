Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rim; Sf. Mc. Eusebiu
Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare a trăit în timpul împăratului Teodosie cel Mare (379-395), ajungând până în zilele împăratului Leon I (457-474). Era de neam din Melitina, cea dintâi cetate a Armeniei. La
Fraților, nu vă faceți voi mulți învățători, știind că noi, învățătorii, mai mare osândă vom lua. Pentru că toți greșim în multe chipuri: dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LI, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 596„Nu îndrăznești să te rogi lui Dumnezeu după ce ai avut legături cu soția ta, deși
Condacul 1Cuviosului nostru Părinte Eftimie, purtătorului de Dumnezeu, celui minunat întru fapte vrednice de fericire, cântări de laudă să-i împletim ca unui luminător al pustiei și povățuitor al
„În vremea aceea a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și, privind toate în jur și vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei doisprezece. Și a doua zi, ieșind ei din Betania, El a flămânzit.
Angajatorii din România oferă, la nivel naţional, 30.131 de locuri de muncă, iar prin reţeaua Eures sunt disponibile 241 de posturi în străinătate, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Aproape 4.000 de accidente grave, soldate cu decese şi cu răniţi, au avut loc în 2025, la nivel naţional, în uşoară scădere faţă de anul precedent, a anunțat duminică Poliția Română. Principalele trei cau
În contextul în care vremea se menține geroasă, autoritățile locale își reiau apelul către cetățeni să nu rămână indiferenți dacă observă persoane în dificultate. La București, administratorul public
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa şi al Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, se află în România. El a fost primit ieri, la Palatul Cotroceni, de
Alocaţia zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilităţi, vârstnici şi alte categorii aflate în sistemul de protecţie va creşte de la 22 lei la 32 lei/zi, conform unei hotărâri aprobate de Guvern.
Asociația Artiștilor Plastici din București prezintă, la Muzeul Național al Țăranului Român, expoziția „Fă rai din ce ai”, care aduce pe simeze aproximativ 45 de lucrări de pictură, sculptură, grafică
În contextul zilelor Culturii Naționale și a Artei Fotografice, sărbătorite recent, Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul la expoziția „România Fotogeografică”, un proiect care
Cercul Militar Iași organizează mâine, 21 ianuarie, Conferința Națională „Alexandru Ioan Cuza și Unirea Principatelor Române în corespondența Marilor Puteri”, un eveniment de înaltă ținută
Cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni va oferi, în 24 ianuarie, intrare gratuită pentru copii și
Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale va susține un concert la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, duminică, 25
Careul de cuvinte încrucişate cu tema „La centenarul Patriarhiei Române” a avut ca termen-limită de trimitere a scrisorilor sau mesajelor de răspuns ziua de 10 ianuarie 2026. Vă adresăm calde mulţumiri
Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al Întregii Africi, a săvârşit sâmbătă, 17 ianuarie 2026, Sfânta Liturghie în biserica închinată Sfântului Cuvios Antonie cel Mar
Creştinul are ca scop al vieţii sale mântuirea. Toate eforturile existenţei noastre creştine trebuie să se concentreze pe dobândirea acestui ţel. De aceea, în fiecare zi ne inspirăm din vieţile sfinţilor, car
Declaraţia liderilor religioşi din Ierusalim despre ideologiile dăunătoare creştinismului # Ziarul Lumina
Patriarhii şi conducătorii de Biserici din Ierusalim au emis sâmbătă, 17 ianuarie 2026, o declaraţie comună cu privire la unitatea şi reprezentarea comunităţilor creştine din Ţara Sfântă. În documentul
La Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif” din Capitală a debutat, în seara zilei de luni, 19 ianuarie 2026, Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor. La eveniment au fost delegați de
În cea mai mare parte, moaștele care se află în bisericile din Veneția au fost luate ca pradă din Bizanț în vremea cruciadelor, și mai ales în timpul Cruciadei a patra, venețiană (1204). Prezența sfintelor
Expresia martirică a Bisericii în moștenirea catacombelor - istorie și teologie în primele veacuri # Ziarul Lumina
Rolul arhaic al catacombelor era acela de „cimitire subterane”, rânduite de primii creștini în proximitatea orașelor antice. Cu toate că cele mai cunoscute dintre ele se găsesc în Roma, asemenea locuri au
Parohia Ortodoxă Română Vima Mică (categoria a III-a), Protopopiatul Lăpuș, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, cu sediul în comuna Vima Mică, sat Vima Mică, Nr. 166, județul Ma
Comunitatea ortodoxă românească din Easley, Carolina de Sud (SUA), a trăit un moment de profundă însemnătate eclesială, prilejuit de sfințirea bisericii Misiunii Ortodoxe Române „Sfântul Grigorie
Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie, când este amintită minunea vindecării celor 10 leproși de către Mântuitorul Iisus Hristos, a fost prăznuită și la Paraclisul Catedralei Naționale, prin oficierea Sf
Duminică, 18 ianuarie 2026, după Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea Caraiman din localitatea prahoveană Bușteni s‑a desfășurat un moment festiv. Membrii Serviciului Salvamont Bușteni au fost
La împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), un eveniment crucial din istoria poporului român și o încununare a unui ideal național realizat la București prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Țării Românești, Patriarhia Română anunță următorul program în cadrul căruia va fi celebrat acest act istoric deosebit.
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit duminică, 18 ianuarie 2026, în mijlocul obștii și pelerinilor care au trecut pragul Mănăstirii Radu Vodă din
Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost prezent duminică în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Roșiori de Vede, județul
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Domnești de Sus din Protoieria Curtea de Argeș, județul
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în paraclisul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Bolintin Vale, județul
De sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, 17 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și
Slujbe de mulțumire în toate lăcașurile de cult, la celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Ziarul Lumina
La aniversarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), un eveniment crucial din istoria poporului român și o încununare a unui ideal național realizat la București prin alegerea
Duminică, 18 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și R
În Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cocoș, cea mai veche așezare monahală tulceană, unde s‑a întâlnit
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” din orașul, împreună cu un sobor de
Credincioșii Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Buzău au primit duminică, 18 ianuarie, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta
Sărbătoarea închinată Cinstirii lanţului Sfântului Apostol Petru a fost şi în acest an prilej de rugăciune, de filantropie şi de bucurie pentru persoanele private temporar de libertate din cadrul
luni, 19 ianuarie 2026Am aflat cu multă întristare de tragicul accident feroviar petrecut în apropiere de localitatea Adamuz, provincia Cordoba, în sudul Spaniei, tragedie soldată cu cel puțin 39 de persoane de
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 29‑a după Rusalii în Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu. Ierarhul a acordat la finalul slujbei religioase distincţii pentru binefăcători ai lăcaşului de cult.
În Duminica a 29‑a după Rusalii (a Vindecării celor 10 leproși), 18 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
Manifestare de tradiție demarată în 1971, Forumul Economic Mondial invită anual la Davos șefi de stat, lideri politici, directori de instituții internaționale şi reprezentanţi de top ai mediului de afaceri,
O misiune NATO de recunoaştere condusă de Danemarca a fost desfășurată în Groenlanda săptămâna trecută ca răspuns la declarațiile preşedintelui american Donald Trump că vrea să preia controlul insulei,
Planul de pace în 20 de puncte vizând Gaza trece la faza a doua, al cărei obiectiv este dezarmarea Hamas și refacerea enclavei, a anunțat emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, transmite AFP.
Majoritatea europenilor (55%) se tem de un mare război, 57% sunt îngrijorați cu privire la armele nucleare, iar 40% de o invazie rusă în ţara lor, conform unui sondaj publicat de centrul de reflecţie Consiliul
Statele Unite au anunţat îngheţarea tuturor procedurilor de vize de imigraţie pentru 75 de ţări. Potrivit Departamentului de Stat, măsura se aplică din 21 ianuarie şi priveşte cererile de imigrare ale
Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, Mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Macarie cel Mare a trăit în secolul al 4-lea în Egipt. După ce i-au murit soţia şi părinţii, şi-a împărţit averea săracilor şi a devenit ucenic al unui monah bătrân. Şi-a făcut chilie î
„În vremea aceea, pe când ieșea Iisus din Ierihon, împreună cu ucenicii Săi și cu mulțime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, ședea jos, pe marginea drumului și cerea milostenie. Și, auzind că este Iisus
18:30
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, A doua convorbire cu părintele Isaac, Cap. X, 2-5, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, p. 483„Fiecare (...) amintindu-și
Fraților, ce folos dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt găsiți goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele, și cineva
