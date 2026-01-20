UDMR: impozitul pe venit trebuie să rămână într-o proporție de 100% la autoritatea locală

17:30

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a răspuns afirmațiilor făcute de o parte a presei, în ceea ce privește expertiza privind pensiile magistraților, ajunsă pe masa judecătorilor CCR. Documentul respectiv, întocmit de un expert contabil, a fost atacat pe motiv de „ipoteze false” folosite la calcule. Mai exact, acuzația se referă la folosirea unui salariu mediu brut care nu se modifică timp de mai mulți ani, ipoteză considerată nerealistă.