„Raiul cerșetorilor”: Iașul, asaltat de persoane fără adăpost din tot restul țării
IasiTV Life, 20 ianuarie 2026 04:40
Iașul continuă să fie destinația preferată a persoanelor fără adăpost din întreaga regiune a Moldovei și nu numai. Vin din Bacău, Botoșani, Hunedoara, Neamț sau Vrancea, atrași de potențialul de a obține bani din cerșetorie, în ciuda faptului că mulți figurează ca beneficiari de ajutoare sociale în localitățile de domiciliu. Cea mai recentă intervenție a [...]
• • •
Acum 30 minute
05:00
Tribunalul Iași a pronunțat o primă sentință în cazul cutremurător al unei tinere de 29 de ani din localitatea Tomești, acuzată de rele tratamente aplicate minorului. Femeia a fost condamnată la trei ani de închisoare după ce ancheta a scos la iveală un șir de agresiuni de o cruzime rară asupra unuia dintre fiii săi [...]
05:00
O intervenție de urgență a pompierilor din cadrul Detașamentului Focșani s-a încheiat tragic luni seară. Cinci echipaje au fost mobilizate pentru a stinge un incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe din municipiu. După localizarea flăcărilor, salvatorii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 30 de ani. Acesta este al doilea eveniment [...]
Acum o oră
04:40
Polițiștii Locali din cadrul Serviciului 1 au intervenit luni seară pentru salvarea unui bărbat aflat în stare de hipotermie. Acesta a fost identificat într-un mijloc de transport de pe traseul 6, unde se urcase în încercarea de a se încălzi. Deși bărbatul figurează cu un domiciliu stabil, lipsa surselor de încălzire din locuință l-a forțat [...]
04:40
Acum 24 ore
16:10
Conferință de mare interes despre Moldova din timpul domnitorului Grigore Alexandru Ghyca # IasiTV Life
Fundația Colegiului Național de Apărare – Sucursala Moldova invită publicul la conferința intitulată „Moldova în epoca domnitorului Grigore Alexandru Ghyka: modernizare și unionism", care va avea loc miercuri, 21 ianuarie, începând cu ora 10.00, la Sala Henri Coandă din incinta Palatului Culturii din Iași. Vedeți și Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor Această [...]
14:20
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iași
13:10
În perioada 20-23 ianuarie, în Arhiepiscopia Iașilor vor avea loc mai multe evenimente. Iată programul acestora: Marţi, 20 ianuarie Departamentul Pro Vita va organiza, cu începere de la ora 18.00, o nouă întâlnire online a grupului de suport pentru mamele de îngeri „Dincolo de nori este iubire". Scopul acestui grup este de a veni în [...]
10:10
Noul Mercedes-Benz CLA electric, desemnat „Mașina Anului 2026” și disponibil la Casa Auto Iași # IasiTV Life
Noul Mercedes-Benz CLA a fost desemnat „Mașina Anului 2026" de prestigiosul juriu european Car of the Year, în cadrul ceremoniei oficiale desfășurate la Salonul Auto de la Bruxelles, Belgia. Distincția confirmă poziția de lider a modelului într-un segment extrem de competitiv, unde designul spectaculos, tehnologiile avansate de siguranță și performanțele dinamice definesc noul standard. Considerat [...]
09:30
Opera Națională Română din Iași programează în această săptămână primele întâlniri din 2026 cu Baletul Operei Iași, care a revenit acasă după turneul efectuat în Italia în perioada 12 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. „Am susținut 35 de spectacole, 11 , 15 și nouă , într-un adevărat maraton de 28 [...]
06:30
INVITAT / Pr. Paroh MIHAI MĂRGINEANU – Parohia "Toma Cozma" Iași
06:20
VIDEO. Sport extrem sau inconștiență? Imagini virale cu ieșenii care au confundat râul Bahlui cu un patinoar # IasiTV Life
Gerul persistent din ultimele zile a transformat cursul râului Bahlui într-o suprafață de gheață care a atras primii amatori de senzații tari. Duminică seară, în timp ce termometrele indicau -11 grade Celsius, doi tineri au fost surprinși patinând în zona Podu Roș. Citiți și Opt spectacole în luna februarie la Opera Iași. Biletele se pun [...]
06:00
EU SĂNĂTOS / TROMBOEMBOLISMUL PULMONAR – Ce este și de ce reprezintă o urgență medicală # IasiTV Life
INVITAT / Prof.univ.dr. ANTONIU OCTAVIAN PETRIȘ – Medic primar cardiolog
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Un adolescent de 17 ani a murit după ce sania tractată de o mașină s-a izbit de un cap de pod # IasiTV Life
O distracție periculoasă s-a transformat într-un coșmar vineri seară, pe Drumul Județean 643, în localitatea Dobrun. Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața după ce sania pe care se afla, legată de un autoturism, a derapat și a lovit violent un cap de pod. La volanul mașinii se afla un tânăr de 21 de [...]
06:50
Vechimea în muncă devine mai scumpă în 2026: Un an de pensie costă acum peste 12.000 de lei # IasiTV Life
Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru a ieși la pensie la limita de vârstă mai au la dispoziție doar câteva luni pentru a beneficia de tarifele actuale. Începând cu 1 iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, costul pentru fiecare an de vechime cumpărat va crește [...]
06:30
VIDEO. Trafic transformat în ring de box: Incident între doi șoferi din Botoșani, anchetat acum de poliție # IasiTV Life
Un conflict spontan izbucnit vineri în traficul din municipiul Dorohoi s-a transformat rapid într-o agresiune reciprocă. Polițiștii au fost sesizați prin apel de urgență cu privire la faptul că doi șoferi își împart pumni în plină stradă, sub privirile celorlalți participanți la trafic. În urma intervenției, autoritățile au identificat protagoniștii: un bărbat de 57 de [...]
16 ianuarie 2026
15:50
INVITAT / Dr. Adrian Codirlașu – Președinte CFA România
13:50
INVITAT / TRAIAN DOBRE – Președinte AIPMM
13:50
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat în Parlamentul României (PSD)
11:40
Stăm „foarte bine" la consumul de alcool și la fumat și ocupăm, într-un clasament publicat în raportul OCDE pe anul trecut, onorabile locuri din față. Stăm „foarte bine" și la mortalitatea evitabilă – practic, pe locul 7 din toate țările OCDE (în număr de 38). Avem cele mai multe morți evitabile din OCDE. Fumăm mult, [...]
09:40
Opera Națională Română din Iași a stabilit programul evenimentelor care vor avea loc luna viitoare. Teatrul liric ieșean va avea opt întâlniri cu publicul în februarie. Iată programul acestora:3 februarie, ora 18:30 – „Bărbierul din Sevilla", de Gioachino Rossini;6 februarie, ora 18:30 – „Văduva veselă 2.0", de Franz Lehár;7 februarie, ora 18:30 – „Văduva veselă [...]
09:20
Reflexele antidemocratice ale premierului „Taie-Tot”: consultări formale, opacitate totală # IasiTV Life
Deputatul PSD Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, îl critică pe premierul Ilie Bolojan, care vine astăzi la Iași. "Premierul , liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se întâlnească cu primarii din județ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de [...]
05:50
Agricultura din nord-estul țării traversează un moment critic, culminând joi după amiază cu o mobilizare masivă în zona Hanul Ancuței. Fermierii din trei județe (Iași, Suceava și Neamț) își strigă disperarea, arătând cu degetul spre noile măsuri fiscale intrate în vigoare la 1 ianuarie, pe care le consideră o povară insuportabilă. Pe lângă presiunea fiscală, [...]
05:40
Un tânăr de 21 de ani din comuna Roșiești a aflat pe propria piele că banii primiți „cadou" în cont pot aduce dosar penal. Acesta a fost reținut de polițiștii Secției 7 Rurală Banca după ce a refuzat să restituie integral o sumă trimisă eronat de o firmă. Totul a început pe 10 martie 2025, [...]
05:30
Sfârșit cumplit pentru o femeie din comuna Bogdănești: Strivită de propria mașină în curtea casei # IasiTV Life
Sfârșit cumplit pentru o femeie din Buda: Strivită de propria mașină în curtea casei. O clipă de neatenție a dus la un deznodământ fatal pentru o localnică din comuna Bogdănești. Joi după-amiază, pompierii din Bârlad au desfășurat o misiune dificilă în satul Buda, după ce o femeie de 57 de ani a rămas prinsă sub [...]
05:30
Un incendiu izbucnit la un punct de colectare a deșeurilor din municipiul Iași a mobilizat ieri două autospeciale de stingere cu apă și spumă ale ISU Iași. Incendiul, care a mistuit complet șase pubele, a pus în pericol bunurile aflate în vecinătate, inclusiv vehiculele rezidenților. Pompierii atrag atenția asupra dificultăților întâmpinate în timpul misiunii din [...]
15 ianuarie 2026
16:40
Ford – liderul absolut al pieței de vehicule electrice din România în 2025, cu o creștere record de 360% # IasiTV Life
Ford își consolidează poziția de lider pe piața vehiculelor electrice din România în 2025, atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule comerciale. Cu un total de 2.132 de unități electrice înmatriculate (autoturisme și vehicule comerciale), Ford a atins o cotă de piață de 15%, marcând o creștere impresionantă de 360% față de anul precedent. Pe [...]
14:20
INVITAT / Prof.dr. FLORENTIN CIOBOTARU – Inspector școlar general adjunct IȘJ Iași
12:10
INVITAT / Dr. EMMA STRATULAT – Președinte Asociația "Save Our Paws"
09:30
Opera Națională Română din Iași propune două spectacole de operă în acest sfârșit de săptămână.Sâmbătă, de la ora 18.30, în Sala Mare, este programată opera în trei acte „Bal mascat", de Giuseppe Verdi. Vor interpreta soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei Iași. Dirijor va fi Nicolae Dohotaru. Vedeți și Concert de Ziua Culturii Naționale oferit [...]
06:50
Paradoxul renovărilor scumpe: Un elev a fost rănit după ce tavanul s-a prăbușit într-un liceu recent reabilitat din Botoșani # IasiTV Life
Momente de panică miercuri dimineață într-un liceu din Botoșani, unde o bucată masivă de tencuială s-a prăbușit din tavan direct peste bănci și catedră. Incidentul, de o gravitate extremă, a avut loc într-o sală de curs dintr-o clădire recent renovată. În urma prăbușirii, un elev a fost rănit la nivelul capului, suferind o contuzie. După [...]
06:40
Un bărbat a fost ridicat de poliție dintr-un centru social. Descinderi în forță la Iași # IasiTV Life
Operațiune fulger miercuri seară în municipiul Iași. Luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), alături de polițiști, au descins simultan în două locații cheie: Baia Publică și Centrul Social „C.A. Rosetti". Vizate de intervenția în forță au fost centrele unde sunt găzduite persoanele fără adăpost din oraș. Citiți și USV Iași a stabilit detaliile [...]
06:40
Tupeu incredibil surprins de camere: A sustras cinci iPhone-uri de pe raft și a dispărut în câteva secunde # IasiTV Life
Un bărbat de 44 de ani a fost reținut de polițiștii Secției 8, fiind acuzat de un furt spectaculos comis în plină zi într-un centru comercial din Sectorul 2. Incidentul a avut loc pe 27 decembrie 2025, în jurul prânzului, când individul a profitat de neatenția personalului și, printr-o manevră extrem de îndrăzneață, a demontat [...]
14 ianuarie 2026
15:00
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași
15:00
INVITAT / Ina Bulimar – Manager juridic
11:10
Pe 12 ianuarie, polițiștii din cadrul IPJ Bacău– Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au prins în flagrant delict un conducător auto în timp ce oferea unui polițist 1.500 de euro cu scopul de a obține clasarea dosarului penal în care era cercetat pentru [...]
10:30
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași a stabilit condițiile, criteriile și calendarul admiterii pentru anul universitar
06:40
Bloc cuprins de flăcări după o explozie uriașă. Planul Roșu de Intervenție, în vigoare # IasiTV Life
Momente de coșmar marți după-amiaza în Zalău, unde o explozie provocată de o butelie a zguduit un bloc de locuințe. Deflagrația a declanșat un incendiu puternic la etajul al doilea, forțând autoritățile să activeze imediat Planul Roșu de Intervenție. Bilanțul preliminar este îngrijorător: un bărbat a suferit arsuri grave, fiind preluat de echipajul de terapie [...] The post Bloc cuprins de flăcări după o explozie uriașă. Planul Roșu de Intervenție, în vigoare first appeared on IasiTV Life.
06:30
Arhiepiscopia Romano-Catolică de București (ARCB) a transmis o reacție oficială prin care își exprimă îngrijorarea profundă față de inițiativele legislative care propun reglementarea prostituției în România. Reprezentanții instituției au declarat că se opun „cu fermitate” oricărui act normativ de acest gen, invocând argumente etice și dogmatice. „Suntem deosebit de îngrijoraţi cu privire la efectele morale [...] The post Arhiepiscopia Romano-Catolică, reacție oficială împotriva legalizării prostituției first appeared on IasiTV Life.
06:30
Bilet de călătorie pentru „patrupezi”: Cât costă și în ce condiții pot circula animalele de companie în transportul public # IasiTV Life
Tot mai multe orașe din România adoptă modelul european și introduc obligativitatea biletului pentru animalele de companie în transportul în comun. Măsura îi vizează în special pe proprietarii câinilor de talie mare, în timp ce animalele mici, care pot fi ținute în brațe, beneficiază în general de gratuitate. În Reșița, spre exemplu, biletul pentru un [...] The post Bilet de călătorie pentru „patrupezi”: Cât costă și în ce condiții pot circula animalele de companie în transportul public first appeared on IasiTV Life.
06:20
Incident aviatic la Sibiu: Un avion Wizz Air a depășit pragul pistei din cauza condițiilor meteo # IasiTV Life
O aeronavă Wizz Air care venea de la Milano Bergamo a fost implicată marți, 13 ianuarie 2026, într-un incident operațional pe Aeroportul Internațional Sibiu. În ciuda ninsorii abundente, avionul a aterizat în siguranță la ora 16:39, însă a ajuns la marginea pistei în timpul manevrelor de întoarcere către platforma de parcare. Reprezentanții aeroportului au precizat [...] The post Incident aviatic la Sibiu: Un avion Wizz Air a depășit pragul pistei din cauza condițiilor meteo first appeared on IasiTV Life.
06:10
Un copil de 4 ani, găsit rătăcind singur prin ger, în papuci de casă. Mama a aflat de la Poliție că fiul ei a „evadat” # IasiTV Life
Un băiețel de doar 4 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a părăsit nesupravegheat Grădinița nr. 6. Micuțul a fost găsit de polițiștii locali rătăcind în zona Pieței Chirilă, îmbrăcat doar cu o bluziță subțire și încălțat cu papuci de interior, în timp ce afară temperaturile erau extrem de scăzute. [...] The post Un copil de 4 ani, găsit rătăcind singur prin ger, în papuci de casă. Mama a aflat de la Poliție că fiul ei a „evadat” first appeared on IasiTV Life.
13 ianuarie 2026
14:20
INVITAT / LAURENŢIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Gerul afectează activitatea Serviciilor Publice? first appeared on IasiTV Life.
14:20
INVITAT / Vasile NISTOR – Teach for România , Biroul Regional Moldova The post DAREA DE SEAMĂ / Școala din România reală first appeared on IasiTV Life.
12 ianuarie 2026
22:30
16:20
13:50
INVITAȚI / Alexandru Vieru – președinte Știința MiroslavaAndrei Popa – antrenor Știința Miroslava The post CONTRAATAC / Parteneriat strategic Știința Miroslava – Dinamo first appeared on IasiTV Life.
12:00
Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează o serie de evenimente speciale cu ocazia Zilei Culturii Naționale, un tribut adus lui Mihai Eminescu, dar și o celebrare a continuității culturale și creației literare românești prin expoziții speciale, întâlniri cu scriitori și discuții literare. Joi, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, la Muzeul „Mihai Eminescu” [...] The post Ziua Culturii Naționale 2026 la Muzeul Național al Literaturii Române Iași first appeared on IasiTV Life.
09:30
Opera Națională Română din Iași va puncta într-un mod special Ziua Culturii Naționale, care este sărbătorită în fiecare an pe 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu. Instituția înființată în urmă cu 70 de ani va oferi joi un concert în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași. Evenimentul, în care artiști [...] The post Concert de Ziua Culturii Naționale oferit de Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
06:50
Lovitură dură pentru veterinari! Guvernul reduce drastic finanțarea: Sănătatea animalelor, în pericol # IasiTV Life
Medicina veterinară din România se află în pragul unei crize fără precedent, după ce Guvernul a decis, fără consultări prealabile, înjumătățirea fondurilor lunare alocate cabinetelor de specialitate. Subvenția pentru funcționare a fost diminuată drastic, de la 10.000 de lei la doar 5.000 de lei, măsură care lovește direct în capacitatea medicilor de a-și susține activitatea [...] The post Lovitură dură pentru veterinari! Guvernul reduce drastic finanțarea: Sănătatea animalelor, în pericol first appeared on IasiTV Life.
06:50
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată: Ce soldă vor primi tinerii după finalizarea instruirii # IasiTV Life
Președintele Nicușor Dan a semnat actul normativ care instituie serviciul militar voluntar în termen pentru cetățenii români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani. Programul de instruire va avea o durată de maximum patru luni și se va desfășura în unitățile Ministerului Apărării Naționale. Miza financiară principală este bonusul acordat la [...] The post Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată: Ce soldă vor primi tinerii după finalizarea instruirii first appeared on IasiTV Life.
