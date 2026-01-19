Incendiu puternic într-un bloc din Iași. O femeie în stop cardio-respirator, doi bărbați cu arsuri. Mai mulți copii evacuați
Digi24.ro, 19 ianuarie 2026 16:50
O femeie se află în stop cardio-respirator, iar doi bărbați au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din localitatea Tomești, județul Iași. Alte două femei și trei copii au fost evacuați de pompieri.
Acum 10 minute
17:00
Merz, contrapondere la Macron în răspunsul la amenințările tarifare ale lui Trump: „Franța e afectată într-o măsură diferită” # Digi24.ro
Cancelarul Friedrich Merz a indicat că Germania este mai puțin dispusă decât Franța să declanșeze cea mai puternică contramăsură comercială a Uniunii Europene ca răspuns la ultimele amenințări tarifare ale președintelui american Donald Trump, dar ar susține implementarea acesteia dacă este necesar, potrivit Bloomberg.
17:00
În timp ce președintele Donald Trump continuă să insiste că SUA trebuie să dețină Groenlanda, atenția sa sporită asupra regiunii arctice a determinat Washingtonul să comande noi spărgătoare de gheață. Pentru aceste nave, care pot naviga pe mări acoperite de gheață solidă, SUA au apelat la expertul mondial în domeniu – Finlanda, scrie BBC News.
17:00
Reacția Kremlinului la intenția lui Trump de a cumpăra Groenlanda: „Va intra cu siguranţă în istorie” # Digi24.ro
Kremlinul a comentat luni că este greu să nu fii de acord cu experţii care afirmă că preşedintele SUA, Donald Trump, ar intra în istoria Statelor Unite şi a lumii dacă ar prelua controlul asupra Groenlandei, relatează TASS.
Acum 30 minute
16:50
16:40
Bogdan Ivan: „România are suficientă energie și gaze, suntem pregătiți pentru gerul din această perioadă” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a asigurat luni, 19 ianuarie, după convocarea Comandamentului Energetic Național, că România nu se confruntă cu riscuri de lipsă de energie și a subliniat că țara dispune de suficiente gaze și electricitate pentru a face față perioadei geroase.
16:40
„America lui Trump nu mai este un partener de încredere”. Europa vrea să creeze un NATO fără SUA # Digi24.ro
Liderii principalelor țări europene discută de aproape șase luni în cercul restrâns acțiunile lui Donald Trump, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la aceste discuții. În acest timp, s-a ajuns la concluzia că Europa trebuie să-și construiască securitatea fără participarea SUA. O nouă alianță militară ar putea fi formată pe baza unei „coaliții a celor dispuși”, scrie Politico.
Acum o oră
16:10
Nicușor Dan transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Precizările Ministerului de Externe # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj de condoleanțe după tragicul accident feroviar din Spania înc are au murit zeci de persoane. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că, până în prezent, niciun cetățean român nu a solicitat asistență consulară în urma accidentului feroviar produs în regiunea Córdoba, iar Consulatul General al României la Sevilla monitorizează situația și rămâne pregătit să intervină dacă va fi nevoie.
16:10
Bolojan și șeful NATO în Europa au discutat despre întărirea apărării României pe Flancul Estic # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni la Palatul Victoria, pe generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, ocazie cu care au discutat consolidarea apărării României pe Flancul Estic și modernizarea capacităților naționale de securitate, în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.
16:10
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina. Ministrul Apărării: „Există riscul să vedem drone în zonele locuite” # Digi24.ro
70 de atacuri în zona Dunării și cel puțin 14 situații în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României. Este realitatea pe care o trăiesc oamenii din Dobrogea de aproape patru ani și la care Armata României a trebuit să se adapteze. În ultimele luni, Ministerul Apărării Naționale a mutat la granița cu Ucraina tot mai multe trupe și tehnică militară din ce în ce mai modernă.
Acum 2 ore
16:00
Vânzările de locuințe din România au înregistrat scăderi record în trimestrul IV din 2025. Care este principalul motiv (analiză) # Digi24.ro
Trimestrul IV din 2025 a fost adus cel mai slab rezultat în vânzările de locuinţe din ultimii şase ani, la nivel naţional, în timp ce, pentru zona Bucureşti-Ilfov, cel mai slab din ultimii nouă ani, arată o analiză de specialitate, realizată de către o companie de consultanţă imobiliară.
16:00
Marius Budăi spune că PSD ar vrea un Guvern fără Ilie Bolojan și USR: „Nu vom rămâne în orice condiții” # Digi24.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan este contestat „chiar din interiorul partidului său”. Budăi a afirmat că acesta ar putea fi înlocuit și s-ar putea forma o nouă majoritate fără USR, partid care, în opinia sa, „s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri”, în timp ce PSD analizează scenariul ieșirii de la guvernare.
16:00
Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în funcțiune. Instalația poate furniza energie și în Sistemul Energetic Național # Digi24.ro
Noua centrală de cogenerare construită pe platforma Petromidia Năvodari a intrat în exploatare comercială, după finalizarea testelor tehnice și recepția lucrărilor. Potrivit unui comunicat de presă, aceasta este conectată direct la rafinăria Petromidia și la Sistemul Energetic Național (SEN), rețeaua care asigură distribuția energiei electrice la nivelul întregii țări, și produce simultan energie electrică și abur tehnologic necesar proceselor industriale.
15:50
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în caz de război # Digi24.ro
Mii de proprietari norvegieni vor primi scrisori oficiale din partea armatei, în care sunt informați că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în situație de război. Demersul face parte din programul anual de pregătire militară, pe fondul celei mai tensionate situații de securitate pe care Norvegia o traversează de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
15:50
Orașul din România care vrea să facă transportul public gratuit, ca să compenseze creșterea taxelor locale # Digi24.ro
15:40
Fondurile de pensii facultative au atins în 2025 cel mai ridicat nivel din istoria Pilonului 3 # Digi24.ro
Tot mai mulți români au ales în 2025 să economisească pentru pensie. Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat anul trecut cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, potrivit calculelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
15:40
Trump l-a invitat personal pe Lukanșenko să participe la Consiliul pentru Pace. „O recunoaștere a autorității internaționale” # Digi24.ro
Minskul a primit o scrisoare personală din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresată președintelui Republicii Belarus, Alexander Lukașenko. Acest lucru este menționat într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Belarusului, Ruslan Varanov, relatează BELTA.
15:20
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat, luni la Palatul Cotroceni, cu generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre și despre întărirea prezenței Alianței pe Flancul Estic, în contextul războiului din Ucraina.
15:20
Ciucu afirmă că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment: „Vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei” # Digi24.ro
Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat luni primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. El spune că Termoenergetica repetă experienţa „defunctului” RADET.
15:20
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, luni, 19 ianuarie, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat de presă.
15:10
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional # Digi24.ro
Țările care vor un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, potrivit unui proiect de statut, organismul fiind prezentat de fostul președinte american drept structura care va coordona reconstruirea și tranziția în Fâșia Gaza, publicația Time.
15:10
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului # Digi24.ro
Un adolescent de 17 ani din Galaţi a reuşit să înşele telefonic un magazin dotat cu staţie SelfPay din judeţul Bistriţa-Năsăud şi să sustragă, astfel, 67.000 de lei, sub pretextul unor revizii ale aparatului. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, tânărul a fost reţinut în urma unor percheziţii domiciliare.
Acum 4 ore
15:00
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Temele discutate de către dictatorul de la Kremlin # Digi24.ro
Vladimir Putin a convocat prima ședință a Consiliului de Securitate de când a început anul 2026. Liderul de la Kremlin a vorbit cu apropiații săi despre „problemele din domeniul securității”, transmite presa rusă.
15:00
Împrumut de 150 de milioane de lei pentru facturile restante la Termoenergetica. „O gură de oxigen Municipiului Bucureşti” # Digi24.ro
14:50
Vicepremierul Tanczos Barna, invitat în studioul Digi24
14:50
Ce spune șeful comisiei electorale din Ucraina despre organizarea unor alegeri post-război # Digi24.ro
Ucraina se va confrunta cu provocări enorme în organizarea primelor alegeri de la invazia Rusiei din 2022, infrastructura fiind distrusă şi milioane de oameni strămutaţi din cauza războiului, a declarat şeful comisiei electorale din ţară.
14:50
Companiile aeriene din Rusia au început să readucă în serviciu avioane mai vechi, precum Tu-204, Il-96 și Boeing 747, pentru a acoperi lipsa tot mai mare de aeronave și cererea ridicată de pasageri. Decizia vine pe fondul sancțiunilor occidentale, al reducerilor bugetare și al dificultăților majore în procurarea pieselor de schimb.
14:40
Consiliul Concurenței a amendat 25 de service-uri auto și doi asigurători pentru prețuri stabilite „la comun” la manoperă și piese # Digi24.ro
Consiliul Concurenței a anunțat luni, 19 ianuarie, că a aplicat amenzi totale de 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro) unui număr de 27 de companii, 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare, după ce a descoperit o înțelegere care a afectat piața reparațiilor auto din România.
14:30
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA (TheTimes) # Digi24.ro
Refuzul Kremlinului de a-l susține pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cu care Vladimir Putin a semnat un acord de cooperare strategică, a provocat surprindere în China și i-a determinat pe strategii de la Beijing să se gândească la perspectivele parteneriatului cu Moscova. Informația a fost publicată de The Times, citând o sursă chineză bine informată.
14:30
Un român a murit anul trecut în Portugalia, dar poliția încă nu a reușit să-l identifice și cere ajutor. Ce se știe despre el # Digi24.ro
Poliția din Portugalia cere ajutorul populației pentru a identifica un român mort anul trecut. Bărbatul a murit pe insula Madeira iar autoritățile nu au reușit să afle cine este, mai ales că identificare facială nu a fost posibilă.
14:20
Julio Iglesias cere clasarea plângerii pentru delicte sexuale: „Justiția spaniolă nu este competentă” # Digi24.ro
Acuzat de delicte sexuale, cântăreţul spaniol Julio Iglesias, vedetă mondială în anii 1970 şi 1980, a solicitat clasarea plângerii depuse de două foste angajate. El a argumentat că justiţia spaniolă nu are competenţa necesară, potrivit unui document transmis luni de avocatul artistului.
14:10
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cea mai consistentă delegaţie” # Digi24.ro
România participă la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, formată din ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.
14:10
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor # Digi24.ro
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor, anunţă MAE, care precizează că bărbatul a fost deja externat din spital. MAE precizează că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară, relatează News.ro.
14:10
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost vicepreședinte într-o companie falimentară cu datorii către stat # Digi24.ro
Marius-Viorel Poșa a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată vineri, 16 ianuarie, în Monitorul Oficial. Înainte de a ocupa funcții în administrația centrală, Poșa a fost acționar minoritar și vicepreședinte în cadrul EVA Energy SA, companie de furnizare a energiei electrice care a intrat în insolvență în 2017 și ulterior în faliment, acumulând datorii de aproximativ 50 de milioane de lei către entități din sistemul energetic public.
14:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că s-ar înscrie în armata voluntară, dacă i-ar permite programul: „Da, m-aș duce” # Digi24.ro
Legea armatei voluntare în România a intrat în vigoare, iar primele înscrieri ar putea începe chiar din primăvara acestui an, anunță ministrul Apărării, într-un interviu oferit Digi24. Radu Miruță a mai declarat că că programul va debuta cu instruirea a aproximativ 1.000 de militari voluntari, în acest an, urmând să fie reglementat printr-un ordin de ministru care va stabili unitățile și condițiile de pregătire.
14:00
Cursa de seară a unui robot folosit în livrări s-a încheiat tragic în Miami, Florida, când dispozitivul autonom s-a blocat pe o linie de cale ferată și a fost zdrobit de un tren care trecea pe acolo.
14:00
Ministrul Apărării, declarație despre promovarea CSA Steaua în prima ligă: „În câteva săptămâni primesc un raport cu toate datele” # Digi24.ro
Situația echipei de fotbal CSA Steaua este una dintre problemele de care s-a lovit cel mai des noul ministru al Apărării de la începerea mandatului. Într-un interviu exclusiv, Radu Miruță ne-a declarat că oamenii din jurul său îl întreabă mai des despre viitorul clubului de fotbal decât despre dotările Armatei, pensiile militare sau stadiul războiului de la granița României.
14:00
Scandal în Italia după moartea unui copil român: Băiatul a fost lovit mortal de o mașină, în timp ce mergea la școală # Digi24.ro
Tragedie în Italia, unde un copil român de 14 ani a fost lovit mortal de o mașină, în timp ce mergea la școală. Accidentul s-a petrecut pe o stradă din San Sebastiano da Po (lângă Torino), pe care toți copiii din zonă merg către stația de autobuz, dar care nu are trecere de pietoni. Locuitorii din orașul unde locuiește familia de români sunt revoltați și cred că autoritățile sunt răspunzătoare pentru această tragedie.
13:50
Mario Iorgulescu, găsit de polițiștii din Italia după ce a fugit din clinica unde era internat # Digi24.ro
Mario Iorgulescu a fost depistat de polițiștii italieni după ce a fugit din clinica în care era internat, la câteva zile după ce a dat un interviu unei publicații mondene și a fost live pe TikTok, într-o serie de intervenții haotice, incoerente și marcate de acuzații la adresa familiei tânărului care a murit în accidentul provocat de el în 2019. Deși se află în atenția autorităților române, Italia continuă să refuze extrădarea sa, motivând că fiul președintelui LPF ar avea în continuare probleme medicale grave.
13:30
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez # Digi24.ro
O invazie americană în Groenlanda l-ar face pe președintele rus Vladimir Putin „cel mai fericit om din lume”, i-ar oferi o justificare a invaziei ruse în Ucraina şi ar slăbi NATO, avertizează premierul spaniol Pedro Sanchez într-un interviu acordat cotidianului catalan La Vanguardia, relatează Euronews.
13:30
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane # Digi24.ro
Serviciile de informații militare ale Ucrainei au dezvăluit caracteristicile unui nou vehicul aerian fără pilot rusesc — drona de atac Geran-5, echipată cu un motor cu reacție și capabilă să atingă viteze de până la 600 km/h, potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR).
13:30
Un băiat de 12 ani a urcat la volanul unei mașini furate din Sibiu. A fost prins după ce polițiștii l-au urmărit prin Hunedoara și Arad # Digi24.ro
Un băiat de 12 ani din Chişineu-Criş, judeţul Arad, a fost prins de poliţişti din judeţele Hunedoara şi Arad în timp ce conducea un autoturism pe care îl furase din judeţul Sibiu. Copilul a fost oprit după o urmărire în trafic prin cele două judeţe, după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor rutieri din Hunedoara.
13:20
Trei sferturi dintre părinți și bunici cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar peste jumătate dintre respondenți susțin ca aceasta să fie realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, arată studiul INSCOP Research realizat, în intervalul 5-23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare.
13:20
Lupta medicilor pentru ca pacienții să poată merge din nou, imagini exclusive filmate de Digi24 # Digi24.ro
13:10
Bruce Springsteen răbufnește pe scenă împotriva lui Trump și ICE: „Ieșiți dracului afară din Minneapolis” # Digi24.ro
Bruce Springsteen a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump și a agenției ICE în timpul unui concert din New Jersey, denunțând „tacticile de Gestapo” ale agenților federali și cerându-le să părăsească Minneapolis. Artistul a dedicat o melodie pentru Renee Good, femeia împușcată de un agent la începutul lunii.
Acum 6 ore
12:50
O femeie a mers în fustă pe pârtia de schi. Avertismentul Salvamont: „S-a înregistrat un record negativ. Mulți turiști s-au accidentat” # Digi24.ro
Câteva clipe de distracție se pot încheia cu o tragedie, dar sunt destul de mulți români care nu se gândesc la acest lucru, de exemplu cei filmați pe gheața unor lacuri, fără să știe dacă aceasta este suficient de groasă ca să-i susțină. O femeie în fustă a fost coborâtă de pe o pârtie de schi de un jandarm montan, în masivul Postăvaru. Imaginile au fost publicate de Jandarmeria Română. Femeia era însoțită de un bărbat, și el îmbrăcat necorespunzător pentru condițiile de pe munte. Salvamontiștii atrag atenția că „pârtia de schi nu este podium de modă”. Sâmbătă, în toată țara s-au înregistrat 152 de apeluri la Salvamont, cele mai multe dintre ele în județul Brașov.
12:50
Curtea de Apel București respinge contestațiile pentru desființarea Comitetului de revizuire a legilor justiției # Digi24.ro
12:40
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.
12:40
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării # Digi24.ro
Vremea continuă să fie capricioasă, cu temperaturi oscilante. Meteorologii anunță o ușoară încălzire în zilele următoare, ca apoi temperaturile să scadă din nou. ANM a emis prognoza pentru perioada 19 ianuarie - 1 februarie, pentru fiecare regiune a țării.
12:20
Televiziunea de stat din Iran a fost întreruptă brusc duminică de un atac cibernetic, iar pentru câteva momente pe ecrane au apărut mesaje antiguvernamentale. Autoritățile susțin că e vorba despre un „actor necunoscut”.
12:20
Victimele zilelor geroase în București: peste 90 de persoane rănite prin căderi și nouă cazuri de hipotermie # Digi24.ro
Peste 90 de suspiciuni de luxaţie, entorse, fracturi, traumatisme ale capului şi feţei, prin cădere au fost înregistrate de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti în ultimele 48 de ore. De asemenea, în acelaşi interval au fost consemnate şi nouă cazuri de hipotermie.
