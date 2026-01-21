Bolojan, atacat de liberali în ședința PNL – ce spun stenogramele

06:30

Tot mai multe orașe din România adoptă modelul european și introduc obligativitatea biletului pentru animalele de companie în transportul în comun. Măsura îi vizează în special pe proprietarii câinilor de talie mare, în timp ce animalele mici, care pot fi ținute în brațe, beneficiază în general de gratuitate. În Reșița, spre exemplu, biletul pentru un [...] The post Bilet de călătorie pentru „patrupezi”: Cât costă și în ce condiții pot circula animalele de companie în transportul public first appeared on IasiTV Life.