Danemarca trimite și mai multe trupe în Groenlanda. „Nu ne vom întoarce prea curând”
Digi24.ro, 19 ianuarie 2026 19:50
În timp ce Donald Trump continuă să intensifice presiunea în încercarea sa de a anexa Groenlanda, Danemarca își întărește luni prezența militară pe insula arctică, potrivit presei locale.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
20:00
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania: de ce este exclusă eroarea umană # Digi24.ro
Specialiștii care investighează cauza deraierii a unui tren de mare viteză din Spania, care s-a soldat cu moartea a cel puțin 39 de oameni, au descoperit o îmbinare defectuoasă pe șine, potrivit unei surse informate cu privire la ancheta inițială a accidentului, citată de Reuters.
Acum 30 minute
19:50
În timp ce Donald Trump continuă să intensifice presiunea în încercarea sa de a anexa Groenlanda, Danemarca își întărește luni prezența militară pe insula arctică, potrivit presei locale.
19:50
Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, a transmis agenția bulgară de presă BTA preluată de Agerpres.
Acum o oră
19:30
Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor # Digi24.ro
Influencerul Dorian Popa a ajuns, din nou, în fața judecătorilor, de această dată înconjurat de bodyguarzi și cu nasul bandajat.
19:30
Bugetul de stat pe 2026, în linie dreaptă. Alexandru Nazare: „La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului” # Digi24.ro
Alexandru Nazare a transmis luni, 19 ianuarie, că bugetul de stat pe 2026 a intrat în linie dreaptă și că a fost agreat un calendar pentru aprobarea acestuia. Ministrul Finanțelor a mai precizat că la jumătatea lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a aceleiași luni bugetul va intra în dezbatere şi la vot în Parlament.
19:20
Italianul Valentino Garavani, ultimul dintre marii creatori de modă ai secolului XX și un designer care a definit imaginea regalității în epoca republicană pentru tot felul de prințese, a murit, luni, la domiciliul său din Roma. Avea 93 de ani.
Acum 2 ore
19:10
De ce Europa reprezintă o amenințare pentru Donald Trump și care sunt punctele sale forte # Digi24.ro
În ciuda afirmațiilor președintelui american Donald Trump, ale vicepreședintelui JD Vance și ale adepților lor MAGA, Uniunea Europeană nu este în declin. În multe privințe, proiectul UE a depășit cele mai optimiste așteptări ale fondatorilor săi, afirmă Alberto Alemanno, profesor de drept al Uniunii Europene la HEC Paris, scrie European Pravda.
19:00
Emisarul special al lui Vladimir Putin merge la Davos pentru a se întâlni cu membrii delegației SUA (Reuters) # Digi24.ro
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se va deplasa săptămâna aceasta în stațiunea elvețiană Davos și va avea întrevederi cu membrii delegației SUA în marja Forumului Economic Mondial, au dezvăluit pentru Reuters două surse care au cunoştinţă despre vizită, sub condiţia anonimatului.
18:50
Scandal violent într-un tramvai din București: pasageri bătuți cu pumnii și picioarele. Patru bărbați, puși sub acuzare # Digi24.ro
Patru bărbați au fost puși sub acuzare pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după un scandal violent produs într-un tramvai din Capitală, în urma căruia două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul dintre agresori a fost arestat preventiv, iar ceilalți trei au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit News.ro.
18:50
Rareș Bogdan iese la rampă: europarlamentarul e nemulțumit de conducerea PNL și de apropierea de USR. „Nu vin cu gânduri războinice” # Digi24.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, fost prim-vicepreşedinte al partidului, a venit, luni, la şedinţa conducerii PNL, după ce a vorbit cu mai mulţi primari PNL, el precizând că nu vine cu gânduri războinice ci pur şi simplu vrea să ceară lămuriri şi să i se spună de ce colegii din conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă. Rareş Bogdan a mai spus că unii liberali din conducere sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid.
18:50
Davos a retras invitația adresată celui mai înalt diplomat de la Teheran. „Nu este corect ca guvernul iranian să fie reprezentat” # Digi24.ro
Forumul Economic Mondial a declarat luni că ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, nu va participa la summitul de anul acesta de la Davos, scrie Politico.
18:40
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării # Digi24.ro
Vremea continuă să fie capricioasă, cu temperaturi oscilante. Meteorologii anunță o ușoară încălzire în zilele următoare, ca apoi temperaturile să scadă din nou. ANM a emis prognoza pentru perioada 19 ianuarie - 1 februarie, pentru fiecare regiune a țării.
18:40
Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni # Digi24.ro
Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forță și a avut ceva de spus și despre partenerii europeni.
18:40
Filmul de animație care a stârnit furia războinicilor culturali ai Kremlinului: „Trebuie să-i eliminăm cumva pe acești oameni” # Digi24.ro
O mică creatură asemănătoare unui urs, cu urechi supradimensionate, poate că nu pare o amenințare prea mare pentru statul rus, dar loialiștii Kremlinului sunt indignați de un nou film despre Cheburashka, vedeta cărților și desenelor animate pentru copii din era sovietică, relatează The Times.
18:40
BNR: Inflația ar putea scădea lent la începutul acestui an. Există incertitudini şi riscuri semnificative privind economia # Digi24.ro
Corecţia bugetară iniţiată în 2025 şi continuată probabil în 2026, inclusiv prin implementarea în debutul acestui an a unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare, este de natură să antreneze în perspectivă presiuni dezinflaţioniste tot mai intense din partea factorilor fundamentali, arată BNR, în raportul privind deciziile ce privesc problemele de politică monetară. Potrivit băncii central, incertitudini rămân totuşi asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE şi procedurii de deficit excesiv.
18:30
Descoperire macabră într-un apartament din Timișoara: bărbat decapitat cu o ghilotină improvizată. Poliția a găsit două bilete de adio # Digi24.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat într-un apartament închiriat în regim hotelier aflat pe Calea Aradului din Timişoara. Din primele informaţii, bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar locuia în Timişoara. El ar fi fost decapitat cu o ghilotină improvizată descoperită de poliţişti în apartament şi ar fi lăsat cel puţin două bilete de adio.
18:20
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate # Digi24.ro
Consiliul pentru Pace, propus de președintele american Donald Trump, are un început dificil: pus la îndoială de Europa, criticat de Israel și sărbătorit de prietenii Kremlinului. Trump dorește ca statutul și mandatul complet ale comitetului să fie semnate, joi, la Davos, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Însă unele detalii i-au lăsat pe invitați să se întrebe dacă să accepte propunerea sau nu, scrie Bloomberg.
Acum 4 ore
18:10
Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD (surse) # Digi24.ro
Coaliția de guvernare a decis luni, 19 ianuarie, ca Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrației publice doar împreună cu adoptarea, în mod similar, a pachetului de relansare economică propus de PSD, potrivit unor surse citate de News.ro. Cele două proiecte urmând însă să fie depuse separat pentru a evita riscul ca întregul pachet să fie blocat în cazul unei eventuale sesizări la Curtea Constituțională.
18:10
Guvernul pro-rus de la Praga refuză să vândă Ucrainei avioanele L-159, în ciuda promisiunilor președintelui Pavel # Digi24.ro
Cehia nu va vinde Ucrainei avioanele de luptă ușoare L-159, a declarat premierul Andrej Babis pe 19 ianuarie, în ciuda faptului că președintele ceh Petr Pavel a susținut această măsură.
18:10
Controverse privind colaborarea dintre spionii SUA și ai Kievului: informații false livrate pentru a testa scurgerea către ruși # Digi24.ro
Informații conform cărora serviciile secrete ucrainene ar fi „intoxicat” în mod deliberat serviciile americane de spionaj, pentru a vedea dacă acestea s-au scurs către ruși au fost larg difuzate în aceste zile. Știrea a fost atribuită canalului de televiziune francez LCI, scrie Lead Stories.
18:00
Nicușor Dan va participa sâmbătă, la Iași, la manifestările de Ziua Unirii, „dacă nu apar chestiuni importante de ultimă oră” # Digi24.ro
Preşedintele României ar urma să participe, sâmbătă, la Iaşi, la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit unor surse politice citate de News.ro.
17:50
Condiții inumane pentru 25 de paciente dintr-un spital de psihiatrie din Timiș. Femeile au fost găsite într-o magazie # Digi24.ro
Sunt controale la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, după ce 25 de paciente au fost găsite într-o magazie a spitalului. Unele spații sunt în renovare, iar DSP a dat aviz să fie mutate temporar acolo, dar nu în condițiile găsite. Imaginile sunt greu de privit.
17:40
Un segment al autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea fi deschis încă de anul acesta. „În ritmul actual, terminăm mai devreme” # Digi24.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe şantierul secţiunii Tigveni - Curtea de Argeş a ajuns la aproape 85%, iar dacă se menţine ritmul actual, circulaţia pe acest tronson al autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
17:40
Noul șef al „Apelor Române” este Dragoş Doru Cazan, director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor # Digi24.ro
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”. El a mai deţinut funcţia de director general al ANAR în 2015, iar între 2012 şi 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituţiei.
17:30
Percheziții la primarul din Giurgiu, acuzat de pornografie infantilă. Edilul ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani # Digi24.ro
Primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu, este vizat de percheziții într-un dosar penal de pornografie infantilă, după acuzațiile potrivit cărora ar fi trimis fotografii indecente unei minore de 13 ani. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, iar familia fetei a solicitat un ordin de protecție împotriva edilului.
17:30
Muzeul Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului - Prima Școală Românească este una dintre instituțiile culturale de referință ale poporului român.
17:20
Actor suedez, care a jucat în zeci de filme americane, favorit la Oscar: „Trump este un omuleț care care suferă de megalomanie” # Digi24.ro
Actorul suedez Stellan Skarsgård a criticat încercările președintelui SUA de a anexa Groenlanda, numindu-l „un omuleț care a ajuns megaloman”.
17:10
Un tânăr de 20 de ani este acuzat că și-a omorât mama prin înjunghiere, într-un apartament din municipiul Constanța. Cazul a fost semnalat luni, în jurul orei 13:00, iar ancheta la fața locului este în desfășurare, potrivit autorităților.
17:00
Merz, contrapondere la Macron în răspunsul la amenințările tarifare ale lui Trump: „Franța e afectată într-o măsură diferită” # Digi24.ro
Cancelarul Friedrich Merz a indicat că Germania este mai puțin dispusă decât Franța să declanșeze cea mai puternică contramăsură comercială a Uniunii Europene ca răspuns la ultimele amenințări tarifare ale președintelui american Donald Trump, dar ar susține implementarea acesteia dacă este necesar, potrivit Bloomberg.
17:00
În timp ce președintele Donald Trump continuă să insiste că SUA trebuie să dețină Groenlanda, atenția sa sporită asupra regiunii arctice a determinat Washingtonul să comande noi spărgătoare de gheață. Pentru aceste nave, care pot naviga pe mări acoperite de gheață solidă, SUA au apelat la expertul mondial în domeniu – Finlanda, scrie BBC News.
17:00
Reacția Kremlinului la intenția lui Trump de a cumpăra Groenlanda: „Va intra cu siguranţă în istorie” # Digi24.ro
Kremlinul a comentat luni că este greu să nu fii de acord cu experţii care afirmă că preşedintele SUA, Donald Trump, ar intra în istoria Statelor Unite şi a lumii dacă ar prelua controlul asupra Groenlandei, relatează TASS.
16:50
Incendiu puternic într-un bloc din Iași. O femeie în stop cardio-respirator, doi bărbați cu arsuri. Mai mulți copii evacuați # Digi24.ro
O femeie se află în stop cardio-respirator, iar doi bărbați au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din localitatea Tomești, județul Iași. Alte două femei și trei copii au fost evacuați de pompieri.
16:40
Bogdan Ivan: „România are suficientă energie și gaze, suntem pregătiți pentru gerul din această perioadă” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a asigurat luni, 19 ianuarie, după convocarea Comandamentului Energetic Național, că România nu se confruntă cu riscuri de lipsă de energie și a subliniat că țara dispune de suficiente gaze și electricitate pentru a face față perioadei geroase.
16:40
„America lui Trump nu mai este un partener de încredere”. Europa vrea să creeze un NATO fără SUA # Digi24.ro
Liderii principalelor țări europene discută de aproape șase luni în cercul restrâns acțiunile lui Donald Trump, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la aceste discuții. În acest timp, s-a ajuns la concluzia că Europa trebuie să-și construiască securitatea fără participarea SUA. O nouă alianță militară ar putea fi formată pe baza unei „coaliții a celor dispuși”, scrie Politico.
Acum 6 ore
16:10
Nicușor Dan transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Precizările Ministerului de Externe # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj de condoleanțe după tragicul accident feroviar din Spania înc are au murit zeci de persoane. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că, până în prezent, niciun cetățean român nu a solicitat asistență consulară în urma accidentului feroviar produs în regiunea Córdoba, iar Consulatul General al României la Sevilla monitorizează situația și rămâne pregătit să intervină dacă va fi nevoie.
16:10
Bolojan și șeful NATO în Europa au discutat despre întărirea apărării României pe Flancul Estic # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni la Palatul Victoria, pe generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, ocazie cu care au discutat consolidarea apărării României pe Flancul Estic și modernizarea capacităților naționale de securitate, în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.
16:10
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina. Ministrul Apărării: „Există riscul să vedem drone în zonele locuite” # Digi24.ro
70 de atacuri în zona Dunării și cel puțin 14 situații în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României. Este realitatea pe care o trăiesc oamenii din Dobrogea de aproape patru ani și la care Armata României a trebuit să se adapteze. În ultimele luni, Ministerul Apărării Naționale a mutat la granița cu Ucraina tot mai multe trupe și tehnică militară din ce în ce mai modernă.
16:00
Vânzările de locuințe din România au înregistrat scăderi record în trimestrul IV din 2025. Care este principalul motiv (analiză) # Digi24.ro
Trimestrul IV din 2025 a fost adus cel mai slab rezultat în vânzările de locuinţe din ultimii şase ani, la nivel naţional, în timp ce, pentru zona Bucureşti-Ilfov, cel mai slab din ultimii nouă ani, arată o analiză de specialitate, realizată de către o companie de consultanţă imobiliară.
16:00
Marius Budăi spune că PSD ar vrea un Guvern fără Ilie Bolojan și USR: „Nu vom rămâne în orice condiții” # Digi24.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan este contestat „chiar din interiorul partidului său”. Budăi a afirmat că acesta ar putea fi înlocuit și s-ar putea forma o nouă majoritate fără USR, partid care, în opinia sa, „s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri”, în timp ce PSD analizează scenariul ieșirii de la guvernare.
16:00
Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în funcțiune. Instalația poate furniza energie și în Sistemul Energetic Național # Digi24.ro
Noua centrală de cogenerare construită pe platforma Petromidia Năvodari a intrat în exploatare comercială, după finalizarea testelor tehnice și recepția lucrărilor. Potrivit unui comunicat de presă, aceasta este conectată direct la rafinăria Petromidia și la Sistemul Energetic Național (SEN), rețeaua care asigură distribuția energiei electrice la nivelul întregii țări, și produce simultan energie electrică și abur tehnologic necesar proceselor industriale.
15:50
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în caz de război # Digi24.ro
Mii de proprietari norvegieni vor primi scrisori oficiale din partea armatei, în care sunt informați că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în situație de război. Demersul face parte din programul anual de pregătire militară, pe fondul celei mai tensionate situații de securitate pe care Norvegia o traversează de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
15:50
Orașul din România care vrea să facă transportul public gratuit, ca să compenseze creșterea taxelor locale # Digi24.ro
Orașul din România care vrea să facă transportul public gratuit, ca să compenseze creșterea taxelor locale
15:40
Fondurile de pensii facultative au atins în 2025 cel mai ridicat nivel din istoria Pilonului 3 # Digi24.ro
Tot mai mulți români au ales în 2025 să economisească pentru pensie. Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat anul trecut cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, potrivit calculelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
15:40
Trump l-a invitat personal pe Lukanșenko să participe la Consiliul pentru Pace. „O recunoaștere a autorității internaționale” # Digi24.ro
Minskul a primit o scrisoare personală din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresată președintelui Republicii Belarus, Alexander Lukașenko. Acest lucru este menționat într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Belarusului, Ruslan Varanov, relatează BELTA.
15:20
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat, luni la Palatul Cotroceni, cu generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre și despre întărirea prezenței Alianței pe Flancul Estic, în contextul războiului din Ucraina.
15:20
Ciucu afirmă că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment: „Vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei” # Digi24.ro
Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat luni primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. El spune că Termoenergetica repetă experienţa „defunctului” RADET.
15:20
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, luni, 19 ianuarie, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat de presă.
15:10
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional # Digi24.ro
Țările care vor un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, potrivit unui proiect de statut, organismul fiind prezentat de fostul președinte american drept structura care va coordona reconstruirea și tranziția în Fâșia Gaza, publicația Time.
15:10
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului # Digi24.ro
Un adolescent de 17 ani din Galaţi a reuşit să înşele telefonic un magazin dotat cu staţie SelfPay din judeţul Bistriţa-Năsăud şi să sustragă, astfel, 67.000 de lei, sub pretextul unor revizii ale aparatului. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, tânărul a fost reţinut în urma unor percheziţii domiciliare.
15:00
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Temele discutate de către dictatorul de la Kremlin # Digi24.ro
Vladimir Putin a convocat prima ședință a Consiliului de Securitate de când a început anul 2026. Liderul de la Kremlin a vorbit cu apropiații săi despre „problemele din domeniul securității”, transmite presa rusă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.