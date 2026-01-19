Ce boală are fiica lui Marius Urzică și a Simonei. Au mărturisit cu lacrimi în ochi: ”Este operată”
SpyNews, 19 ianuarie 2026 22:50
Marius și Simona Urzică au o familie superbă și copii minunați. Concurenții au făcut o mărturisire dureroasă la Power Couple despre problema de sănătate a fetiței lor. Fostul gimnast a fost emoționat până la lacrimi.
Acum 30 minute
22:50
Acum 2 ore
22:10
Un incendiu devastator a cuprins un centru comercial, sâmbătă seară. Peste 20 de persoane au murit, iar zeci de persoane sunt încă dispărute. Pompierii au stins incendiul după 24 de ore de intervenție la fața locului.
22:10
Wiz Khalifa, prima reacție, după condamnarea de la Constanța | Rapperul american dă lecții de Drept # SpyNews
După ce, un an și jumătate, i-a ignorat pe magistrații din România, iar la final s-a ales cu o condamnare cu executare, rapperul american Cameron Jibril Thomaz, alias Wiz Khalifa, a decis să reacționeze, atacând sentința la Curtea Supremă.
22:10
Exclusivitatea momentului! Mario Iorgulescu se lăuda că vine în secret în ţară, după accident, în perioada în care era căutat! Cu ce soţie de fotbalist avea o relaţie # SpyNews
Mario Iorgulescu n-a ratat nicio ocazie de a râde în nas autorităților din România, iar o dovadă incredibilă este o conversație purtată cu un jurnalist SPYNEWS.ro, în fața căruia acesta s-a lăudat că venea în secret în țară, din Italia, în perioada în care era căutat de anchetatori.
22:10
EXCLUSIV! Claudia Ghițulescu iubește din nou! Cântăreața de muzică populară, primele declarații despre relație # SpyNews
Spynews.ro vine cu exclusivitatea începutului de an! Claudia Ghițulescu iubește din nou! Cântăreața de muzică populară iubește și este iubită. Cine este bărbatul care o face fericită pe artistă și se mai gândește sau nu Claudia Ghițulescu la căsătorie.
22:10
Anca Țurcașiu nu se dezminte nici în vacanță! Obiceiul la care artista nu renunță. Declarații direct din Thailanda # SpyNews
Anca Țurcașiu a făcut declarații exclusive direct din Thailanda! Artista a vorbit despre obiceiul de care nu se dezminte nici măcar în vacanță, dar și despre experiențele trăite pe malul Mării Andaman. De cine îi este cel mai dor cântăreței.
22:10
Dana Roba a ajuns, din nou, în instanță! Cu ce problemă se confruntă make-up artista. Declarații exclusive după ce chiar ea a deschis procesul # SpyNews
Dana Roba a ajuns din nou în fața instanței, de data aceasta într-un nou proces. După ce ani de zile s-a luptat prin tribunale cu fostul ei soț, Daniel Balaciu, bărbatul care a bătut-o cu bestialitate cu un ciocan și a lăsat-o într-o baltă de sânge, make-up artista are din nou probleme cu legea. De această dată, ea este cea care a deschis procesul și ne vorbește în exclusivitate despre situația în care se află.
22:10
Andreea Bostanică, interviu exclusiv pentru Spynews.ro după ce a fost înșelată de iubit! Vorbește pe șleau despre trădarea vieții ei. Decizia radicală pe care a luat-o # SpyNews
Andreea Bostănică trece prin trădarea vieții ei! Influencerița este distrusă de durere, după ce iubitul ei, bărbatul cu care a fost împreună timp de doi ani, a înșelat-o cu o altă femeie. În exclusivitate pentru Spynews.ro, cântăreața vorbește pe șleau despre situația în care se află. Nu vrea să-l mai ierte și a luat o decizie radicală pentru ceea ce va urma în viața ei.
21:40
Ce avere lasă în urmă Valentino Garavani. A fost unul dintre cei mai bogați designeri din lume # SpyNews
Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani și a lăsat în urmă o carieră de excepție, dar și o avere uriașă. A fost unul dintre cei mai bogați designeri din lume și a întrecut inclusiv creatorii brandului Dolce Gabbana.
Acum 4 ore
21:00
Ben a recunoscut: a activat sau nu în industria pentru adulți? Concurentul i-a inflamat pe băieții din casă cu declarațiile sale # SpyNews
Ben a reușit să îi enerveze pe băieții din casă după ce le-a spus că a activat în industria pentru adulți, iar mai apoi le-a spus că a mințit. În ediția din această seară a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, Ben a dezvăluit ce legătură a avut, de fapt, cu acest domeniu.
20:30
Actrița din ”La Bloc”, însărcinată a treia oară! A dat vestea cea mare la patru ani de la moartea fostului soț # SpyNews
Bucurie mare în showbizul românesc! O celebră actriță din România, cunoscută după ce a apărut în serialul ”La Bloc”, a anunțat că este însărcinată! Vedeta va deveni mamă a treia oară, la patru ani de la moartea fostului ei soț.
20:00
Doliu imens în lumea modei internaționale! Celebrul designer Valentino s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, la vârsta de 93 de ani, după o carieră legendară. Vestea morții a fost confirmată de casa de modă.
19:30
Mama femeii moartă în frig în Iași, declarații sfâșietoare! Cum ar fi vrut iubitul să își ascundă urmele # SpyNews
O femeie a murit de frig în Iași, după ce ar fi fost dată afară din casă de către concubinul ei. Mama femeii de 36 de ani a făcut declarații halucinante, despre cum bărbatul ar fi încercat să își ascundp urmele și să o salveze pe Loredana, deși era deja decedată.
Acum 6 ore
19:00
Mario Iorgulescu s-a plâns că a trăit un calvar la clinică! Cum a răspuns comentariilor negative: ”E groaznic” # SpyNews
Mario Iorgulescu s-a plâns pe rețelele de socializare că ar avea viață extrem de grea la clinica de psihiatrie din Italia. Fiul lui Gino Iorgulescu le-a răspuns celor care i-au transmis comentariile negative și l-au acuzat că ar fi avut o atitudine falsă când și-a cerut scuze publice.
18:20
Cu cine a flirtat Aris Eram la Survivor! O războinică a avut curiozități despre el: ”Sărbătoriți împreună” # SpyNews
Aris Eram și Bianca au avut o discuție care i-a fascinat pe ceilalți concurenți de la Survivor 2026! Războinica a avut câteva curiozități despre el, iar Aris Eram i-a răspuns la toate, ba chiar a dat curs discuției.
17:50
Doi români, victime în dezastrul cu 39 de morți din Spania. În ce stare sunt bărbatul și femeia # SpyNews
Doi români se află printre victimele rănite în accidentul feroviar din Spania, în urma căruia 39 de persoane au murit. Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat cu privire la starea bărbatului și a femeii din Spania.
Acum 8 ore
17:10
Eșec pentru mama Alinei Eriko în încercarea de o interna la Spitalul Obregia. Pantera Neagră a plecat din spital și a găsit un alt loc unde încearcă să se reabiliteze. Chiar mama ei a filmat-o, iar imaginile i-au impresionat pe fani.
16:50
O familie din Republica Moldova este în alertă! Marinela, o adolescentă în vârstă de 14 ani, a dispărut subit în Franța. Familia ei a făcut apel disperat pe Internet, în speranța că fata va fi găsită. Iată semnalmentele tinerei de 14 ani.
16:10
De ce Dani Oțil și soția lui locuiesc cu chirie în noua casă. Ce planuri au cu locuința din Corbeanca # SpyNews
Dani Oțil și familia lui s-au mutat în casă nouă. Prezentatorul TV și soția lui au luat această decizie din cauza traficului. Cei doi, alături de fiul lor, locuiesc la bloc pentru prima dată, după ce în acești ani au stat la casă. Gabriela Oțil a explicat de ce, momentan, locuiesc cu chirie.
16:00
Au trecut mai bine de șase luni de la crima oribilă pe care Emil Gânj a comis-o. Acesta este de negăsit și oricâte încercări de identificare a individului au avut autoritățile, niciuna nu a dat roade. Au apărut noi informații, cu privire la locul în care s-ar putea afla, în prezent. Iată despre ce este vorba!
15:40
Femeie din București, înjunghiată în lift de fostul iubit! Bărbatul a fost prins de polițiști # SpyNews
Scene de groază într-un bloc din Capitală. O femeie a fost înjunghiată de fostul iubit, în lift. Agresorul a fost identificat și reținut la scurt timp după incident.
15:40
Emrys LeFay (ex - Cosmin Olteanu), primele declarații despre dosarul în care a fost arestat # SpyNews
La un an și jumătate de la declanșarea anchetei de proporții în urma căreia a fost arestat, apoi eliberat, Cosmin Olteanu, care, mai nou, se numește Emrys LeFay, a declarat că dosarul penal instrumentat de Poliție și Parchet este bazat pe acuzații neverosimile și contradictorii, nefiind susținute de probe.
15:30
Teo Cosmin de la Insula iubirii, o nouă vacanță de lux. Cine este tânăra cu care e în Cuba # SpyNews
Teo Cosmin de la Insula iubirii a bifat o nouă vacanță de lux. Tânărul nu a plecat singur, ci alături de o domnișoară cu care s-a și afișat de curând pe rețelele de socializare. Cine e tânăra cu care a plecat în Cuba.
15:20
Cum se înțelege Florin Salam cu soacra sa. Mama Roxanei Dobre a fost mult timp supărată pe el # SpyNews
Florin Salam a făcut mărturisiri incredibile! Manelistul a vorbit despre relația pe care o are cu soacra sa. Artistul a menționat faptul că a fost o vreme în care mama Roxanei Dobre a fost atât de supărată pe el, încât nici măcar nu l-a mai băgat în seamă.
Acum 12 ore
15:00
Cine era adolescentul român mort în Italia. Mark a murit la 14 ani, după ce a fost lovit de o mașină în drum spre școală # SpyNews
Un adolescent român a sfârșit tragic, la 14 ani. Mark a murit în Italia, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se îndrepta spre școală. În urma accidentului, a fost deschisă o anchetă, iar șoferul acuzat ar fi declarat că băiatul traversase brusc strada
15:00
Iulia Istrate, primele declarații după ce a fost eliminată de la Suvivor. Ce a transmis fosta concurentă: "Au fost momente dificile" # SpyNews
Iulia Istrate a făcut primele declarații după ce în ediția de seara trecută, 18 ianuarie, a fost eliminată de la Survivor. Fosta concurentă a recunoscut că experiența a fost una dificilă și provocatoare, dar a spus că rămâne cu amintiri importante și lecții importante învățate în competiție.
14:20
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi. Nu mai are casă și nici bani de mâncare. Ce apel disperat a făcut # SpyNews
Imagini cutremurătoare cu fiica adoptivă a lui Ilie Năstase! Charlotte Năstase a făcut un apel disperat pe rețelele de socializare, după ce a rămas fără adăpost și fără bani de mâncare. Iată ce a postat femeia!
14:10
Cum și-a dat seama Mihai Onilă că soția i-a fost mamă într-o altă viață: „În momentele în care este mai vulnerabil...” # SpyNews
Mihai Onilă și soția lui sunt căsătoriți de aproape cinci ani și au o căsnicie frumoasă. Spiritualitatea i-a unit, iar Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o viață anterioară. La rândul ei, Laura recunoaște că are instinctul de a-l proteja pe soțul ei, la fel ca o mamă.
13:40
Cristina Reding: de la balet, la antreprenoare de succes. Afacerea ei a atins cifra de afaceri de 6 milioane de dolari # SpyNews
Cristina Reding este dovada clară că ambiția, munca și dorința de reinventare pot transforma un vis românesc într-un autentic succes american.
13:40
Imagini devastatoare de la accidentul feroviar din Spania. Oamenii încercau să iasă pe fereastră # SpyNews
Au apărut imagini șocante de la locul tragediei din sudul Spaniei. Duminică seara, două trenuri de mare viteză au deraiat, iar în urma impactului devastator, 39 de persoane și-au pierdut viața, iar alte sute au fost grav rănite. După accident, supraviețuitorii au încercat să iasă din vagoanele morții, unii dintre ei ieșind chiar pe fereastră.
13:30
Dorian Popa a stârnit controverse cu doar câteva ore în urmă, după ce s-a prezentat la Curtea de Apel însoțit de bodyguarzi. Azi, 19 ianuare, are loc rejudecarea dosarului în care a fost depistat conducând sub influența canabisului. Inițial, influencerul fusese condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, însă Parchetul a făcut contestație.
13:10
NiCK N&D și soția lui, imagine de colecție de la începutul relației. Cât de mult s-au schimbat de atunci foștii concurenți de la Power Couple # SpyNews
NiCK N&D și soția lui sunt împreună de 33 de ani, însă unii nu au crezut că formează un cuplu de atât de mult timp, așa că au făcut publică o imagine de la începutul relației lor. Iată cum arătau la începutul relației.
13:00
Care este cauza accidentului feroviar din Spania, în urma căruia aproape 40 de oameni au murit. Au apărut primele ipoteze # SpyNews
Au apărut primele ipoteze despre tragedia din sudul Spaniei. Au fost puse pe masă primele posibile cauze care au dus la producerea accidentului feroviar, din Adamuz. Amintim că în urma incidentului 39 de oameni au murit, iar 170 au fost răniți ușor. Potrivit informațiilor, 73 de persoane au fost spitalizate, iar 24 sunt în stare gravă.
13:00
Geta Voinea, una dintre vedetele invitate în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă”, a vorbit deschis despre pasiunea sa pentru călătorii și despre destinațiile care au impresionat-o de-a lungul timpului, punând accent pe una dintre cele mai frumoase experiențe.
12:30
Român, în trenul morții din Spania! Era cu familia în apel video în momentul accidentului: "Telefonul i-a zburat din mână" # SpyNews
Un român se afla în trenul deraiat din Spania și vorbea cu familia prin apel video în momentul accidentului. Martorii spun că telefonul i-a zburat din mână în timpul impactului. Care e starea bărbatului în prezent.
12:30
Previziunile astrologului Romeo Popescu despre schimbări, provocări și stabilitate financiară, „Va fi o stare de nervozitate ” # SpyNews
Romeo Popescu a vorbit recent, în cadrul emisiunii „Lumea nevăzută”, despre semnificația anului 2026 și impactul major pe care acesta îl va avea asupra următorului deceniu.
12:20
Mărturii cutremurătoare despre accidentul feroviar din Spania, în care au murit 39 de persoane: „Un om făcut zdrențe” # SpyNews
Accidentul feroviar din Spania a făcut înconjurul lumii! Aproape 40 de oameni și-au pierdut viața, după ce două trenuri de mare viteză au deraiat. Martorii au făcut declarații cutremurătoare despre incidentul înfiorător, care s-a petrecut duminică seara, în apropierea localităţii Adamuz.
12:20
Soția lui Călin Donca, prima reacție după controversele de la Survivor. Ce a avut de spus Orianda, după ce soțul ei a fost acuzat de flirt # SpyNews
Călin Donca este în mijlocul controverselor la Survivor, după ce a fost acuzat de flirt. Larisa Uță ar fi surprins momente care au ridicat semne de întrebare. Antrenoarea de fitness a dat de înțeles că afaceristul a fost interesat de Roxana Condurache și mai apoi de Marina Dina. Soția lui, Orianda, a reacționat, în urma ediției de aseară.
11:40
Cel puțin 39 de persoane au murit după ce două trenuri au deraiat! Alte sute au fost rănite. Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan # SpyNews
Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în urma tragediei din municipiul Adamuz, în provincia Córdoba, sudul Spaniei, după ce două trenuri de mare viteză au deraiat. Alți 170 de oameni au fost răniți ușor. 73 de persoane au fost spitalizate, iar 24 sunt în stare gravă, potrivit informațiilor furnizate de Garda Civilă și Serviciul Regional de Urgență.
11:40
Sofia Vicoveanca, primele declarații de când s-a externat din spital! Artista a suferit un infarct # SpyNews
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după externarea din spital! Cântăreața a vorbit despre incidentul nefericit prin care a trecut, în urmă cu puțin timp. Aceasta a suferit un infarct, însă acum, din fericire, se simte bine.
11:40
Se reaprinde scandalul dintre Dan Bursuc și Florin Salam? Producătorul l-a pus la zid pe manelist: „Eu nu mă cobor la nivelul acestui om” # SpyNews
Între Dan Bursuc și Florin Salam au fost momente tensionate în urmă cu câteva săptămâni, atunci când producătorul muzical l-a pus la zid pe manelist. De curând, în mediul online circulă un videoclip cu Dan Bursuc în care îl critică, din nou, pe Florin Salam. Declarațiile lui i-a împărțit pe urmăritori în două tabere.
11:10
La investiția din această seară, la Power Couple, Dani Oțil îi va avertiza pe băieți: ”cea mai grea probă de până acum. Nu am încercat-o” # SpyNews
După o săptămână în care râsul a fost la putere, iar probele au adus multă stare de bine celor de acasă, Power Couple revine în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu noi provocări pentru cele opt cupluri rămase în casă. Diseară, mâine și miercuri, provocările îi vor trece, încă o dată, prin stări la care nici nu s-ar fi gândit și le vor arăta că odată ce vor comunica eficient, vor putea duce totul la îndeplinire.
11:10
Cristina Pucean iubește din nou? Dansatoarea a făcut publice niște imagini care te trimit cu gândul că ar fi într-o nouă relație. Bruneta l-a dat uitării pe Bogdan de la Ploiești, care pare-se că duce o viață extrem de liniștită lângă Vanessa.
11:00
Ce a apărut la locul accidentului din 2 Mai, unde Sebi și Roberta au fost uciși de Vlad Pascu. Ce vrea să facă tatăl uneia dintre victime # SpyNews
Au trecut aproape trei ani de la tragicul accident din 2 Mai, în care Sebi și Roberta au murit după ce au fost loviți cu mașina de Vlad Pascu, tânărul care coducea sub influența substanțelor interzise. Ce a apărut la locul tragediei și ce vrea tatăl uneia dintre victime să facă.
11:00
Mira a avut parte de o surpriză neplăcută, în parcare, în urmă cu o zi. Cântăreața a răbufnit, după ce și-a găsit mașina lovită, un bolid de lux pe care l-a cumpărat în luna decembrie.
10:40
Iuliana Beregoi, dezvăluiri incredibile despre Ceanu, de la Survivor. Artista a spus motivul pentru care nu vorbește despre relația cu el: „M-a distrus” # SpyNews
Iuliana Beregoi a făcut declarații șocante despre Ceanu, concurentul de la Survivor. Artista a mărturisit care este motivul pentru care nu prea vorbește despre relația pe care a avut-o cu el, iar dezvăluirile sunt incredibile. Iată mai multe detalii!
10:20
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina # SpyNews
Fiul Alinei și al lui Valentin de la Mireasa a împlinit de curând doi ani. Tânăra l-a sărbătorit ieri, alături de oamenii apropiați ei, însă în imaginile postate nu apare și Valentin, care, de fapt, nu a fost prezent la petrecerea aniversară.
Acum 24 ore
10:10
Motivul pentru care Andreea Bănică a fost certată cu Dumnezeu: „Foarte mulți ani nu am mai vrut să mă rog” # SpyNews
Andreea Bănică a făcut mărturisiri incredibile! Aceasta a vorbit despre o dramă de-ale sale, pe care nu multe persoane o știau. Artista și-a lăsat sufletul la vedere șia pus pe masă detalii din viața personală, dezvăluind lucruri care s-au petrecut cu ani în urmă.
10:00
Călin Donca a ajuns în centrul unui nou val de discuții la Survivor, după ce Larisa Uță ar fi dat de înțeles că afaceristul ar fi flirtat cu colegele de competiție. Cum se apără afaceristul.
09:50
Cum i-a pus la punct Armin Nicoară pe cei care îl critică pentru că a plecat fără familie în vacanță. Se află în Thailanda cu nașa lui # SpyNews
Armin Nicoară se află în vacanță, în Thailanda, cu una dintre nașele de cununie, în timp ce Claudia Puican este acasă, cu fiul lor, în vârstă de aproape un an. Chiar dacă a spus că nu este deranjată, tot au apărut comentarii negative. Saxofonistul a răbufnit, în urma criticilor.
