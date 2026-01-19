Rareș Bogdan acuză conducerea PNL: Primarii liberali care s-au plâns au primit vizite de la corpurile de control / ”Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul”
G4Media, 19 ianuarie 2026 19:50
Ședință cu scandal, luni seara, la PNL. Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control al premierului sau ale Curții de Conturi, anunță Mediafax. „Nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal, unde trebuie să existe libertatea de expresie”, […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
20:10
Un bărbat din Deva și-a ținut tatăl decedat din anul 2023 într-o cameră din casă / Sesizarea a fost făcută de nepotul decedatului # G4Media
Osemintele unui bărbat de 79 de ani, decedat în 2023, au fost descoperite de polițiști într-un pat din casa din Deva în care locuia cu fiul său, anunță Agerpres. Polițiștii au început investigaţia după ce nepotul bătrânului a sesizat, prin numărul de urgenţă 112, că tatăl şi bunicul său nu au mai fost văzuţi de […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:50
Rareș Bogdan acuză conducerea PNL: Primarii liberali care s-au plâns au primit vizite de la corpurile de control / ”Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul” # G4Media
Ședință cu scandal, luni seara, la PNL. Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control al premierului sau ale Curții de Conturi, anunță Mediafax. „Nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal, unde trebuie să existe libertatea de expresie”, […] © G4Media.ro.
19:50
Într-un discurs istoric adresat națiunii, președintele Rumen Radev a anunțat că își va depune demisia din funcție în fața Curții Constituționale pentru a putea participa la alegerile care urmează, transmite Novinite.com. De mai multe săptămâni, au circulat speculații privind o posibilă demisie a președintelui și planurile sale de a conduce un proiect politic în alegeri. […] © G4Media.ro.
19:50
Creatorul de modă italian Valentino Garavani a încetat din viață, a anunțat luni fundația sa, transmite Reuters. Cunoscut de obicei doar după prenume, Valentino avea 93 de ani și se retrăsese din activitate în 2008. Fondatorul brandului omonim, Valentino a atins culmile haute couture-ului, a creat un imperiu al afacerilor și a introdus o nouă […] © G4Media.ro.
Acum o oră
19:30
Fenomen nou pe piața imobiliară a Sibiului: Cumpără apartamente părinții care s-au stabilit aici din alte județe / „Își aduc părinții ca să poată avea grijă de copii” # G4Media
În urmă cu 20 de ani tineri din județele din jurul Sibiului au venit aici pentru locuri de muncă mai bine plătite, scrie Turnul Sfatului. Acum au copii, iar bunicii cumpără locuințe în Sibiu pentru a avea grijă de nepoți, sau pentru a fi mai aproape de copiii lor, susține Robert Iordache, agent imobiliar cu […] © G4Media.ro.
19:20
Compania-mamă a ChatGpt pregătește lansarea primului său dispozitiv hardware în 2026. Ar putea fi un moment de cotitură în AI # G4Media
OpenAI este pe cale să-și prezinte primul dispozitiv hardware în a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni pentru Axios Chris Lehane, șeful departamentului de politici publice al companiei. Informația confirmă în premieră un orizont de timp pentru un proiect despre care CEO-ul Sam Altman vorbește de mai bine de un an. Sam Altman […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:50
Editorial dur în Wall Street Journal despre încercarea președintelui Trump de a prelua Groenlanda: o lecție despre cum să transformi aliații SUA în prietenii Chinei # G4Media
Cea mai mare dorință a strategiei ruse din ultimii 75 de ani — divizarea Europei de Vest de Statele Unite și distrugerea alianței NATO — este pe cale să devină realitate. Cauza? Campania agresivă a președintelui Donald Trump de a prelua suveranitatea asupra Groenlandei, ignorând opoziția localnicilor și a Danemarcei, scrie ziarul american de dreapta […] © G4Media.ro.
18:40
Premierul ceh Andrej Babis a descris luni drept legitim planul preşedintelui american Donald Trump de a anexa insula Groenlanda şi a precizat că nu se va alătura sprijinului oferit Danemarcei de mai multe state membre ale UE care susţin rămânerea insulei arctice sub suveranitatea acestei ţări, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres. „Nu o pot […] © G4Media.ro.
18:40
EXCLUSIV Schimbare radicală a sistemului de finanțare a universităților, propusă de Marian Preda, rectorul Universității din București: Locurile bugetate la licență să le fie repartizate direct celor cu cele mai bune rezultate la Bacalaureat, sub formă de voucher. Formăm o piață liberă # G4Media
Rectorul Universității din București propune „schimbarea radicală a sistemului de finanțare” a învățământului universitar. Într-un interviu acordat Edupedu.ro, Marian Preda a avertizat că „întregul sistem de finanțare în învățământul superior este vechi, nesustenabil, generator de mari inechități”. Rectorul a avansat ideea ca din toamna lui 2026 Guvernul să distribuie locurile finanțate de la buget la […] © G4Media.ro.
18:20
Noua capcană energetică: Dependența tot mai mare a Europei de gazul american într-o eră a crizelor transatlantice # G4Media
Gaze naturale lichefiate (GNL) americane trebuiau să fie o alternativă sigură la gazele rusești. Acest lucru nu mai este valabil, având în vedere criza relațiilor transatlantice, scrie Economedia, care citează o analiză Politico. Uniunea Europeană este pe cale să obțină aproape jumătate din gazele sale din Statele Unite până la sfârșitul deceniului, creând o vulnerabilitate […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:10
Doru Dragoş Cazan, fostul director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, este noul director general de la „Apele Române” # G4Media
Noul director al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR) este Doru Dragoş Cazan, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă publicat luni. „Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecţie deschisă şi să o ducem până la capăt în deplină transparenţă. […] © G4Media.ro.
18:00
Încep înscrierile pentru Game of Science 2026 / Tinerii cercetători sunt invitați să comunice știința pe înțelesul tuturor # G4Media
Au început înscrierile la Game of Science, un concurs inovator dedicat tinerilor cercetători și studenților pasionați de știință, anunță Asociația Sci Public Forum, organizatorul evenimentului. „Games of Science e un training de comunicare a științei în termeni accesibili publicului larg, urmat de un concurs în cadrul căruia participanții își prezintă temele de cercetare în runde […] © G4Media.ro.
18:00
Femeie atacată în liftul unui bloc din Capitală cu un obiect ascuțit, posibil cuțit, de către fostul concubin / Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale # G4Media
O femeie de 49 de ani a fost atacată duminică, 18 ianuarie, de fostul concubin în liftul unui bloc din București. Agresorul a lovit-o cu un obiect ascuțit în zona picioarelor și spatelui, provocându-i mai multe răni, potrivit surselor G4Media. Pe 18.01.2026, Politia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie în […] © G4Media.ro.
17:50
SURSE Ce au convenit liderii coaliției: guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe reforma administrației, plus discuții dacă există bani pentru ajutoarele sociale și ajutoarele de stat cerute de PSD # G4Media
Liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au convenit luni ca guvernul Bolojan să își angajeze răspunderea pe reforma administrației locale și centrale, au declarat pentru G4Media surse politice. În plus, liderii vor verifica dacă bugetul – grevat de un deficit record în UE provocat de fostul premier PSD Marcel Ciolacu – își permite măsurile cerute de PSD, printre […] © G4Media.ro.
17:50
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, procurorul militar Bogdan Ciprian Pârlog, sancționat disciplinar cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de 3 luni / Înalta Curte a menținut o decizie a secției de procurori a CSM # G4Media
Instanța supremă a respins luni, 19 ianuarie, recursul procurorului militar Bogdan Ciprian Pârlog împotriva unei decizii a secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). CSM a reținut că procurorul militar Bogdan Ciprian Pârlog a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior, respectiv de […] © G4Media.ro.
17:20
Percheziții la locuința primarului liberal dintr-o localitate din Giurgiu și la sediul primăriei / Este suspectat de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor # G4Media
Procurorii DIICOT Giurgiu au efectuat, luni, 19 ianuarie, percheziții la sediul unei instituții și la locuința lui Silviu Cazacu, primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu, într-un dosar în care este anchetat pentru pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Luni, 19 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism […] © G4Media.ro.
17:20
Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, specializat în recuperare medicală intensivă după AVC # G4Media
După un accident vascular cerebral (AVC), pacientul are nevoie urgentă de recuperare medicală intensivă, astfel încât celulele nervoase anihilate să poată fi înlocuite rapid și să preia comenzile date organismului. În lupta cu efectele unei asemenea patologii, timpul devine cel mai prețios aliat. Primele zece zile de la producerea unui AVC sunt decisive. Aceasta reprezintă […] © G4Media.ro.
17:00
Poduri de gheaţă formate pe lacuri şi canale au blocat circulația în unele zone din Delta Dunării # G4Media
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) i-a avertizat, luni, pe conducătorii de ambarcaţiuni cu privire la faptul că în unele zone circulaţia este imposibilă, din cauza podurilor de gheaţă formate pe fondul temperaturilor scăzute înregistrate în ultima perioadă, transmite Agerpres. Printre aceste zone se numără complexul lagunar Razim – Sinoe, unde lacurile şi canalele sunt […] © G4Media.ro.
16:50
Reprezentanții Muzeului Luvru au anunțat luni că muzeul se închide pentru a treia oară în decurs de o lună, din cauza unei greve a personalului, scrie Mediafax. Un purtător de cuvânt al celui mai vizitat muzeu din lume a declarat că „Muzeul nu se deschide astăzi”, potrivit France24. Sindicatele fac presiuni pentru mai multe recrutări, […] © G4Media.ro.
16:50
VIDEO EXCLUSIV | „Efectul Pufi”, film inspirat de povestea cățelului regizorului Kiki Cristian Vasilescu și al producătoarei Cristina Iordache / Interviu exclusiv cu actrița Gabriela Marin: „Trebuie să convingem oamenii să nu mai abandoneze” # G4Media
6 februarie este data la care urmează să intre în cinematografe unul dintre cele mai așteptate filme dedicate iubitorilor de căței și nu numai. O comedie spumoasă care spune povestea unui personaj care descoperă cât de mult succes poate avea la doamne cu ajutorul unui necuvântător. Actrița Gabriela Marin, unul dintre personajele centrale ale producției, […] © G4Media.ro.
16:50
Arheologii italieni confirmă descoperirea rămăşiţelor Bazilicii lui Vitruviu, un influent arhitect roman ale cărui principii asupra proporțiilor l-au inspirat pe Leonardo da Vinci # G4Media
Arheologii italieni au confirmat descoperirea rămăşiţelor legendarei bazilici a influentului arhitect roman Vitruviu, o reuşită descrisă de ministrul italian al Culturii drept „Tutankhamonul secolului XXI”, transmite luni agenţia de știri ANSA, citată de Agerpres. Clădirea, proiectată de celebrul arhitect, ale cărui principii legendare asupra proporţiilor au inspirat „Omul Vitruvian”, celebrul desen realizat de Leonardo da […] © G4Media.ro.
16:40
În sezonul 2026 din Formula 1 nu vor mai exista mașini de siguranță Aston Martin, transmite The Race. Mercedes va fi singurul furnizor de mașini Safety Car în Marele Circ. Start în era 2026 din F1: McLaren a pornit motorul Mercedes Final de eră: Aston Martin nu va mai oferi o mașină de Safety Car […] © G4Media.ro.
16:30
Ciprian Ciucu: Preiau personal reforma sistemului de termoficare / Termoenergetica se îndreaptă spre faliment # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că preia personal coordonarea reformei sistemului de termoficare din București, avertizând că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment și riscă să tragă după ea și ELCEN, ceea ce ar putea duce la colapsul întregului sistem, transmite MEDIAFAX. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că preia personal coordonarea […] © G4Media.ro.
16:20
Primăria Arad vrea să ofere transport public gratuit ca răspuns la majorările de taxe și impozite locale # G4Media
Primăria Arad a anunţat, luni, că intenţionează să ofere transport public gratuit în oraş pentru toţi utilizatorii traseelor tramvaielor şi autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe şi impozite locale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituţie, „municipiul Arad ar putea deveni primul oraş din România în care transportul public local este […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:10
Rusia și-a recalibrat strategiile de manipulare pentru a bloca parcursul european al Republicii Moldova, dezvăluie un raport de specialitate # G4Media
Federaţia Rusă şi-a adaptat şi sofisticat instrumentele de manipulare informaţională după alegerile prezidenţiale, parlamentare şi a referendumului din Republica Moldova cu scopul strategic de a împiedica integrarea europeană a ţării şi de a o readuce în sfera sa de influenţă, subliniază Raportul privind acţiunile de manipulare a informaţiei şi ingerinţele străine (MIIS), publicat la sfârşitul […] © G4Media.ro.
16:00
McLaren a pornit pentru prima dată motorul Mercedes pentru sezonul 2026 din Formula 1 și le-a arătat fanilor pe rețelele sociale cum sună unitatea de propulsie alături de care va încerca să câștige al treilea titlu consecutiv din ierarhia constructorilor. McLaren intră în noul sezon în calitate de campioană a constructorilor și își dorește să […] © G4Media.ro.
16:00
Insulte între gladiatori şi poveşti de dragoste din Pompeii, scoase la iveală cu o tehnologie care descifrează graffiti # G4Media
Insulte între gladiatori şi poveşti de dragoste între sclavi din Roma Antică au fost readuse la viaţă cu ajutorul unei noi tehnologii care descifrează semnificaţia unor graffiti misterioase până acum sau ascunse din Pompeii, informează luni agenția de știri ANSA. Texte despre iubire, viaţa cotidiană, citate despre sporturi şi chiar insulte au fost descoperite pe […] © G4Media.ro.
15:50
Las Luminarias, sărbătoarea trecerii cailor prin foc: între tradiție spaniolă străveche și grija pentru animale (VIDEO) # G4Media
Las Luminarias, o sărbătoare străveche din Spania, cunoscută și ca Sărbătoarea Luminilor, constă în trecerea cailor prin foc pentru binecuvântare și noroc. În ciuda faptului că spaniolii cunosc aceste obiceiuri și le respectă an de an, de secole, există și voci care ridică întrebări despre siguranța animalelor în timpul acestei sărbători. Las Luminarias sau trecerea […] © G4Media.ro.
15:50
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi: Scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției / Mai este și varianta de înlocuire a actualului premier, care este contestat chiar din interiorul partidului său # G4Media
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, susține că ieșirea PSD de la guvernare este o opțiune pe care social-democrații o iau acum în calcul, ca și înlocuirea premierului Ilie Bolojan. „De fiecare dată când critic deciziile Guvernului Bolojan mi se pune mereu întrebarea de ce nu iese PSD de la guvernare, continuând să […] © G4Media.ro.
15:40
Uniunea Sovietică a petrecut mai mult de 40 de ani încercând să realizeze ceea ce tocmai i-a fost oferit lui Vladimir Putin pe tavă. Pe tot parcursul Războiului Rece, obiectivul principal al Kremlinului a fost să divizeze Alianța Atlantică (NATO) prin a-i învrăjbi pe americani și europeni, scrie The Telegraph. Fiecare criză legată de securitatea […] © G4Media.ro.
15:30
Haas este a treia echipă din Marele Circ (după RedBull și Racing Bulls) care a prezentat noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. „Acesta este noul VF-26. E timpul să atragem atenția”, a comunicat echipa americană pe rețelele sociale. Haas va fi echipată și în 2026 cu unități de propulsie de la Ferrari, iar […] © G4Media.ro.
15:30
Armata Norvegiei înştiinţează mii de proprietari că le-ar putea rechiziţiona bunurile în caz de război # G4Media
Câteva mii de proprietari de clădiri şi alte imobile, nave şi utilaje din Norvegia urmau să primească luni din partea armatei scrisori cu informaţii despre posibilitatea rechiziţionării bunurilor lor pe timp de război, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Un comunicat al armatei explică demersul prin necesitatea de a avea acces, în caz […] © G4Media.ro.
15:20
O capodoperă de diplomație românească: un șpagat perfect executat de Nicușor Dan între SUA și UE peste Groenlanda # G4Media
Matematicianul Nicușor Dan a rezolvat duminică seara o ecuație imposibilă: cum să împaci și America lui Trump, dar și Uniunea Europeană pe tema Groenlandei. Pentru a soluționa această ecuație complexă, președintele a întors România în epoca duplicității în politica externă. Pentru o mai bună înțelegere a poziției prezidențiale pe tema Groenlandei, o scurtă privire în […] © G4Media.ro.
15:20
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv / Fiul și nepotul acestuia au fost plasați în arest la domiciliu, a stabilit Înalta Curte # G4Media
Instanța supremă a decis luni, 19 ianuarie, ca mercenarul Horațiu Potra să rămână în arest preventiv. Înalta Curte a înlocuit arestarea preventivă cu arestul la domiciliu în cazul lui Dorian și Alexandru Cosmin Potra, fiul și nepotul lui Horațiu Potra. Decizia instanței este definitivă. Context Horațiu Potra, un fost membru al Legiunii Străine franceze, a […] © G4Media.ro.
15:10
Nicușor Dan s-a întâlnit cu generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit luni, 19 ianuarie 2026, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România. În cadrul discuțiilor, Președintele Nicușor Dan a evidențiat provocările de securitate din […] © G4Media.ro.
15:00
Delegaţia Danemarcei a decis să boicoteze Forumul Economic Mondial de la Davos în contextul escaladării tensiunilor din jurul Groenlandei # G4Media
După ce disputa privind Groenlanda s-a intensificat în weekend, oficialii danezi au decis să nu participe la Forumul Economic Mondial, scrie bloomberg.com. „Putem confirma că guvernul danez nu va fi reprezentat la Davos săptămâna aceasta”, a declarat Forumul într-un comunicat către Bloomberg. „Reprezentanții guvernului danez au fost invitați anul acesta, iar orice decizie privind participarea […] © G4Media.ro.
14:20
“Cum face Trump China din nou măreață – și ce înseamnă asta pentru Europa” – sondaj ECHR / Diviziunea transatlantică se adâncește: Doar 25% dintre britanici și 16% dintre cetățenii UE consideră SUA un aliat # G4Media
În întreaga lume, mulți oameni se așteaptă ca influența globală a Chinei – deja considerabilă – să crească în următorul deceniu, iar tot mai mulți consideră acum Beijingul un aliat sau un partener necesar, arată un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), potrivit căruia europenii sunt cei mai mari pesimiști din lume, […] © G4Media.ro.
14:20
La Milano Fashion Week, Dsquared2 a construit o colecție care se citește ca o succesiune de imagini puternice, fiecare ținută fiind gândită ca o declarație de sine stătătoare. Nu există lookuri de tranziție sau apariții „de umplutură”, fiecare ieșire pe podium adaugă o nouă nuanță acestui univers al excesului, erotismului și identității asumate. Show-ul debutează […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:10
Un proiect de fracturare hidraulică din Ungaria, potențial pericol pentru România / Mai multe ONG-uri susțin că proiectul implică riscuri seismice, de contaminare a apelor subterane și riscuri climatice # G4Media
Asociația Bankwatch România alături de mai multe organizații de protecție a mediului avertizează asupra pericolelor proiectului de fracturare hidraulică, Corvinus Nyékpuszta, inițiat de Ungaria. Printre acestea se numără potențiale riscuri seismice, de contaminare a apelor subterane și riscuri climatice, insuficient evaluate, conform organizațiilor. Proiectul este situat în regiunea Békés, lângă orașul Sarkad. Cel mai apropiat […] © G4Media.ro.
14:00
Un minor din Galaţi a înşelat telefonic un magazin dotat cu staţie SelfPay din județul Bistriţa-Năsăud / Prejudiciul se ridică la 67.000 de lei # G4Media
Un adolescent de 17 ani din Galaţi a reuşit să înşele telefonic un magazin dotat cu staţie SelfPay din judeţul Bistriţa-Năsăud şi să sustragă, astfel, 67.000 de lei, sub pretextul unor revizii ale aparatului, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, tânărul a fost reţinut în urma unor percheziţii domiciliare. Poliţiştii au fost […] © G4Media.ro.
14:00
Kyren Wilson rămâne fără aproape jumătate din premiul cel mare după câștigarea Mastersului de snooker # G4Media
Kyren Wilson a câștigat în premieră Mastersul de snooker de la Alexandra Palace, dar bucuria englezului nu va fi deplină. Conform Mirror.co.uk, Wilson va rămâne fără aproape jumătate din premiul cel mare de 350.000 de lire sterline, iar asta din cauza impozitelor, taxelor și a cheltuielilor profesionale. Kyren Wilson va rămâne cu puțin peste jumătate […] © G4Media.ro.
13:50
România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, potrivit datelor Eurostat # G4Media
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut uşor în luna decembrie, până la 2,3%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, neschimbat faţă de luna noiembrie, arată datele publicate luni de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), transmite Agerpres. Luna […] © G4Media.ro.
13:50
75% dintre părinţi şi bunici sunt de acord cu vaccinarea antigripală, arată un studiu INSCOP # G4Media
Trei sferturi dintre părinţi şi bunici consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, conform unui studiu dat publicităţii luni, transmite Agerpres. De asemenea, majoritatea părinţilor şi bunicilor sunt de acord că vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creşe, grădiniţe, şcoli sau licee, relevă cercetarea sociologică realizată de institutul INSCOP Research, în perioada […] © G4Media.ro.
13:30
Moment emoționant la Australian Open: „Dragostea fanilor” menține vie pasiunea și la 40 de ani, spune Wawrinka # G4Media
Stan Wawrinka se află în fața ultimei participări la Australian Open, iar elvețianul în vârstă de 40 de ani a bifat o victorie spectaculoasă în runda inaugurală din 2026. La interviul de la final, Stan le-a mulțumit fanilor pentru iubirea lor. Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un bărbat la Australian Open: „Unde e inelul, […] © G4Media.ro.
13:10
Un fenomen cunoscut ca „mările calme” agravează fenomenul de albire în Marea Barieră de Corali, arată un studiu australian # G4Media
Perioadele de vreme calmă şi fără vânt, cunoscute sub numele de „zile de acalmie”, stimulează albirea în masă a coralilor din Marea Barieră de Corali din Australia, a dezvăluit un nou studiu ce a fost publicat luni, informează agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres. Studiul a analizat aproape trei decenii de date meteorologice în […] © G4Media.ro.
13:00
Consilierii generali ai Capitalei au aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei / Banii vor fi folosiți pentru plata facturilor restante la serviciul de termoficare # G4Media
Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 150 de milioane de lei, transmite Agerpres. Acesta are o maturitate de 10 ani, din care 12 luni perioadă de graţie. Conform raportului de specialitate, iniţierea demersurilor pentru contractarea împrumutului a fost […] © G4Media.ro.
12:50
Compușii naturali din semințele unei specii de vinete obținute prin încrucișarea altor specii (denumită S0506) au o capacitate remarcabilă de a încetini creșterea celulelor canceroase din colon, scrie Mediafax. Descoperirea aparține unui grup de oameni de știință de la Universitatea din Granada (UGR) și Institutul de Cercetare Biosanitară (IBS), în colaborare cu Fundația Cellbitec, care […] © G4Media.ro.
12:50
Sanae Takaichi, premierul Japoniei, a anunțat că parlamentul va fi dizolvat în decursul săptămânii și va convoca alegeri anticipate pentru a obține sprijinul popular pentru creșterea cheltuielilor și noua strategie de apărare, scrie Mediafax. Șefa executivului de la Tokyo a anunțat că parlamentul va fi dizolvat vineri și că în cadrul alegerilor anticipate vor fi […] © G4Media.ro.
12:40
Trump l-a invitat pe Putin să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza, afirmă Kremlinul # G4Media
Kremlinul afirmă că președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru pace” al președintelui american Donald Trump, menit să supravegheze guvernarea și reconstrucția în Gaza postbelică, scrie The Guardian. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale ruse, a declarat jurnaliștilor că Moscova încearcă să „clarifice toate nuanțele” ofertei Washingtonului, pe […] © G4Media.ro.
12:20
Ferrari se află în fața unui sezon extrem de important, după 18 ani de secetă acută Scuderia dorind să aducă un titlu mondial la Maranello. Fost campion în Formula 1 în 1996, Damon Hill lansează un avertisment: britanicul spune că există varianta ca Lewis Hamilton să nu încheie sezonul 2026 din Marele Circ. Prima penalizare […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.