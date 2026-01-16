Intervenție de urgență în Dacia: Foc violent la un depozit de colectare a deșeurilor
IasiTV Life, 16 ianuarie 2026 05:30
Un incendiu izbucnit la un punct de colectare a deșeurilor din municipiul Iași a mobilizat ieri două autospeciale de stingere cu apă și spumă ale ISU Iași. Incendiul, care a mistuit complet șase pubele, a pus în pericol bunurile aflate în vecinătate, inclusiv vehiculele rezidenților. Pompierii atrag atenția asupra dificultăților întâmpinate în timpul misiunii din [...]
• • •
Acum 30 minute
05:50
Agricultura din nord-estul țării traversează un moment critic, culminând joi după amiază cu o mobilizare masivă în zona Hanul Ancuței. Fermierii din trei județe (Iași, Suceava și Neamț) își strigă disperarea, arătând cu degetul spre noile măsuri fiscale intrate în vigoare la 1 ianuarie, pe care le consideră o povară insuportabilă. Pe lângă presiunea fiscală, [...]
05:40
Un tânăr de 21 de ani din comuna Roșiești a aflat pe propria piele că banii primiți „cadou" în cont pot aduce dosar penal. Acesta a fost reținut de polițiștii Secției 7 Rurală Banca după ce a refuzat să restituie integral o sumă trimisă eronat de o firmă. Totul a început pe 10 martie 2025, [...]
Acum o oră
05:30
Sfârșit cumplit pentru o femeie din comuna Bogdănești: Strivită de propria mașină în curtea casei # IasiTV Life
Sfârșit cumplit pentru o femeie din Buda: Strivită de propria mașină în curtea casei. O clipă de neatenție a dus la un deznodământ fatal pentru o localnică din comuna Bogdănești. Joi după-amiază, pompierii din Bârlad au desfășurat o misiune dificilă în satul Buda, după ce o femeie de 57 de ani a rămas prinsă sub [...]
05:30
16 ianuarie 2026 05:30
Acum 24 ore
16:40
Ford – liderul absolut al pieței de vehicule electrice din România în 2025, cu o creștere record de 360% # IasiTV Life
Ford își consolidează poziția de lider pe piața vehiculelor electrice din România în 2025, atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule comerciale. Cu un total de 2.132 de unități electrice înmatriculate (autoturisme și vehicule comerciale), Ford a atins o cotă de piață de 15%, marcând o creștere impresionantă de 360% față de anul precedent. Pe [...]
14:20
INVITAT / Prof.dr. FLORENTIN CIOBOTARU – Inspector școlar general adjunct IȘJ Iași
12:10
INVITAT / Dr. EMMA STRATULAT – Președinte Asociația "Save Our Paws"
09:30
Opera Națională Română din Iași propune două spectacole de operă în acest sfârșit de săptămână.Sâmbătă, de la ora 18.30, în Sala Mare, este programată opera în trei acte „Bal mascat", de Giuseppe Verdi. Vor interpreta soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei Iași. Dirijor va fi Nicolae Dohotaru. Vedeți și Concert de Ziua Culturii Naționale oferit [...]
06:50
Paradoxul renovărilor scumpe: Un elev a fost rănit după ce tavanul s-a prăbușit într-un liceu recent reabilitat din Botoșani # IasiTV Life
Momente de panică miercuri dimineață într-un liceu din Botoșani, unde o bucată masivă de tencuială s-a prăbușit din tavan direct peste bănci și catedră. Incidentul, de o gravitate extremă, a avut loc într-o sală de curs dintr-o clădire recent renovată. În urma prăbușirii, un elev a fost rănit la nivelul capului, suferind o contuzie. După [...]
06:40
Un bărbat a fost ridicat de poliție dintr-un centru social. Descinderi în forță la Iași # IasiTV Life
Operațiune fulger miercuri seară în municipiul Iași. Luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), alături de polițiști, au descins simultan în două locații cheie: Baia Publică și Centrul Social „C.A. Rosetti". Vizate de intervenția în forță au fost centrele unde sunt găzduite persoanele fără adăpost din oraș. Citiți și USV Iași a stabilit detaliile [...]
06:40
Tupeu incredibil surprins de camere: A sustras cinci iPhone-uri de pe raft și a dispărut în câteva secunde # IasiTV Life
Un bărbat de 44 de ani a fost reținut de polițiștii Secției 8, fiind acuzat de un furt spectaculos comis în plină zi într-un centru comercial din Sectorul 2. Incidentul a avut loc pe 27 decembrie 2025, în jurul prânzului, când individul a profitat de neatenția personalului și, printr-o manevră extrem de îndrăzneață, a demontat [...]
Ieri
15:00
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași
15:00
INVITAT / Ina Bulimar – Manager juridic
11:10
Pe 12 ianuarie, polițiștii din cadrul IPJ Bacău– Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au prins în flagrant delict un conducător auto în timp ce oferea unui polițist 1.500 de euro cu scopul de a obține clasarea dosarului penal în care era cercetat pentru [...]
10:30
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași a stabilit condițiile, criteriile și calendarul admiterii pentru anul universitar 2026-2027, metodologiile specifice fiind aprobate în ultima ședință a Senatului. Vedeți și Ziua Culturii Naționale 2026 la Muzeul Național al Literaturii Române Iași Astfel, admiterea candidaților români se va realiza pe baza notelor obținute [...]
06:40
Bloc cuprins de flăcări după o explozie uriașă. Planul Roșu de Intervenție, în vigoare # IasiTV Life
Momente de coșmar marți după-amiaza în Zalău, unde o explozie provocată de o butelie a zguduit un bloc de locuințe. Deflagrația a declanșat un incendiu puternic la etajul al doilea, forțând autoritățile să activeze imediat Planul Roșu de Intervenție. Bilanțul preliminar este îngrijorător: un bărbat a suferit arsuri grave, fiind preluat de echipajul de terapie [...]
06:30
Arhiepiscopia Romano-Catolică de București (ARCB) a transmis o reacție oficială prin care își exprimă îngrijorarea profundă față de inițiativele legislative care propun reglementarea prostituției în România. Reprezentanții instituției au declarat că se opun „cu fermitate" oricărui act normativ de acest gen, invocând argumente etice și dogmatice. „Suntem deosebit de îngrijoraţi cu privire la efectele morale [...]
06:30
Bilet de călătorie pentru „patrupezi”: Cât costă și în ce condiții pot circula animalele de companie în transportul public # IasiTV Life
Tot mai multe orașe din România adoptă modelul european și introduc obligativitatea biletului pentru animalele de companie în transportul în comun. Măsura îi vizează în special pe proprietarii câinilor de talie mare, în timp ce animalele mici, care pot fi ținute în brațe, beneficiază în general de gratuitate. În Reșița, spre exemplu, biletul pentru un [...]
06:20
Incident aviatic la Sibiu: Un avion Wizz Air a depășit pragul pistei din cauza condițiilor meteo # IasiTV Life
O aeronavă Wizz Air care venea de la Milano Bergamo a fost implicată marți, 13 ianuarie 2026, într-un incident operațional pe Aeroportul Internațional Sibiu. În ciuda ninsorii abundente, avionul a aterizat în siguranță la ora 16:39, însă a ajuns la marginea pistei în timpul manevrelor de întoarcere către platforma de parcare. Reprezentanții aeroportului au precizat [...]
06:10
Un copil de 4 ani, găsit rătăcind singur prin ger, în papuci de casă. Mama a aflat de la Poliție că fiul ei a „evadat” # IasiTV Life
Un băiețel de doar 4 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a părăsit nesupravegheat Grădinița nr. 6. Micuțul a fost găsit de polițiștii locali rătăcind în zona Pieței Chirilă, îmbrăcat doar cu o bluziță subțire și încălțat cu papuci de interior, în timp ce afară temperaturile erau extrem de scăzute. [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
INVITAT / LAURENŢIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași
14:20
INVITAT / Vasile NISTOR – Teach for România , Biroul Regional Moldova
12 ianuarie 2026
22:30
Apar tot mai multe evenimente care cer ținute rafinate, iar salopeta elegantă se dovedește o alegere inspirată atunci când vrei să te evidențiezi fără să renunți la confort. Fie că ai o invitație la nuntă, cocktail sau o petrecere cu dress code, poți opta pentru un look actual și sofisticat alegând una dintre salopetele pe [...]
16:20
12 ianuarie 2026 16:20
13:50
INVITAȚI / Alexandru Vieru – președinte Știința MiroslavaAndrei Popa – antrenor Știința Miroslava
12:00
Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează o serie de evenimente speciale cu ocazia Zilei Culturii Naționale, un tribut adus lui Mihai Eminescu, dar și o celebrare a continuității culturale și creației literare românești prin expoziții speciale, întâlniri cu scriitori și discuții literare. Joi, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, la Muzeul „Mihai Eminescu" [...]
09:30
Opera Națională Română din Iași va puncta într-un mod special Ziua Culturii Naționale, care este sărbătorită în fiecare an pe 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu. Instituția înființată în urmă cu 70 de ani va oferi joi un concert în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași. Evenimentul, în care artiști [...]
06:50
Lovitură dură pentru veterinari! Guvernul reduce drastic finanțarea: Sănătatea animalelor, în pericol # IasiTV Life
Medicina veterinară din România se află în pragul unei crize fără precedent, după ce Guvernul a decis, fără consultări prealabile, înjumătățirea fondurilor lunare alocate cabinetelor de specialitate. Subvenția pentru funcționare a fost diminuată drastic, de la 10.000 de lei la doar 5.000 de lei, măsură care lovește direct în capacitatea medicilor de a-și susține activitatea [...]
06:50
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată: Ce soldă vor primi tinerii după finalizarea instruirii # IasiTV Life
Președintele Nicușor Dan a semnat actul normativ care instituie serviciul militar voluntar în termen pentru cetățenii români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani. Programul de instruire va avea o durată de maximum patru luni și se va desfășura în unitățile Ministerului Apărării Naționale. Miza financiară principală este bonusul acordat la [...]
06:40
Oaspete nepoftit la cină: Jandarmii din Botoșani, mobilizați pentru a „evacua” o bufniță dintr-o bucătărie # IasiTV Life
Jandarmii din Botoșani au fost protagoniștii unei misiuni atipice, după ce un localnic a solicitat ajutor prin numărul de urgență 112. Acesta a raportat prezența unei bufnițe în propria bucătărie, pasărea reușind să intre în locuință printr-o țeavă de ventilație. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Botoșani, pasărea a fost, cel mai probabil, atrasă de [...]
06:40
INVITAT / Conf.univ.dr. IONUȚ NISTOR – Medic primar nefrolog
06:30
Începând de luni, 12 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor va fi reluată pe axa centrală a municipiului Iași, pe segmentul cuprins între Casa Modei, Mitropolia Moldovei și Teatrul Național „Vasile Alecsandri". Echipele primăriei au început deja demontarea parcului de distracții instalat pentru Sărbătorile de Iarnă, inclusiv a roții panoramice de pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Deși [...]
06:30
Fotbalul ieșean este în doliu după trecerea în neființă a lui Dumitru „Mituș" Anton, una dintre figurile emblematice ale Politehnicii. În vârstă de 73 de ani, fostul fundaș a lăsat în urmă o moștenire impresionantă: 303 prezențe în prima ligă sub culorile clubului din Copou, pentru care a evoluat neîntrerupt între 1973 și 1985. Anton [...]
9 ianuarie 2026
16:10
INVITAT / Prof. Univ. Dr. George Poede – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
10:00
Deschis în fiecare zi, pe parcursul sărbătorilor, Palatul Culturii a fost vizitat în perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, atât de ieșeni, cât și de turiști din numeroase orașe ale țării și din străinătate, înregistrând peste 4.100 de vizitatori și încasări de peste 123.000 lei. Vedeți și Tort de 10 kilograme și mii [...]
06:30
VIDEO. Primarul localității Mălușteni (Vaslui) a fost reținut de poliție după ce ar fi produs un accident rutier # IasiTV Life
Gheorghe Bîțu, primarul comunei Mălușteni, a fost reținut joi seară de polițiștii din Murgeni în urma unui incident rutier bizar. Martorii susțin că edilul ar fi părăsit sediul Primăriei la volanul autoturismului personal, după un eveniment privat, pierzând controlul direcției după aproximativ 100 de metri și plonjând cu mașina într-un șanț. Imediat după impact, edilul [...]
06:10
Dublă celebrare la Teatrul Național din Iași: Ziua Culturii Naționale și 174 de ani de la nașterea lui Caragiale # IasiTV Life
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Iași marchează Ziua Culturii Naționale printr-un eveniment de referință: spectacolul „D-ale carnavalului", programat pe
06:10
Zeci de locuitori ai comunei Vlădeni s-au adunat în fața primăriei pentru a protesta împotriva noilor niveluri ale taxelor și impozitelor locale stabilite pentru anul fiscal 2026. Oamenii se plâng că ajustările la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport sunt mult prea mari, avertizând că bugetele familiilor, în special ale pensionarilor, sunt grav [...] The post Scandal în Vlădeni! Primarul, asaltat de localnicii furioși din cauza taxelor mărite first appeared on IasiTV Life.
06:00
Un incendiu a izbucnit hoi seară într-un apartament situat într-un imobil cu regim de înălțime P+2+M din localitatea Valea Lupului. Alerta a fost primită prin numărul unic de urgență 112, la fața locului fiind mobilizate de urgență echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Potrivit ISU Iași, la intervenție participă două autospeciale de stingere cu apă [...] The post Incendiu într-un bloc din Valea Lupului: Pompierii ieșeni au intervenit first appeared on IasiTV Life.
8 ianuarie 2026
16:30
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași The post DEZBATEREA ZILEI / BILANȚ ȘI PLANURI LA MUZEUL MUNICIPAL first appeared on IasiTV Life.
06:30
VIDEO. Tort de 10 kilograme și mii de zâmbete: Cum a transformat părintele Damaschin ziua de Sfântul Ioan într-un basm pentru copiii sărmani # IasiTV Life
Pentru micii beneficiari ai Asociației „Glasul Vieții”, ziua de Sfântul Ioan nu a fost doar o sărbătoare în calendar, ci o explozie de bucurie. Părintele Dan Damaschin a organizat la Iași o petrecere-surpriză unde vedeta a fost un tort uriaș de 10 kilograme. Printre sărbătoriți s-a numărat și Ioana, o fetiță de nouă ani dintr-un [...] The post VIDEO. Tort de 10 kilograme și mii de zâmbete: Cum a transformat părintele Damaschin ziua de Sfântul Ioan într-un basm pentru copiii sărmani first appeared on IasiTV Life.
06:20
Pericol public pe străzile din Botoșani: Șofer depistat cu o alcoolemie uriașă, de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat # IasiTV Life
Razii de amploare pe străzile din Botoșani, unde polițiștii rutieri s-au confruntat cu cifre de-a dreptul șocante. „Recordul” negativ îi aparține unui bărbat de 63 de ani din comuna Mihai Eminescu care, aflat la volanul unui autoturism pe Calea Națională, a indicat o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Valoarea, care indică [...] The post Pericol public pe străzile din Botoșani: Șofer depistat cu o alcoolemie uriașă, de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat first appeared on IasiTV Life.
06:10
Programul „Masa Sănătoasă” în Iași: Peste 24.000 de elevi vor beneficia de mese calde sau pachete alimentare # IasiTV Life
Programul național „Masă sănătoasă” primește o finanțare record în 2026, conform listei oficiale publicate recent în Monitorul Oficial. Cu o alocare totală de peste 1,5 miliarde de lei — o creștere masivă de 392 de milioane față de anul precedent — programul va deservi zilnic peste 542.000 de copii. Județul Iași se consolidează ca un [...] The post Programul „Masa Sănătoasă” în Iași: Peste 24.000 de elevi vor beneficia de mese calde sau pachete alimentare first appeared on IasiTV Life.
06:00
VIDEO. Tânăr din Republica Moldova, salvat de pe Ceahlău după o intervenție de patru ore # IasiTV Life
Salvamontiștii nemțeni au finalizat cu succes o misiune de salvare dificilă în Masivul Ceahlău, desfășurată joi după-amiază. Alerta a fost dată în jurul orei 14:30, prin numărul de urgență 112, semnalând că un tânăr de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, se află în stare de inconștiență în zona Cușma Dorobanțului, la o altitudine [...] The post VIDEO. Tânăr din Republica Moldova, salvat de pe Ceahlău după o intervenție de patru ore first appeared on IasiTV Life.
7 ianuarie 2026
16:00
INVITAT / ADINA RUSU – Specialist nutriționist, dietetician The post DEZBATEREA ZILEI / SĂNĂTOS DUPĂ SĂRBĂTORI first appeared on IasiTV Life.
16:00
INVITAT / Cătălina Luca – Expert in Antreprenoriat și Inovare Medicală The post BUSINESS ROMÂNESC / Inovație și Anteprenoriat pentru Sănătate first appeared on IasiTV Life.
06:10
Pericol pentru nou-născuți: Loturi de lapte praf NAN, retrase din cauza contaminării bacteriene # IasiTV Life
Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retrase de la vânzare în urma unei alerte de siguranță alimentară. Decizia a fost luată chiar de compania producătoare, după ce s-a descoperit că un ingredient furnizat de un partener extern ar putea fi contaminat cu o bacterie periculoasă pentru sugari. Deși până în prezent nu [...] The post Pericol pentru nou-născuți: Loturi de lapte praf NAN, retrase din cauza contaminării bacteriene first appeared on IasiTV Life.
06:10
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris: Vremea extremă a anulat zborurile către România # IasiTV Life
Președintele României, Nicușor Dan, a fost nevoit să își amâne revenirea în țară programată pentru această noapte, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează atât România, cât și Franța. Aflat la Paris pentru reuniunea „Coaliția de Voință”, șeful statului nu a putut decola cu aeronava Spartan din cauza ceții dense din București, care face imposibilă [...] The post Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris: Vremea extremă a anulat zborurile către România first appeared on IasiTV Life.
06:00
Tragedie evitată la secundă: Un bărbat cu dizabilități, salvat de vecini dintr-un incendiu violent # IasiTV Life
O tragedie a fost evitată marți în județul Iași, după ce mai mulți cetățeni au reușit să salveze un bărbat imobilizat dintr-o casă cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit în localitatea Boureni și s-a manifestat violent pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Până la sosirea celor două autospeciale ISU, vecinii au acționat contra [...] The post Tragedie evitată la secundă: Un bărbat cu dizabilități, salvat de vecini dintr-un incendiu violent first appeared on IasiTV Life.
06:00
Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea cu publicul a serviciului de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu se va desfășura perioada 1 – 7 ianuarie 2026. Începând cu ziua de joi, 8 ianuarie 2026, se vor încasa impozitele, taxele, [...] The post Din 8 ianuarie se pot plăti impozitele și taxele pentru noul an first appeared on IasiTV Life.
