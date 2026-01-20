Ger siberian în Europa: temperaturi extrem de scăzute în februarie!
MainNews.ro, 20 ianuarie 2026 11:10
Europa se confruntă cu un val puternic de ger siberian, aducând temperaturi extrem de scăzute în februarie. Aerul rece din est va provoca nopți geroase și îngheț persistent. Iarna 2025-2026 se dovedește mai rece decât estimările initiale. Vremea ar putea suferi schimbări rapide spre sfârșitul lunii. Val puternic de ger siberian se așteaptă în Europa
• • •
11:20
Kelemen Hunor, președintele UDMR, subliniază importanța prezenței lui Nicușor Dan la Forumul de la Davos, argumentând că discuțiile cu lideri internaționali sunt esențiale pentru România. Absenta acestuia ar putea reflecta o strategie mai amplă legată de prioritățile interne și subiectele sensibile. Kelemen Hunor consideră că prezența lui Nicușor Dan la Forumul de la Davos ar
11:10
Patru asociații din Justiție acuză Comitetul pentru revizuirea legislației, condus de Ilie Bolojan, de lipsă de transparență și de subiectivism în selecția invitaților. Criticile vizează amendamentele neatribuibile și lipsa clarificărilor privind competențele comitetului, ridicând semne de întrebare asupra legitimității acestuia. Patru asociații din Justiție acuză Comitetul pentru revizuirea legislației de lipsă de transparență și obiectivitate
11:10
Sorana Cîrstea obține o revenire spectaculoasă la Australian Open, învingând-o pe Eva Lys în primul tur, scor 3-6, 6-4, 6-3. După un start ezitant, românca a demonstrat forță și determinare, avansând spre turul doi. Acesta va fi ultimul ei sezon în circuitul WTA, marcând o etapă importantă în cariera sa. Sorana Cîrstea câștigă meciul din
11:10
10:50
Descoperă orașul din România cunoscut drept „Raiul imobiliarelor", unde un apartament cu 2 camere costă doar 8000 de euro. Află cum prețurile accesibile contrastează cu scumpirile generale și dificultățile traiului. Detalii despre acest loc surprinzător și oportunitățile imobiliare actuale găsești aici. În România, un oraș este numit „Raiul imobiliarelor" datorită prețurilor extrem de scăzute Un
10:50
Războiul din Ucraina continuă, iar pe 20 ianuarie 2026, Kievul se confruntă cu întreruperi severe de apă și energie electrică din cauza unui atac rusesc cu drone și rachete. Vitali Klitschko anunță că zonele afectate includ un depozit și mai multe clădiri, iar o persoană a fost rănită în urma atacului. Războiul din Ucraina a
10:30
Doi bebeluși au murit și 55 au fost răniți în urma otrăvirii dintr-o creșă neautorizată din Ierusalim. Condițiile alarmante au fost descoperite în apartamentul supraaglomerat, iar ancheta continuă pentru a identifica substanța cauzatoare. Detalii despre incidentul tragic și măsurile luate de autorități. 2 bebeluși au murit și 55 au fost răniți într-o creșă neautorizată din
10:10
Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa după doar șase luni, după un debut dezamăgitor în care a jucat șapte meciuri și a marcat un gol. Anunțul plecării sale a fost realizat într-un mod lipsit de respect, în cadrul unui articol despre reluarea antrenamentelor. Se pare că românul va continua cariera în China, la Dalian Yingbo.
10:10
Prostituată din România, datorie de un milion lei, își ispășește amenzile la mănăstiri # MainNews.ro
O prostituată din România, datornică la stat cu un milion de lei, ilustrează problema amenzilor acumulate de persoanele care practică prostituția. Autoritățile se confruntă cu dificultăți în recuperarea acestor datorii, transformând amenzile în muncă în folosul comunității, o soluție rareori aplicată eficient. Statul român are datorii de recuperat de la persoanele care practică prostituția, depășind
10:10
Diana Șoșoacă acuză Rusia de manipulare istorică, protestând față de declarațiile Mariei Zaharova. Ea afirmă că Rusia nu are dreptul să intervină în treburile Moldovei, subliniind că Moldova este parte a României. Șoșoacă consideră unirea Moldovei cu România un gest firesc, evidențiind identitatea comună. Diana Șoșoacă a trimis o scrisoare de protest Ambasadei Rusiei, contestând
09:50
Dacia a câștigat raliul Dakar 2026 la a doua participare, demonstrând robustețea și inovația brandului. Frank Marotte, director de vânzări, afirmă că victoria va crește încrederea în brand și va avea un impact pozitiv asupra vânzărilor pe termen mediu. Performanța echipei Dacia subliniazăKnow-how-ul în ingineria auto. Dacia a câștigat raliul Dakar 2026 la a doua
09:50
Trupele ruse din estul Ucrainei au fost ținute la distanță timp de 45 de zile de vehiculul terestru fără pilot DevDroid TW 12.7, echipat cu mitralieră grea. Acest robot autonom a demonstrat o eficiență remarcabilă în respingerea atacurilor inamice, marcând un moment de cotitură în conflictul modern. Vehiculul terestru fără pilot DevDroid TW 12.7 a
09:30
Avioanele militare NORAD vor ajunge în Groenlanda pentru activități planificate de mult timp, sprijinind misiuni strategice coordonate cu Danemarca. Această desfășurare vine pe fondul tensiunilor geopolitice generate de declarațiile președintelui Donald Trump referitoare la controlul asupra insulei autonome daneze. NORAD va desfășura avioane militare în Groenlanda pentru activități planificate de mult timp Misiunea este coordonată
09:10
FCSB a început anul 2026 cu o înfrângere neașteptată, scor 0-1, în fața FC Argeș, rămânând pe locul 9 în Liga 1. Specialiștii estimează că șansele echipei de a prinde play-off-ul au scăzut cu 15%, iar echipele rivalelor au mai crescut. Află detalii despre parcursul echipei și impactul rezultatelor. FCSB a pierdut primul meci din
09:10
Fundația de Abilitare Speranța din Timișoara susține integrarea copiilor cu nevoi speciale și promovează programul UnLoc pentru adulți cu dizabilități. Participarea la Raiffeisen Comunități sprijină impactul social și dezvoltarea organizațională. Înscrierile pentru ediția 2025-2026 sunt acum deschise. Înscrierile pentru ediția 2025-2026 a programului Raiffeisen Comunități sunt deschise Fundația de Abilitare Speranța lucrează cu copii cu
09:10
Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pentru tăierile din administrație pe 29 ianuarie # MainNews.ro
Pe 29 ianuarie, Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament pentru reforma administrației publice și pachetul economic propus de PSD. Coaliția guvernamentală a decis să depună cele două inițiative separat pentru a evita blocajele legale. Adoptarea bugetului pe 2026 este estimată pentru februarie. Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea pe 29 ianuarie pentru reforma
08:50
Descoperă cele mai bune țări de vizitat în ianuarie, unde leul rămâne o bancnotă puternică. Află unde costul vieții este mai mic comparativ cu România, inclusiv destinații populare precum Turcia, Egipt, India, Japonia și Africa de Sud. Profită de oportunitățile financiare pentru o călătorie memorabilă! Leul s-a apreciat în fața mai multor monede internaționale, făcând
08:30
Medicii din Iran oferă mărturii șocante despre represiunile brutale ale regimului Teheran în timpul protestelor. Cu peste 16.500 de victime și sute de mii de răniți, forțele de securitate au folosit arme de uz militar, punând viețile protestatarilor în pericol. Leziuni oculare severe și refuzul transfuziilor arată brutalitatea sistemului. Mărturii ale medicilor din Iran dezvăluie
08:10
După 21 de sezoane, LeBron James, superstarul Los Angeles Lakers, nu va fi titular în All-Star Game 2026, provocând uimire printre fani. Cu o medie de 22,6 puncte pe meci în acest sezon, el are încă șansa de a fi selectat ca rezervă. Detalii despre nominalizări și echipele de start sunt disponibile. LeBron James nu
08:10
Kievul a fost grav afectat de un nou atac cu drone și rachete, lăsând locuitorii fără apă și energie electrică. Primarul Vitali Klitschko a confirmat întreruperile în urma exploziilor, iar președintele Zelensky avertizează asupra pregătirilor Rusiei pentru un atac masiv. Situația din Ucraina continuă să se degradeze. Kievul a rămas fără apă și electricitate din
08:10
Verificări Corp de Control pentru primarii PNL, spune Rareș Bogdan despre libertatea de expresie # MainNews.ro
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a denunțat verificările Corpului de Control asupra primarilor care au semnalat probleme financiare. El a subliniat necesitatea libertății de exprimare în partid și a criticat conducerea PNL pentru lipsa de comunicare cu aleșii locali, cerând clarificări asupra relației cu USR. Rareș Bogdan acuză că primari PNL verificați de Corpul de Control
07:50
Investițiile străine în România au crescut de patru ori în ultimii trei ani, ajungând la 564 de avize în 2025, conform CEISD. Majoritatea investitorilor provin din afara Uniunii Europene, cu un accent pe domeniul energetic. Dacia a câștigat raliul Dakar, amplificând interesul străin pentru piața românească. Numărul investițiilor străine în România a crescut de patru
07:30
SUA intensifică activitățile militare în Groenlanda prin desfășurarea aeronavelor NORAD la baza Pituffik, în timp ce Danemarca trimite trupe suplimentare pe fondul tensiunilor legate de declarațiile președintelui Donald Trump privind anexarea insulei. Această mișcare militară subliniază importanța strategică a teritoriului. Washingtonul desfășoară aeronave NORAD la baza Pituffik din Groenlanda Danemarca trimite trupe suplimentare în Groenlanda,
07:10
Localnicii din Ciulnița se opun gigantului deșeurilor de animale, cer despăgubiri de 20 milioane euro # MainNews.ro
Localnicii din Ciulnița se confruntă cu duhoarea insuportabilă de la fabrica Clean Tech International, care procesează deșeuri animale. Dorina Milea, fondatoarea ONG-ului AER Muntenia, și alții luptă pentru mediu, iar Clean Tech le cere despăgubiri de 20 milioane euro pentru acțiunile lor. Protestele continuă. Locuitorii din Ciulnița se confruntă cu mirosuri insuportabile de la fabrica
07:10
Sorin Grindeanu, liderul PSD, infirmă că este propunerea partidului pentru conducerea SRI, precizând că nu negociază procurori șefi. El subliniază că numirile în funcțiile de conducere vin prin propunere de la Administrația Prezidențială și necesită vot în Parlament. PSD își dorește șefia SRI, numele vehiculate fiind Mihai Tudose și Claudiu Manda. Sorin Grindeanu infirmă că
07:00
România, o țară cu peisaje deosebite, se confruntă cu lipsa infrastructurii și a turiștilor. În 2026, se așteaptă o creștere a interesului pentru turismul de nișă și ecoturism, dar lipsa de politici coerente și un buget redus de promovare afectează dezvoltarea turismului românesc. Un paradox frumos dar puțin vizitat. România, peisaje frumoase și potențial turistic
07:00
Steven Nsimba a strălucit în meciul Universității Craiova împotriva Petrolului, marcând două goluri și contribuind la victoria categorică de 4-0. Cu aceste realizări, Craiova revine pe primul loc în Liga 1. Nsimba a acumulat 8 goluri în acest sezon și demonstrează că este un jucător esențial pentru echipă. Steven Nsimba a marcat două goluri în
06:30
Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, decizie explicată de Marius Lazurca. România va fi reprezentată de o delegație guvernamentală,
06:30
Iranul se află sub o liniște impusă după reprimarea violentă a protestelor. Străzile Teheranului sunt patrulate de forțele de securitate, iar mesajele amenințătoare se aud din difuzoare. Cu un bilanț dramatic de morți și arestări, regimul încearcă să controleze nemulțumirea populației și să revină la normalitate. Străzile Teheranului sunt patrulate de forțele de securitate, iar … Articolul Iran sub vigilantă: soldați pe străzi și mesaje din difuzoare. Ce urmează? apare prima dată în Main News.
06:10
Ungaria consideră situația Groenlandei drept o problemă bilaterală între Danemarca și SUA, exclusiv fără implicarea Uniunii Europene. Ministrul de externe Peter Szijjarto a subliniat că nu va susține o declarație comună a UE, în timp ce alte state europene și-au arătat sprijinul pentru Danemarca în fața ambițiilor americane. Ungaria consideră viitorul Groenlandei o problemă bilaterală … Articolul Ungaria vede Groenlanda ca o problemă bilaterală între Danemarca și SUA apare prima dată în Main News.
06:00
Eugen Neagoe critică jucătorii Petrolului după înfrângerea cu Craiova, evidențiind greșelile grave din apărare. Antrenorul a subliniat lipsa concentării, menționând că nu își imagina asemenea erori. În ciuda locului 13 în clasament, Neagoe crede că echipa poate evada retrogradarea. Eugen Neagoe critică greșelile jucătorilor care au condus la înfrângerea echipei Declară că erorile nu au … Articolul Eugen Neagoe critică jucătorii: „Nu am învățat să apăram poarta!” apare prima dată în Main News.
05:50
Sprijin pentru pensionari: Detalii din anunțul Ministrului Muncii despre indexarea pensiilor # MainNews.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, în contextul înghețării pensiilor și neindexării cu inflația. Ajutoarele vor fi acordate în două tranșe de câte 800 de lei pentru cei cu pensii sub 2.740 de lei, precum și suport pentru factura de gaze în toamnă. Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, … Articolul Sprijin pentru pensionari: Detalii din anunțul Ministrului Muncii despre indexarea pensiilor apare prima dată în Main News.
05:30
Ministrul danez de Externe a subliniat linii roșii în contextul intențiilor lui Trump de a achiziționa Groenlanda. Europa se pregătește să răspundă la amenințările cu tarife vamale printr-o „bazooka comercială”. Aliații europeni, inclusiv Regatul Unit, susțin dreptul poporului groenlandez de a decide asupra viitorului său. Ministrul danez de Externe subliniază linii roșii în aspirațiile lui … Articolul Mesaj ferm pentru Trump: Linii roșii pe Groenlanda și răspunsul Europei apare prima dată în Main News.
05:10
Reforma administrației locale stârnește furia primarilor, care acuză Guvernul de ignorarea realităților economice. Edili din întreaga țară se tem de tăieri salariale și reducerea personalului, amenințând proiectele europene. Criticile vizează inechitățile adoptării unor măsuri de austeritate uniforme. Reforma administrației publice locale generează nemulțumiri în rândul primarilor Primarii acuză guvernul de necunoașterea realităților economice locale și … Articolul Furia primarilor: Reforma administrației locale și apelul la demisii apare prima dată în Main News.
05:00
Threads a depășit X pe mobil, atingând 141,5 milioane de utilizatori activi zilnic, în contrast cu 125 de milioane pentru X. Această creștere este susținută de strategii eficiente ale Meta, inclusiv promovare pe Facebook și Instagram, atragerea creatorilor de conținut și implementarea rapidă a funcționalităților noi. Threads a atins 141,5 milioane de utilizatori activi zilnic … Articolul Threads depășește X pe mobil: O schimbare majoră în social media apare prima dată în Main News.
05:00
Kylian Mbappe a transmis un mesaj emoționant după tragedia feroviară din Spania, soldată cu cel puțin 39 de morți. Președintele guvernului spaniol a decretat doliu național. Fotbalul spaniol s-a mobilizat pentru a oferi sprijin victimelor. Există lucruri mult mai importante decât fotbalul, a spus jucătorul. Coliziune între două trenuri lângă Cordoba, Spania, provocând 39 de … Articolul Kylian Mbappe își exprimă regretul după tragedia feroviară din Spania cu 39 de morți apare prima dată în Main News.
05:00
Liderul PSD dezvăluie o schemă străvezie în scandalul plagiatului ministrului Justiției # MainNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, își reafirmă sprijinul pentru ministrul Justiției, Radu Marinescu, în contextul acuzațiilor de plagiat. Sorin Grindeanu denunță o schemă străvezie de atacuri și subliniază meritele academice ale lui Marinescu, care a fost șef de promoție. PSD continuă să-l susțină în această controversă. Sorin Grindeanu, președintele PSD, susține că ministrul Justiției, Radu Marinescu, … Articolul Liderul PSD dezvăluie o schemă străvezie în scandalul plagiatului ministrului Justiției apare prima dată în Main News.
04:50
Mr. DIY, retailer de articole pentru casă din Malaezia, deschide primul magazin în România la Colosseum Mall, București. Oferă salarii nete de până la 7.500 de lei pentru Store Manager. Cu peste 18.000 de produse disponibile, Mr. DIY își extinde prezența în Europa de Est, inclusiv Bulgaria, oferind soluții accesibile clienților. Mr. DIY, retailer de … Articolul Retailerul Mr. DIY deschide în România, oferind salarii de 7.500 lei apare prima dată în Main News.
04:30
O vacă din Austria, numită Veronika, a demonstrat capacitatea de a folosi unelte pentru a se scărpina, conform unui studiu publicat în Current Biology. Cercetătorii au observat abilitățile sale cognitive, sugerând că utilizarea uneltelor ar putea fi mai comună în rândul animalelor de fermă decât se credea anterior. Veronika, o vacă din Austria, a demonstrat … Articolul O vacă din Austria arată că animalele de fermă pot folosi unelte apare prima dată în Main News.
04:10
AUR lansează programul „Înapoi acasă” pe 24 ianuarie, adresat românilor din diaspora, similar cu inițiativa UDMR „Transilvania te așteaptă acasă”. Programul AUR vizează comunități specifice și oferă sprijin concret pentru cei ce doresc să revină în România, inclusiv în aspecte birocratice și integrarea în societate. AUR va lansa programul „Înapoi acasă” pe 24 ianuarie, destinat … Articolul AUR și UDMR: „Înapoi acasă” versus „Transilvania te așteaptă acasă” apare prima dată în Main News.
04:00
Nicolae Stanciu a reziliat contractul cu Genoa, confirmat de jurnalistul italian Gianluca di Marzio. După doar 7 meciuri și un gol în Cupa Italiei, Stanciu a decis să părăsească clubul rossoblu. Se pare că va semna cu formația chineză Dalian Yingbo, reluând astfel cariera în Asia. Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa, anunț confirmat … Articolul Nicolae Stanciu își încheie aventura la Genoa: detalii din Italia apare prima dată în Main News.
04:00
România a înregistrat luni un consum record de energie electrică, atingând 9.235 megawați, cel mai mare din ultimii patru ani. Autoritățile se mobilizează în contextul unei creșteri semnificative a consumului de gaze naturale, asigurând resurse suficiente pentru a face față perioadei de ger. Mixul energetic este stabil, iar producția de energie eoliană contribuie la asigurarea … Articolul România, record de consum de energie electrică în ultimii 4 ani apare prima dată în Main News.
03:50
Un pensionar român, după 30 de ani de muncă, a primit o pensie de 1.373 de lei, aproape de minimul social. Revolta pe forumurile pensionarilor scoate la iveală inechitățile din sistemul de pensii, inclusiv situații similare ale altor pensionari. Impactul veniturilor nepermanente afectează pensiile acestora. Pensionar român cu 30 de ani de muncă a primit … Articolul Ce pensie primești după 30 de ani de muncă în România? apare prima dată în Main News.
03:30
Danemarca propune NATO să inițieze operațiuni de supraveghere în Groenlanda, subliniind importanța regiunii pentru securitatea colectivă. Ministrul apărării danez, Troels Lund Poulsen, a discutat această propunere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul amenințărilor din partea Chinei și Rusiei. Danemarca propune NATO să desfășoare operațiuni de supraveghere în Groenlanda Ministrul danez al apărării, … Articolul Danemarca solicită NATO să desfășoare operațiuni de supraveghere în Groenlanda apare prima dată în Main News.
03:10
Sorin Grindeanu atacă conducerea lui Ilie Bolojan, sugerând posibila „schimbare a lăutarului” în coaliția guvernamentală. Criticile vizează direcția economică a premierului, avertizând împotriva tăierilor bugetare și a impunerii de taxe, fără măsuri clare pentru relansare economică. PSD cere transparență în deciziile politice. Sorin Grindeanu a sugerat posibilitatea schimbării premierului Ilie Bolojan în contextul tensiunilor din … Articolul Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan: schimbarea lăutarului ar putea veni apare prima dată în Main News.
03:00
Mihai Stoica a ripostat dur la declarațiile lui Ioan Becali despre Ștefan Târnovanu și o posibilă plecare de la FCSB. Managerul subliniază că discuțiile fără oferte concrete sunt inutile și afirmă că FCSB știe mai bine ce trebuie făcut. Detalii despre conflictul dintre cei doi în articolul complet. Ioan Becali a comentat despre potențialul transfer … Articolul Mihai Stoica îl atacă pe Ioan Becali: „Discutăm doar de formă?” apare prima dată în Main News.
03:00
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că bugetul pe 2026 nu va ajunge în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie, subliniind întârzierea actualului guvern. Este esențial ca ministerele să aibă buget pentru predictibilitate, cu accent pe PNRR și absorbția fondurilor europene. Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că bugetul pentru 2026 va fi prezentat în Parlament … Articolul Bugetul 2026 va ajunge în Parlament abia în februarie, spune Tanczos Barna apare prima dată în Main News.
02:40
Yvette Cooper, secretarul de stat pentru externe al Marii Britanii, a criticat amenințările lui Trump privind taxe vamale pentru aliați europeni. Ea subliniază că utilizarea presiunii nu este un mod de a sprijini parteneriatele transatlantice și că securitatea colectivă se bazează pe respect și cooperare, nu pe amenințări. Yvette Cooper, ministrul de Externe al Marii … Articolul Avertismentul șefei diplomației britanice: Trump slăbește securitatea alianței apare prima dată în Main News.
02:40
În 2026, Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,5% amidala inflației ridicate de aproape 10%. Consumul scade din cauza costurilor mari ale creditelor și puterii de cumpărare reduse. Economiștii prognozează o posibilă reducere a dobânzilor abia din luna mai. Află detalii despre impactul economic. Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,5% în 2026 … Articolul Decizia lui Isărescu din 2026 aduce vești proaste pentru români apare prima dată în Main News.
02:10
Acordul UE-Mercosur a provocat scandal în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, România fiind acuzată de trădare a intereselor fermierilor. Sorin Grindeanu cere explicații de la ministrul Oana Țoiu pentru votul favorabil. Importurile de carne din America Latină ar putea afecta grav agricultura românească. Scandal în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR din 2026 legat de votul României pentru acordul UE-Mercosur Sorin Grindeanu … Articolul Acordul UE-Mercosur stârnește controverse în coaliție; Grindeanu cere explicații apare prima dată în Main News.
