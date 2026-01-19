BNR a decis menținerea ratei de dobândă de politică monetară la 6,50% pe an
Economica.net, 19 ianuarie 2026 15:20
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. Totodată, BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, conform unei informări oficiale a BNR.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
15:40
Norvegia – Armata înştiinţează mii de proprietari că le-ar putea rechiziţiona bunurile în caz de război # Economica.net
Câteva mii de proprietari de clădiri şi alte imobile, nave şi utilaje din Norvegia urmau să primească luni din partea armatei scrisori cu informaţii despre posibilitatea rechiziţionării bunurilor lor pe timp de război, transmite AFP.
Acum 30 minute
15:30
Primarul Bucureștiului anunţă falimentul Termoenergetica. Ciucu: Se repetă „tiparul RADET”. Prăbușirea Termoenergetica duce la falimentul ELCEN şi la colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti # Economica.net
Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat, luni, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a susţinut că se repetă experienţa "defunctului" RADET.
15:30
Autostrada Unirii A8: Umbrărescu contestă și în instanță câștigarea lotului Moțca – Tg Frumos de către Danlin XXL # Economica.net
Grupul UMB duce în instanță lupta pentru tronsonul 1 Tg Neamț/Moțca - Tg Frumos din A8 Tg Neamț - Iași - Ungheni. Amintim că cel mai mare constructor român de drumuri a contestat și la CNSC câștigarea contractului pentru acest tronson de către Danlin XXL, însă fără succes.
15:20
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. Totodată, BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, conform unei informări oficiale a BNR.
Acum o oră
15:10
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 700 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 73 de luni, la un randament mediu de 6,70% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Acum 2 ore
14:30
Consiliul Concurenței amendează cu aproape 3 mil. euro service-uri auto și companii de asigurare # Economica.net
La doar câteva zile după ce a amendat cu 32 mil. euro opt companii, inclusiv din industria auto, Consiliul Concurenței revine cu rezultatul unei anchete demarată cu mult timp în urmă. 25 de unități service auto și două societăți de asigurare au fost amendate cu aproape 3 milioane de euro.
14:20
FMI şi-a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei mondiale în 2026 în pofida tensiunilor persistente # Economica.net
Creşterea economică globală continuă să reziste la tensiunile geopolitice şi comerciale persistente şi se preconizează că va fi una peste aşteptări în 2026, apoi va rămâne la niveluri similare în 2007, conform unui update la raportul "World Economic Outlook", publicat luni de Fondul Monetar Internaţional (FMI), informează AFP.
14:10
Bucureşti – Consilierii generali au aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei # Economica.net
Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 150 de milioane de lei.
13:50
Verbund a semnat achiziția de turbine eoliene Nordex de 700 MW, iar o parte dintre ele sunt pentru noile parcuri din România. Vor fi cele mai mari turbine instalate la noi în țară, până acum # Economica.net
VERBUND Green Power, companie prezentă și în România, și producătorul Nordex Group semnează un acord-cadru multianual pentru furnizarea de turbine eoliene totalizând 700 MW, iar o parte din turbine sunt destinate României, arată cele două companii într-un comunicat de presă.
13:50
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.
Acum 4 ore
13:00
Începe una dintre cele mai mari construcții de arene sportive din România. Cât va costa și când va fi gata noul stadion Dinamo # Economica.net
Compania Națională de Investiții (CNI) anunță luni startul oficial al reconstrucției stadionului Dinamo din Capitală. Valoarea lucrărilor depășește jumătate de miliard de lei, acestea urmând să fie finalizate în circa doi ani.
12:50
ROBOR scade până la cel mai mic nivel din primăvara lui 2025 încoace. Indicele la trei luni a scăzut sub pragul de 6% – date oficiale BNR 19 ianuarie 2026 # Economica.net
Indicii ROBOR la trei şi şase luni au scăzut la cel mai mic nivel din nouă luni. Mai precis, ROBOR la trei şi şase luni nu au mai atins valori atât de mici din 5 mai 2025 şi până acum. Indicele ROBOR 3M a scăzut sub pragul de 6%.
12:40
Grup Feroviar Român (GFR) cumpără 25 de locomotive de la DB Cargo UK, într-o tranzacție de milioane de euro # Economica.net
DB Cargo UK a anunțat că vinde 25 de locomotive Class 66 către Grup Feroviar Român (GFR).
12:40
„E doar o tehnică de negociere. SUA nu vor invada Groenlanda” – fostul şef NATO, George Robertson # Economica.net
Fostul secretar general al NATO, George Robertson, crede că Statele Unite nu vor ataca militar Groenlanda şi că escaladarea retorică în legătură cu insula este doar o "tehnică de negociere" a preşedintelui american Donald Trump, potrivit celor afirmate într-un interviu publicat luni de agenţia spaniolă de presă EFE.
12:20
Decathlon crește focusul pe B2B. Estimează că, în patru ani, 10% din vânzări vor fi generate de corporații # Economica.net
Retailerul de articole sportive Decathlon România, estimează că vânzările corporate vor reprezenta peste 10% din cifra de afaceri până în 2030.
12:10
Bucureștiul are cel mai mare preț la energia electrică, raportat la puterea de cumpărare, dintre toate capitalele europene. Ce spune șeful Electrica GRAFIC # Economica.net
Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, arată că, în luna decembrie, Bucureștiul era cea mai scumpă capitală europeană din punct de vedere al prețului energiei electrice caluclat în funcție de paritatea puterii de cumpărare.
12:00
Finanțare de 12 milioane de euro de la Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre pentru fermierii români. Banca a încheiat un acord cu Agricover # Economica.net
Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (Black Sea Trade and Development Bank) și grupul românesc de agribusiness și agri-finanțare Agricover Credit IFN au semnat un nou acord de finanțare în valoare de 12 milioane de euro pentru a susține creditarea în sectorul agricol din România.
12:00
Lanțul finlandez Hesburger ajunge la 15 restaurante în România, după investiții de peste 7,5 milioane de euro # Economica.net
Lanțul finlandez Hesburger, care a deschis primul restaurnat în România în aprilie 2024, a ajuns la 15 unități pe plan local. Cea mai nouă unitate a fost deschis în cadrul complexului rezidențial Cosmopolis, în urma unei investiții de un milion de euro.
12:00
"Slăbiciunea" Europei face necesar controlul SUA asupra Groenlandei pentru a asigura stabilitatea globală, a declarat duminică secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent, chiar dacă unii congresmeni şi-au exprimat îngrijorarea în privinţa eforturilor administraţiei preşedintelui Donald Trump de a achiziţiona teritoriul arctic aparţinând Danemarcei, relatează Reuters.
Acum 6 ore
11:40
Românii care caută mașini online preferă vehicule produse între 2019 și 2021, caroserie tip SUV și cutie de viteze automată # Economica.net
Raportul platformei de comerț online Autovit arată ce caracteristici au mașinile pentru care și-au manifestat românii interesul. Cei mai mulți caută SUV-uri și vehicule cu cutie de viteze automată.
11:30
O nouă centrală electrică în România: Centrala de cogenerare de la Midia a intrat în operare, Rompetrol Energy a terminat toate testele și a finalizat recepția # Economica.net
Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), prin compania Rompetrol Energy, a finalizat recepția lucrărilor la centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia Năvodari, cel mai important proiect de investiții al mecanismului.
11:30
Miliardarul israelian Teddy Sagi mai vinde o clădire de birouri din cele pe care le deține în București. Cumpărătorul este Star Residence Invest, companie de tip REIT, cu care a semnat în vara anului trecut o scrisoare de intenție privind achiziția clădirii.
11:30
Exporturile de transformatoare din China au atins o valoare record din cauza penuriei globale # Economica.net
China a înregistrat anul trecut câştiguri record de pe urma exporturilor de transformatoare de putere, deoarece dezvoltarea rapidă a centrelor de date şi accelerarea electrificării au afectat aprovizionarea pieţei şi au crescut preţurile la nivel mondial, transmite Bloomberg.
11:20
Preţurile aurului şi argintului au urcat, luni, la noi maxime istorice, în timp ce investitorii s-au îndreptat spre active sigure după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opun dorinţei sale de a anexa Groenlanda, transmite Reuters.
11:00
Românii de la Parapet, unii dintre cei mai mari constructori de regenerabile din țară, fac angajări masive. Ce posturi se oferă # Economica.net
Parapet, companie antreprenorială românească,important contractor EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, anunță că are deschise de 300 de poziții pentru cine dorește să se angajajeze aici.
10:50
Liderii UE se vor întâlni "în următoarele zile" pentru a-şi coordona răspunsul privind Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump, a anunţat duminică preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, citat de AFP.
10:40
România e pe modul de supravieţuire: „Doamne-ajută şi să nu se strice nimic, când e frig şi consumul de gaze creşte” – Chisăliţă # Economica.net
Consumul zilnic de gaze a crescut, la nivel naţional, cu 5%, în perioada 14 - 18 ianuarie, mai ales în zonele unde oamenii bagă în priză orice le ţine casa caldă, fie că e soluţie de avarie sau de disperare, iar în mod normal, acest "cocktail" înseamnă scumpiri, deoarece în România energia nu e ieftină când e nevoie de ea, susţine preşedintele Asociaţiei Energie Inteligenţă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
10:30
Spaima antreprenorilor în 2026: activul net contabil. Indicatorul reprezintă un risc atât de amenzi, cât și de controale ANAF # Economica.net
Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu cel de-al doilea pachet fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, lucru care va afecta companiile și antreprenorii în același timp, mai ales dacă ne referim la distribuirile de dividende, dar și la restituirile de creditări.
10:20
România a produs, în primele 11 luni din 2025, o cantitate de ţiţei de peste aproape 2,271 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 185.000 tep mai mică (-7,5%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Grupul Rompetrol (KazMunayGas International - KMGI) a obținut în 2025 un profit net de 128 de milioane de dolari, cel mai mare din istoria companiei, potrivit datelor prezentate de compania-mamă din Kazahstan, KazMunayGas.
Acum 8 ore
09:40
Record. Cel mai bun an pentru pensiile private facultative (Pilon 3). Ce randamente au avut fondurile în 2025 – date oficiale APAPR # Economica.net
Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investiţional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, respectiv de 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), în creştere cu 33% faţă de finele lui 2024, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
09:30
Germania va lansa un important program de subvenționare a vehiculelor electrice în valoare de 3 mld. euro # Economica.net
Germania urmează să lanseze un important program de subvenționare a vehiculelor electrice în valoare de 3 miliarde de euro, reînnoind eforturile de stimulare a vânzărilor și de susținere a uneia dintre industriile sale cheie.
09:30
Mai mulţi miliardari şi mai multe miliarde. Averea super-bogaţilor pune în pericol democraţia, spune Oxfam # Economica.net
Averea combinată a miliardarilor a atins un nivel record în 2025, "subminând libertatea politică" şi alimentând inegalitatea, a denunţat luni ONG-ul Oxfam, înainte de începerea Forumului de la Davos, informează AFP.
09:20
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că Danemarca "nu a reuşit să facă nimic pentru a îndepărta 'ameninţarea rusă' din Groenlanda" şi a afirmat că "acum este timpul şi se va face!!!", transmite luni Reuters.
09:10
UE are în vedere taxe vamale de 93 de miliarde de euro ca retorsiune pentru cele anunţate de Trump (presă) # Economica.net
Ţările membre ale Uniunii Europene ar putea aplica Statelor Unite taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro ca retorsiune faţă de taxele vamale cu care a ameninţat preşedintele Donald Trump aliaţii din NATO care se opun intenţiilor sale de anexare a Groenlandei, scrie duminică ziarul Financial Times, citat de Reuters.
09:00
Rata natalităţii din China a scăzut anul trecut la cel mai redus nivel de când au început înregistrările în 1949, în ciuda eforturilor autorităţilor de a inversa declinul, conform cifrelor publicate luni de Biroul Naţional de Statistică (BNS), relatează AFP.
08:50
Ministrul Muncii a declarat la DIGI 24 că introducerea impozitului progresiv în România este o măsură necesară. Florin Manole a precizat că aceasta este o soluţie pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici în comparaţie de cei cu venituri mari.
08:40
Trei miniştri ai Guvernului Bolojan şi un consilier prezidenţial participă la Forumul Economic Mondial de la Davos. De ce nu se duce președintele Nicușor Dan # Economica.net
Trei miniştri ai Guvernului Ilie Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete vor reprezenta România la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, care se va desfăşura în perioada 19-23 ianuarie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, tema centrală a ediţiei din acest an este susţinerea dialogului, „pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente”. Agenda discuţiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global - cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei, creşterea prosperităţii globale, precizează MAE.
08:30
Încă un test pentru Ursula von der Leyen. Moţiune de cenzură împotriva CE. Eurodeputaţii cer şi un aviz al CJUE privind compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele # Economica.net
O nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene din cauza acordurilor UE-Mercosur şi două propuneri ale deputaţilor care solicită Curţii de Justiţie a UE un aviz privind compatibilitatea acestora cu tratatele UE se află în prim-planul sesiunii Parlamentului European din luna ianuarie de la Strasbourg, în cadrul căreia se vor mai dezbate situaţiile din Groenlanda, Iran şi Venezuela, precum şi priorităţile noii preşedinţii cipriote a Consiliului.
Acum 12 ore
07:10
China – Una dintre cele mai slabe perioade din ultimele decenii: creştere economică de doar 5%, în 2025 # Economica.net
China a înregistrat anul trecut o creştere economică de 5%, una dintre cele mai slabe din ultimele decenii, deşi în conformitate cu obiectivele stabilite de liderii săi, indică datele oficiale publicate luni, notează AFP.
Acum 24 ore
23:20
Accident feroviar cu două trenuri de mare viteză în Spania. Sunt deja raportați 5 morți VIDEO # Economica.net
Cel puțin cinci persoane au murit, mai multe au fost rănite, iar un număr neprecizat sunt prinse sub dărâmături în urma deraierii a două trenuri de mare viteză în zona Córdoba, potrivit informațiilor furnizate agenției Efe de surse din cadrul serviciului de urgență, care a mobilizat pompierii, echipele medicale și Garda Civilă, scrie El Pais.
22:50
UE are în vedere taxe vamale de 93 de miliarde de euro pentru SUA după cele anunțate de Trump în chestiunea Groenlandei # Economica.net
Țările membre ale Uniunii Europene ar putea aplica Statelor Unite taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro ca retorsiune faţă de taxele vamale cu care a ameninţat preşedintele Donald Trump aliaţii din NATO care se opun intenţiilor sale de anexare a Groenlandei, scrie duminică ziarul Financial Times, citat de Reuters.
22:00
După o pauză de aproape două luni, rafinăria de petrol din Pančevo (Serbia) a reluat producția duminică, iar livrările către benzinării sunt așteptate să înceapă pe 27 ianuarie, a anunțat pe rețelele sociale ministrul sârb al Energiei, Dubravka Đedović Handanović.
21:50
O nouă criză e aproape. Cipurile vitale sunt tot mai scumpe: se profilează o lipsă „istorică” de stocuri # Economica.net
Piața memoriilor a intrat într-o nouă fază de turbulență, după ani de evoluție relativ stabilă. Cererea accelerată pentru infrastructură de inteligență artificială (AI) și centre de date a creat un dezechilibru masiv între cerere și ofertă, afectând lanțuri de producție și împingând prețurile componentelor de stocare la niveluri fără precedent.
21:50
Date BNR. Muncitorii străini și profiturile scoase din țară ne-au stricat un an bun „la extern”. Investiții străine mai mari, datoria crește mai lent-Grafice # Economica.net
Ultimele date ale Băncii Naționale a României (BNR) arată că am avut un 2025 bun din perspectivă externă, un an care putea fi și mai bun din acest punct de vedere, dacă sumele încasate de muncitorii străini și cele retrase din țară sub formă de profituri din dividende sau dobânzi nu ar fi crescut substanțial. Câți euro au intrat și câți au ieșit din țară, unde avem cele mai mari probleme, cât a ajuns datoria externă și cât mai investesc multinaționalele.
21:50
Se va apropia România de pragul de 10.000 MW de fotovoltaice la finalul lui 2026? Ce spun ultimele prognoze # Economica.net
Instalările de centrale fotovoltaice au crescut accelerat în 2025, și s-a depășit pragul de 7.000 MW instalați, capacitate cumulată a parcurilor și a prosumatorilor. Iar în acest an s-ar mai putea adăuga încă 2.500 MW, potrivit vocilor din industrie.
21:50
Polonezii de la Zabka continuă expansiunea în România și deschid magazine Froo într-un nou județ # Economica.net
Cu peste 170 de magazine deschise la finele lui 2025, expansiunea retailerului polonez Zabka în România continuă și pune un nou județ pe harta deschiderilor din acest an.
21:50
Avertisment al curierilor despre noua taxă pe coletele Temu, Shein sau Trendyol! Efectul în România va fi drastic-Fan Courier # Economica.net
Taxa pe coletele ieftine din China a intrat deja în vigoare, dar curierii români așteaptă încă explicații de la ANAF, spune CEO Fan Courier, Adrian Mihai, neuitând să precizeze că această taxă ar putea dispărea după introducerea taxei europene de 3 euro la 1 iulie 2026. Potrivit sursei citate, pe termen scurt va exista probabil un ușor recul al importurilor din China, dar vânzările selerilor extracomunitari vor continua să crească, putând acționa ca un bumerang: un mare magazin online din China a anunțat deja că a dispus încasarea acestei taxe direct de la consumatorul final.
21:50
Tranzacții cu terenuri arabile mari de 8,8 milioane de euro anul trecut. Jumătate din sumă a fost generată de un teren pentru Nibiru, proiectul lui Selly # Economica.net
2025 a adus o revigorare a tranzacțiilor cu terenuri arabile mai mari de 30 de hectare aflate în extravilanul localităților, după mai mulți ani în care achizițiile pe acest segment au stagnat. S-au realizat achiziții totale de 44,1 milioane d elei ( 8,8 milioane de euro), de 3,1 ori mai mult decât anul anterior. Cea mai semnificativă tranzacție este legată de stațiunea Nibiru.
20:50
Cât va costa uleiul de măsline. Piața reacționează la producțiile mai slabe estimate pentru anul acesta. Decembrie a fost o lună a recordurilor # Economica.net
Producția de ulei de măsline din Uniunea Europeană (UE) din acest an agricol ( 2025/2026) ar putea fi cu 4% sub pragul de anul trecut, cu efect asupra prețurilor care reîncep să crească mai ales în Spania, cel mai mare jucător european de pe această piață. În decembrie, fabricile au vândut și cu 30% mai ieftin decât în perioada similară a lui 2024.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.