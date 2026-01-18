Incendiu la campusul central al Universităţii din Oradea. Un laborator s-a făcut scrum (VIDEO)
Bihoreanul, 18 ianuarie 2026 13:10
Un incendiu puternic a distrus complet un laborator din Campusul central al Universităţii din Oradea, duminică, clădirea în care funcţionează mai multe săli de curs şi laboratoare rămânând temporar fără curent electric şi încălzire.
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:30
Fundația lui Mihai Neșu, lovită de eliminarea scutirilor fiscale: 36.000 de euro pe an impozit pe clădire. „Va fi mult mai greu să ajutăm” # Bihoreanul
Fundația de recuperare pentru persoane cu dizabilități coordonată de fostul fotbalist Mihai Neșu trebuie să plătească un impozit anual de 36.000 de euro, după eliminarea scutirilor fiscale destinate persoanelor cu dizabilități. Decizia pune o presiune majoră pe activitatea centrului, susţinut exclusiv din donaţii. „Vreau să cred că domnului Ilie Bolojan i-a scăpat această decizie”, spune Mihai Neșu.
Acum 4 ore
10:50
Fată de 14 ani, arestată preventiv la Oradea pentru pornografie infantilă, viol și șantaj # Bihoreanul
Goana după urmăritori pe rețelele de socializare a depășit orice limită. O adolescentă de 14 ani a fost arestată preventiv pentru 15 zile de Tribunalul Bihor, după ce ar fi înregistrat apeluri video cu un alt minor, în care acesta apărea în ipostaze sexuale explicite, apoi l-ar fi șantajat cu publicarea imaginilor pentru a-l determina să participe la noi apeluri similare. Materialele au fost puse ulterior la dispoziția unei alte persoane.
Acum 6 ore
09:00
În slujba binelui: Cetățean de onoare al Oradiei, Miorița Săteanu este, la aproape 90 de ani, un model de dedicare civică (FOTO) # Bihoreanul
Esențele tari se țin în sticluțe mici, iar Miorița Săteanu dovedește asta. Firavă doar în aparență, mignona doamnă care va împlini în toamnă vârsta de 90 de ani demonstrează tenacitate, empatie și entuziasm cât nu au mulți alți oameni la un loc. La finalul anului trecut, la Gala comunității bihorene, a primit premiul cel mare, „Liderul care schimbă lumea”, pentru proiectele de voluntariat pe care le face, neobosită, de zeci de ani. „Adevărul este că întotdeauna, prin tot ce am făcut, mi-am dorit să schimb lumea. Și cred că, prin oamenii care m-au înconjurat, am reușit”, mărturisește ea.
Acum 24 ore
21:10
Expreşedintele PNL, Valeriu Stoica: Bolojan e boicotat și din interior, iar CCR riscă un blocaj „permanent”. Comparația cu un meci de fotbal # Bihoreanul
În PNL există liberali care îl boicotează pe premierul Ilie Bolojan, aliniindu-se opoziției PSD, pe fondul unei conviețuiri politice de aproximativ opt ani între cele două formațiuni, care a creat legături și „consolidări”, susţine Valeriu Stoica, fost preşedinte al PNL şi ministru al Justiţiei. Stoica a atacat și blocajul de la Curtea Constituțională, pe tema proiectului pensiilor magistraților, pe care l-a comparat cu un „meci de fotbal” în care arbitrul părăsește terenul și refuză să mai arbitreze, avertizând că precedentul ar putea duce la un blocaj repetat al CCR.
20:20
Adolescentul prins conducând pe DN76 o maşină furată din Oradea a sustras alta imediat după ce a ieşit din arest. A fost prins în Orăştie # Bihoreanul
Un adolescent de 16 ani din judeţul Bihor, reţinut joi pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând pe DN 76 un autoturism furat din municipiul Oradea, a ajuns din nou în custodia poliţiştilor. Vineri, imediat după eliberare, minorul a sustras o autoutilitară, fiind găsit o zi mai târziu, în municipiul Orăştie, unde ar fi mers pentru a-şi vizita iubita.
17:40
Nicio școală din Bihor nu s-a înscris în programul național de testare a noilor planuri-cadru pentru liceu # Bihoreanul
Nicio unitate de învățământ din județul Bihor nu se regăsește printre liceele care și-au exprimat intenția de a participa la „Programul Național de Pilotare Sistemică a unor planuri-cadru alternative pentru liceu”, potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Educației și Cercetării. La nivel național, și-au exprimat această intenție 28 de licee din 15 județe și din București.
15:40
Primarul Florin Birta le cere scuze şoferilor pentru gropile de pe centura Oradiei: „Se intervine în regim de urgență" # Bihoreanul
Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, le cere scuze șoferilor pentru disconfortul creat de gropile apărute pe Centura Oradea după ninsorile din ultima perioadă și lucrările de deszăpezire. Într-o postare pe Facebook, edilul a anunţat că au început intervenții în regim de urgență pentru plombarea gropilor şi susţine că, în primăvară, va începe asfaltarea completă a tronsonului.
14:50
Lovitură istorică în motorsport: Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, impunându-se în cea mai solicitantă competiție de rally-raid de pe planetă, la doar a doua participare. Echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin a adus constructorului român victoria absolută în deșertul Arabiei Saudite.
14:10
Val de aer polar peste România. Cinci avertizări ANM și prognoza pentru Bihor: frig persistent, ger accentuat și puține precipitații # Bihoreanul
România intră într-un nou episod de vreme severă, marcat de ger accentuat, temperaturi extrem de scăzute și intensificări ale vântului, care vor amplifica senzația de frig, potrivit celor cinci mesaje meteorologice succesive emise sâmbătă de Administrația Națională de Meteorologie. Fenomenele vor afecta aproape întreg teritoriul țării până la începutul săptămânii viitoare, iar în județul Bihor sunt prognozate temperaturi sub pragul de îngheț, precipitații slabe și izolate, sub formă de ploaie sau lapoviță, ceață persistentă și cer predominant noros.
13:40
CSM Oradea, trei deplasări de foc în 8 zile: test european la Sarajevo și două bătălii grele în Liga Națională # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea intră într-o săptămână de foc, cu trei deplasări consecutive care pot redesena sezonul: un meci european cu miză de calificare la Sarajevo și două confruntări deloc comode în Liga Națională. ormația pregătită de Cristian Achim se află într-un moment bun al sezonului și vizează rezultate pozitive pe ambele fronturi.
Ieri
12:50
1. În sfârșit Parlamentul va avea o bază legală de funcționare. 2. Membrii Consiliilor de Administrație, ajunși acolo pe filieră politică, vor avea unde să muncească cinstit. 3. Video-chatistele vor putea să aplice pentru reconversie profesională.
11:30
Atac șocant în Oradea: o femeie de 44 de ani, înjunghiată de propriul fiu. Victima a intrat în operaţie # Bihoreanul
O femeie de 44 de ani din Oradea se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu cuțitul de propriul fiu, în vârstă de 23 de ani, sâmbătă dimineața, chiar în fața locuinței. Tânărul a fost reținut de polițiști, iar victima a fost transportată de urgență la spital, unde a intrat direct în sala de operație.
10:50
Prioritate pe dos: Indicatoarea puse aiurea la noua pistă pentru bicicliști paralelă cu DN 79 # Bihoreanul
Locuitorii din Nojorid, comună unde trei dintre cele șapte sate încă nu au rețele de apă și canalizare, se pot lăuda că de vreo lună au, în schimb, o pistă pentru bicicliști, paralelă cu DN 79. Atât doar că, dacă pista nu folosește cu nimic vechilor săteni, în schimb pentru orădenii stabiliți în cartierul „viniturilor” este o adevărată pacoste
09:20
Cum au ajuns impozitele pe clădirile vechi să fie chiar și de trei ori mai mari. Explicațiile Primăriei Oradea # Bihoreanul
Majorările substanțiale ale impozitelor pe clădiri din Oradea i-au lovit cel mai dur pe proprietarii de imobile vechi, unde, în unele cazuri, sumele de plată din 2026 sunt chiar de trei ori mai mari față de anul trecut. După valul de nemulțumiri apărute în prima zi de plată a taxelor locale, Primăria Oradea a transmis vineri un comunicat prin care explică de ce aceste creșteri sunt atât de mari în cazul clădirilor cu vechime.
16 ianuarie 2026
18:10
Oradea, prezentă la Ferien-Messe Wien 2026, cel mai important târg de turism din Austria (FOTO) # Bihoreanul
Ferien-Messe Wien reprezintă cel mai important târg de turism din Austria și un reper pentru industria de profil din Europa Centrală, reunind anual expozanți din întreaga lume, zeci de mii de vizitatori, jurnaliști și profesioniști ai industriei turistice.
17:40
Două directoare din Oradea, schimbate din funcții, pentru probleme de management. Una dintre ele a discriminat elevele din școală # Bihoreanul
În urma evaluării celor peste o sută de directori și directori adjuncți din școlile și grădinițele din Bihor, cărora le expiră contractele de management, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a decis să schimbe din funcții două directoare. Este vorba de directoarea Grădiniței 54 din Oradea, Mihaela Pele, și cea a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Orizont, Lăcrămioara Șipoș (foto). Despre cea din urmă, BIHOREANUL a arătat că a instituit o regulă abuzivă și discriminatorie în școală: elevele la menstruație nu au fost primite la ore!
17:00
Doi bărbați de origine română, cu vârste de 23 și 32 de ani, au fost arestați în apropiere de Milano zilele trecute, după ce au jefuit un bărbat italian. În momentul intervenției poliției, unul dintre infractori a furat arma unui polițist și a tras cu ea.
16:50
D&C Oradea îți prezintă noul Audi A5, un model care îmbină perfect sportivitatea cu eleganța și inovația tehnologică. Creat pentru cei care apreciază designul sofisticat și experiența de condus premium, noul Audi A5 este disponibil în showroom sau la comandă, cu posibilități extinse de personalizare, astfel încât să se potrivească exact stilului tău.
16:20
16:00
După ce a citit povestea în BIHOREANUL, primarul din Țețchea pune la dispoziție o casă familiei rămase pe drumuri în urma incendiului din Munteni (FOTO) # Bihoreanul
Drama familiei din localitatea Munteni, comuna Bulz, rămasă fără adăpost după ce locuința i-a fost mistuită joi de flăcări, a stârnit reacții de solidaritate dincolo de granițele comunei. După ce a citit povestea în BIHOREANUL, primarul din Țețchea, Florin Aurel Cazan, a anunțat că este dispus să le ofere gratuit o casă în satul Hotar, pentru a avea un acoperiș deasupra capului.
15:00
Comunicat de presă privind lansarea proiectului „DIGITALIZAREA SOCIETĂȚII WEBER 2000 SRL” # Bihoreanul
WEBER 2000 S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Borșului nr. 38J3, județul Bihor, implementează proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA SOCIETĂȚII WEBER 2000 SRL”, cod SMIS 335437, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 437 / 16.12.2025 încheiat cu AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.
14:50
Interlopul Romi Neguș, trimis în judecată în dosarul distrugerilor violente din Arad. Procurorii: A căutat informații despre bombe artizanale și drone capabile să le transporte # Bihoreanul
Dosarul în care interlopul orădean Romulus Markovics, alias Romi Neguș, este acuzat că a coordonat atacuri nocturne violente asupra locuinței și autoturismului unui sportiv din Arad a fost trimis în judecată. Procurorii susțin că, în perioada în care s-au comis actele de vandalism, acesta a căutat "în mod repetat" drone performante, capabile să transporte încărcături de până la 5 kilograme, dar și informații despre confecționarea unor bombe artizanale, despre substanțe cu potențial distructiv asupra autoturismelor, lansatoare de grenade de tip airsoft și pistoale cu bile de cauciuc.
14:30
María Corina Machado i-a dat lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace: „Un gest minunat” # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit joi, pentru prima dată, cu lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado. Aceasta i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace, pe care a primit-o în octombrie 2025, în speranța de a-i influența opiniile legate de viitorul politic al Venezuelei.
14:10
Zăpadă de până la 90 cm în Munții Bihor. Salvamont avertizează: risc crescut în zonele cu cornișe și pe jgheaburi # Bihoreanul
Stratul de zăpadă din zona montană a județului Bihor a ajuns la valori semnificative, iar turiștii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită. Potrivit Salvamont Salvaspeo Bihor, la altitudini de aproximativ 1.100 de metri, în zona stațiunilor, zăpada măsoară între 30 și 40 de centimetri, în timp ce peste 1.400 de metri grosimea stratului ajunge la 50-90 de centimetri.
13:50
Un traseu forțat prin intravilanul Oșorhei, Fughiu, Paleu sau Podgoria ar vulnerabiliza proiectul atât juridic, cât și etic. O centură care taie cartiere și distruge peisaje nu mai este infrastructură de mobilitate, ci o agresiune asupra sănătății publice și mediului...
13:40
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
13:10
Accident grav în Băile Felix: Șofer resuscitat, după ce a căzut căzut cu mașina în Peța # Bihoreanul
Accident, vineri la prânz, în Băile Felix. Un șofer a fost rănit și este resuscitat la fața locului de echipajele medicale de urgență, după ce a căzut cu autoutilitara pe care o conducea în albia pârâului Peța.
13:00
Apel umanitar pentru o familie cu doi copii din Bihor a cărei casă a ars din temelii. Oamenii au privit neputincioși dezastrul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O familie cu doi copii din localitatea Munteni, comuna Bulz, a rămas fără adăpost, după ce casa din lemn pe care o avea a ars complet, luni după-amiază. Accesul extrem de dificil, drumul acoperit de zăpadă și lipsa unei surse de apă au făcut ca intervenția pompierilor să fie aproape imposibilă.
12:30
România va primi împrumuturi de 16 miliarde de euro prin programul SAFE. Bolojan: „Ne vom întări industria de apărare” # Bihoreanul
Guvernul României a anunțat joi seara că Comisia Europeană a aprobat aplicația depusă de România pentru finanțare prin instrumentul financiar european SAFE (Security Action for Europe), un mecanism destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.
12:00
Informăm călătorii că, ȋncepând de luni, 19 ianuarie 2026, se ȋnfiinţează linia 43 de autobuz. Se va circula pe următorul traseu, respectându-se staţiile: pe sensul de mers spre Terra: Bazinul Olimpic – Parc Brătianu - Piaţa Emanuil Gojdu – Piaţa Unirii – Primăriei Partium – Calea Aradului nr. 9 – Nicolae Bolcaş – Pod Peţa – Calea Sântandrei nr.3 - Terra; pe sensul de mers spre Bazinul Olimpic : Terra - Calea Sântandrei nr. 3 – Pod Peţa – Calea Aradului – Centrul Istoric 1 – Centrul Istoric 2 – Biserica cu Lună – Parc 1 Decembrie – Emanuil Gojdu – Parc Brătianu – Bazinul Olimpic.
11:30
Regizorul orădean Tudor Cristian Jurgiu revine în atenția cinematografiei internaționale cu un nou lungmetraj de ficțiune. De capul nostru (On Our Own), cel mai recent film al său, a fost selectat în secțiunea Forum a Festivalul Internațional de Film de la Berlin în perioada 12–22 februarie și unde va avea premiera mondială.
10:40
Decizia privind pensiile magistraților, amânată din nou de CCR. Pronunțarea, pe 11 februarie # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, vineri, amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate formulate împotriva legii care modifică regulile privind pensionarea magistraților precum și cuantumul pensiilor acestora, urmând să revină asupra cauzei pe 11 februarie 2026, potrivit unui comunicat oficial transmis de instituție.
10:30
Levente Vancsik, jucătorul echipei CSM Oradea, a marcat două goluri pentru România în duelul cu Italia la Europeanul de polo # Bihoreanul
Naționala României de polo pe apă a pierdut confruntarea cu Italia, scor 6–20, în ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de la Belgrad, însă calificarea în faza următoare a competiției este deja asigurată, iar pentru Bihor partida a adus și o veste bună: Levente Vancsik, jucătorul CSM Oradea, a marcat de două ori.
09:50
ONG pentru ONG: În premieră, o organizație non-guvernamentală din Oradea sprijină alte asociații să se dezvolte # Bihoreanul
Privite adesea cu indiferență, asociațiile fac viața oricărui oraș mai bună. Cu oameni dedicați unor cauze, ONG-urile reușesc să suplinească acolo unde autoritățile nu ajung. Dar și ele au nevoie de ajutor, lucru pe care Fundația Comunitară Oradea (FCO), ea însăși ONG, nu doar că l-a înțeles, ci l-a și cuprins în planurile ei. În premieră, FCO va susține financiar, timp de trei ani, alte trei ONG-uri, pentru a le ajuta să se dezvolte.
08:50
Incident de tot râsul, dar cu pagube reale, la capătul cartierului Nufărul din Oradea, unde uşa magazinului ATAC Hiper Discount a fost făcută zob de un... poliţist. Fapta s-a petrecut pe 23 noiembrie, adică la doar trei zile după inaugurarea magazinului, când - după cum a aflat Bihorel - un poliţist sosit taman de la celebra Brigadă Operaţiuni Speciale Ploieşti, înarmat regulamentar cu... o bâtă de baseball, a atacat uşa unităţii fără niciun avertisment.
08:00
Licean din Oradea, prins că a "furat" parola directoarei şcolii şi şi-a modificat notele în catalogul electronic. Ce pedeapsă a primit # Bihoreanul
Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei, şi a modificat note - atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi. Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de adolescent cu procurorii DIICOT Oradea şi a dispus, în cazul acestuia, măsura educativă a supravegherii pentru o perioadă de 2 luni.
15 ianuarie 2026
21:20
Lost Frequencies, primul mare nume confirmat la Waves Festival 2026, în Băile 1 Mai (VIDEO) # Bihoreanul
DJ-ul belgian Lost Frequencies vine la Waves Festival 2026, ediția aniversară a evenimentului din Băile 1 Mai, care va avea loc între 3 și 6 iulie. Anunțul a fost făcut joi seara, în cadrul unei gale organizate la Casa de Cultură „George Gologan” din stațiunea Băile Felix, în prezența partenerilor festivalului.
19:30
Primăria Oradea anunță că, între 19 și 30 ianuarie 2026, se vor desfășura lucrări de deratizare în zonele publice și spațiile verzi ale municipiului. Vor fi vizate parcuri, scuaruri, malurile Crișului Repede, malurile pârâurilor Peța, Sălbatec și Paris, precum și domeniul public aferent asociațiilor de proprietari. Dacă vremea va permite.
18:40
Impozite majorate: Cât plătește premierul Ilie Bolojan pentru proprietățile deținute în Oradea # Bihoreanul
Majorarea nivelului taxelor și impozitelor locale cu începere din acest an a făcut mulți contribuabili să se întrebe ce sume plătesc, pentru proprietățile lor, premierul Ilie Bolojan, fost primar al Oradiei și președinte al Consiliului Județean Bihor. BIHOREANUL a aflat informația...
18:20
FC Bihor și-a stabilit programul meciurilor amicale din această iarnă. Cantonament în Antalya și adversari internaționali # Bihoreanul
Echipa orădeană de fotbal FC Bihor și-a definitivat programul meciurilor amicale din această iarnă, urmând să dispute partide de verificare atât la Oradea, cât și în cantonamentul din Antalya, împotriva unor adversari din țară și din străinătate.
17:40
Cod galben de ceață în mai multe localități din Bihor, inclusiv în Oradea: vizibilitate sub 200 de metri, izolat sub 50 m # Bihoreanul
Un cod galben de ceață este în vigoare în județul Bihor în această seară, potrivit unei avertizări nowcasting emise de Administrația Națională de Meteorologie. Avertizarea a intrat în vigoare la 17.25, fiind valabilă până la ora 20.00.
16:40
Pasajul de pe centura Oradea din zona Metro a ajuns la două treimi. A început montarea grinzilor (FOTO) # Bihoreanul
Pasajul rutier suprateran de pe șoseaua de centură a Oradiei din zona Metro prinde contur: muncitorii au început să monteze primele grinzi, iar lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 65%. Până la finalizarea lor au rămas mai puțin de șase luni.
16:30
Arbitrii bihoreni, prezenți la seminarul oficial de pregătire pentru sezonul de primăvară în Liga 1 # Bihoreanul
Arbitrii bihoreni au fost printre participanții de top la seminarul de pregătire pentru sezonul de primăvară al Ligii 1, desfășurat între 11 și 14 ianuarie la Cheile Grădiștei. Rareş Vidican, Alexandru Corb, Marius Omuţ și Octavian Șovre au participat alături de colegi din întreaga țară, urmând sesiuni teoretice și practice menite să îi pregătească pentru provocările oficiale din sezonul competițional ce urmează.
16:20
Mădălina Ghenea cere despăgubiri de 5 milioane de euro, acuzând că a fost hărțuită online ani de zile de o româncă # Bihoreanul
Mădălina Ghenea, actriță și fotomodel român în vârstă de 38 de ani, cere despăgubiri în valoare totală de 5 milioane de euro, acuzând că a fost hărțuită de o altă femeie, româncă, în mediul online timp de aproximativ 10 ani.
15:50
De la „E bătaie de joc!” la „Fraternizăm cu România”: Cu cât au crescut impozitele în Oradea și ce spun cei care s-au dus în prima zi de plată în „piramida” Primăriei (FOTO) # Bihoreanul
Câteva sute de orădeni s-au dus joi, încă din prima parte a zilei, în „piramida” Primăriei Oradea, iar alte câteva mii au intrat pe platformele online, în prima zi de plată a impozitelor locale. Unii au mers doar pentru a afla cât au de plată după majorările substanțiale adoptate de Guvern și Consiliul Local, iar alții pentru a și achita, beneficiind astfel de reducere. În Oradea, impozitele pe locuințe au crescut la mai mult decât dublu, iar în unele cazuri chiar și cu 155%, lucru care i-a nemulțumit pe mulți dintre proprietari, în timp ce alții spun că „trebuie să ajutăm și noi statul”.
15:30
Descoperire șocantă în Bihor: șerpi veninoși și reptile exotice, ținuți ilegal într-un apartament din Ștei! # Bihoreanul
Descoperire șocantă făcută de comisarii Gărzii de Mediu și de polițiști în Ștei. Nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser anti venin, un varan și 10 tarantule au fost găsiți într-o cameră de aproximativ 12 metri dintr-un apartament din Ștei.
15:10
Descoperire șocantă în Bihor: șerpi veninoși și reptile exotice, într-un apartament de 12 mp din Ștei! # Bihoreanul
Descoperire șocantă făcută de comisarii Gărzii de Mediu și de polițiști în Ștei. Nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser anti venin, un varan și 10 tarantule au fost găsiți într-o cameră de aproximativ 12 metri dintr-un apartament din Ștei.
15:10
CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca cu CSO Voluntari în turneul final al Cupei României la baschet masculin # Bihoreanul
Tragerea la sorți a turneului final al Cupei României la baschet masculin, desfășurată miercuri la sediul Federației Române de Baschet, a stabilit confruntările pentru sferturile de finală. Toate cele opt echipe participante au fost incluse într-o singură urnă, fără capi de serie, iar meciurile se vor disputa la Oradea Arena între 14 și 18 februarie 2026, oferind fanilor ocazia de a urmări cele mai puternice formații din baschetul românesc.
