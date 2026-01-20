Trump susţine că liderii europeni nu vor opune prea multă rezistenţă planului său de a ocupa Groenlanda

23:10

Asigurarea la sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate, care nu sunt exceptaţi de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), costă 2.430 de lei dacă se asigură oricând pe parcursul acestui an, e opţională şi acoperă 12 luni care curg de la data trimiterii declaraţiei unice la ANAF, potrivit unei analize Economica.net pe baza Codului fiscal. Economica.net vă arată cum completaţi corect declaraţia unică ca să vă asiguraţi opţional la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe parcursul anului 2025 dacă sunteţi persoană fără venituri fiscalizate.