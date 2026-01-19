Mario Iorgulescu, găsit de polițiștii din Italia după ce a fugit din clinica unde era internat

12:50

Câteva clipe de distracție se pot încheia cu o tragedie, dar sunt destul de mulți români care nu se gândesc la acest lucru, de exemplu cei filmați pe gheața unor lacuri, fără să știe dacă aceasta este suficient de groasă ca să-i susțină. O femeie în fustă a fost coborâtă de pe o pârtie de schi de un jandarm montan, în masivul Postăvaru. Imaginile au fost publicate de Jandarmeria Română. Femeia era însoțită de un bărbat, și el îmbrăcat necorespunzător pentru condițiile de pe munte. Salvamontiștii atrag atenția că „pârtia de schi nu este podium de modă”. Sâmbătă, în toată țara s-au înregistrat 152 de apeluri la Salvamont, cele mai multe dintre ele în județul Brașov.