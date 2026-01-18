Expoziție interactivă pentru copii și spectacole de teatru, în agenda culturală a PMB

21:10

Ne-am obișnuit cu gerul? Sper că da, căci mai vine o săptămână tot cu temperaturi negative. Noroc că ne putem refugia la destule evenimente încât să uităm de frigul de-afară (sau, după noroc, de frigul din case). Oricum, nu se compară cu celebrul viscol din februarie 1954, când bucureștenii pășeau de la balcon direct în […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 16-21 ianuarie appeared first on Buletin de București.