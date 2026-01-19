Atacurile cu drone se intensifică: Armata Română recunoaște limitele radarului și anunță măsuri noi

17:50

Președintele CSM, Liviu Odagiu, a declarat înaintea ședinței Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) că, anul trecut, reforma pensiilor magistraților a fost doar un pretext, principala țintă fiind modificarea legilor justiției. Alt judecător din CSM a vorbit despre „agenda ascunsă” a Guvernului. „Primul scop: schimbarea persoanelor care ocupă legitim funcții de conducere în sistemul judiciar, cel de-al doilea, schimbarea modului de desemnare a acestor persoane, ia...