2026 ar putea aduce un nou parc natural în Capitală. Ce schimbări ar putea apărea în gestionarea zonelor verzi urbane
Buletin de București, 17 ianuarie 2026 00:10
2026 ar putea aduce un nou parc natural în Capitală, potrivit unui comunicat de presă al Asociației Parcul Natural București. Schimbări ar putea apărea și în gestionarea zonelor verzi urbane, în cazul cărora nu este exclusă trecerea în administrarea primăriilor de sector. „Asociația Parcul Natural București va finaliza Studiul de Fundamentare Științifică și îl va
• • •
Acum 30 minute
00:10
Acum o oră
23:40
Un tren care circulă de la Kiev spre Gara de Nord a avut cinci ore întârziere pe teritoriul Ucrainei # Buletin de București
Un tren care circulă de la Kiev spre Gara de Nord a avut cinci ore de întârziere pe teritoriul Ucrainei, conform unui comunicat de presă al CFR Călători. Din informațiile furnizate CFR de către operatorul național de transport feroviar din Republica Moldova, întârzierea a fost cauzată de o avarie la rețeaua electrică. Trenul era programat
Acum 4 ore
21:40
Opt amenzi, după manifestația din Piața Victoriei împotriva Guvernului Bolojan. Jandarmii au tras cu gaze lacrimogene # Buletin de București
Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat opt sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.100 de lei, în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de joi din Piața Victoriei. „În continuare, se fac verificări pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare",
21:00
S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei. Trei linii de autobuz sunt blocate # Buletin de București
Liniile 122, 137 și 311 – blocate în zona Calea Victoriei/Str. C.A. Rosetti, sens Bd. Magheru. Cauza: surpare carosabil, anunță STB. Știre în curs de actualizare.
Acum 6 ore
20:20
Verdict oficial | „Palatul lui Iohannis” din București a costat aproape 7 milioane de euro. Curtea de Conturi confirmă dezvăluirile Recorder # Buletin de București
Curtea de Conturi confirmă dezvăluirile Recorder. Statul român a cheltuit aproape șapte milioane de euro, din bani publici, pentru lucrările de reabilitare a vilei de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86. Imobilul a rămas în memoria publică drept „Palatul lui Iohannis", cu toate că, în cele din urmă, a fost scos la închiriat. Concret, în evidența
Acum 8 ore
17:20
Sector 3 | Concesie din partea Poliției Locale: dacă ai telefonul afișat în parbriz, nu îți mai ridică mașina parcată neregulamentar # Buletin de București
Poliția Locală Sector 3 nu îți mai ridică mașina parcată neregulamentar, dacă lași numărul de telefon în parbriz. Decizia a fost luată, , potrivit anunțului făcut de Primăria Sectorului 3, cu scopul de a debloca mai rapid zonele afectate În cazurile în care șoferul a afișat un număr de telefon, poate fi contactat de polițiștii
Acum 12 ore
15:20
Sector 1 | Contractele pentru locurile de parcare de reședință se prelungesc automat din 2026 # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat că se vor prelungi automat contractele pentru locurile de parcare de reședință, iar locuitorii nu vor mai fi nevoiți să le semneze anual. Contractele de parcare de reședință se vor prelungi automat, prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, conform Regulamentului de atribuire și exploatare
12:50
Patru linii STB ar putea avea trasee modificate duminică, pentru meciul Dinamo-Universitatea Cluj # Buletin de București
Traseele pentru patru linii STB ar putea fi deviate duminică, 18 ianuarie, la decizia Brigăzii Rutiere. Măsură ar putea fi luată pentru meciul Dinamo-Universitatea Cluj. În acest context, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. Astfel, pentru meciul Dinamo-Universitatea Cluj, vehiculele vor
12:10
Reabilitarea a 50 de kilometri de șine de tramvai și Prelungirea Ghencea, printre principalele proiecte de investiții anunțate de Primăria Capitalei. În ce mai investește banii # Buletin de București
Primăria Capitalei a anunțat că are în derulare mai multe proiecte de investiții în acest an, în mai multe domenii, precum infrastructură, clădiri publice și transport public, în diverse stadii de implementare. Planul include modernizarea a aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai și urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea. Principalele proiecte de investiții ale
11:40
Sector 1 | Peste 430.000 de euro pentru modernizarea spațiului verde din Piața Mureș. Aici se va muta Poliția Locală # Buletin de București
Spațiul verde din Piața Mureș ar urma să fie modernizat cu peste 430.000 de euro, potrivit unei licitații lansate de Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului (DUPSPM), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1. Mai precis, lucrările vor viza un teren de peste 9.000 de metri pătrați, situat pe Strada Mureș nr. 18-24.
Acum 24 ore
10:30
Vremea va fi geroasă, în Capitală, în următoarea săptămână, cu temperaturi care pot ajunge până la minus 10 grade, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Intervalul 15 ianaurie, ora 20:00 – 16 ianuarie, ora 08:00: Cerul a avut înnorări și spre sfârșitul intervalului a nins. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura minimă a fost de
07:00
Sector 5 | Locurile de parcare pentru anul 2026 se pot solicita online. Cum se depun cererile # Buletin de București
Cetățenii Sectorului 5 pot depune cereri pentru locurile de parcare pentru anul 2026, pe platforma online. Această este deja funcțională, a anunțat autoritatea locală. Platforma https://parcari.sector5.ro/map este disponibilă pentru: Documente necesare Cum se depun cererile pentru locurile de parcare Pentru locurile de parcare, solicitate online, cetățenii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. Procedura nu durează
07:00
A fost publicat primul studiu dedicat istoriei familiei Bellu și a ansamblului Cimitirului Bellu # Buletin de București
A fost publicat un prim studiu dedicat istoriei familiei Bellu și ansamblului Cimitirului Șerban Vodă – Bellu. Lucrarea are la bază documente de arhivă, corespondență și surse oficiale. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Cimitirul Bellu – Muzeu în aer liber, iar autorul a încercat să fie obiectiv și să relateze istoria exact
01:10
Corupții Capitalei (IV): Cristian Poteraș, primarul Sectorului 6 care s-a remarcat printr-o condamnare și mai multe dosare penale # Buletin de București
Fostul primar al Sectorului 6, Cristian Poteraș, a rămas în istoria politică a Capitalei mai degrabă prin implicarea sa în scandaluri și dosare de corupție/abuz în serviciu, nu pentru reformele administrative sau proiecte majore. Asta deși a fost primar timp de două mandate, din 2004 până în 2012. Buletin de București continuă seria „Corupții Capitalei",
01:10
FOTO | Parcul istoric Brătianu va fi modernizat. Valoarea investiției depășește 2,3 milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 1, prin Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, a lansat o licitație publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare la Parcul istoric Brătianu, un spațiu verde aflat pe strada Turda, în apropierea Pieței Amzei. Valoarea totală estimată a contractului este de aproape 11,93 milioane de lei, echivalentul a
01:00
Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu # Buletin de București
Câteva mii de oameni au participat joi seara la un protest antisemit, în Piața Universității, împotriva Legii Vexler au cântat melodii legionare, dedicate explicit lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. Manifestația a fost organizată de Claudiu Târziu, fondatorul Partidului Acțiunea Conservatoare, și susținută de AUR. Imagini video surprinse la fața locului arată grupul de
Ieri
21:30
Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine # Buletin de București
De Ziua Culturii Naționale vorbim despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală și despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni și viziune, la marile tradiții culturale ale lumii. Aceasta este miza adusă de Gala Internațională de Balet „Balanchine's Legacy", care va avea loc pe 11 februarie, la Sala Palatului. Evenimentul este organizat sub
21:10
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 16-21 ianuarie # Buletin de București
Ne-am obișnuit cu gerul? Sper că da, căci mai vine o săptămână tot cu temperaturi negative. Noroc că ne putem refugia la destule evenimente încât să uităm de frigul de-afară (sau, după noroc, de frigul din case). Oricum, nu se compară cu celebrul viscol din februarie 1954, când bucureștenii pășeau de la balcon direct în
18:50
17:50
„Disidența” PNL Ilfov: primarul din Bragadiru se raliază cu gruparea lui Hubert Thuma împotriva lui Bolojan și Ciucu # Buletin de București
Primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu (PNL), a declarat într-un videoclip publicat pe rețelele sociale că majorarea taxelor și impozitelor locale a fost o consecință directă a deciziilor Guvernului, nu o opțiune a administrației locale și a afirmat explicit că nu este de acord cu premierul Ilie Bolojan. Poziția lui vine în paralel unui apel al
17:40
Mai mulți inspectori fiscali din cadrul ANAF București au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, a anunțat Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un comunicat emis joi, 15 ianuarie 2026. Procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați. „În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 732/VIII/3 din
17:00
Wizz Air introduce o nouă rută spre Germania, de pe Aeroportul Băneasa. Va fi operată din aprilie # Buletin de București
Compania Wizz Air a anunțat că va introduce o nouă rută spre Germania, operată de pe Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu", începând cu jumătatea lunii aprilie. Mai exact, vor fi reluate zborurile regulate dintre București și aeroportul din Karlsruhe/Baden-Baden (Germania), scrie Boarding Pass. O nouă rută spre Germania, introdusă de Wizz Air din aprilie Ruta va
16:20
Troiță legionară pe un teren public din Buftea, concesionat unei asociații cu legături directe cu primarul | Context # Buletin de București
O troiță cu simboluri ale Mișcării Legionare a fost amplasată de mai mulți ani la intersecția străzilor Mărășești și Abator din orașul Buftea, pe un teren din domeniul public concesionat de primărie unei asociații în care sora primarului Gheorghe Pistol a avut o funcție de conducere, au dezvăluit jurnaliștii Context.ro. Terenul a fost atribuit în
15:10
TERMOFICARE | Sistemul funcționează la 86%: cele mai multe blocuri afectate, în continuare în Sectoarele 2 și 3 # Buletin de București
Joi, 15 ianuarie, sistemul de termoficare funcționează la 86%, iar mai multe blocuri din Sectoarele 2, 3 și 4 nu au apă caldă și căldură sau acestea funcționează deficitar. Agentul termic este sistat și în unele zone din Sectoarele 1, 5 și 6, din cauza unor lucrări sau avarii apărute în sistem. La începutul lunii
14:50
Trupe de teatru în sala Palatului Cotroceni. Nicușor Dan, de Ziua Culturii Naționale: „Este un gest firesc” # Buletin de București
Trupele de teatru independente vor avea acces în sala Palatului Cotroceni, pentru spectacole. Administrația Prezidențială a anunțat că pune la dispoziție spațiul, începând de anul acesta. Președintele Nicușor Dan este cel care a făcut anunțul, de Ziua Culturii Naționale. „Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare.
14:10
Palatul Parlamentului a rămas fără apă pentru executarea unor lucrări la instalațiile de distribuție a apei. Este vorba despre lucrări care vizează realizarea unui bypass și înlocuirea unor componente ale instalațiilor de conducte, iar reluarea alimentării se va face etapizat. „Oprirea este necesară pentru desfășurarea unor lucrări corective asupra instalațiilor de distribuție a apei, în
13:00
OPINIE | Prețul prestigiului școlar: De ce mă mândresc că sunt liceean la Eminescu # Buletin de București
Sunt elev la un colegiu de prestigiu din Capitală. Unul cu renume chiar, care poartă numele celui mai mare poet al României, Mihai Eminescu. Ziua liceului nostru o sărbătorim astăzi, într-o zi de mare însemnătate, cea în care fața de pe bancnota de 100 de lei și-ar fi sărbătorit, acum mai bine de un secol,
12:00
STB înființează linia 425B, din 17 ianuarie. Pe ce traseu vor circula autobuzele # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că se înființează linia 425B, care va funcționa între terminalele „Clinceni" și „Ghencea", începând cu data de 17 ianuarie 2026. Se înființează linia 425B Noua linie va funcționa, de sâmbătă, între cele două terminale, astfel: Călătorii pot verifica, în timp real, programul de circulație al mijloacelor de
10:30
OPINIE | STB, elefantul corupt din biroul lui Ciprian Ciucu. Noua „Mare Familie”, mufată la achizițiile companiei # Buletin de București
Aceasta este prima provocare majoră pe care Ciprian Ciucu trebuie să o gestioneze din postura de nou primar general al Capitalei, într-un moment în care conturile municipalității sunt practic goale. Blestemul lui Nicuşor Dan? Poate. Dar la mijloc este şi o încrengătură politică de neamuri concentrată la Direcția de Achiziții a STB despre care nu
08:30
Donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 22 ianuarie. Unde se pot înscrie cei interesați # Buletin de București
O nouă campanie de donare de sânge va fi organizată la Primăria Capitalei, joi, 22 ianuarie, între orele 08:30 – 12:30. Cei interesați trebuie să se asigure că îndeplinesc criteriile necesare pentru a dona și să se înscrie prin completarea unui formular. „Prin venele tale curge sânge pe care îl poți dona copiilor aflați în
08:20
Ciucu anunță ancheta fiscală la STB. Ultimul audit, care a declanșat greva din ianuarie 2022, a scos la iveală un jaf generalizat. Fostul director, Adrian Criţ: „Autobuzele și tramvaiele noi ar fi trebuit să scadă costurile” # Buletin de București
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri seară, la Digi24, demararea unui audit financiar la Societatea de Transport București (STB). Edilul a invocat o dublare a cost
06:20
ICR sărbătorește Ziua Culturii Naționale, cu un spectacol eveniment, la Opera Națională # Buletin de București
Ziua Culturii Naționale este sărbătorită, pe 15 ianuarie, la Opera Națională din București. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român. Spectacolul începe la ora 19:00. Pe scenă vor urca Orchestra Metropolitană București și artiști de renume internațional: Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăț, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu. Evenimentul de la Opera Națională București deschide seria […] The post ICR sărbătorește Ziua Culturii Naționale, cu un spectacol eveniment, la Opera Națională appeared first on Buletin de București.
05:40
Se modifică detaliile pentu plata abonamentelor pentru cursurile de înot la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” și Școala Gimnazială nr. 178. Astfel, plata se va face în contul Sectorului 1 al Municipiului București. Această modificare se face, în principal, pentru că, potrivit legii, plăţile trebuie efectuate în conturile bugetare aferente entității publice locale, respectiv primăria, şi […] The post Sector 1 | Se modifică plata abonamentelor pentru cursurile de înot appeared first on Buletin de București.
05:10
STB anunță că linia 343 va funcționa între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă”, din data de 17 ianuarie 2026. Măsura este luată pentru optimizarea transportului public de suprafață. De asemenea, de vor elimina eliminarea tronsoanelor cu grade de încărcare reduse: Bd. Mircea Eliade, Str. Radu Beller, Calea Dorobanți și Bd. Aviatorilor. Traseul pentru linia 343 […] The post Linia 343 va funcționa între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă” appeared first on Buletin de București.
04:40
METEO | Vremea se răcește în weekend, la București. Temperaturile scad mai ales noaptea # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se răcește în weekend, în Capitală. Temperaturile minime coboară la -9…-8 grade. Joi, 15 ianuarie, valorile termice vor crește, astfel că temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă de -4…-3 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, însă noaptea va avea înnorări și spre […] The post METEO | Vremea se răcește în weekend, la București. Temperaturile scad mai ales noaptea appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Sectorul 3 | Contractul pentru Centrul de Urgențe Veterinare a fost atribuit de ASPA. Lucrările vor costa peste 1,2 milioane de euro # Buletin de București
Centrul de Urgențe Veterinare, Adopții și Educație pe care Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA), instituție subordonată Primăriei Capitalei, vrea să îl construiască în sectorul 3 intră în linie dreaptă. Instituția a atribuit în ultima zi din 2025 contractul pentru amenajarea din strada Drumul Lunca Jariștei nr. 34. din Sectorul 3. Contractul are o […] The post Sectorul 3 | Contractul pentru Centrul de Urgențe Veterinare a fost atribuit de ASPA. Lucrările vor costa peste 1,2 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
20:50
Circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta, cu opriri în Gara de Nord, va fi modificată # Buletin de București
CFR Călători modifică circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta cu opriri în Gara de Nord, potrivit unui comunicat de presă al operatorului național. Măsura a fost dispusă pentru a permite execuția unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Lugoj – Recaș, în urma unei solicitări a CFR Infrastructură. Cele două trenuri, care […] The post Circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta, cu opriri în Gara de Nord, va fi modificată appeared first on Buletin de București.
17:50
Trafic supravegheat în centrul Capitalei. O adunare publică se va desfășura de Ziua Culturii Naționale # Buletin de București
Traficul va fi supravegheat în centrul Capitalei, pe data de 15 ianuarie, între orele 17:30-20:30, când va fi organizată o adunare publică. Evenimentul este prilejuit de Ziua Culturii Naționale și are ca scop apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești. De Ziua Culturii Naționale, adunarea publică va avea următorul program: Brigada Rutieră va lua […] The post Trafic supravegheat în centrul Capitalei. O adunare publică se va desfășura de Ziua Culturii Naționale appeared first on Buletin de București.
17:00
Cartierul Energiei, în care Elcen investește 50 de milioane de euro, face un nou pas spre implementare. În același timp, compania de stat se plânge public că nu are bani pentru retehnologizarea CET-urilor # Buletin de București
Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local Sector 6 analizează vineri două Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) care vizează Cartierul Energiei, un proiect al ELCEN, în care compania de stat vrea să investească 50 de milioane de euro în patru clădiri de birouri și una pentru evenimente. „Vineri avem comisia de urbanism, în care se […] The post Cartierul Energiei, în care Elcen investește 50 de milioane de euro, face un nou pas spre implementare. În același timp, compania de stat se plânge public că nu are bani pentru retehnologizarea CET-urilor appeared first on Buletin de București.
15:20
Sector 5 | Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, scutiți de plata taxelor și impozitelor locale # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 a anunțat că locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, din octombrie 2025, sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor locale până la remedierea situației. Decizia vizează persoanele care au fost afectate în mod direct de deflagrația ce a avut loc pe 17 octombrie 2025, în urma căreia trei persoane și-au pierdut […] The post Sector 5 | Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, scutiți de plata taxelor și impozitelor locale appeared first on Buletin de București.
15:00
O reclamație pentru câini fără stăpân a declanșat o intervenție care arată, încă o dată, cum ajung animalele pe stradă. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a intervenit într-o curte de bloc din Sectorul 1 după o sesizare privind prezența mai multor câini abandonați, pui și adulți, care ar fi apărut, aparent, de nicăieri. […] The post O femeie a chemat ASPA pentru câini abandonați, după ce i-a abandonat appeared first on Buletin de București.
14:20
La ce muzee poți intra gratuit, în București, de Ziua Culturii Naționale. Lista completă # Buletin de București
Mai multe instituții de cultură din București organizează evenimente pentru a marca Ziua Culturii Naționale. Buletin de București vă prezintă la ce muzee poți intra gratuit pe 15 ianuarie. Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Antipa și Muzeul de Artă Contemporană a României sunt câteva dintre instituțiile culturale care au intrarea liberă pe 15 ianuarie. Unele muzee […] The post La ce muzee poți intra gratuit, în București, de Ziua Culturii Naționale. Lista completă appeared first on Buletin de București.
13:30
Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii de la Secția 24 au salvat mai multe victime # Buletin de București
ISU a intervenit, în această dimineață, în jurul orei 05:40 la un incendiu, în Sectorul 5 al Capitalei. Focul a izbucnit la o casă, situată pe strada Iacob Andrei. La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate. Incendiul s-a manifestat […] The post Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii de la Secția 24 au salvat mai multe victime appeared first on Buletin de București.
12:50
Un tren a fost trimis pe traseul greșit, la gara București Băneasa, iar impiegatul a încercat să acopere eroarea | Club Feroviar # Buletin de București
Agenția de Investigare Feroviară Română a publicat un raport privind un incident feroviar petrecut vara trecută, în gara București Băneasa, atunci când un impiegat a îndrumat în direcția greșită un tren care venea de la mare, scrie Club Feroviar. Este vorba despre un tren de călători InterRegio aparținând unui operator privat, pe ruta Constanța – […] The post Un tren a fost trimis pe traseul greșit, la gara București Băneasa, iar impiegatul a încercat să acopere eroarea | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
12:40
Prețurile RCA în 2026: Bucureștiul rămâne în grupa de risc ridicat, cu tarife care se vor majora | Economica # Buletin de București
Prețurile RCA, asigurarea obligatorie auto, vor avea, în 2026, evoluții diferite, în funcție de segmentele stabilite de firmele de asigurare, a explicat Viorel Vasile, președintele Patronatului Brokerilor de Asigurare (PRBAR) și CEO al Safety Broker, liderul intermedierii în asigurări, citat de Economica. În actuala legislație este permisă o segmentare foarte amplă, în funcție de o […] The post Prețurile RCA în 2026: Bucureștiul rămâne în grupa de risc ridicat, cu tarife care se vor majora | Economica appeared first on Buletin de București.
12:30
Casele din Muzeul Național al Satului sunt închise, pe parcursul lunii ianuarie # Buletin de București
Casele din Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” vor fi închise pe parcursul lunii ianuarie 2026. Măsura a fost luată, pentru acțiuni de conservare a patrimoniului. De asemenea, reprezentanții instituției muzeale precizează că, în această perioadă, tarifele de vizitare vor fi reduse cu 50%, astfel: În urmă cu o săptămână, Muzeul Satului anunțase că închiderea […] The post Casele din Muzeul Național al Satului sunt închise, pe parcursul lunii ianuarie appeared first on Buletin de București.
07:10
Teatrului Național Radiofonic din Capitală lansează de Ziua Culturii un „Netflix audio”. Eteatru.ro va cuprinde o arhivă începută în 1929 # Buletin de București
Radio România pune la dispoziția publicului, începând de joi, 15 ianuarie 2026, portalul eteatru.ro, anunță Paginademedia. Instituția publică marchează astfel Ziua Culturii Naționale prin lansarea unei interfețe digitale care promite acces la mii de producții din arhiva istorică. Serviciul pune la dispoziția publicului „fonoteca de aur” a radioului public. Paginademedia.ro notează că sistemul permite crearea […] The post Teatrului Național Radiofonic din Capitală lansează de Ziua Culturii un „Netflix audio”. Eteatru.ro va cuprinde o arhivă începută în 1929 appeared first on Buletin de București.
06:40
Sector 6 | Cea mai veche școală, demolată de o firmă cu patru angajați. Contractul a fost semnat între Crăciun și Revelion, la un preț mai mic cu 100.000 de euro # Buletin de București
În vara lui 2025, Primăria Sectorului 6 a lansat licitația publică pentru demolarea celei mai vechi școli, Școala nr.168 din Calea Giulești. Contractul pentru serviciile de demolare a două dintre clădirile fostei școli și ghena de care acestea dispuneau a fost atribuit pe 29 decembrie, între Crăciun și Revelion. După ce inițial instituția a estimat […] The post Sector 6 | Cea mai veche școală, demolată de o firmă cu patru angajați. Contractul a fost semnat între Crăciun și Revelion, la un preț mai mic cu 100.000 de euro appeared first on Buletin de București.
06:10
Se mai dă șpagă în spitalele din Capitală? Mărturii de pe Reddit: „Situația s-a îmbunătățit. Majoritatea sunt tineri acum” # Buletin de București
Subiectul șpăgii în spitalele din Capitală a fost dezbătut recent pe platforma Reddit, unde un utilizator a întrebat dacă pacienții mai sunt nevoiți să recurgă la această „practică” atunci când sunt internați la o unitate medicală. În comentarii, utilizatorii au vorbit despre experiențele pe care le-au avut cu diverse spitale din București la acest capitol. […] The post Se mai dă șpagă în spitalele din Capitală? Mărturii de pe Reddit: „Situația s-a îmbunătățit. Majoritatea sunt tineri acum” appeared first on Buletin de București.
05:50
Ce lasă în urmă Ciprian Ciucu în Sectorul 6: un bulevard de la zero, promenada Lacul Morii, dar și controversatul Parc al Liniei | Snoop # Buletin de București
Un bulevard construit de la zero, promenada și reamenajarea insulei de pe Lacul Morii, reamenajarea Bulevardului Drumul Taberei și trei târguri de succes în parcul din același cartier reprezintă o parte din „moștenirea” pe care Ciprian Ciucu o laspă în Sectorul 6, după cinci ani ca primar, potrivit unei analize Snoop. Pe de altă parte, […] The post Ce lasă în urmă Ciprian Ciucu în Sectorul 6: un bulevard de la zero, promenada Lacul Morii, dar și controversatul Parc al Liniei | Snoop appeared first on Buletin de București.
