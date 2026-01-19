Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ!

00:10

Selecţionerul Marocului, Walid Regragui (50 de ani), nu s-a mai putut abţine după ce starul lui Real Madrid, Brahim Diaz (26 de ani), şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri, cu care Maroc putea cuceri Cupa Africii. După ce arbitrul a dictat penalty în prelungirile timpului regulamentar, senegalezii au ieşit de pe teren! La insistenţele […] The post Nu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! appeared first on Antena Sport.