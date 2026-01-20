VIDEO Realitate virtuală pentru sănătate mintală. Cosmin Coția, co-fondator Brainsymphony: La mijlocul anului 2026 vrem să deschidem prima rundă de finanțare. Vizăm China pentru extindere - Profit.ro Live TV

00:10

Deficitul bugetar pentru 2025 a fost calculat, preliminar, la un nivel semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul la rectificarea bugetară. Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, deficitul în termeni cash este în prezent calculat, preliminar, la 7,65% din PIB (circa 145 miliarde lei), față de o țintă oficială de 8,4% (circa 160 miliarde lei), după ce, pentru a stabiliza finanțele publice, Guvernul a luat măsuri dure pentru populație și mediul de afaceri în a doua jumătate a anului, creșteri de taxe și tăieri de beneficii și facilități, dar a și limitat cheltuielile statului.