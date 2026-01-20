Ciprian Ciucu avertizează șoferii din București: parcarea trebuie schimbată!

13:00

Expertul Krzysztof Wojczal respinge ideea unei „noi Ialte” în geopolitică, subliniind că SUA nu consideră Rusia un partener demn. El amintește că Rusia nu poate negocia zone de influență cu Washingtonul iar relația cu China este mai competițională decât consolidată. Analizează impactul acestor dinamici asupra globalizării contemporane. Analistul Krzysztof Wojczal consideră ideea unei noi Ialte … Articolul Expertul care a prevăzut războiul din Ucraina: De ce nu va fi o nouă Ialta apare prima dată în Main News.