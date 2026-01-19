Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Consiliul pentru Pace, propus de președintele american Donald Trump, are un început dificil: pus la îndoială de Europa, criticat de Israel și sărbătorit de prietenii Kremlinului. Trump dorește ca statutul și mandatul complet ale comitetului să fie semnate, joi, la Davos, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Însă unele detalii i-au lăsat pe invitați să se întrebe dacă să accepte propunerea sau nu, scrie Bloomberg.
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării # Digi24.ro
Vremea continuă să fie capricioasă, cu temperaturi oscilante. Meteorologii anunță o ușoară încălzire în zilele următoare, ca apoi temperaturile să scadă din nou. ANM a emis prognoza pentru perioada 19 ianuarie - 1 februarie, pentru fiecare regiune a țării.
Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni # Digi24.ro
Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forță și a avut ceva de spus și despre partenerii europeni.
Filmul de animație care a stârnit furia războinicilor culturali ai Kremlinului: „Trebuie să-i eliminăm cumva pe acești oameni” # Digi24.ro
O mică creatură asemănătoare unui urs, cu urechi supradimensionate, poate că nu pare o amenințare prea mare pentru statul rus, dar loialiștii Kremlinului sunt indignați de un nou film despre Cheburashka, vedeta cărților și desenelor animate pentru copii din era sovietică, relatează The Times.
BNR: Inflația ar putea scădea lent la începutul acestui an. Există incertitudini şi riscuri semnificative privind economia # Digi24.ro
Corecţia bugetară iniţiată în 2025 şi continuată probabil în 2026, inclusiv prin implementarea în debutul acestui an a unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare, este de natură să antreneze în perspectivă presiuni dezinflaţioniste tot mai intense din partea factorilor fundamentali, arată BNR, în raportul privind deciziile ce privesc problemele de politică monetară. Potrivit băncii central, incertitudini rămân totuşi asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE şi procedurii de deficit excesiv.
Descoperire macabră într-un apartament din Timișoara: bărbat decapitat cu o ghilotină improvizată. Poliția a găsit două bilete de adio # Digi24.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat într-un apartament închiriat în regim hotelier aflat pe Calea Aradului din Timişoara. Din primele informaţii, bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar locuia în Timişoara. El ar fi fost decapitat cu o ghilotină improvizată descoperită de poliţişti în apartament şi ar fi lăsat cel puţin două bilete de adio.
Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD (surse) # Digi24.ro
Coaliția de guvernare a decis luni, 19 ianuarie, ca Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrației publice doar împreună cu adoptarea, în mod similar, a pachetului de relansare economică propus de PSD, potrivit unor surse citate de News.ro. Cele două proiecte urmând însă să fie depuse separat pentru a evita riscul ca întregul pachet să fie blocat în cazul unei eventuale sesizări la Curtea Constituțională.
Guvernul pro-rus de la Praga refuză să vândă Ucrainei avioanele L-159, în ciuda promisiunilor președintelui Pavel # Digi24.ro
Cehia nu va vinde Ucrainei avioanele de luptă ușoare L-159, a declarat premierul Andrej Babis pe 19 ianuarie, în ciuda faptului că președintele ceh Petr Pavel a susținut această măsură.
Controverse privind colaborarea dintre spionii SUA și ai Kievului: informații false livrate pentru a testa scurgerea către ruși # Digi24.ro
Informații conform cărora serviciile secrete ucrainene ar fi „intoxicat” în mod deliberat serviciile americane de spionaj, pentru a vedea dacă acestea s-au scurs către ruși au fost larg difuzate în aceste zile. Știrea a fost atribuită canalului de televiziune francez LCI, scrie Lead Stories.
Nicușor Dan va participa sâmbătă, la Iași, la manifestările de Ziua Unirii, „dacă nu apar chestiuni importante de ultimă oră” # Digi24.ro
Preşedintele României ar urma să participe, sâmbătă, la Iaşi, la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit unor surse politice citate de News.ro.
Condiții inumane pentru 25 de paciente dintr-un spital de psihiatrie din Timiș. Femeile au fost găsite într-o magazie # Digi24.ro
Sunt controale la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, după ce 25 de paciente au fost găsite într-o magazie a spitalului. Unele spații sunt în renovare, iar DSP a dat aviz să fie mutate temporar acolo, dar nu în condițiile găsite. Imaginile sunt greu de privit.
Un segment al autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea fi deschis încă de anul acesta. „În ritmul actual, terminăm mai devreme” # Digi24.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe şantierul secţiunii Tigveni - Curtea de Argeş a ajuns la aproape 85%, iar dacă se menţine ritmul actual, circulaţia pe acest tronson al autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Noul șef al „Apelor Române” este Dragoş Doru Cazan, director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor # Digi24.ro
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”. El a mai deţinut funcţia de director general al ANAR în 2015, iar între 2012 şi 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituţiei.
Percheziții la primarul din Giurgiu, acuzat de pornografie infantilă. Edilul ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani # Digi24.ro
Primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu, este vizat de percheziții într-un dosar penal de pornografie infantilă, după acuzațiile potrivit cărora ar fi trimis fotografii indecente unei minore de 13 ani. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, iar familia fetei a solicitat un ordin de protecție împotriva edilului.
Muzeul Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului - Prima Școală Românească este una dintre instituțiile culturale de referință ale poporului român.
Actor suedez, care a jucat în zeci de filme americane, favorit la Oscar: „Trump este un omuleț care care suferă de megalomanie” # Digi24.ro
Actorul suedez Stellan Skarsgård a criticat încercările președintelui SUA de a anexa Groenlanda, numindu-l „un omuleț care a ajuns megaloman”.
Un tânăr de 20 de ani este acuzat că și-a omorât mama prin înjunghiere, într-un apartament din municipiul Constanța. Cazul a fost semnalat luni, în jurul orei 13:00, iar ancheta la fața locului este în desfășurare, potrivit autorităților.
Merz, contrapondere la Macron în răspunsul la amenințările tarifare ale lui Trump: „Franța e afectată într-o măsură diferită” # Digi24.ro
Cancelarul Friedrich Merz a indicat că Germania este mai puțin dispusă decât Franța să declanșeze cea mai puternică contramăsură comercială a Uniunii Europene ca răspuns la ultimele amenințări tarifare ale președintelui american Donald Trump, dar ar susține implementarea acesteia dacă este necesar, potrivit Bloomberg.
În timp ce președintele Donald Trump continuă să insiste că SUA trebuie să dețină Groenlanda, atenția sa sporită asupra regiunii arctice a determinat Washingtonul să comande noi spărgătoare de gheață. Pentru aceste nave, care pot naviga pe mări acoperite de gheață solidă, SUA au apelat la expertul mondial în domeniu – Finlanda, scrie BBC News.
Reacția Kremlinului la intenția lui Trump de a cumpăra Groenlanda: „Va intra cu siguranţă în istorie” # Digi24.ro
Kremlinul a comentat luni că este greu să nu fii de acord cu experţii care afirmă că preşedintele SUA, Donald Trump, ar intra în istoria Statelor Unite şi a lumii dacă ar prelua controlul asupra Groenlandei, relatează TASS.
Incendiu puternic într-un bloc din Iași. O femeie în stop cardio-respirator, doi bărbați cu arsuri. Mai mulți copii evacuați # Digi24.ro
O femeie se află în stop cardio-respirator, iar doi bărbați au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din localitatea Tomești, județul Iași. Alte două femei și trei copii au fost evacuați de pompieri.
Bogdan Ivan: „România are suficientă energie și gaze, suntem pregătiți pentru gerul din această perioadă” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a asigurat luni, 19 ianuarie, după convocarea Comandamentului Energetic Național, că România nu se confruntă cu riscuri de lipsă de energie și a subliniat că țara dispune de suficiente gaze și electricitate pentru a face față perioadei geroase.
„America lui Trump nu mai este un partener de încredere”. Europa vrea să creeze un NATO fără SUA # Digi24.ro
Liderii principalelor țări europene discută de aproape șase luni în cercul restrâns acțiunile lui Donald Trump, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la aceste discuții. În acest timp, s-a ajuns la concluzia că Europa trebuie să-și construiască securitatea fără participarea SUA. O nouă alianță militară ar putea fi formată pe baza unei „coaliții a celor dispuși”, scrie Politico.
Nicușor Dan transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Precizările Ministerului de Externe # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj de condoleanțe după tragicul accident feroviar din Spania înc are au murit zeci de persoane. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că, până în prezent, niciun cetățean român nu a solicitat asistență consulară în urma accidentului feroviar produs în regiunea Córdoba, iar Consulatul General al României la Sevilla monitorizează situația și rămâne pregătit să intervină dacă va fi nevoie.
Bolojan și șeful NATO în Europa au discutat despre întărirea apărării României pe Flancul Estic # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni la Palatul Victoria, pe generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, ocazie cu care au discutat consolidarea apărării României pe Flancul Estic și modernizarea capacităților naționale de securitate, în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina. Ministrul Apărării: „Există riscul să vedem drone în zonele locuite” # Digi24.ro
70 de atacuri în zona Dunării și cel puțin 14 situații în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României. Este realitatea pe care o trăiesc oamenii din Dobrogea de aproape patru ani și la care Armata României a trebuit să se adapteze. În ultimele luni, Ministerul Apărării Naționale a mutat la granița cu Ucraina tot mai multe trupe și tehnică militară din ce în ce mai modernă.
Vânzările de locuințe din România au înregistrat scăderi record în trimestrul IV din 2025. Care este principalul motiv (analiză) # Digi24.ro
Trimestrul IV din 2025 a fost adus cel mai slab rezultat în vânzările de locuinţe din ultimii şase ani, la nivel naţional, în timp ce, pentru zona Bucureşti-Ilfov, cel mai slab din ultimii nouă ani, arată o analiză de specialitate, realizată de către o companie de consultanţă imobiliară.
Marius Budăi spune că PSD ar vrea un Guvern fără Ilie Bolojan și USR: „Nu vom rămâne în orice condiții” # Digi24.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan este contestat „chiar din interiorul partidului său”. Budăi a afirmat că acesta ar putea fi înlocuit și s-ar putea forma o nouă majoritate fără USR, partid care, în opinia sa, „s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri”, în timp ce PSD analizează scenariul ieșirii de la guvernare.
Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în funcțiune. Instalația poate furniza energie și în Sistemul Energetic Național # Digi24.ro
Noua centrală de cogenerare construită pe platforma Petromidia Năvodari a intrat în exploatare comercială, după finalizarea testelor tehnice și recepția lucrărilor. Potrivit unui comunicat de presă, aceasta este conectată direct la rafinăria Petromidia și la Sistemul Energetic Național (SEN), rețeaua care asigură distribuția energiei electrice la nivelul întregii țări, și produce simultan energie electrică și abur tehnologic necesar proceselor industriale.
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în caz de război # Digi24.ro
Mii de proprietari norvegieni vor primi scrisori oficiale din partea armatei, în care sunt informați că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în situație de război. Demersul face parte din programul anual de pregătire militară, pe fondul celei mai tensionate situații de securitate pe care Norvegia o traversează de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Orașul din România care vrea să facă transportul public gratuit, ca să compenseze creșterea taxelor locale # Digi24.ro
Fondurile de pensii facultative au atins în 2025 cel mai ridicat nivel din istoria Pilonului 3 # Digi24.ro
Tot mai mulți români au ales în 2025 să economisească pentru pensie. Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat anul trecut cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, potrivit calculelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
Trump l-a invitat personal pe Lukanșenko să participe la Consiliul pentru Pace. „O recunoaștere a autorității internaționale” # Digi24.ro
Minskul a primit o scrisoare personală din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresată președintelui Republicii Belarus, Alexander Lukașenko. Acest lucru este menționat într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Belarusului, Ruslan Varanov, relatează BELTA.
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat, luni la Palatul Cotroceni, cu generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre și despre întărirea prezenței Alianței pe Flancul Estic, în contextul războiului din Ucraina.
Ciucu afirmă că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment: „Vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei” # Digi24.ro
Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat luni primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. El spune că Termoenergetica repetă experienţa „defunctului” RADET.
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, luni, 19 ianuarie, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat de presă.
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional # Digi24.ro
Țările care vor un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, potrivit unui proiect de statut, organismul fiind prezentat de fostul președinte american drept structura care va coordona reconstruirea și tranziția în Fâșia Gaza, publicația Time.
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului # Digi24.ro
Un adolescent de 17 ani din Galaţi a reuşit să înşele telefonic un magazin dotat cu staţie SelfPay din judeţul Bistriţa-Năsăud şi să sustragă, astfel, 67.000 de lei, sub pretextul unor revizii ale aparatului. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, tânărul a fost reţinut în urma unor percheziţii domiciliare.
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Temele discutate de către dictatorul de la Kremlin # Digi24.ro
Vladimir Putin a convocat prima ședință a Consiliului de Securitate de când a început anul 2026. Liderul de la Kremlin a vorbit cu apropiații săi despre „problemele din domeniul securității”, transmite presa rusă.
Împrumut de 150 de milioane de lei pentru facturile restante la Termoenergetica. „O gură de oxigen Municipiului Bucureşti” # Digi24.ro
Împrumut de 150 de milioane de lei pentru facturile restante la Termoenergetica. „O gură de oxigen Municipiului Bucureşti”
Vicepremierul Tanczos Barna, invitat în studioul Digi24
Ce spune șeful comisiei electorale din Ucraina despre organizarea unor alegeri post-război # Digi24.ro
Ucraina se va confrunta cu provocări enorme în organizarea primelor alegeri de la invazia Rusiei din 2022, infrastructura fiind distrusă şi milioane de oameni strămutaţi din cauza războiului, a declarat şeful comisiei electorale din ţară.
Companiile aeriene din Rusia au început să readucă în serviciu avioane mai vechi, precum Tu-204, Il-96 și Boeing 747, pentru a acoperi lipsa tot mai mare de aeronave și cererea ridicată de pasageri. Decizia vine pe fondul sancțiunilor occidentale, al reducerilor bugetare și al dificultăților majore în procurarea pieselor de schimb.
Consiliul Concurenței a amendat 25 de service-uri auto și doi asigurători pentru prețuri stabilite „la comun” la manoperă și piese # Digi24.ro
Consiliul Concurenței a anunțat luni, 19 ianuarie, că a aplicat amenzi totale de 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro) unui număr de 27 de companii, 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare, după ce a descoperit o înțelegere care a afectat piața reparațiilor auto din România.
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA (TheTimes) # Digi24.ro
Refuzul Kremlinului de a-l susține pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cu care Vladimir Putin a semnat un acord de cooperare strategică, a provocat surprindere în China și i-a determinat pe strategii de la Beijing să se gândească la perspectivele parteneriatului cu Moscova. Informația a fost publicată de The Times, citând o sursă chineză bine informată.
Un român a murit anul trecut în Portugalia, dar poliția încă nu a reușit să-l identifice și cere ajutor. Ce se știe despre el # Digi24.ro
Poliția din Portugalia cere ajutorul populației pentru a identifica un român mort anul trecut. Bărbatul a murit pe insula Madeira iar autoritățile nu au reușit să afle cine este, mai ales că identificare facială nu a fost posibilă.
Julio Iglesias cere clasarea plângerii pentru delicte sexuale: „Justiția spaniolă nu este competentă” # Digi24.ro
Acuzat de delicte sexuale, cântăreţul spaniol Julio Iglesias, vedetă mondială în anii 1970 şi 1980, a solicitat clasarea plângerii depuse de două foste angajate. El a argumentat că justiţia spaniolă nu are competenţa necesară, potrivit unui document transmis luni de avocatul artistului.
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cea mai consistentă delegaţie” # Digi24.ro
România participă la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, formată din ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor # Digi24.ro
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor, anunţă MAE, care precizează că bărbatul a fost deja externat din spital. MAE precizează că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară, relatează News.ro.
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost vicepreședinte într-o companie falimentară cu datorii către stat # Digi24.ro
Marius-Viorel Poșa a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată vineri, 16 ianuarie, în Monitorul Oficial. Înainte de a ocupa funcții în administrația centrală, Poșa a fost acționar minoritar și vicepreședinte în cadrul EVA Energy SA, companie de furnizare a energiei electrice care a intrat în insolvență în 2017 și ulterior în faliment, acumulând datorii de aproximativ 50 de milioane de lei către entități din sistemul energetic public.
