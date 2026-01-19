Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate

Consiliul pentru Pace, propus de președintele american Donald Trump, are un început dificil: pus la îndoială de Europa, criticat de Israel și sărbătorit de prietenii Kremlinului. Trump dorește ca statutul și mandatul complet ale comitetului să fie semnate, joi, la Davos, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Însă unele detalii i-au lăsat pe invitați să se întrebe dacă să accepte propunerea sau nu, scrie Bloomberg.

