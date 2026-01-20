Vouchere pentru locuri bugetate la facultate? Cum este văzută propunerea rectorului Universității din București
Adevarul.ro, 20 ianuarie 2026 03:15
Locurile la buget să fie repartizate în mod direct, sub formă de voucher, absolvenților care au obținut note mari la examenul de Bacalaureat. Este varianta propusă de Marian Preda, rectorul Universității din București, pentru a soluționa problema finanțării în învățământul superior.
Acum 10 minute
03:45
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului # Adevarul.ro
În cercurile intelectuale și politice din China, tot mai des se pune o întrebare care până nu demult părea tabu: este Rusia un aliat de încredere și, mai ales, util pe termen lung?
Acum o oră
03:15
Acum 2 ore
02:45
Românii, un neam de supraviețuitori. Au dat onoarea cavalerească pe tacticile neconvenționale redefinind războiul în nordul Balcanilor # Adevarul.ro
Românii au devenit maeștrii ai războiului neconvențional în evul mediu. Având de-a face cu inamici mult mai numeroși și de multe ori mai bine echipați, imposibil de înfruntat în câmp deschis, românii au schimbat paradigma războiului la nord de Balcani, având ca principal scop supraviețuirea.
02:15
Poate juca România la două capete în conflictul dintre SUA și Europa? Expert: „Este cel mai rău lucru, riști să cazi între bărci” # Adevarul.ro
Conflictele economice dintre marile puteri reprezintă cea mai mare amenințare la adresa lumii, arată un sondaj al Forumul Economic Mondial care și-a început lucrările la Davos. Un economist și un analist politic explică cum ar trebui să gestioneze România conflictul dintre SUA și Europa.
02:00
SBU publică imagini nedifuzate cu atacurile asupra sistemelor rusești de apărare aeriană. Pagubele, estimate la miliarde de dolari # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține că atacurile cu arme cu rază lungă de acțiune din ultimul an au „distrus sau au scos din funcțiune” sisteme rusești de apărare aeriană în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de dolari, relatează Kyiv Independent.
Acum 4 ore
01:45
Discuție aprinsă despre impozitul progresiv după propunerea ministrului Muncii. Cum e în alte state # Adevarul.ro
Vehiculată periodic în ultimii ani, în ciuda opoziției societății civile și a unor economiști de renume, impozitarea progresivă a veniturilor a fost readusă din nou în atenție, de data aceasta chiar de ministrul Muncii, Florin Manole. Reacțiile pro și contra ale românilor n-au întârziat să apară.
01:15
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara # Adevarul.ro
Yelna, o tânără iraniană care s-a căsătorit cu un român, a descris experiența ei în România și a vorbit despre asemănările dintre români și iranieni. Ea a explicat șocul cultural trăit aici, dar și motivele acestor asemănări.
01:15
Un bărbat de aproximativ 30 de ani a fost găsit carbonizat, luni seara, în urma unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuinţe din municipiul Focşani.
01:00
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD confirmă că ar putea urma „schimbarea lăutarului” # Adevarul.ro
După atacul de duminică al numărului doi în PSD, Claudiu Manda, la adresa lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a sugerat, luni seară, la România TV, că, dacă situația politică o va impune, ar putea urma „schimbarea lăutarului”, cum a afirmase colegul său de partid, într-o metaforă.
00:45
Ce înseamnă incel, red pill, black pill. Ghidul manosferei pentru părinții de adolescenți # Adevarul.ro
În ultimii ani, spațiul online a devenit inclusiv teren de formare al unor comunități virtuale care gravitează în jurul identității masculine, relațiilor de gen și nemulțumirilor sociale. Un termen folosit pentru a descrie aceste comunități este manosfera.
00:30
Cele mai bune lăzi frigorifice 2026 ca să economisești timp, bani și să eviți risipa alimentară: de la aparat auxiliar la piesă-cheie în case inteligente # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune lăzi frigorifice 2026 și află cum să economisești timp, bani și să reduci risipa alimentară. Ghid complet cu modele de top, recomandări verificate și linkuri directe pentru case inteligente.
00:15
20 ianuarie: 33 de ani de la moartea legendarei Audrey Hepburn, simbolul rafinamentului și al eleganței. Ce i-a adus sfârșitul # Adevarul.ro
Pe 20 ianuarie, în 1368, Vladislav I Vlaicu a confirmat brașovenilor privilegiile lor comerciale la sud de Carpați, iar în 1937, Franklin D. Roosevelt a depus jurământul pentru al doilea mandat ca președinte al SUA. În urmă cu 33 de ani, la aceeași dată, ne-a părăsit legendara Audrey Hepburn.
00:15
Reforma administrației locale provoacă furie în rândul primarilor: „Guvernanții trăiesc pe altă planetă” / „Să ne dăm demisia” # Adevarul.ro
Reforma administrației publice locale, pregătită de Guvern, stârnește nemulțumire în rândul primarilor din țară. Adevărul” a discutat cu mai mulți edili pentru a afla cum sunt resimțite măsurile de austeritate la nivel local.
00:00
Sorin Grindeanu, despre ministrul Justiției, Radu Marinescu: „Am încredere că a respectat legea când și-a susținut doctoratul. Dacă nu a făcut acest lucru, este o problemă” # Adevarul.ro
Liderul PSD l-a apărat din nou, luni seară, pe Ministrul Justiției, în contextul recentului scandal în care Radu Marinescu e acuzat, într-o investigație a Press One, că a plagiat mai mult de jumătate din teza sa de doctorat în Drept.
Acum 6 ore
23:45
Autostrada Sibiu - Pitești intră optimist în 2026. Primii kilometri și premierele de pe autostrada transcarpatică # Adevarul.ro
2026 a adus vești bune pe șantierele montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești. Un segment ar putea fi inaugurat mai devreme, în acest an, încep forajele la Tunelul Poiana (1,7 kilometri), iar noi secțiuni intră în șantier pe Valea Oltului.
23:30
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Ca să modernizăm linie de tramvai trebuie mai întâi să modernizăm rețeaua de apă și canalizare. Va exista în mod clar un disconfort” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei anunță că modernizarea rețelei de apă și canalizare trebuie să fie prioritară în zonele unde urmează să fie reabilitate liniile de tramvai. Ciprian Ciucu a avut luni o întâlnire cu conducerea Apa Nova, pentru a stabili ordinea investițiilor
23:15
Cele mai frumoase 10 locuri din România de vizitat în 2026. Destinațiile admirate de turiști din toată lumea # Adevarul.ro
România păstrează numeroase locuri spectaculoase care pot concura în atractivitate cu destinații turistice faimoase din lume. Unele sunt recunoscute pentru unicitatea lor, iar altele îi impresionează pe călători prin grandoarea și autenticitatea lor.
23:00
Ce răspunde Sorin Grindeanu la întrebarea dacă el este propunerea PSD pentru conducerea SRI # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că nu negociază cu președintele Nicușor Dan procurorii șefi și infirmă ipoteza că s-ar afla pe vreo listă prezumtivă de propuneri pentru conducerea Serviciului Român de Informații.
23:00
Craiova se ține tare în fruntea Superligii. Oltenii au spulberat Petrolul chiar la Ploiești # Adevarul.ro
Universitatea Craiova a dispus pe „Ilie Oană” cu 4-0 contra găzarilor.
22:45
Cine are interesul să distrugă NATO. Hari Bucur Marcu: Retorica despre fascism și imperialism versus Trump polarizează opinia publică # Adevarul.ro
Rusia și China jubilează: NATO este tot mai aproape de o implozie din cauza neînțelegerilor dintre SUA și UE. Expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu crede că democrații americani sunt cei care îi învrăjbesc pe europeni și caută să saboteze proiectele administrației de la Washington.
22:15
Horoscop marți, 20 ianuarie. O zodie petrece clipe de neuitat cu partenerul, iar alta duce o luptă în dragoste # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de marți, 20 ianuarie, o zodie petrece clipe minunate cu partenerul, iar alta se confruntă cu lupte de putere în dragoste.
22:15
Dorian Popa a izbucnit în plâns în fața magistraților. Despre faptul că a condus drogat, influencerul a spus că a fost „un episod izolat” # Adevarul.ro
Dorian Popa s-a prezentat luni, 19 ianuarie, la Curtea de Apel București, unde se judecă apelul în dosarul în care este acuzat de conducere sub influența substanțelor interzise, după ce a fost depistat la volan cu urme de canabis în organism.
22:15
Sânge pe străzile Iranului: Șeful poliției lansează un ultimatum de trei zile către cei implicaţi în „revolte” pentru a se preda # Adevarul.ro
Autoritățile iraniene au lansat luni un apel ferm către persoanele implicate în protestele anti-guvernamentale, cerându-le să se predea în termen de trei zile dacă vor să beneficieze de clemență.
Acum 8 ore
21:45
O româncă stabilită în China arată câte produse a cumpărat cu 250 de lei dintr-un supermarket: „În România cumperi doar brânza și covrigii” # Adevarul.ro
O româncă stabilită în China a atras atenția pe TikTok după ce a prezentat cumpărăturile pe care le-a făcut cu 250 de lei într-un supermarket.
21:45
Danemarca trimite mai multe trupe în Groenlanda. Un „contingent substanțial” sosește luni seară la Kangerlussuaq # Adevarul.ro
Danemarca își suplimentează forțele militare din Groenlanda, în contextul în care presiunile președintelui american Donald Trump privind anexarea insulei arctice se intensifică, relatează Politico, citând presa daneză.
21:45
Două numiri aprobate în Biroul Politic Național al PNL: cine va conduce ARICE și ANOFM # Adevarul.ro
Biroul Politic Național al PNL a aprobat, luni, două propuneri pentru ocuparea unor funcții publice importante, în cadrul primei ședințe din acest an, desfășurată în contextul pregătirii reformei administrației și a angajării răspunderii Guvernului în Parlament.
21:15
Premierul Jponiei convoacă alegeri anticipate la început de februarie pentru a-şi consolida mandatul. Pe ce se bazează Sanae Takaichi # Adevarul.ro
Premierul japonez Sanae Takaichi a anunţat luni că va dizolva camera inferioară a Parlamentului şi va convoca alegeri legislative anticipate pe 8 februarie, punându-şi funcţia în joc în scopul de a obţine un mandat consolidat pentru a-şi duce la îndeplinire ambiţiosul său program politic.
21:15
Puterea de la Chișinău cere anchetarea edilului Ion Ceban pentru legături cu FSB-ul. Partidul său îl apără # Adevarul.ro
Membrii Consiliului Municipal Chișinău din partea puterii îl acuză pe edilul Ion Ceban de legături cu FSB-ul și cer anchetarea acestuia. Partidul primarului respinge acuzațiile și îi ia apărarea.
21:00
Ungaria spune că viitorul Groenlandei trebuie discutat doar între Trump și Danemarca: „Nu cred că este o chestiune a Uniunii Europene” # Adevarul.ro
Ungaria respinge implicarea Uniunii Europene în disputa privind Groenlanda și se alătură poziției pro-Trump. „Considerăm că aceasta este o problemă bilaterală”, a afirmat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.
20:45
Fructul care îți protejează inima: cardiologii spun că ajută la reducerea colesterolului și menținerea tensiunii arteriale # Adevarul.ro
Un fruct bogat în grăsimi sănătoase și nutrienți esențiali ar putea proteja inima mai mult decât crezi. Recomandat de cardiologi, acesta ajută la menținerea tensiunii arteriale și la scăderea colesterolului „rău”, fără a schimba radical stilul de viață.
20:45
Oficialii danezi boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda # Adevarul.ro
Guvernul Danemarcei nu va trimite niciun reprezentant la Forumul Economic Mondial de la Davos, decizie care survine în contextul escaladării unei dispute sensibile cu Statele Unite legată de statutul Groenlandei, potrivit informațiilor citate de Bloomberg.
20:45
Primul transplant de inimă din acest an, la limită din cauza vremii. Cordul a ajuns cu două ore întârziere la Târgu Mureș # Adevarul.ro
Primul transplant de inimă din acest an a fost realizat cu mari emoții la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureș, după ce condițiile meteo severe au întârziat transportul organului vital de la București cu aproximativ două ore.
20:30
O îmbinare defectă a șinei, posibilă cauză a catastrofei feroviare din Spania soldat cu 39 de morți: „Eroarea umană este practic exclusă” # Adevarul.ro
Experții care investighează deraierea trenului de mare viteză produsă duminică în sudul Spaniei, tragicul accident feroviar în urma căruia cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, au identificat o posibilă cauză tehnică.
20:15
„Călugărițele Z ale lui Putin”. Cum ar fi infiltrat Rusia bisericile din Suedia într-un război cinic de propagandă # Adevarul.ro
Surorile de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta păreau, la prima vedere, imaginea inocenței. În preajma Crăciunului, ele vindeau icoane, obiecte de artizanat și suveniruri credincioșilor din bisericile suedeze, fără să trezească suspiciuni.
20:15
Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa s-a întâlnit Ilie Bolojan și Radu Miruță. Discuții despre consolidarea cooperării strategice dintre România, NATO şi SUA # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), aflat în vizită în România. Grynkewich s-a întâlnit și cu mini
20:00
Cea mai lungă autostradă din lume traversează 14 țări, leagă două continente și se întinde pe 30.000 de km: drumuri prin deșert, junglă, munți și orașe # Adevarul.ro
Recunoscută de Guinness World Records, Autostrada Pan-Americană este cea mai lungă șosea din lume. Traseul său imens, care traversează 14 țări și două continente, include deșerturi, păduri tropicale, munți înalți și orașe istorice, iar parcurgerea sa completă poate dura chiar și un an.
20:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude utilizarea forței militare pentru a prelua Groenlanda, într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News.
Acum 12 ore
19:45
Alexandru Nazare anunță că bugetul pe 2026 a întrat „în linie dreaptă”: „Am agreat un calendar clar şi realist”. Când va intra în dezbatere şi la vot # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor a anunțat luni, 19 ianuarie, agrearea unui clar şi realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026. Alexandru Nazare a precizat că, în câteva zile, vor fi aprobate plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele.
19:45
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează: „Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre” # Adevarul.ro
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seara, într-un discurs televizat adresat națiunii, că își va depune demisia din funcție pentru a intra oficial în cursa electorală.
19:30
Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a falsificat CV-ul, a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Motivul sancțiunii # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat, luni, 19 ianuarie, o decizie definitivă în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) la alegerile parlamentare din 2024.
19:30
În Cupa Qatarului la fotbal, echipa Al Arabi a dispus astăzi cu 5-0 de Al Sadd.
19:15
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți # Adevarul.ro
Numărul participanților la fondurile de pensii private facultative (Pilonul 3) a atins un milion la finalul anului trecut, randamentul investițiilor fiind de 19,6%, potrivit informării Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
19:15
Designerul italian de modă Valentino Garavani a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi, a anunțat luni fundația care îi poartă numele.
19:00
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după ceilalți, un fel de mentalitate de turmă” # Adevarul.ro
Un zbor al companiei Jet2 spre Alicante a decolat luni dimineață de la aeroportul din Manchester fără ca zeci de pasageri să fie la bord. Aceștia au rămas blocați pe scări timp de zeci de minute.
19:00
Primarii PNL „cu gura mare” au fost verificați de Corpul de Control, spune Rareș Bogdan. „Nu e normal, trebuie libertate de expresie” # Adevarul.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat că mai mulți primari liberali care au semnalat dificultăți financiare au fost ulterior verificați de Corpul de Control al premierului sau de Curtea de Conturi.
19:00
Duel de 5 stele în Liga Campionilor: Inter Milano înfruntă „balaurul” Arsenal, liderul din cel mai tare campionat european # Adevarul.ro
Meciul Inter - Arsenal are loc marți seară, de la ora 22:00, în etapa a 7-a din grupa Ligii Campionilor la fotbal.
19:00
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit decapitat luni, 19 ianuarie 2026, într-un apartament închiriat în regim hotelier pe Calea Aradului din Timișoara. Potrivit primelor informații, bărbatul era originar din județul Mehedinți, dar locuia în Timișoara.
19:00
Tragedie pe DN7, în Hunedoara. O persoană a murit și alte două sunt rănite, după ce două maşini s-au ciocnit. Unul dintre răniți e în stop cardio-respirator # Adevarul.ro
Un om a murit şi alți doi sunt răniți în urma unui accident produs luni, 19 ianuarie, pe DN 7, în judeţul Huneodara, unde două mașini s-au izbit violent. Unul dintre răniți e în stare gravă.
18:30
Trimiterea Acordului Mercosur la CJUE ar aduce o amânare de „cel puțin un an”. Explicațiile unui eurodeputat român # Adevarul.ro
Noua sesiune a eurodeputaților aduce nu numai o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, conduse de Ursula von der Leyen, ci și posibilitatea blocării Acordului Mercosur.
18:30
România nu a spus încă nimic despre insistența SUA de a prelua Groenlanda. Președintele Nicușor Dan s-a declarat totuși „profund îngrijorat” de „escaladarea” declarațiilor dintre „partenerii și aliații transatlantici”.
