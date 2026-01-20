Bucureștean condamnat pentru amenințări și promovarea simbolurilor fasciste pe rețelele de socializare
Buletin de București, 20 ianuarie 2026 04:50
Un bucureștean a fost condamnat la un an și cinci luni de închisoare, cu suspendare, pentru amenințări și promovarea simbolurilor fasciste pe rețelele de socializare, scrie Știrile Pro Tv. Ancheta a fost deschisă după ce bărbatul a postat imagini cu Adolf Hitler și cu sigla Gărzii de Fier, dar şi mesaje în care promova idei
• • •
Acum 5 minute
05:20
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a atribuit, în perioada octombrie–decembrie 2025, mai multe contracte de achiziție publică pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Clinic Colentina, pentru Secția Gastroenterologie și Blocul Operator de Urologie. Valoarea totală estimată a achiziției a fost de 3.883.193 de lei (peste
Acum 15 minute
05:10
Au început înscrierile pentru Atelierele „Micul Artist" de la Opera Comică pentru Copii. La cursuri pot participa copii de toate vârstele. La Atelierele „Micul Artist" vor fi zeci de cursuri pentru copii. Pentru 15 ședințe, prețul este de 490 de lei. Copiii vor avea acces la 44 de ateliere variate, menite să-i sprijine în dezvoltarea personală:
05:10
Lotul 1 al autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschis cu aproape un an mai devreme. Care este stadiul lucrărilor # Buletin de București
Au fost reluate lucrările pe șantierul lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, iar traficul pe segmentul cuprins între N1A (Mogoșoaia – Buftea) și DN1 (Corbeanca) ar putea fi deschis în mai 2026, cu aproape un an mai devreme decât termenul prevăzut în contract, , scrie profit.ro. Constructorul Retter a anunțat că echipele au revenit pe
Acum o oră
04:50
Bucureștean condamnat pentru amenințări și promovarea simbolurilor fasciste pe rețelele de socializare # Buletin de București
Un bucureștean a fost condamnat la un an și cinci luni de închisoare, cu suspendare, pentru amenințări și promovarea simbolurilor fasciste pe rețelele de socializare, scrie Știrile Pro Tv. Ancheta a fost deschisă după ce bărbatul a postat imagini cu Adolf Hitler și cu sigla Gărzii de Fier, dar şi mesaje în care promova idei
Acum 12 ore
18:40
Ciprian Ciucu, despre problemele sistemului de termoficare: „Se repetă exact tiparul RADET”. Regia, premergătoare Termoenergetica, a dat faliment # Buletin de București
Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat că are ca prioritate în mandatul său de primar să se ocupe de problemele sistemului de termoficare, precizând că Termoenergetica se confruntă cu aceleași probleme care au dus la falimentul RADET. Edilul a anunțat că, tocmai de aceea, se va concentra, în primă fază, pe salvarea de la faliment
Acum 24 ore
16:20
Peste 100 de milioane de euro, facturi restante la termoficare. Primăria Capitalei se împrumută din nou la Ministerul Finanțelor # Buletin de București
Primăria Capitalei a acumulat datorii de peste 100 milioane de euro către Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB). Pentru a putea achita facturi restante, municipalitatea se va împrumuta, din nou, la Ministerul Finanțelor, au decis consilierii generali în ședința de luni, 19 ianuarie. Valoarea împrumutului se ridică la 30 de milioane de euro. Fondurile vor fi
15:10
O nouă încercare pentru închirierea vilei pregătite pentru Iohannis. La primele două nu s-a prezentat nimeni # Buletin de București
Cea de-a treia licitație pentru închirierea vilei de pe Bulevardul Aviatorilor din București, pregătite pentru fostul președinte Klaus Iohannis, dar în care acesta nu s-a mai mutat, după un scandal public privind cheltuielile cu renovarea clădirii, va avea loc pe 23 ianuarie. Primele două licitații au fost organizate anul trecut, în lunile noiembrie și decembrie,
15:00
Majoratul fiului primarului din Buftea ar fi costat aproape 100.000 de euro. Gheorghe Pistol este unul dintre cei mai bogați primari din Ilfov | Can can # Buletin de București
Majoratul fiului primarului din Buftea , Gheorghe Pistol, desfășurat la etajul 17 al uneia dintre clădirile One, ar fi costat aproximativ 100.000 de euro, scrie Cancan.ro. Buletin de București a scris că Gheorghe Pistol este unul dintre cei mai bogați primari din județul Ilfov, fiind în topul despăgubirilor acordate de stat pentru terenurile de pe
13:40
De ce nu funcționează semafoarele în una dintre cele mai grele intersecții din București. Are loc zeci de tamponări pe an # Buletin de București
Intersecție dintre Șoseaua Alexandriei, Strada Antiaeriană, Șoseaua București-Măgurele și alte patru străzi mai mici este una dintre cele mai grele intersecții din București. Deși, în zonă sunt montate semafoare încă de acum 15 ani, acestea funcționează tot de atunci doar pe galben intermitent. Prin urmare, șoferii care circulă prin această intersecție trebuie să se ghideze
13:00
Ilfov | Continuă sterilizările și microcipările gratuite, pentru câinii cu proprietar. Programul actualiazat # Buletin de București
Protectia Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov continuă sterilizările și microcipările gratuite pentru câinii cu proprietar. Campania se desfășoară în mai multe localități din județ. Reprezentantii de la Protecția Animalelor au anunțat și programul de sterilizări și microcipări gratuite: Sterilizarea și microciparea gratuită a câinilor cu proprietar presupune: Autoritățile ilfovene precizează că, în Voluntari și
12:30
VIDEO | Două tiruri au blocat Autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanța, dinspre București. S-au făcut cozi pe câțiva kilometri # Buletin de București
Două tiruri care au derapat pe asfaltul cu zăpadă au blocat Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre Constanța dinspre București. Traficul a fost blocat la kilometrul 139+000, după ce un autocamionul a intrat în parapet, obturând complet circulația. „Autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 139, pe sensul de mers spre litoral, în apropierea localității Fetești,
09:50
Primăria Sectorului 6 a amenajat fără autorizație două parcări pentru biciclete, cu firma unui fost consilier local PNL. Cum explică Ciprian Ciucu # Buletin de București
Parcări pentru biciclete inaugurate și recepționate fără autorizație de construire Primăria Sectorului 6 a amenajat în ultimii ani mai multe parcări pentru biciclete cu ajutorul unor firme contractate de instituții sunordonate. În anul 2024, Administrația Comercială Sector 6, aflată în subordinea Primăriei condusă atunci de Ciprian Ciucu, a atribuit printr-o procedură simplificată un acord-cadru de
08:30
Ninge, atenție cum circulați. Pieton accidentat după ce două mașini au fost lovite din spate de o alta care nu a mai putut frâna # Buletin de București
Un bărbat lovit de o mașină în timp ce traversa strada, în sectorul 4 al Capitalei, a ajuns în stare gravă la spital, azi-noapte. Potrivit unui martor, un autoturism care oprise în dreptul trecerii de pietoni a fost izbit din spate și proiectat peste victima care traversa regulamentar. La locul accidentului au fost trimise mai
08:10
Începe proiectarea drumului de mare viteză București-Giurgiu. Documentul trebuie să fie gata în 16 luni # Buletin de București
Compania care realizează proiectarea drumului de mare viteză București-Giurgiu începe să lucreze la studiul de fezabilitate de luni, 19 ianuarie, a declarat duminică Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). „Avem București – Giurgiu în proiectare, mâine este ordinul de începere. De mâine începem să contabilizăm cele 16 luni în care
Ieri
05:10
Sector 6 | Patru unități de învățământ ar putea intra în programul „Masă sănătoasă”. Proiectul așteaptă votul în Consiliul Local # Buletin de București
Programul „Masă sănătoasă" ar putea cuprinde patru școli din Sectorul 6. Proiectul intră în dezbaterea Consiliului Local pe 22 ianuarie 2026. Valoarea zilnică a suportului alimentar este de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată. Potrivit notei de fundamentare, „programul Național „Masă sănătoasă" se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe durata cursurilor,
18 ianuarie 2026
19:50
De ce plătește Bucureștiul subvenție pentru transportul public din Ilfov. Argumentul Societății de Transport Volunari: „Îi ajută pe cei care vin la muncă sau la școală în Capitală # Buletin de București
Primarul general al Capitalei a declarat marți că nu înțelege de ce Bucureștiul plătește circa 23 de milioane de euro subvenție pentru transportul public din Ilfov, asigurat de către Societatea de Transport Voluntari (STV). Edilul a anunțat că va reevalua această situație. La scurt timp, conducerea STV a reacționat și a explicat într-un comunicat de
17:20
ASSMB înființează secția de chirurgie cardiovasculară a Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” cu aproape 650.000 de euro # Buletin de București
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a inițiat o procedură de achiziție publică pentru furnizarea de echipamente medicale necesare înființării secției de chirurgie cardiovasculară în cadrul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu". Valoarea totală estimată a achiziției este de 3.289.663 de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 650.000 de euro, conform Sistemului Electronic
17:00
Doi ani de troleibuze cu autonomie: 10 milioane de kilometri și 45 de milioane de călători # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) marchează doi ani de la introducerea în circulație a troleibuzelor Solaris Trollino 12M cu autonomie. Primele vehicule au ajuns în Capitală pe 18 ianuarie 2024, fiind livrate la Depoul Bujoreni, unde au început imediat testele tehnice. Cele 100 de troleibuze achiziționate de Primăria Municipiului București prin fonduri europene au parcurs,
16:30
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță că încă două rame electrice regionale PESA, din seria 655-5 (RE-R), au plecat din Polonia spre România și urmează să ajungă duminică seara în stația București Obor. Cele două unități fac parte din contractul pentru achiziția a 62 de trenuri electrice destinate traficului regional și suburban, contract derulat de
16:20
Expoziție interactivă pentru copii și spectacole de teatru, în agenda culturală a PMB # Buletin de București
Primăria Municipiului București anunță programul evenimentelor culturale organizate săptămâna viitoare în instituțiile aflate în subordine. Agenda include spectacole de teatru pentru copii și adulți, expoziții, ateliere, tururi ghidate și activități educative, desfășurate în mai multe spații culturale din Capitală. Printre noutăți se numără o expoziție interactivă dedicată copiilor, deschisă la Muzeul Copiilor, pe Bulevardul Decebal
14:10
Cafeneaua BdB | 85 de ani de la Pogromul de la București. Istoric: „Memoria pogromului aproape că lipsește din spațiul public” # Buletin de București
85 de ani de la Pogromul de la București. În zilele de 21-23 ianuarie 1941, o revoltă legionară a izbucnit în Capitală. Criminalii erau conduși de Horia Sima, împotriva mareșalului Ion Antonescu, ca răzbunare pentru asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. În același timp cu rebeliunea, legionarii au inițiat și condus cel mai
11:07
Intervalul 18.01.2026 Ora 08:00 – 19.01.2026 Ora 08:00 Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții defulguială. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -6… -5 grade, iar cea minimă va fi de –10…-9 grade. Intervalul 19.01.2026 Ora 08:00 –
09:50
Accident produs de un tânăr beat, care nu avea permis și conducea o mașină furată # Buletin de București
Un tânăr de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliţiştii au descoperit că el nu avea permis de conducere, consumase alcool, iar maşina era furată. Conform unui comunicat al Poliţiei Rutiere, citat de Agerpres, joi noapte, în jurul orei 00:05, Brigada Rutieră București a
07:10
Sector 1 | Patru terenuri de sport vor fi amenajate pe un spațiu viran de lângă Bulevardul Aerogării. Cost: 1,4 milioane de lei # Buletin de București
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, a lansat o licitație publică simplificată pentru execuția unor lucrări de dezvoltare a 4 terenuri de sport pe un teren viran neamenajat de lângă Bulevardul Aerogării. Mai precis, pe strada Ocna Sibiului (fost nr. 9–21) vor fi construite
06:10
De ce întârzie mereu trenul Muntenia, de la Budapesta la București. Întârziere record de 9 ore | Club feroviar # Buletin de București
Trenul internațional Muntenia, al CFR Călători, care face curse zilnice între Budapesta și București și invers întârzie de fiecare dată la sosirea în capitala României, pentru că este considerat un tren „marginal" pe rețeaua maghiară de căi ferate, așa că zi de zi ajunge la intrarea în țară, la Curtici, cu întârzieri semnificative, scrie Club
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
De ce s-a surpat asfaltul pe Calea Victoriei. Autobuzele, blocate peste două ore # Buletin de București
Vineri după-amiază s-a surpat asfaltul în centrul Bucureștiului, afectând o bandă de circulație, la intersecția dintre Calea Victoriei și strada C.A. Rosetti. Brigada rutieră a Capitalei a explicat că surparea a avut legătură cu o țevile care aparțin companiei Apa Nova. „La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 18.30, Brigada Rutieră a fost
16:40
TERMOFICARE | Sistemul funcționează la 77%, în timp ce Bucureștiul se confruntă cu –12 grade. Capitala intră sub cod galben de frig # Buletin de București
Sistemul de termoficare din București funcționează, în prezent, la aproximativ 77% din capacitate, în condițiile în care Capitala se confruntă cu un val de frig accentuat, iar temperaturile nocturne ajung până la –12 grade Celsius. Situația este cu atât mai complicată cu cât Bucureștiul intră sub cod galben de vreme geroasă, potrivit avertizărilor meteorologice. Cele
14:00
Studiul care va enerva mulți fani: rockul românesc, mai aproape de manele decât de hip-hop # Buletin de București
Rockul românesc seamănă lexical mai mult cu manelele și muzica de biserică decât cu hip-hopul – toate trei au vocabular simplu, repetiții la început de vers și ton predominant pozitiv, arată newsletterului Știință și comunicare,
13:30
Compania care administrează aeroporturile Otopeni și Băneasa a fost evaluată la peste 10 miliarde de lei # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care administrează aeroporturile Otopeni și Băneasa, a fost estimată la peste 10 miliarde de lei, înregistrând o apreciere de circa 35% de la un an la altul, arată o evaluare efectuată de filiala locală a KPMG. Valoarea este inclusă și în rapoartele Fondului Proprietatea (FP) și are la bază evaluarea […] The post Compania care administrează aeroporturile Otopeni și Băneasa a fost evaluată la peste 10 miliarde de lei appeared first on Buletin de București.
12:40
Este gata stația de epurare Glina. Lucrările au durat 7 ani și au costat 160 de milioane de lei # Buletin de București
Stația de epurare Glina, care curăță apele uzate care vin din București, a fost finalizată la finalul anului 2025, a anunțat Primăria Capitalei. Lucrările au început în 2018. „Am finalizat lucrările de reabilitare la STAȚIA DE EPURARE GLINA. Este cea mai modernă din țară și singura care tratează apa uzată la cele mai înalte standarde. […] The post Este gata stația de epurare Glina. Lucrările au durat 7 ani și au costat 160 de milioane de lei appeared first on Buletin de București.
07:10
Muzeul Național Cotroceni va fi deschis pentru public în data de 24 ianuarie 2026. Intrare este gratuită pentru copii și adolescenți. Evenimentul marchează 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza și soția lui, doamna Elena Cuza, au avut drept reședință de vară palatul domnesc de la Cotroceni, […] The post Muzeul Național Cotroceni este deschis pe 24 ianuarie appeared first on Buletin de București.
06:50
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 19-25 ianuarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
06:20
Sector 2 | Peste 58 de milioane de euro pentru controversatul program „Campionii de la 2” # Buletin de București
Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (DGAPI) Sector 2 a lansat o licitație pentru servicii educaționale, de nutriție, culturale și sportive necesare implementării programului controversat „Campionii de la 2”, care urmează să se desfășoare în școlile din Sectorul 2. Controversa acestui program o reprezintă faptul că programul, derulat până acum direct de școli și primărie, […] The post Sector 2 | Peste 58 de milioane de euro pentru controversatul program „Campionii de la 2” appeared first on Buletin de București.
00:10
2026 ar putea aduce un nou parc natural în Capitală. Ce schimbări ar putea apărea în gestionarea zonelor verzi urbane # Buletin de București
2026 ar putea aduce un nou parc natural în Capitală, potrivit unui comunicat de presă al Asociației Parcul Natural București. Schimbări ar putea apărea și în gestionarea zonelor verzi urbane, în cazul cărora nu este exclusă trecerea în administrarea primăriilor de sector. „Asociația Parcul Natural București va finaliza Studiul de Fundamentare Științifică și îl va […] The post 2026 ar putea aduce un nou parc natural în Capitală. Ce schimbări ar putea apărea în gestionarea zonelor verzi urbane appeared first on Buletin de București.
16 ianuarie 2026
23:40
Un tren care circulă de la Kiev spre Gara de Nord a avut cinci ore întârziere pe teritoriul Ucrainei # Buletin de București
Un tren care circulă de la Kiev spre Gara de Nord a avut cinci ore de întârziere pe teritoriul Ucrainei, conform unui comunicat de presă al CFR Călători. Din informațiile furnizate CFR de către operatorul național de transport feroviar din Republica Moldova, întârzierea a fost cauzată de o avarie la rețeaua electrică. Trenul era programat […] The post Un tren care circulă de la Kiev spre Gara de Nord a avut cinci ore întârziere pe teritoriul Ucrainei appeared first on Buletin de București.
21:40
Opt amenzi, după manifestația din Piața Victoriei împotriva Guvernului Bolojan. Jandarmii au tras cu gaze lacrimogene # Buletin de București
Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat opt sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.100 de lei, în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de joi din Piața Victoriei. „În continuare, se fac verificări pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, […] The post Opt amenzi, după manifestația din Piața Victoriei împotriva Guvernului Bolojan. Jandarmii au tras cu gaze lacrimogene appeared first on Buletin de București.
21:00
S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei. Trei linii de autobuz sunt blocate # Buletin de București
Liniile 122, 137 și 311 – blocate în zona Calea Victoriei/Str. C.A. Rosetti, sens Bd. Magheru. Cauza: surpare carosabil, anunță STB. Știre în curs de actualizare. The post S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei. Trei linii de autobuz sunt blocate appeared first on Buletin de București.
20:20
Verdict oficial | „Palatul lui Iohannis” din București a costat aproape 7 milioane de euro. Curtea de Conturi confirmă dezvăluirile Recorder # Buletin de București
Curtea de Conturi confirmă dezvăluirile Recorder. Statul român a cheltuit aproape șapte milioane de euro, din bani publici, pentru lucrările de reabilitare a vilei de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86. Imobilul a rămas în memoria publică drept „Palatul lui Iohannis”, cu toate că, în cele din urmă, a fost scos la închiriat. Concret, în evidența […] The post Verdict oficial | „Palatul lui Iohannis” din București a costat aproape 7 milioane de euro. Curtea de Conturi confirmă dezvăluirile Recorder appeared first on Buletin de București.
17:20
Sector 3 | Concesie din partea Poliției Locale: dacă ai telefonul afișat în parbriz, nu îți mai ridică mașina parcată neregulamentar # Buletin de București
Poliția Locală Sector 3 nu îți mai ridică mașina parcată neregulamentar, dacă lași numărul de telefon în parbriz. Decizia a fost luată, , potrivit anunțului făcut de Primăria Sectorului 3, cu scopul de a debloca mai rapid zonele afectate În cazurile în care șoferul a afișat un număr de telefon, poate fi contactat de polițiștii […] The post Sector 3 | Concesie din partea Poliției Locale: dacă ai telefonul afișat în parbriz, nu îți mai ridică mașina parcată neregulamentar appeared first on Buletin de București.
15:20
Sector 1 | Contractele pentru locurile de parcare de reședință se prelungesc automat din 2026 # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat că se vor prelungi automat contractele pentru locurile de parcare de reședință, iar locuitorii nu vor mai fi nevoiți să le semneze anual. Contractele de parcare de reședință se vor prelungi automat, prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, conform Regulamentului de atribuire și exploatare […] The post Sector 1 | Contractele pentru locurile de parcare de reședință se prelungesc automat din 2026 appeared first on Buletin de București.
12:50
Patru linii STB ar putea avea trasee modificate duminică, pentru meciul Dinamo-Universitatea Cluj # Buletin de București
Traseele pentru patru linii STB ar putea fi deviate duminică, 18 ianuarie, la decizia Brigăzii Rutiere. Măsură ar putea fi luată pentru meciul Dinamo-Universitatea Cluj. În acest context, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. Astfel, pentru meciul Dinamo-Universitatea Cluj, vehiculele vor […] The post Patru linii STB ar putea avea trasee modificate duminică, pentru meciul Dinamo-Universitatea Cluj appeared first on Buletin de București.
12:10
Reabilitarea a 50 de kilometri de șine de tramvai și Prelungirea Ghencea, printre principalele proiecte de investiții anunțate de Primăria Capitalei. În ce mai investește banii # Buletin de București
Primăria Capitalei a anunțat că are în derulare mai multe proiecte de investiții în acest an, în mai multe domenii, precum infrastructură, clădiri publice și transport public, în diverse stadii de implementare. Planul include modernizarea a aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai și urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea. Principalele proiecte de investiții ale […] The post Reabilitarea a 50 de kilometri de șine de tramvai și Prelungirea Ghencea, printre principalele proiecte de investiții anunțate de Primăria Capitalei. În ce mai investește banii appeared first on Buletin de București.
11:40
Sector 1 | Peste 430.000 de euro pentru modernizarea spațiului verde din Piața Mureș. Aici se va muta Poliția Locală # Buletin de București
Spațiul verde din Piața Mureș ar urma să fie modernizat cu peste 430.000 de euro, potrivit unei licitații lansate de Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului (DUPSPM), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1. Mai precis, lucrările vor viza un teren de peste 9.000 de metri pătrați, situat pe Strada Mureș nr. 18-24. […] The post Sector 1 | Peste 430.000 de euro pentru modernizarea spațiului verde din Piața Mureș. Aici se va muta Poliția Locală appeared first on Buletin de București.
10:30
Vremea va fi geroasă, în Capitală, în următoarea săptămână, cu temperaturi care pot ajunge până la minus 10 grade, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Intervalul 15 ianaurie, ora 20:00 – 16 ianuarie, ora 08:00: Cerul a avut înnorări și spre sfârșitul intervalului a nins. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura minimă a fost de […] The post METEO | Vremea va fi geroasă, în Capitală, până pe 20 ianuarie appeared first on Buletin de București.
07:00
Sector 5 | Locurile de parcare pentru anul 2026 se pot solicita online. Cum se depun cererile # Buletin de București
Cetățenii Sectorului 5 pot depune cereri pentru locurile de parcare pentru anul 2026, pe platforma online. Această este deja funcțională, a anunțat autoritatea locală. Platforma https://parcari.sector5.ro/map este disponibilă pentru: Documente necesare Cum se depun cererile pentru locurile de parcare Pentru locurile de parcare, solicitate online, cetățenii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. Procedura nu durează […] The post Sector 5 | Locurile de parcare pentru anul 2026 se pot solicita online. Cum se depun cererile appeared first on Buletin de București.
07:00
A fost publicat primul studiu dedicat istoriei familiei Bellu și a ansamblului Cimitirului Bellu # Buletin de București
A fost publicat un prim studiu dedicat istoriei familiei Bellu și ansamblului Cimitirului Șerban Vodă – Bellu. Lucrarea are la bază documente de arhivă, corespondență și surse oficiale. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Cimitirul Bellu – Muzeu în aer liber, iar autorul a încercat să fie obiectiv și să relateze istoria exact […] The post A fost publicat primul studiu dedicat istoriei familiei Bellu și a ansamblului Cimitirului Bellu appeared first on Buletin de București.
01:10
Corupții Capitalei (IV): Cristian Poteraș, primarul Sectorului 6 care s-a remarcat printr-o condamnare și mai multe dosare penale # Buletin de București
Fostul primar al Sectorului 6, Cristian Poteraș, a rămas în istoria politică a Capitalei mai degrabă prin implicarea sa în scandaluri și dosare de corupție/abuz în serviciu, nu pentru reformele administrative sau proiecte majore. Asta deși a fost primar timp de două mandate, din 2004 până în 2012. Buletin de București continuă seria „Corupții Capitalei”, […] The post Corupții Capitalei (IV): Cristian Poteraș, primarul Sectorului 6 care s-a remarcat printr-o condamnare și mai multe dosare penale appeared first on Buletin de București.
01:10
FOTO | Parcul istoric Brătianu va fi modernizat. Valoarea investiției depășește 2,3 milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 1, prin Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, a lansat o licitație publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare la Parcul istoric Brătianu, un spațiu verde aflat pe strada Turda, în apropierea Pieței Amzei. Valoarea totală estimată a contractului este de aproape 11,93 milioane de lei, echivalentul a […] The post FOTO | Parcul istoric Brătianu va fi modernizat. Valoarea investiției depășește 2,3 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
01:00
Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu # Buletin de București
Câteva mii de oameni au participat joi seara la un protest antisemit, în Piața Universității, împotriva Legii Vexler au cântat melodii legionare, dedicate explicit lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. Manifestația a fost organizată de Claudiu Târziu, fondatorul Partidului Acțiunea Conservatoare, și susținută de AUR. Imagini video surprinse la fața locului arată grupul de […] The post Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu appeared first on Buletin de București.
15 ianuarie 2026
21:30
Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine # Buletin de București
De Ziua Culturii Naționale vorbim despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală și despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni și viziune, la marile tradiții culturale ale lumii. Aceasta este miza adusă de Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie, la Sala Palatului. Evenimentul este organizat sub […] The post Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine appeared first on Buletin de București.
