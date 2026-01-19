Rareș Bogdan acuză conducerea PNL: Primarii liberali care s-au plâns au primit vizite de la corpurile de control / ”Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul”

13:00

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 150 de milioane de lei, transmite Agerpres. Acesta are o maturitate de 10 ani, din care 12 luni perioadă de graţie. Conform raportului de specialitate, iniţierea demersurilor pentru contractarea împrumutului a fost […] © G4Media.ro.