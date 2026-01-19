Examenul maturității

14:50

Anul 2025 nu a fost unul tocmai bun pentru Mercedes-Benz în ceea ce privește vânzările. Marca germană a vândut 1.800.800 de mașini noi la nivel mondial în 2025, mai puține cu 9% față de nivelul înregistrat în 2024.Cu toate acestea, marca de la Stuttgart are un motiv de bucurie. Asta pentru că modelul Clasa G a avut parte de cele mai multe vânzări din istoria sa de 47 de ani. În 2025 au fost vândute nu mai puțin de 49.700 de...