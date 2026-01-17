Adolescentul prins conducând pe DN76 o maşină furată din Oradea a sustras alta imediat după ce a ieşit din arest. A fost prins în Orăştie

09:20

Majorările substanțiale ale impozitelor pe clădiri din Oradea i-au lovit cel mai dur pe proprietarii de imobile vechi, unde, în unele cazuri, sumele de plată din 2026 sunt chiar de trei ori mai mari față de anul trecut. După valul de nemulțumiri apărute în prima zi de plată a taxelor locale, Primăria Oradea a transmis vineri un comunicat prin care explică de ce aceste creșteri sunt atât de mari în cazul clădirilor cu vechime.