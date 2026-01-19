De ce nu merge Nicușor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026: "Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară"

09:50

Paula Seling, membră a juriului de la Eurovision Molfova 2026, a avut un mesaj la finala naţională şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova!”. Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a prezentat scuzele, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.