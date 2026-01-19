Nazare: Proiectul de buget pe 2026 va fi aprobat de Guvern la mijlocul lui februarie iar după aia va ajunge în Parlament, pentru dezbatere și votare
Economica.net, 19 ianuarie 2026 21:20
Proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat şi aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, iar în a doua parte a lunii va intra în dezbatere şi la vot în Parlament, a anunţat luni ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 5 minute
21:40
Ungaria consideră Groenlanda ca fiind o problemă bilaterală între Danemarca și SUA, în care UE nu trebuie să fie implicată # Economica.net
Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene şi Ungaria a semnalat deja că nu va susţine la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto (foto), potrivit agenţiilor Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
Acum 30 minute
21:20
Nazare: Proiectul de buget pe 2026 va fi aprobat de Guvern la mijlocul lui februarie iar după aia va ajunge în Parlament, pentru dezbatere și votare # Economica.net
Acum o oră
21:00
CCE a vândut proiectul fotovoltaic Horia 2 din județul Arad către bulgarii de la Renalfa Solarpro Group # Economica.net
Compania CCE a vândut proiectul fotovoltaic Horia 2, având 269,227 MW (AC) / 293,260 MWp, amplasat pe o suprafață de 349 de hectare în județul Arad, către compania bulgară Renalfa Solarpro Group, informează compania de avocatură CMS, care a consiliat vânzătorul în această tranzacție.
Acum 2 ore
20:00
Guvernul danez nu va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, care a început luni şi unde este aşteptat să participe de asemenea preşedintele american Donald Trump, într-un moment de tensiuni transatlantice provocate de intenţia acestuia de a anexa Groenlanda, insula arctică teritoriu autonom al Danemarcei, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
Acum 4 ore
19:40
Ruxandra Geantă este noul Country Manager pentru România a retailerului polonnez de modă Answear # Economica.net
Answear, unul dintre principalii retaileri de modă premium și high-end din Europa Centrală, care desfășoară de 10 ani operațiuni pe piața din România prin answear.ro, o numește pe Ruxandra Geantă în funcția de Country Manager pe România, începând cu luna ianuarie a acestui an, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:40
Reabilitare 50 km de linii de tramvai în București: Ciucu propune modernizarea în paralel a rețelei de canalizare # Economica.net
Primarul general Ciprian Ciucu a adus la aceeași masă Apa Nova și direcția de Investiții din PMB, pentru a lucra calculat, rapid și eficient, pentru a nu sparge strada de două ori, în cadrul proiectului de reabilitare a 50 km de linii de tramvai. Ciucu le-a cerut să-și coordoneze calendarul lucrărilor pentru a interveni organizat pe aceeași bucată de stradă, anunță luni Primăria Capitalei.
19:40
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că demisionează din funcție, a transmis agenția de presă Reuters.
19:20
Peste 200 de fermieri români vor particpa marți la Strasbourg la un protest împotriva încheierii acordului comercial dintre UE și Mercosur # Economica.net
Peste 200 de fermieri români vor participa, marţi, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.
19:10
Mercedes a început la fabrica sa din Kecskemét (Ungaria) producția la noul model complet electric GLB # Economica.net
Mercedes-Benz a început producţia de serie a noului model complet electric GLB la fabrica din Kecskemét, din centralul Ungariei, care în curând va putea majora producţia până la 350.00 de unităţi pe ani, sprijinind obiectivul ţării de a ajunge la o producţie anuală de un milion de maşini, a anunţat luni ministrul Comerţului şi Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, informează MTI şi publicaţia Hungary Today, transmite Agerpres.
18:40
Agricover Credit IFN ia un împrumut de 12 milioane de euro de la BSTDB pentru finațarea cultivatorilor de cereale din România # Economica.net
Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (Black Sea Trade and Development Bank) și Agricover Credit IFN au semnat un nou acord de finanțare în valoare de 12 milioane de euro pentru a sprijini în continuare dezvoltarea sectorului agricol din România, informează cele două instituții financiare prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:20
România a comandat Băncii Mondiale un studiu cu privire la soluțiile de investiții pentru rețelele de termoficare din 27 de orașe # Economica.net
Ministerul Energiei a comandat un studiu la Banca Mondială privind soluţiile de investiţii în termoficare la nivelul a 27 de oraşe din România cu sistem centralizat de încălzire pentru populaţie, a declarat, luni, la finalul Comandamentului Energetic Naţional, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, relatează Agerpres.
18:20
Ministerul Energiei a solicitat bani din fondul de rezervă al prim-ministrului pentru instalarea de cazane cu apă fierbinte pentru Elcen și Electrocentrale Craiova # Economica.net
Am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru a găsi CAF-uri (cazane de apă fierbinte - n.r.) de care este nevoie la Bucureşti şi la Craiova, ca soluţii temporare, până la instalarea de noi sisteme care să funcţioneze 30 de ani, a declarat, luni, la finalul Comandamentului Energetic Naţional, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
18:10
Creșterea economică a României va fi una modestă, de 1,2%, în 2026, iar inflația ar putea coborî la 4-5% – Prognoză Libra Internet Bank # Economica.net
Analiștii Libra Internet Bank prognozează pentru anul 2026 o creștere economică modestă de de 1,2%, care are la bază investițiile (formarea brută de capital fix) a căror creștere este condiționată însă de o îmbunătățire importantă a ratei de absorbție a fondurilor europene (15-16 miliarde de euro).
18:00
Cum scapi de grija check-in-ului și de taxele suplimentare la zborurile low-cost. Boardingpass.ro a lansat AeroPass.ro # Economica.net
BoardingPass, platformă independentă de știri și analize dedicate industriei aviației, a lansat AeroPass.ro, un serviciu digital de check-in online asistat.
Acum 6 ore
17:20
„Apele Române” au nou director general. Doru Dragoş Cazan, directorul tehnic al INGHA, este câștigătorul selecției organizate de Ministerul Mediului # Economica.net
Noul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR) este Doru Dragoş Cazan, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă publicat luni.
17:10
O scrisoare ciudată transmisă de Trump prim-ministrului norvegian. Președintele american îl anunță pe Jonas Støre că o să ia Groenlanda pentru că Norvegia a refuzat să-i dea Premiul Nobel pentru Pace # Economica.net
Președintele american Donald Trump i-a transmis astăzi o scrisoare neobișnuită prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre în care-l anunță că există o legătură între faștul că Norvegia a refuzat să-i acorde Premiul Nobel pentru Pace în 2025 cu pretențiile sale teritoriale asupra Groenlandei, teritoriu semiautonom care a aprține Regatului Danemarcei, relatează Reuters.
17:00
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Primul tunel veritabil de autostradă din România, dotat cu sisteme anti-incendiu # Economica.net
Constructorul primului tunel forat de autostradă din România montează sistemele anti-incendiu, anunță luni Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
16:40
Bitcoin scade pe fondul blocării Legii CLARITY, iar temerile legate de tarifele vamale afectează sentimentul pieței cripto # Economica.net
După ce a atins un nivel de 98.000 de dolari la începutul săptămânii trecute, bitcoin a scăzut cu 6% pe fondul blocării aprobării proiectului de lege privind structura pieței criptoactivelor din SUA (Legea CLARITY) și al temerilor reînnoite legate de tarife vamale între SUA și Uniunea Europeană, care afectează sentimentul pieței.
16:20
Autostrada Bucureștiului A0: Constructorul lotului 1 Nord a montat anul acesta grinzi la pasajul peste calea ferată București – Pitești # Economica.net
Retter Group, constructor al lotului 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0, anunță revenirea în șantier, săptămâna trecută montând grinzi la pasajul peste calea ferată București - Pitești.
16:10
Surpriză de la PPC. A lansat oferta de gaze pentru populație cu preț și după liberalizarea de la 1 aprile, este cea mai bună ofertă din România a unui furnizor mare # Economica.net
PPC, unul dintre furnizorii importanți de energie electrică, a lansat în aceste zile și o ofertă de gaze naturale pentru populație, cu aplicabilitate și după 1 aprilie, moment la care dispar prețurile plafonate la gaze naturale.
16:00
Orbital București: Proiectarea drumului radial DR 3 – Giulești Expres, relansată la licitație # Economica.net
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București a lansat din nou licitație pentru studiul de fezabilitate necesar construirii drumului radial DR 3 Giulești Expres, din cadrul proiectului Orbital București.
16:00
Tesla, printre primii beneficiari ai deciziei Canadei de a elimina taxele vamale impuse vehiculelor electrice din China # Economica.net
Tesla ar urma să fie unul din primii producători auto care vor beneficia de pe urma deciziei Canadei de a elimina taxele vamale impuse vehiculelor electrice (EV) produse în China, datorită eforturilor timpurii de a livra maşini de la fabrica sa din Shanghai şi a înfiinţării unei reţele de vânzări canadiene, susţin experţii, transmite Reuters.
15:50
Alegerile prezidenţiale din Portugalia vor fi decise în turul al doilea între candidatul de centru-stânga şi liderul de extremă dreapta, care a atins duminică un nou prag, calificându-se pentru votul decisiv programat pentru 8 februarie, comentează AFP.
15:50
Germania anunţă că ţările europene pregătesc contramăsuri împotriva „şantajului” preşedintelui Trump # Economica.net
Ţările europene pregătesc contramăsuri pentru a răspunde "şantajului" preşedintelui american Donald Trump, care ameninţă cu taxe vamale opt state europene care se opun ambiţiilor sale de a prelua Groenlanda, a declarat luni vicecancelarul şi ministrul german al economiei, Lars Klingbeil, relatează AFP şi dpa.
Acum 8 ore
15:40
Norvegia – Armata înştiinţează mii de proprietari că le-ar putea rechiziţiona bunurile în caz de război # Economica.net
Câteva mii de proprietari de clădiri şi alte imobile, nave şi utilaje din Norvegia urmau să primească luni din partea armatei scrisori cu informaţii despre posibilitatea rechiziţionării bunurilor lor pe timp de război, transmite AFP.
15:30
Primarul Bucureștiului anunţă falimentul Termoenergetica. Ciucu: Se repetă „tiparul RADET”. Prăbușirea Termoenergetica duce la falimentul ELCEN şi la colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti # Economica.net
Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat, luni, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a susţinut că se repetă experienţa "defunctului" RADET.
15:30
Autostrada Unirii A8: Umbrărescu contestă și în instanță câștigarea lotului Moțca – Tg Frumos de către Danlin XXL # Economica.net
Grupul UMB duce în instanță lupta pentru tronsonul 1 Tg Neamț/Moțca - Tg Frumos din A8 Tg Neamț - Iași - Ungheni. Amintim că cel mai mare constructor român de drumuri a contestat și la CNSC câștigarea contractului pentru acest tronson de către Danlin XXL, însă fără succes.
15:20
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. Totodată, BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, conform unei informări oficiale a BNR.
15:10
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 700 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 73 de luni, la un randament mediu de 6,70% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
14:30
Consiliul Concurenței amendează cu aproape 3 mil. euro service-uri auto și companii de asigurare # Economica.net
La doar câteva zile după ce a amendat cu 32 mil. euro opt companii, inclusiv din industria auto, Consiliul Concurenței revine cu rezultatul unei anchete demarată cu mult timp în urmă. 25 de unități service auto și două societăți de asigurare au fost amendate cu aproape 3 milioane de euro.
14:20
FMI şi-a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei mondiale în 2026 în pofida tensiunilor persistente # Economica.net
Creşterea economică globală continuă să reziste la tensiunile geopolitice şi comerciale persistente şi se preconizează că va fi una peste aşteptări în 2026, apoi va rămâne la niveluri similare în 2007, conform unui update la raportul "World Economic Outlook", publicat luni de Fondul Monetar Internaţional (FMI), informează AFP.
14:10
Bucureşti – Consilierii generali au aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei # Economica.net
Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 150 de milioane de lei.
13:50
Verbund a semnat achiziția de turbine eoliene Nordex de 700 MW, iar o parte dintre ele sunt pentru noile parcuri din România. Vor fi cele mai mari turbine instalate la noi în țară, până acum # Economica.net
VERBUND Green Power, companie prezentă și în România, și producătorul Nordex Group semnează un acord-cadru multianual pentru furnizarea de turbine eoliene totalizând 700 MW, iar o parte din turbine sunt destinate României, arată cele două companii într-un comunicat de presă.
13:50
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.
Acum 12 ore
13:00
Începe una dintre cele mai mari construcții de arene sportive din România. Cât va costa și când va fi gata noul stadion Dinamo # Economica.net
Compania Națională de Investiții (CNI) anunță luni startul oficial al reconstrucției stadionului Dinamo din Capitală. Valoarea lucrărilor depășește jumătate de miliard de lei, acestea urmând să fie finalizate în circa doi ani.
12:50
ROBOR scade până la cel mai mic nivel din primăvara lui 2025 încoace. Indicele la trei luni a scăzut sub pragul de 6% – date oficiale BNR 19 ianuarie 2026 # Economica.net
Indicii ROBOR la trei şi şase luni au scăzut la cel mai mic nivel din nouă luni. Mai precis, ROBOR la trei şi şase luni nu au mai atins valori atât de mici din 5 mai 2025 şi până acum. Indicele ROBOR 3M a scăzut sub pragul de 6%.
12:40
Grup Feroviar Român (GFR) cumpără 25 de locomotive de la DB Cargo UK, într-o tranzacție de milioane de euro # Economica.net
DB Cargo UK a anunțat că vinde 25 de locomotive Class 66 către Grup Feroviar Român (GFR).
12:40
„E doar o tehnică de negociere. SUA nu vor invada Groenlanda” – fostul şef NATO, George Robertson # Economica.net
Fostul secretar general al NATO, George Robertson, crede că Statele Unite nu vor ataca militar Groenlanda şi că escaladarea retorică în legătură cu insula este doar o "tehnică de negociere" a preşedintelui american Donald Trump, potrivit celor afirmate într-un interviu publicat luni de agenţia spaniolă de presă EFE.
12:20
Decathlon crește focusul pe B2B. Estimează că, în patru ani, 10% din vânzări vor fi generate de corporații # Economica.net
Retailerul de articole sportive Decathlon România, estimează că vânzările corporate vor reprezenta peste 10% din cifra de afaceri până în 2030.
12:10
Bucureștiul are cel mai mare preț la energia electrică, raportat la puterea de cumpărare, dintre toate capitalele europene. Ce spune șeful Electrica GRAFIC # Economica.net
Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, arată că, în luna decembrie, Bucureștiul era cea mai scumpă capitală europeană din punct de vedere al prețului energiei electrice caluclat în funcție de paritatea puterii de cumpărare.
12:00
Finanțare de 12 milioane de euro de la Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre pentru fermierii români. Banca a încheiat un acord cu Agricover # Economica.net
Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (Black Sea Trade and Development Bank) și grupul românesc de agribusiness și agri-finanțare Agricover Credit IFN au semnat un nou acord de finanțare în valoare de 12 milioane de euro pentru a susține creditarea în sectorul agricol din România.
12:00
Lanțul finlandez Hesburger ajunge la 15 restaurante în România, după investiții de peste 7,5 milioane de euro # Economica.net
Lanțul finlandez Hesburger, care a deschis primul restaurnat în România în aprilie 2024, a ajuns la 15 unități pe plan local. Cea mai nouă unitate a fost deschis în cadrul complexului rezidențial Cosmopolis, în urma unei investiții de un milion de euro.
12:00
"Slăbiciunea" Europei face necesar controlul SUA asupra Groenlandei pentru a asigura stabilitatea globală, a declarat duminică secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent, chiar dacă unii congresmeni şi-au exprimat îngrijorarea în privinţa eforturilor administraţiei preşedintelui Donald Trump de a achiziţiona teritoriul arctic aparţinând Danemarcei, relatează Reuters.
11:40
Românii care caută mașini online preferă vehicule produse între 2019 și 2021, caroserie tip SUV și cutie de viteze automată # Economica.net
Raportul platformei de comerț online Autovit arată ce caracteristici au mașinile pentru care și-au manifestat românii interesul. Cei mai mulți caută SUV-uri și vehicule cu cutie de viteze automată.
11:30
O nouă centrală electrică în România: Centrala de cogenerare de la Midia a intrat în operare, Rompetrol Energy a terminat toate testele și a finalizat recepția # Economica.net
Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), prin compania Rompetrol Energy, a finalizat recepția lucrărilor la centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia Năvodari, cel mai important proiect de investiții al mecanismului.
11:30
Miliardarul israelian Teddy Sagi mai vinde o clădire de birouri din cele pe care le deține în București. Cumpărătorul este Star Residence Invest, companie de tip REIT, cu care a semnat în vara anului trecut o scrisoare de intenție privind achiziția clădirii.
11:30
Exporturile de transformatoare din China au atins o valoare record din cauza penuriei globale # Economica.net
China a înregistrat anul trecut câştiguri record de pe urma exporturilor de transformatoare de putere, deoarece dezvoltarea rapidă a centrelor de date şi accelerarea electrificării au afectat aprovizionarea pieţei şi au crescut preţurile la nivel mondial, transmite Bloomberg.
11:20
Preţurile aurului şi argintului au urcat, luni, la noi maxime istorice, în timp ce investitorii s-au îndreptat spre active sigure după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opun dorinţei sale de a anexa Groenlanda, transmite Reuters.
11:00
Românii de la Parapet, unii dintre cei mai mari constructori de regenerabile din țară, fac angajări masive. Ce posturi se oferă # Economica.net
Parapet, companie antreprenorială românească,important contractor EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, anunță că are deschise de 300 de poziții pentru cine dorește să se angajajeze aici.
10:50
Liderii UE se vor întâlni "în următoarele zile" pentru a-şi coordona răspunsul privind Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump, a anunţat duminică preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, citat de AFP.
