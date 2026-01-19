Rusia își reactivează aeronavele scoase din uz pentru a suplimenta cursele de pasageri
Digi24.ro, 19 ianuarie 2026 14:50
Companiile aeriene din Rusia au început să readucă în serviciu avioane mai vechi, precum Tu-204, Il-96 și Boeing 747, pentru a acoperi lipsa tot mai mare de aeronave și cererea ridicată de pasageri. Decizia vine pe fondul sancțiunilor occidentale, al reducerilor bugetare și al dificultăților majore în procurarea pieselor de schimb.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
15:20
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat, luni la Palatul Cotroceni, cu generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre și despre întărirea prezenței Alianței pe Flancul Estic, în contextul războiului din Ucraina.
15:20
Ciucu afirmă că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment: „Vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei” # Digi24.ro
Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat luni primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. El spune că Termoenergetica repetă experienţa „defunctului” RADET.
15:20
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, luni, 19 ianuarie, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat de presă.
Acum 30 minute
15:10
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional # Digi24.ro
Țările care vor un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, potrivit unui proiect de statut, organismul fiind prezentat de fostul președinte american drept structura care va coordona reconstruirea și tranziția în Fâșia Gaza, publicația Time.
15:10
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului # Digi24.ro
Un adolescent de 17 ani din Galaţi a reuşit să înşele telefonic un magazin dotat cu staţie SelfPay din judeţul Bistriţa-Năsăud şi să sustragă, astfel, 67.000 de lei, sub pretextul unor revizii ale aparatului. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, tânărul a fost reţinut în urma unor percheziţii domiciliare.
Acum o oră
15:00
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Temele discutate de către dictatorul de la Kremlin # Digi24.ro
Vladimir Putin a convocat prima ședință a Consiliului de Securitate de când a început anul 2026. Liderul de la Kremlin a vorbit cu apropiații săi despre „problemele din domeniul securității”, transmite presa rusă.
15:00
Împrumut de 150 de milioane de lei pentru facturile restante la Termoenergetica. „O gură de oxigen Municipiului Bucureşti” # Digi24.ro
Împrumut de 150 de milioane de lei pentru facturile restante la Termoenergetica. „O gură de oxigen Municipiului Bucureşti”
14:50
Vicepremierul Tanczos Barna, invitat în studioul Digi24
14:50
Ce spune șeful comisiei electorale din Ucraina despre organizarea unor alegeri post-război # Digi24.ro
Ucraina se va confrunta cu provocări enorme în organizarea primelor alegeri de la invazia Rusiei din 2022, infrastructura fiind distrusă şi milioane de oameni strămutaţi din cauza războiului, a declarat şeful comisiei electorale din ţară.
14:50
Companiile aeriene din Rusia au început să readucă în serviciu avioane mai vechi, precum Tu-204, Il-96 și Boeing 747, pentru a acoperi lipsa tot mai mare de aeronave și cererea ridicată de pasageri. Decizia vine pe fondul sancțiunilor occidentale, al reducerilor bugetare și al dificultăților majore în procurarea pieselor de schimb.
14:40
Consiliul Concurenței a amendat 25 de service-uri auto și doi asigurători pentru prețuri stabilite „la comun” la manoperă și piese # Digi24.ro
Consiliul Concurenței a anunțat luni, 19 ianuarie, că a aplicat amenzi totale de 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro) unui număr de 27 de companii, 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare, după ce a descoperit o înțelegere care a afectat piața reparațiilor auto din România.
Acum 2 ore
14:30
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA (TheTimes) # Digi24.ro
Refuzul Kremlinului de a-l susține pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cu care Vladimir Putin a semnat un acord de cooperare strategică, a provocat surprindere în China și i-a determinat pe strategii de la Beijing să se gândească la perspectivele parteneriatului cu Moscova. Informația a fost publicată de The Times, citând o sursă chineză bine informată.
14:30
Un român a murit anul trecut în Portugalia, dar poliția încă nu a reușit să-l identifice și cere ajutor. Ce se știe despre el # Digi24.ro
Poliția din Portugalia cere ajutorul populației pentru a identifica un român mort anul trecut. Bărbatul a murit pe insula Madeira iar autoritățile nu au reușit să afle cine este, mai ales că identificare facială nu a fost posibilă.
14:20
Julio Iglesias cere clasarea plângerii pentru delicte sexuale: „Justiția spaniolă nu este competentă” # Digi24.ro
Acuzat de delicte sexuale, cântăreţul spaniol Julio Iglesias, vedetă mondială în anii 1970 şi 1980, a solicitat clasarea plângerii depuse de două foste angajate. El a argumentat că justiţia spaniolă nu are competenţa necesară, potrivit unui document transmis luni de avocatul artistului.
14:10
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cea mai consistentă delegaţie” # Digi24.ro
România participă la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, formată din ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.
14:10
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor # Digi24.ro
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor, anunţă MAE, care precizează că bărbatul a fost deja externat din spital. MAE precizează că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară, relatează News.ro.
14:10
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost vicepreședinte într-o companie falimentară cu datorii către stat # Digi24.ro
Marius-Viorel Poșa a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată vineri, 16 ianuarie, în Monitorul Oficial. Înainte de a ocupa funcții în administrația centrală, Poșa a fost acționar minoritar și vicepreședinte în cadrul EVA Energy SA, companie de furnizare a energiei electrice care a intrat în insolvență în 2017 și ulterior în faliment, acumulând datorii de aproximativ 50 de milioane de lei către entități din sistemul energetic public.
14:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că s-ar înscrie în armata voluntară, dacă i-ar permite programul: „Da, m-aș duce” # Digi24.ro
Legea armatei voluntare în România a intrat în vigoare, iar primele înscrieri ar putea începe chiar din primăvara acestui an, anunță ministrul Apărării, într-un interviu oferit Digi24. Radu Miruță a mai declarat că că programul va debuta cu instruirea a aproximativ 1.000 de militari voluntari, în acest an, urmând să fie reglementat printr-un ordin de ministru care va stabili unitățile și condițiile de pregătire.
14:00
Cursa de seară a unui robot folosit în livrări s-a încheiat tragic în Miami, Florida, când dispozitivul autonom s-a blocat pe o linie de cale ferată și a fost zdrobit de un tren care trecea pe acolo.
14:00
Ministrul Apărării, declarație despre promovarea CSA Steaua în prima ligă: „În câteva săptămâni primesc un raport cu toate datele” # Digi24.ro
Situația echipei de fotbal CSA Steaua este una dintre problemele de care s-a lovit cel mai des noul ministru al Apărării de la începerea mandatului. Într-un interviu exclusiv, Radu Miruță ne-a declarat că oamenii din jurul său îl întreabă mai des despre viitorul clubului de fotbal decât despre dotările Armatei, pensiile militare sau stadiul războiului de la granița României.
14:00
Scandal în Italia după moartea unui copil român: Băiatul a fost lovit mortal de o mașină, în timp ce mergea la școală # Digi24.ro
Tragedie în Italia, unde un copil român de 14 ani a fost lovit mortal de o mașină, în timp ce mergea la școală. Accidentul s-a petrecut pe o stradă din San Sebastiano da Po (lângă Torino), pe care toți copiii din zonă merg către stația de autobuz, dar care nu are trecere de pietoni. Locuitorii din orașul unde locuiește familia de români sunt revoltați și cred că autoritățile sunt răspunzătoare pentru această tragedie.
13:50
Mario Iorgulescu, găsit de polițiștii din Italia după ce a fugit din clinica unde era internat # Digi24.ro
Mario Iorgulescu a fost depistat de polițiștii italieni după ce a fugit din clinica în care era internat, la câteva zile după ce a dat un interviu unei publicații mondene și a fost live pe TikTok, într-o serie de intervenții haotice, incoerente și marcate de acuzații la adresa familiei tânărului care a murit în accidentul provocat de el în 2019. Deși se află în atenția autorităților române, Italia continuă să refuze extrădarea sa, motivând că fiul președintelui LPF ar avea în continuare probleme medicale grave.
Acum 4 ore
13:30
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez # Digi24.ro
O invazie americană în Groenlanda l-ar face pe președintele rus Vladimir Putin „cel mai fericit om din lume”, i-ar oferi o justificare a invaziei ruse în Ucraina şi ar slăbi NATO, avertizează premierul spaniol Pedro Sanchez într-un interviu acordat cotidianului catalan La Vanguardia, relatează Euronews.
13:30
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane # Digi24.ro
Serviciile de informații militare ale Ucrainei au dezvăluit caracteristicile unui nou vehicul aerian fără pilot rusesc — drona de atac Geran-5, echipată cu un motor cu reacție și capabilă să atingă viteze de până la 600 km/h, potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR).
13:30
Un băiat de 12 ani a urcat la volanul unei mașini furate din Sibiu. A fost prins după ce polițiștii l-au urmărit prin Hunedoara și Arad # Digi24.ro
Un băiat de 12 ani din Chişineu-Criş, judeţul Arad, a fost prins de poliţişti din judeţele Hunedoara şi Arad în timp ce conducea un autoturism pe care îl furase din judeţul Sibiu. Copilul a fost oprit după o urmărire în trafic prin cele două judeţe, după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor rutieri din Hunedoara.
13:20
Trei sferturi dintre părinți și bunici cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar peste jumătate dintre respondenți susțin ca aceasta să fie realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, arată studiul INSCOP Research realizat, în intervalul 5-23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare.
13:20
Lupta medicilor pentru ca pacienții să poată merge din nou, imagini exclusive filmate de Digi24 # Digi24.ro
Lupta medicilor pentru ca pacienții să poată merge din nou, imagini exclusive filmate de Digi24
13:10
Bruce Springsteen răbufnește pe scenă împotriva lui Trump și ICE: „Ieșiți dracului afară din Minneapolis” # Digi24.ro
Bruce Springsteen a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump și a agenției ICE în timpul unui concert din New Jersey, denunțând „tacticile de Gestapo” ale agenților federali și cerându-le să părăsească Minneapolis. Artistul a dedicat o melodie pentru Renee Good, femeia împușcată de un agent la începutul lunii.
12:50
O femeie a mers în fustă pe pârtia de schi. Avertismentul Salvamont: „S-a înregistrat un record negativ. Mulți turiști s-au accidentat” # Digi24.ro
Câteva clipe de distracție se pot încheia cu o tragedie, dar sunt destul de mulți români care nu se gândesc la acest lucru, de exemplu cei filmați pe gheața unor lacuri, fără să știe dacă aceasta este suficient de groasă ca să-i susțină. O femeie în fustă a fost coborâtă de pe o pârtie de schi de un jandarm montan, în masivul Postăvaru. Imaginile au fost publicate de Jandarmeria Română. Femeia era însoțită de un bărbat, și el îmbrăcat necorespunzător pentru condițiile de pe munte. Salvamontiștii atrag atenția că „pârtia de schi nu este podium de modă”. Sâmbătă, în toată țara s-au înregistrat 152 de apeluri la Salvamont, cele mai multe dintre ele în județul Brașov.
12:50
Curtea de Apel București respinge contestațiile pentru desființarea Comitetului de revizuire a legilor justiției # Digi24.ro
Curtea de Apel București respinge contestațiile pentru desființarea Comitetului de revizuire a legilor justiției
12:40
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.
12:40
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării # Digi24.ro
Vremea continuă să fie capricioasă, cu temperaturi oscilante. Meteorologii anunță o ușoară încălzire în zilele următoare, ca apoi temperaturile să scadă din nou. ANM a emis prognoza pentru perioada 19 ianuarie - 1 februarie, pentru fiecare regiune a țării.
12:20
Televiziunea de stat din Iran a fost întreruptă brusc duminică de un atac cibernetic, iar pentru câteva momente pe ecrane au apărut mesaje antiguvernamentale. Autoritățile susțin că e vorba despre un „actor necunoscut”.
12:20
Victimele zilelor geroase în București: peste 90 de persoane rănite prin căderi și nouă cazuri de hipotermie # Digi24.ro
Peste 90 de suspiciuni de luxaţie, entorse, fracturi, traumatisme ale capului şi feţei, prin cădere au fost înregistrate de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti în ultimele 48 de ore. De asemenea, în acelaşi interval au fost consemnate şi nouă cazuri de hipotermie.
12:20
Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace „pe canale diplomatice” # Digi24.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație în „Consiliul pentru Pace” creat de SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al șefului statului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, invitația a fost transmisă „pe canale diplomatice”. „În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri. Sperăm să luăm legătura cu partea americană pentru a clarifica toate nuanțele”, a adăugat Peskov, transmite presa de stat din Rusia.
12:10
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă” # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico s-a întâlnit sâmbătă seara cu președintele american Donald Trump la reședința acestuia din Mar-a-Lago, fiind de acord cu Trump că UE este „o instituție aflată într-o criză profundă”, evitând însă să comenteze noile măsuri tarifare impuse de Washington și ambițiile acestuia asupra Groenlandei, relatează Ukrainskaia Pravda.
12:10
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale” # Digi24.ro
Cristian Presură, fizician și cercetător, îl compară pe liderul de la Casa Albă cu dictatorul nazist, Adolf Hitler. Profesorul stabilit în Olanda asemănă ambițiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei cu împărțirea Cehoslovaciei făcută sub oblăduirea dictatorului din interbelic.
12:10
Poliţia caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat pe aparat. Apelul făcut de autorități # Digi24.ro
Poliţiştii din Botoşani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat acolo pe aparat, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).
12:00
ANAF pregătește modificarea formularului de înscriere a persoanelor fizice în Registrul RO e-Factura, după „Ordonanța trenuleț” # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri, 16 ianuarie, în transparență decizională un proiect de ordin prin care modifică procedura de înscriere în Registrul RO e-Factura obligatoriu și formularul 082. Pe scurt, persoanele fizice care emit facturi și sunt identificate fiscal prin CNP trebuie să apară în Registrul RO e-Factura pentru a putea factura legal prin sistemul electronic al statului. ANAF actualizează acum regulile tehnice și formularul prin care se face această înregistrare.
11:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, mai exact pentru Regiunea Sicilia, unde sunt aşteptate, luni şi marţi, precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, fiind emis Cod roşu.
11:50
Criminalul din Mureș, căutat și de FBI. Emil Gânj s-ar putea ascunde în Ungaria sau în tuneluri din Al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Presa din Ungaria scrie că FBI s-ar fi alăturat căutărilor lui Emil Gânj, criminalul din județul Mureș dispărut mai bine de jumătate de an, după ce și-ar fi ucis fosta iubită și ar fi incendiat locuința acesteia. Autoritățile iau în calcul și posibilitatea ca bărbatul aflat pe lista celor mai căutați infractori Europol să fie ascuns fie pe teritoriul Ungariei, fie într-o rețea de tuneluri săpate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
11:40
Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a declarat că PSD face o consultare a membrilor de partid pentru a decide dacă va continua în coaliția de guvernare, pe fondul unor nemulțumiri legate de implementarea promisiunilor electorale și de gestionarea proiectelor de către partenerii de coaliție.
11:40
Șeful ONU acuză SUA că ignoră dreptul internațional: „Unii vor să înlocuiască puterea legii cu legea puterii” # Digi24.ro
Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat într-un interviu pentru BBC că Statele Unite tratează dreptul internațional ca pe un aspect secundar atunci când își urmăresc interesele și se bazează prea mult pe propria putere în locul soluțiilor multilaterale. El avertizează că această tendință alimentează o lume în care „unii vor să înlocuiască puterea legii cu legea puterii”.
11:40
Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a avut loc în zona seismică Vrancea, luni dimineața, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.
11:40
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump i-a scris premierului norvegian Jonas Gahr Støre că nu se mai simte obligat să se gândească „exclusiv la pace”, în condițiile în care Norvegia - țara care găzduiește Comitetul Nobel - nu i-a acordat premiul Nobel pentru Pace. Mai mult, Trump contestă „dreptul de proprietate” al Danemarcei asupra Groenlandei, pentru că, potrivit lui, „nu există documente scrise”.
Acum 6 ore
11:30
VIDEO Autostrada Soarelui s-a blocat după un accident între două TIR-uri. Coada de mașini se întinde pe kilometri întregi # Digi24.ro
Sensul spre Constanța al Autostrăzii Soarelui este blocat după un accident în care au fost implicate două camioane. S-au format cozi kilometrice, iar sute de mașini așteaptă în viscol.
11:20
Noi recorduri pentru aur şi argint: Prețurile metalelor prețioase au explodat după ameninţările tarifare lansate de Donald Trump # Digi24.ro
Preţurile aurului şi argintului au urcat, luni, la noi maxime istorice, în timp ce investitorii s-au îndreptat spre active sigure după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opun dorinţei sale de a anexa Groenlanda, transmite Reuters.
11:10
Trimisul lui Putin în Ucraina declară că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife # Digi24.ro
Negociatorul rus cheie în discuțiile cu SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Kirill Dmitriev, a descris alianța transatlantică ca fiind „terminată” după ce Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife asupra țărilor europene care se opun planurilor sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează TVPWorld.
10:50
Noi imagini spectaculoase cu jaful de la Luvru: Camerele de supraveghere din interiorul muzeului au surprins hoții în momentul furtului # Digi24.ro
Imaginile spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, din octombrie de la Paris, filmate de camerele de supraveghere video, au fost difuzate pentru prima dată duminică de canalele TF1 şi France Télévision.
10:30
Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare # Digi24.ro
Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere asupra unor instalații nucleare din Ucraina și pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, acuzând Moscova că pune atacurile înaintea diplomației, potrivit Kyiv Post.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.