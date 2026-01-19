Marinela a dispărut fără urmă în Franța! Familia adolescentei de 14 ani este disperată

11:10

După o săptămână în care râsul a fost la putere, iar probele au adus multă stare de bine celor de acasă, Power Couple revine în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu noi provocări pentru cele opt cupluri rămase în casă. Diseară, mâine și miercuri, provocările îi vor trece, încă o dată, prin stări la care nici nu s-ar fi gândit și le vor arăta că odată ce vor comunica eficient, vor putea duce totul la îndeplinire.