Roberto Mancini, umilit de Cosmin Contra în Cupa Qatarului
Antena Sport, 19 ianuarie 2026 21:20
Victorie mare pentru românul Cosmin Contra, care l-a învins pe Roberto Mancini cu un scor categoric. În Cupa Qatarului la fotbal, Al Arabi, formație pregătită de Cosmin Contra (50 de ani), a dispus cu 5-0 (4-0) de Al Sadd, echipă antrenată de Roberto Mancini (61 de ani), fost selecționer al Italiei, cu care a cucerit
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Ofri Arad a trecut vizita medicală şi va juca la FCSB
21:10
Căpitanul Dobre dă tonul şi la modă în Giuleşti
21:00
Andrei Nicolescu, înainte de FCSB – CFR Cluj: “Cine pierde ratează play-off-ul”! Reacţia lui Mihai Stoica # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că cine va pierde derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj, care se va disputa duminică, va rata play-off-ul. Nicolescu a făcut această afirmaţie chiar de faţă cu preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica. Derby-ul FCSB – CFR Cluj, duelul campioanei şi vicecampioanei
21:00
Moruţan se lasă aşteptat de Rapid
20:50
Dinamo cunoaşte acum succesul în campionat, iar la stadionul din Ştefan cel Mare încep lucrările. Cosmin Contra anunţă că dinamovistul Cristi Borcea se va alătura echipei ca acţionar în momentul în care arena se va finaliza. „Eu am vorbit cu Cristi Borcea. Era unul dintre lucrurile (n.r. construirea stadionului) care trebuiau făcute pentru ca atât
Acum 2 ore
20:20
FCSB a luat o decicie în privinţa lui Matyas Laszlo (18 ani). Gruparea bucureşeană a decis să-l readucă la echipă pe mijlocașul central defensiv, care a evoluat până acum sub formă de împrumut la ASA Târgu Mureș. "Matyas Laszlo revine la FCSB, după împrumutul la echipa noastră! Îi mulțumim jucătorului târgumureșean pentru implicarea și efortul
20:00
Andre Duarte nu a evoluat în partida dintre FC Argeș și FCSB, deoarece încă nu a primit cartea verde din Ungaria, țară în care a evoluat ultima dată. FCSB s-a adresat FIFA pentru a soluţiona situaţia jucătorului, iar Meme Stoica anunţă că gruparea bucureşteană a avut câştig de cauză. „Vestea bună e că s-a schimbat
20:00
“Nu mi-aş fi dorit” Reacţia lui Edi Iordănescu după ce Olimpiu Moruţan a acceptat să vină la Rapid! # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), a recunoscut că şi-ar fi dorit ca Olimpiu Moruţan (26 de ani) să rămână să evolueze în străinătate. Având în vedere sezonul fără realizări la Aris Salonic, Moruţan a acceptat să se transfere la Rapid. El va fi mai întâi împrumutat, până la sfârşitul sezonului, urmând
Acum 4 ore
19:40
Avertismentul primit de Ofri Arad după ce a acceptat să se transfere la FCSB: “O să afle, pe pielea lui” # Antena Sport
Ofri Arad (27 de ani) e aşteptat în România, pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu FCSB. El şi-a luat deja rămas-bun de la colegii de la Kairat Almaty. Ofri Arad vine la FCSB să îl înlocuiască pe Adrian Şut, plecat la Al Ain. Cotat la 1.2 milioane de euro de către
19:20
Venit gratis de la FC Copenhaga, Dinamo a dat lovitura cu Mamoudou Karamoko. În ceastă iarnă, jucătorul a avut mai multe oferte. Ultima a fost una tentantă, de 1,2 milioane de euro pentru Dinamo, dar a fost refuzată. Andrei Nicolescu a vorbit despre transferul lui Karamoko și speră că va putea încasa chiar dublu în
18:50
Mario Tudose şi-a stabilit viitorul! Unde va evolua jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB # Antena Sport
Mario Tudose (20 de ani), fundaş central pe care Gigi Becali (67 de ani) a încercat să îl transfere la FCSB, va rămâne la FC Argeş până la finalul sezonului. Mario Tudose e o piesă de bază în echipa antrenată de Bogdan Andone. El este titular constant, Andone rezolvând astfel problema jucătorului U21. În victoria
18:50
Brahim Díaz a rupt tăcerea, după ce a ratat lamentabil penalty-ul care putea aduce Cupa Africii în Maroc # Antena Sport
Maroc a pierdut dramatic finala Cupei Africii, în fața propriilor suporteri. „Leii din Atlas" au cedat în fața Senegalului, 0-1 după prelungiri, după ce au irosit un penalty în minutul 90+24 al timpului regulamentar. Brahim Díaz, fotbalistul lui Real Madrid, a încercat o execuție în stil Panenka, dar portarul Édouard Mendy a reținut mingea fără
18:30
Pentru că nu şi-a plătit jucătorii, clubul CFR Cluj era monitorizat de UEFA şi risca excluderea din competiţiile europene. Mai mult, ardelenii primiseră şi un termen limită pentru plata datoriilor. Transferurile făcute de CFR Cluj au scăpat clubul de colaps. Iuliu Mureşan a anunţat că toţi banii au fost plătiţi. "Am reușit să scădem plafonul
18:20
Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ! # Antena Sport
Lachie Neale (32 de ani), căpitanul echipei de fotbal australian Brisbane Lions, şi-a înşelat soţia, Jill, cu cea mai bună prietenă a ei, Tess Crossley. La rândul ei, Tess Crossley e şi ea căsătorită şi are doi copii. Jill s-a despărţit de Lachie Neale şi urmează divorţul. Ea nu vrea sub nicio formă să se
18:00
Răspunsul dat de Mihai Rotaru la o ofertă de 5 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram # Antena Sport
Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova, dar este văzut de conducere și ca cel mai important „produs de export" al grupării din Bănie. Cum ofertele curg pentru jucător, Mihai Rotaru ţine la preţ şi vrea să-l vândă pe 10 milioane de euro! Ultima ofertă refuzată de Mihai Rotaru
Acum 6 ore
17:30
Fostul fotbalist și antrenor Mladen Bartolović a încetat din viață pe 19 ianuarie 2026, la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare. Antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, care a fost prieten apropiat cu Bartolović, i-a adus un omagiu pe reţele de socializare. „Dragă Mladen, odihnește-te în pace", a scris
17:20
Cele mai tari ştiri de pe 19 ianuarie sunt pe as.ro. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie 1. Moruţan semnează cu Rapid Olimpiu Moruţan semnează cu Rapid şi va fi adus din Grecia cu un avion privat. Moruţan va câştiga 40.000 de euro pe lună în Giuleşti, unde Aris l-a împrumutat până
17:10
Radu Drăguşin este foarte aproape de o plecare de la Tottenham. Deși se spunea că Radu Drăgușin este tot mai aproape de revenirea în Italia, se pare că în cele din urmă fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 22 de milioane de euro ar putea rămâne tot în Anglia. AS Roma părea destinaţia potrivită pentru român,
17:10
17:00
17:00
Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), a anunţat că are mai multe oferte, atât din Arabia Saudită şi China, cât şi din Europa. AntenaSport anunţa în exclusivitate că Edi Iordănescu s-a înţeles cu Al Shabab, din Arabia Saudită, echipă antrenată în trecut şi de Marius Şumudică. Edi Iordănescu a confirmat discuţiile cu
16:40
Mulţi fani se întreabă dacă Steaua ajunge să joace în Liga 1. Răspunsul este la Radu Miruţă, ministrul Apărării. După ce Ionuț Moșteanu a părăsit postul de ministru, Miruță a căpătat acest rol, iar subietul fierbinte al disputei FCSB-Steaua a ajuns şi pe lista lui. Principala întrebare care îi este pusă lui Miruţă este lagată
16:30
Ciprian Marica (40 de ani), acţionarul minoritar al Farului, a lăudat-o pe Dinamo. "Câinii" au câştigat cu 1-0 cu U Cluj, după un meci în care Karamoko a marcat, iar Dinamo a mai avut două bare, una prin Karamoko şi cealaltă prin Alex Musi. Dinamo a urcat temporar pe locul 2 în Liga 1, cu
16:20
Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: “Astea sunt cele mai bune echipe din Europa” # Antena Sport
Cristi Chivu se pregăteşte de al treilea duel tare din Champions League, meciul dintre Inter şi Arsemal, din etapa a şaptea din grupa Ligii. Înainte de duelul cu Arteta, antrenorul român susţine că Arsenal şi Bayern Munchen sunt cele mai în formă echipe din Europa. Cele două şi ocupă primele două locuri în clasamentul grupei
16:10
Gigi Becali a râs de Olimpiu Moruţan la revenirea în ţară! Ce a putut spune despre fostul lui jucător # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) s-a întors de la muntele Athos. Patronul FCSB-ului a râs de Olimpiu Moruţan (26 de ani), care e aşteptat să vină în România şi să semneze cu Rapid. Gigi Becali a susţinut că nu l-a dorit pe Moruţan şi de aceea fostul jucător al naţionalei va merge la marea rivală
16:00
Novak Djokovic, unic în istoria tenisului. Nole a ajuns la 100 de victorii la Australian Open # Antena Sport
Novak Djokovic a reuşit o calificare facilă în turul doi la Australian Open împotriva spaniolului Pedro Martinez, locul 71 WTA, scor 6-3, 6-2, 6-2. În urma victoriei sale de la Melbourne, Nole a ajuns la 100 de victorii la Grand Slam-ul de la Antipozi, reușind performanța de a atinge "borna" 100 pe toate suprafețele de
Acum 8 ore
15:40
CFR a rezolvat al 4-lea transfer al iernii. Ardelenii aduc portar după plecarea lui Hindrich. Cifrele mutării # Antena Sport
CFR a rezolvat cel de-al patrulea transfer din această iarnă, după ce s-a înțeles cu omul care va veni în Gruia ca urmare a despărțirii de Otto Hindrich. Mihai Popa, cel care a mai jucat și sezonul trecut la clujeni sub formă de împrumut, a fost de această dată transferat definitiv de ardeleni de la
15:10
“Veți vedea, multe vor ieși la iveală”. Posibil caz de otrăvire în tabăra Senegalului la finala Cupei Africii # Antena Sport
Un fotbalist al naționalei Senegalului a venit cu o declarație intrigantă după finala Cupei Africii pe Națiuni. Ismail Jakobs a vorbit despre modul în care trei colegi nu au prins lotul pentru meciul de la Rabat pentru că s-au simțit rău, presa din străinătate speculând că a vrut să facă referire la posibile cazuri de
14:40
Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni: “E inacceptabil” # Antena Sport
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat luni „scenele inacceptabile" din finala Cupei Africii pe Naţiuni (CAN), acuzând unii jucători şi o parte din staful Senegalului care au părăsit terenul pentru câteva minute în timpul meciului. Senegal a câştigat finala CAN împotriva Marocului, după prelungiri (1-0), într-un meci care s-a transformat într-un haos total la Rabat.
14:30
Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca # Antena Sport
În urmă cu trei ani, fiul lui Leonard Doroftei, Adrian (26 de ani), se afla faţă în faţă cu o investiţie de câteva sute de mii de dolari pe care urma să o facă într-o maşină, dar un gând l-a făcut să renunţe la idee. Cel care a făcut o mică avere din imobiliare, în
13:50
Dinamo nu vrea să se oprească din transferat. Anunțul lui Andrei Nicolescu după victoria cu “U” Cluj # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre dorința echipei de a aduce încă un mijlocaș pentru a-și întări lotul în vederea jumătății secunde a sezonului. Vestea vine și în contextul în care formația lui Zeljko Kopic s-a despărțit de Charalampos Kyriakou în această perioadă de mercato, deși nimic nu anunța acest lucru. Dinamo a
Acum 12 ore
13:30
Kevin Durant a urcat pe 6 în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Următorul în top: Michael Jordan # Antena Sport
Kevin Durant a urcat pe locul al şaselea în ierarhia all-time a marcatorilor din NBA, depăşindu-l pe germanul Dirk Nowitzki. Extrema celor de la Houston Rockets a atins această bornă cu o aruncare liberă transformată în meciul câştigat cu 119-110 în faţa celor de la New Orleans Pelicans. Durant a mai urcat în loc în
13:10
Olimpiu Moruțan, tratat ca o vedetă de Rapid. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu # Antena Sport
Olimpiu Moruțan va deveni în
13:00
Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial luni, a anunţat clubul dinamovist în social media. Primele utilaje au intrat pe şantier, au fost amplasate containerele pentru organizarea de şantier, iar zona începe să prindă contur. E primul pas spre construcţia noii „case” din Ştefan cel Mare, scrie CS Dinamo. Au început oficial lucrările la […] The post Zi uriaşă pentru Dinamo: au început oficial lucrările la noul stadion appeared first on Antena Sport.
12:40
Petrolul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii vor să revină pe primul loc # Antena Sport
Petrolul și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară în ultimul meci al rundei cu numărul 22 din Liga 1. Ploieștenii caută să iasă din zona “roșie” a clasamentului, în timp ce oltenii vor să își recapete locul de lider preluat de Rapid după victoria cu Metaloglobus. Partida dintre Petrolul și Universitatea Craiova va fi […] The post Petrolul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii vor să revină pe primul loc appeared first on Antena Sport.
12:10
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 35, în urcare două locuri, cu 1.427 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian. Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, se menţine pe 41, cu 1.249 […] The post Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA appeared first on Antena Sport.
12:00
Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Galatasaray Istanbul şi Atletico Madrid, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Stadionul Ali Sami Yen, în etapa a şaptea a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi fratele mai […] The post Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs appeared first on Antena Sport.
12:00
Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului # Antena Sport
Gabriela Ruse și-a aflat în dimineața zilei de luni viitoarea sa adversară de la Australian Open. După ce a trecut în runda inaugurală în minimum de seturi de Dayana Yamstreska, favorita 26 a turneului, pentru româncă urmează un duel cu o tenismenă mai slab clasată, dar care va avea parte de aportul publicului, Ajla Tomljanovic. […] The post Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului appeared first on Antena Sport.
12:00
Coco Gauff, numărul trei mondial, s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, după ce s-a impus fără emoţii în faţa uzbecei Kamila Rahimova (93 WTA), cu 6-2, 6-3, transmite AFP. “Am încercat să nu pun presiune pe mine. Sunt aici pentru a câştiga turneul şi nu […] The post Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT appeared first on Antena Sport.
11:50
Daniil Medvedev, prima victorie la un Grand Slam după 370 de zile. Succes şi pentru veteranul Stan Wawrinka # Antena Sport
Daniil Medvedev, numărul 12 mondial, a obţinut prima sa victorie la un turneu de Grand Slam după o pauză de 370 de zile, relatează EFE, după ce rusul s-a impus cu 7-5, 6-2, 7-6 (7/2) în faţa olandezului Jesper De Jong, luni, la Melbourne, în prima rundă la Australian Open. Medvedev, triplu finalist la Melbourne […] The post Daniil Medvedev, prima victorie la un Grand Slam după 370 de zile. Succes şi pentru veteranul Stan Wawrinka appeared first on Antena Sport.
11:40
Ionuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: “Te dau în judecată” # Antena Sport
Ionuț Radu a oferit din nou o prestație de excepție în poarta celor de la Celta Vigo, care s-a impus cu 3-0 în fața lui Rayo Vallecano. După meci, goalkeeper-ul a fost din nou pus în cap de colegii săi, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, însă de această dată românul a adăugat un […] The post Ionuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: “Te dau în judecată” appeared first on Antena Sport.
11:40
Olimpiu Moruţan va semna în zilele următoare cu Rapid, iar Dan Şucu i-a oferit un salariu important pentru Liga 1. Asta în contextul în care mijlocaşul de 26 de ani a renunţat la o sumă uriaşă care i-ar fi venit de la Aris. Olimpiu Moruţan, 40.000 de euro pe lună salariu la Rapid Conform fanatik.ro, […] The post Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
11:30
Gigi Becali nu stă la discuţii şi anunţă că în cazul în care FCSB va rata play-off-ul în acest sezon, va renunţa la apariţiile publice legate de fotbal. Situaţia în care se află campioana nu e deloc de invidiat, după eşecul neaşteptat de la Mioveni, 0-1 cu FC Argeş, venit în primul meci oficial din […] The post Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!” appeared first on Antena Sport.
11:10
Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” # Antena Sport
Giovanni Becali a anunţat că Olimpiu Moruţan va semna cu Rapid în următoarele zile, după ce grecii de la Aris l-au cedat gratis pe mijlocaşul de 26 de ani, care a fost dorit şi de Gigi Becali la FCSB. Moruţan va ajunge în Giuleşti sub formă de împrumut, până la finalul sezonului şi Rapid va […] The post Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” appeared first on Antena Sport.
11:00
Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: “Mă sunau părinţii lor” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit momentul în care i-a ajutat pe anumiţi ultraşi ai rivalei Dinamo să scape din arest, în urma unei deplasări în Bulgaria, ce a avut loc în 2005. Înaintea partidei Levski Sofia – Dinamo 1-0, câţiva suporteri ai “câinilor roşii” au fost arestaţi, după ce au fost acuzaţi că au vandalizat două […] The post Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: “Mă sunau părinţii lor” appeared first on Antena Sport.
10:50
“Îmi cer scuze fotbalului”. Selecționerul Senegalului, după ce și-a scos echipa de pe teren în finala AFCON # Antena Sport
Finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc, câștigată de Sadio Mane&Co., a fost una de-a dreptul nebună, principalul moment al meciului fiind cel în care selecționerul “leilor in Teranga”, Pape Thiaw, și-a scos echipa de pe teren. După meci, antrenorul de 44 de ani și-a cerut scuze pentru gestul la care a apelat. […] The post “Îmi cer scuze fotbalului”. Selecționerul Senegalului, după ce și-a scos echipa de pe teren în finala AFCON appeared first on Antena Sport.
10:10
Cel mai nou transfer de la FCSB a aterizat în România și a dat primele declarații: “Un club foarte mare” # Antena Sport
Ofri Arad, fotbalistul care va deveni în curând al doilea transfer al iernii de la FCSB, a aterizat luni dimineața în România. Fotbalistul de 27 de ani a spus și câteva cuvinte jurnaliștilor în timp ce era preluat de Marius Ianuli, cel care ocupă funcția de Team Manager al campioanei. Fanii FCSB-ului au primit o […] The post Cel mai nou transfer de la FCSB a aterizat în România și a dat primele declarații: “Un club foarte mare” appeared first on Antena Sport.
09:50
“Cu tot respectul”. Dinamo nu l-a convins pe Cristiano Bergodi la un anumit capitol după victoria cu “U” Cluj # Antena Sport
Cristiano Bergodi a vorbit după meciul pierdut de “U” Cluj contra lui Dinamo și și-a expus printre altele opinia vizavi de formația lui Zeljko Kopic. Tehnicianul italian a lăudat echipa alb-roșie, însă a declarat că în continuare cea mai bună echipă din Liga 1 rămâne Universitatea Craiova. Dinamo a reușit să câștige primul meci oficial […] The post “Cu tot respectul”. Dinamo nu l-a convins pe Cristiano Bergodi la un anumit capitol după victoria cu “U” Cluj appeared first on Antena Sport.
09:40
Selecţionerul Marocului şi-a făcut praf adversarii, după ce l-a certat pe teren pe Diaz: “Ruşine pentru Africa” # Antena Sport
Selecţionerul Walid Regragui consideră că plecarea la vestiare a jucătorilor senegalezi a contribuit la perturbarea lui Brahim Diaz în momentul în care a executat şi a ratat penaltyul care ar fi oferit Marocului victoria la Cupei Africii pe Naţiuni. Brahim Diaz a ratat ocazia de a oferi Marocului primul său titlu în Cupa Africii Naţiunilor […] The post Selecţionerul Marocului şi-a făcut praf adversarii, după ce l-a certat pe teren pe Diaz: “Ruşine pentru Africa” appeared first on Antena Sport.
