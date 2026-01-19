Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate

17:30

Cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului: 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde RON (1,45 miliarde EUR), în creștere cu 33% față de finele lui 2024, arată calculele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) publicate luni.