Dinamo nu vrea să se oprească din transferat. Anunțul lui Andrei Nicolescu după victoria cu “U” Cluj

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada va aduce în prim-plan 48 de selecționeri. Unii dintre ei au mai fost la cea mai importantă competiție a planetei. De exemplu, Didier Deschamps va sta pe banca Franței la al patrulea Mondial consecutiv, în timp ce Zlatko Dalic, antrenorul Croației, își va conduce echipa la al treilea […] The post Îi mai ții minte pe Milutinovic și Parreira? Antrenorii record de la Cupa Mondială au un rival serios în 2026