Renaște Mitsubishi Pajero? Șeful mărcii confirmă lansarea unui SUV de teren nou în 2026

În mai puțin de o săptămână, mai exact în 21 ianuarie, suedezii de la Volvo sunt așteptați să prezinte noul EX60. Sau, cu alte cuvinte, omologul cu zero emisii al lui XC60.Până acum, Volvo a publicat mai multe imagini de tip teaser de la exterior și au confirmat că noul EX60 va putea acoperi până la 810 kilometri cu o singură încărcare, dar și că, la o stație de 400 kW, o așteptare de 10 minute va însemna o autonomie de 340 de...