Daniil Medvedev, prima victorie la un Grand Slam după 370 de zile. Succes şi pentru veteranul Stan Wawrinka

Leo Grozavu a avut un discurs extrem de dur după ce Botoșani a pierdut contra lui Csikszereda în deplasare, scor 0-1. Antrenorul moldovenilor nu a fost supărat pe jocul prestat pe elevii săi, ci pe condițiile de la Miercurea Ciuc, vizând în declarațiile sale persoanele care au permis ca meciul să se dispute pe un […]